Redmi Note 11 Pro 5G: když tu pravou variantu „Pro“ na první pohled nepoznáte

Redmi Note 11 Pro 5G se v dané řadě nechází uprostřed

Rozdílů oproti LTE verzi je více, než se zdá

Pokud chcete skutečnou variantu „Pro“, musíte sáhnout po Pro+

Čínská společnost Xiaomi, respektive její dceřinka Redmi, chrlí každoročně jeden telefon za druhým. V nepřeberné nabídce si vybere prakticky každý zájemce, avšak množství telefonů je mnohdy na škodu, obzvláště pokud dojde na odlišení jednotlivých modelů či přehlednost pro zákazníka.

O základním smartphonu z letošní řady Note, konkrétně modelu Redmi Note 11, jsme psali nejen v důkladné recenzi, ale také v podrobnějších článcích věnujících se výkonu, fotoaparátu a srovnání s modelem Note 11s. V tomto článku se podrobněji podíváme na „vybavenější“ verzi s přídomkem Pro 5G. Ta totiž doplní nejen základní Note 11 a Note 11s, ale také Note 11 Pro bez označení 5G a Note 11 Pro+ 5G.

Příbuzenský vztah telefony nezapřou

Design letošní řady Redmi Note se poměrně povedl, pokud mu odpustíme zjevnou inspiraci iPhony a jejich plochými hranami. Výjimkou není ani Redmi Note 11 Pro 5G, který dobře padne do ruky, působí prémiovým dojmem a nikde se neprohýbá ani nevrže. Kdyby nebylo povrchové úpravy skleněných zad, na které viditelně ulpívají otisky prstů, nebylo by prakticky co vytknout.

Jediný zásadní problém vidím v tom, že jsou si všechny telefony řady Note 11 podobné jako vejce vejci. V redakci se nám sešli čtyři zástupci v černé barvě a nutno podotknout, že vyznat se v nich téměř není možné. Rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 milimetrů a hmotnost 202 gramů nejsou ideální, ale i tak Redmi Note 11 Pro 5G překvapivě dobře padne do ruky.

Výbava není vůbec špatná

V případě parametrů nabídne Redmi Note 11 Pro 5G displej o velikosti 6,67″ typu Super AMOLED s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů (jemnost 395 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, maximálním jasem 1 200 nitů a ochranou Gorilla Glass 5. Uvnitř najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, grafiku Adreno 619, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB. V benchmarku AnTuTu získal telefon 393 851 bodů, což není špatný výsledek.

Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.1, 5G, všechny relevantní polohové systémy, NFC, infračervený port, USB-C, rychlá čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, odolnost proti vodě i prachu dle standardu IP53, stereo reproduktory či 3,5mm audio jack pro připojení sluchátek. Odolnost by mohla být trochu vyšší a Bluetooth novější a za přítomnost Wi-Fi 6 bych se taky nezlobil, ale to jsou vyloženě drobnosti.

Hardwarové parametry Redmi Note 11 Pro 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core, 2× 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 660 Silver, GPU: Adreno 619, RAM: 6/8 GB RAM, interní paměť: 64/128 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,19 × 76,1 × 8,12 mm, hmotnost: 202 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a podporu 67W nabíjení skrze standardy Power Delivery 3.0 a Quick Charge 3+. V praxi telefon vydrží zhruba jeden pracovní den při plném vytížení, nicméně pokud se uskromníte, bez nabíječky se obejdete i den a půl.

Z 0 na 50 procent nabijete baterii za přibližně 15 minut, přičemž do plna se stihne dobít za méně než tři čtvrtě hodiny. To je bezesporu úctyhodný výsledek. Funkci operačního systému bohužel zastává starší Android 11, který však kompenzuje bohatě vybavená nadstavba MIUI 13.

Fotoaparát rozhodně není určen profesionálům

Na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů, konkrétně hlavní 108Mpx fotoaparát s clonou f/1.9, který doplňuje 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2 a poměrně zbytečný 2Mpx makro s clonou f/2.4. Kromě toho se na přední straně nachází ještě 16Mpx selfie kamera s clonou f/2.5.

