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Rekordní tržby i zisk. Microsoft má za sebou další úspěšný kvartál

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 4. 13:30
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Ředitel Microsoftu Satya Nadella
  • První kvartál letošního roku byl pro Microsoft nejúspěšnější v historii
  • Firma oznámila rekordní tržby i čistý zisk a překonala očekávání analytiků
  • Navzdory tomu hodnota firmy o 1 procento klesla

Microsoft v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za první kvartál letošního roku, který je v hospodářském roce americké firmy třetím v pořadí. Microsoftu se opět podařilo vygenerovat rekordní příjmy i provozní zisk, především díky cloudu a explozivnímu růstu AI služeb.

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Rekordní tržby i zisk. Už zase

Microsoft se pod vedením Satyy Nadelly stal dobře fungujícím strojem na peníze a v každém jednotlivém čtvrtletí překonává předcházející kvartály. V tom uplynulém Redmondští vykázali příjmy ve výši 82,9 miliardy dolarů (asi 1,73 bilionu korun), což je ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce nárůst o 18 procent. Provozní zisk pak vzrostl o 20 procent na 38,4 miliardy USD (asi 803,5 miliardy korun).

Už dávno neplatí, že je Microsoft z hlediska příjmů rozdělen do tří přibližně stejně velkých divizí – hlavním motorem růstu jsou v posledních letech podnikové služby a cloud, zatímco počítačová divize výrazně ztrácí dech.

  • Divize Productivity and Business Processes v uplynulém čtvrtletí utržila 35 miliard dolarů, a to zejména díky zvyšujícím se prodejům služby Microsoft 365 pro firmy i koncové zákazníky. Vyšší tržby vykázala i sociální síť LinkedIn a služba Dynamics 365.
  • Divize Intelligent Cloud utržila 34,7 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 30 procent. Tahounem se tradičně stala služba Azure, která z hlediska příjmů vzrostla o 40 procent.
  • Pozadu tradičně zůstala divize More Personal Computing, která utržila 13,2 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 1 procento. Mohou za to především stagnující prodeje licencí Windows a klesající tržby z prodeje obsahu pro konzole Xbox.

Burza reaguje opatrně

V budoucích čtvrtletích chce Microsoft pokračovat v nastoleném trendu a investovat především do cloudu a umělé inteligence. Redmondským se evidentně tato strategie po finanční stránce vyplácí, ačkoliv trh reaguje spíše opatrně – tržní kapitalizace Microsoftu utrpěla v posledním roce výrazný pokles, a to z obav investorů z extrémních kapitálových výdajů do AI infrastruktury.

Přestože Microsoft vykázal za první kvartál letošního roku rekordní tržby i zisk, který dokonce překonal očekávání analytiků, hodnota firmy na burze paradoxně po ohlášení výsledků klesla o 1 procento. Microsoft si je však svým počínáním jistý a pro další kvartál predikuje opět rekordní čísla – tržby jsou očekávány ve výši 87,9 miliardy dolarů.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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