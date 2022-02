Recenze Redmi Note 11: oblíbenec s příznivou cenou

Xiaomi je ve střední třídě doslova jako ryba ve vodě. Z řad zájemců o cenově dostupné smartphony rekrutuje čínská firma valnou většinu svých zákazníků, kterým nabízí ideální poměr ceny a výkonu. V poslední době se ale v tomto segmentu stále více prosazují konkurenční značky, které Xiaomi a jeho dceřinné společnosti Redmi pořádně zatápí.

Redmi Note 11 se snaží zaujmout povedeným designem, rychlým nabíjením či 90Hz displejem

konečně nechybí NFC pro bezkontaktní platby a stereo reproduktory

zamrzí absence 5G sítí a video ve Full HD rozlišení při 30 snímcích

Redmi Note 11 navazuje na svého předchůdce Redmi Note 10, který chtěl udržet dravou konkurenci na uzdě. Novinka opět sází na mix zajímavé výbavy a příznivé ceny, na kterou zákazníci slyší. Dokáže Redmi i tentokrát zaujmout zákazníky a udržet si svou korunu krále střední třídy?

Design a zpracování

Číňané dokáží zúročit letité zkušenosti s výrobou hardwaru a i v nižší a střední třídě zákazníky příjemně překvapit. Design je proto velkou předností Redmi Note 11. Ačkoli mohou někteří považovat Note 11 za fádní či nudný, mi osobně celkové provedení neskutečně sedlo.

Celoplastové tělo je příkladně zpracované a rozhodně nepůsobí levným dojmem. Záda jsou jen nepatrně vypouklá a přispívají k pohodlnějšímu držení v ruce. Ploché hrany a zaoblené rohy si berou inspiraci z aktuální řady chytrých telefonů od Applu, což určitě není na škodu. Záda sice jsou hotovým magnetem na otisky prstů, nicméně díky matné povrchové úpravě nejsou tolik vidět, alespoň ne v černé barevné variantě (k dispozici je ještě modrofialový gradient a modrá).

Fotomodul na zadní straně je jen mírně vystouplý, a pokud by vám to extrémně vadilo, můžete Redmi schovat do silikonového pouzdra dodávaného v balení, které vystouplý modul zarovná se zády. Škoda jen, že se nedostalo i na ochrannou fólii pro displej. Co mě z designového hlediska nepotěšilo, jsou trochu silnější rámečky okolo displeje, které bych si dovedl představit ještě o něco tenčí. Rozměry jsou příjemných 159,9 x 73,9 x 8,1 milimetrů a hmotnost se zastavila na 179 gramech.

Displej a hardwarová výbava

Stejně jako v případě předchůdce, také Redmi Note 11 spoléhá na displej. Ten má úhlopříčku 6,43“, je typu AMOLED, má rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů (409 ppi) s maximálním jasem 1 000 nitů, kryje jej ochranné sklo Gorilla Glass 3 a nechybí mu ani 90Hz obnovovací frekvence (adaptivní režim zde není, pouze volba mezi 60 a 90 Hz).

V dané cenové kategorii nelze displeji prakticky nic vytknout, opět se jedná o prvotřídní práci – čitelnost na přímém slunci je příkladná, barvy jsou příjemně živé a pozorovací úhly dostatečné. K dispozici je také Always-on režim, který není aktivní neustále, ale pouze 10 sekund po klepnutí na obrazovku či po příchodu notifikace.

Uvnitř telefonu tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 680 vyrobený 6 nm technologií, který doprovází grafika Adreno 610, 4 GB RAM a 64/128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty. V benchmarku AnTuTu si tato kombinace zvládla zajistit příznivých 278 827 bodů, což je na nižší střední třídu ucházející výkon.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi Note 11 Konstrukce Rozměry: 163,6 × 75,8 × 8,8 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: IP53 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: MediaTek Dimensity 810 5G, octa-core, 2× 2,4 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 4/6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,6", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, hlavní, 26mm, PDAF, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, selfie kamera: 16 Mpx, Full HD video Kompletní specifikace

Z ostatních parametrů nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, všechny relevantní polohové systémy, NFC, infračervený port, USB-C, odolnost proti vodě a prachu standardu IP53 či 3,5mm audio konektor. Smartphone disponuje také stereo reproduktory, které jsou vítaným zpestřením výbavy – jen si dejte pozor na vyšší hlasitosti, při kterých rapidně klesá kvalita zvukového projevu. Čtečka otisků prstů se ukrývá ve vypínacím tlačítku a na můj vkus je trochu línější, čemuž přispívá také pomalá animace doprovázející odemknutí displeje.

