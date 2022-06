Rekord překonán: stream na Twitchi sledovalo přes 3 miliony lidí a přitom nešlo o hry

Streamovací platforma Twitch je známá především pro svůj videoherní obsah a tu a tam nějakou tu kontroverzi, jako je nedávná kauza s praním špinavých peněz. Tentokrát si ale služba řekla o pozornost v pozitivním duchu, když padl její rekord v maximálním počtu diváků živého vysílání. Paradoxně přitom nešlo o hraní her, ale o sportovní klání.

HISTORIA

Congrats to @IbaiLlanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.3M concurrent views during today’s boxing and entertainment event, La Velada del Año II. pic.twitter.com/5WUKrz0FkF

— Twitch (@Twitch) June 25, 2022