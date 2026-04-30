Rekordní tržby i zisk. Microsoft má za sebou další úspěšný kvartál

- První kvartál letošního roku byl pro Microsoft nejúspěšnější v historii
- Firma oznámila rekordní tržby i čistý zisk a překonala očekávání analytiků
- Navzdory tomu hodnota firmy o 1 procento klesla
Microsoft v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za první kvartál letošního roku, který je v hospodářském roce americké firmy třetím v pořadí. Microsoftu se opět podařilo vygenerovat rekordní příjmy i provozní zisk, především díky cloudu a explozivnímu růstu AI služeb.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Rekordní tržby i zisk. Už zase
Microsoft se pod vedením Satyy Nadelly stal dobře fungujícím strojem na peníze a v každém jednotlivém čtvrtletí překonává předcházející kvartály. V tom uplynulém Redmondští vykázali příjmy ve výši 82,9 miliardy dolarů (asi 1,73 bilionu korun), což je ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce nárůst o 18 procent. Provozní zisk pak vzrostl o 20 procent na 38,4 miliardy USD (asi 803,5 miliardy korun).
Už dávno neplatí, že je Microsoft z hlediska příjmů rozdělen do tří přibližně stejně velkých divizí – hlavním motorem růstu jsou v posledních letech podnikové služby a cloud, zatímco počítačová divize výrazně ztrácí dech.
- Divize Productivity and Business Processes v uplynulém čtvrtletí utržila 35 miliard dolarů, a to zejména díky zvyšujícím se prodejům služby Microsoft 365 pro firmy i koncové zákazníky. Vyšší tržby vykázala i sociální síť LinkedIn a služba Dynamics 365.
- Divize Intelligent Cloud utržila 34,7 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 30 procent. Tahounem se tradičně stala služba Azure, která z hlediska příjmů vzrostla o 40 procent.
- Pozadu tradičně zůstala divize More Personal Computing, která utržila 13,2 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 1 procento. Mohou za to především stagnující prodeje licencí Windows a klesající tržby z prodeje obsahu pro konzole Xbox.
Burza reaguje opatrně
V budoucích čtvrtletích chce Microsoft pokračovat v nastoleném trendu a investovat především do cloudu a umělé inteligence. Redmondským se evidentně tato strategie po finanční stránce vyplácí, ačkoliv trh reaguje spíše opatrně – tržní kapitalizace Microsoftu utrpěla v posledním roce výrazný pokles, a to z obav investorů z extrémních kapitálových výdajů do AI infrastruktury.
Přestože Microsoft vykázal za první kvartál letošního roku rekordní tržby i zisk, který dokonce překonal očekávání analytiků, hodnota firmy na burze paradoxně po ohlášení výsledků klesla o 1 procento. Microsoft si je však svým počínáním jistý a pro další kvartál predikuje opět rekordní čísla – tržby jsou očekávány ve výši 87,9 miliardy dolarů.