Při focení za dobrých světelných podmínek musím fotky pochválit za věrné podání barev, příkladnou ostrost i dostatek detailů. Snímky ze širokáče jsou výrazněji tmavší a mají méně detailů, přesto se za výsledky nemusíte stydět.

Zamrzel mě horší dynamický rozsah a sklon k přepalům, který má jak hlavní fotoaparát, tak širokoúhlý souputník. Makro kamera je použitelná pouze za velmi dobrých světelných podmínek a spíše doporučuji sáhnout po hlavním objektivu, který se sice neumí dostat k objektu tak blízko, zato jeho výkony jsou o poznání vyšší.

Za zhoršených světelných podmínek a v noci poznáte limity snímače, které jsou na střední třídu překvapivě velké. Barevné podání není příliš dobré, s protisvětlem si fotoaparát moc netyká, detaily mají tendenci splývat a vyvážení bílé je tristní. Na noční focení si zkrátka raději najděte jiný fotoaparát, obzvláště pokud v noci fotíte často. Širokoúhlý objektiv pro jistotu ani nedostanete v nočním režimu k dispozici a podle mě to tak má být.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Natáčení videa je jedno velké zklamání. Zatímco u základního modelu šlo maximum v podobě Full HD při 30 snímcích za sekundu odpustit, u dražší varianty Pro se tento nedostatek přehlíží jen velmi těžko. Kvalita obrazu odpovídá fotografiím, tedy za dne lehký nadprůměr a v noci citelný podprůměr.

Redmi Note 11 Pro 5G camera test (Full HD, 30 fps)

Jak se může Redmi spokojit s natáčením videí v 1080p při 30 fps u telefonu s označením Pro, to pro mě zkrátka zůstává záhadou. Pokud toužíte po 4K a také Full HD při 60 snímcích, musíte si zvolit ten nejvybavenější model v nabídce, a to asi o 1 500 korun dražší Redmi Note 11 Pro+ 5G.

S 5G, či bez 5G, to je oč tu běží

Myslíte si, že Redmi Note 11 Pro 5G a Redmi Note 11 Pro se liší pouze přítomností podpory sítí 5. generace? Chyba lávky! Uvnitř Note 11 Pro najdete čipset MediaTek Helio G96, který v AnTuTu dosahuje spíše nižšího výkonu, konkrétně 321 421 bodů. Také má navíc k dispozici 2Mpx kamerku se světelností f/2.4 pro vytváření bokeh efektu, která je ovšem v praxi zcela k ničemu. Cenový rozdíl oproti 5G verzi přitom činí asi jen tisíc korun, který bych raději oželel v rozpočtu.

Redmi se ve snaze o kompletní zaplnění střední třídy nechalo trochu unést a přineslo na náš trh rovnou pětici telefonů, které jsou cenově odstupňované zhruba o tisíc korun a jsou si velmi podobné nejen po stránce designu, ale také vnitřní výbavy. Nebylo by na škodu, kdyby v Číně trochu přibrzdili a nabídli zákazníkům 2–3 modely, které jsou jasně odstupňované a ve kterých se lze snadno zorientovat. Model Redmi Note 11 Pro 5G za cenu 8 990 Kč tak zůstal zbytečně na půl cesty.

V případě Pro modelů je podle mě zbytečné mít k dispozici 3 varianty, přičemž jako Pro lze s čistým svědomím označit pouze tu nejvybavenější, tedy Note 11 Pro+ 5G. Základní variantu Redmi Note 11 Pro za 7 990 Kč bych vůbec nedoporučoval zvažovat, neboť úspora tisícikoruny za nižší výkon a chybějící 5G zkrátka nestojí. Pakliže ale hledáte skutečný „Pro“ model, vyplatí se připlatit si za Pro+, který se prodává za 10 490 Kč – to nabídne nejméně kompromisů z celé nabídky Redmi.