Baterie a výdrž

Baterie dostala kapacitu dnes již standardních 5 000 mAh a navíc dostala podporu rychlého 33W nabíjení. Výdrž na jedno nabití mě velmi příjemně překvapila – pokud se trochu uskromníte, není problém se dostat i na dva dny používání. Pakliže ale telefon nebudete šetřit, za den a čtvrt budete muset sáhnout po nabíječce.

To naštěstí není tak strastiplná činnost, neboť adaptér podporující 33W nabíjecí výkon je přibalen v balení. Za něco málo přes půl hodiny se dostanete na 80 procent, což je podle mě velmi slušná hodnota. Pokud byste chtěli telefon dobíjet až na 100 procent, potrvá vám to zhruba hodinku.

Operační systém

Operačním systémem Redmi Note 11 je pochopitelně Android 11 s nadstavbou MIUI 13. Kdo už někdy měl nějaké to Xiaomi v ruce, bude v nadstavbě jako doma. Xiaomi si se softwarem jako tradičně velmi vyhrálo a kromě grafické podoby ukrylo do systému celou řadu různých vychytávek, které umí usnadnit život. Samozřejmostí je příkladná odladěnost – nikde se nic neseká a na nic nečekáte. Jen ty 4 GB RAM do budoucna budí trochu obavy, vzhledem k tomu, jak jsou aplikace čím dál tím náročnější.

Z vychytávek nechybí dělená lišta pro notifikace a rychlé přepínače, tmavý režim, filtr modrého světla, možnost nastavit si vlastní styl hodin v Always-on režimu, přizpůsobení živosti barev, celá řada integrovaných online tapet či nepřeberné množství témat, která změní systém k nepoznání. Vychytávek, díky kterým si nadstavba MIUI získala oblibu u celého zástupu uživatelů, je zkrátka spousta.

Fotoaparát a záznam videa

Chloubou zadní strany jsou pochopitelně fotoaparáty, konkrétně hlavní 50Mpx snímač Samsung S5KJN1 typu ISOCELL o velikosti 1/2,76“ s clonou f/1.8 a velikostí pixelů 0,64 µm. Společnost mu dělá širokoúhlý objektiv Sony IMX355 s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.2 a samozřejmě nesmí chybět ani známá dvojice makro/bokeh, oba po 2 Mpx a světelnosti f/2.4. Na přední straně se ještě nachází selfie kamera s rozlišením 13 Mpx a světelností f/2.4.

Za dobrých světelných podmínek podává smartphone překvapivě dobré výsledky. Snímky jsou ostré, barevně věrné, mají příjemný dynamický rozsah a problém není ani protisvětlo. Občas si hlavně při okrajích lze všimnout neostrostí, ale to lze vzhledem k ceně odpustit. Použitelný je i 2x digitální zoom, který podává úctyhodné výkony.

Širokoúhlý objektiv je na tom o něco hůř, ale stále produkuje na můj vkus povedené snímky. Fotografie jsou trochu vybledlejší a stíny méně výraznější, při okrajích lze vidět znatelné rozmazání a v protisvětle je znatelná chromatická aberace, nenáročný fotograf ale bude více než spokojen. Notorická dvojice makro/bokeh je přítomna jen do počtu a doporučuji je používat pouze za velmi dobrých světelných podmínek.

S úbytkem světla jde k mému překvapení kvalita snímků rapidně dolů. Předchůdce jsme sice za kvalitu nočních snímků v naší recenzi kritizovali, Redmi Note 11 je na tom ale o poznání hůře. Noční fotografie jsou rozmazané, barvy absolutně neodpovídají realitě, jsou plné šumu a detaily se velmi často slévají do sebe.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Jakmile se vzdálíte od výrazného zdroje světla, algoritmy telefonu vám nijak nepomohou a velmi často vám smartphone vyprodukuje extrémně tmavý snímek. A to i v případech, kdy ve stejné scéně jeho předchůdce zvládl ze scény dostat poměrně obstojné množství světla. Širokáč vám telefon pro jistotu v nočním režimu ani nenabídne, na rozdíl od 2x digitálního zoomu. Ten ovšem používejte pouze v dobře osvětlených scénách.

Natáčení videa je další kámen úrazu. Redmi Note 11 zvládá pouze Full HD video při 30 snímcích za sekundu, což je na dnešní dobu žalostně málo. Co také zamrzí, je nemožnost během natáčení plynule přepínat mezi hlavním fotoaparátem a širokáčem.

Za dobrého světla poskytuje smartphone jen průměrné výsledky, vyvážení bílé má tendenci zmatkovat a záznamy příliš neoplývají detaily. Na druhou stranu optika drží zaostření a videa nejsou příliš roztřesená. Záznam zvuku je poměrně plochý a nevýrazný, přičemž si neporadí s výraznějším větrem. Na digitální zoom raději zapomeňte, jeho kvalita je doslova otřesná.

Redmi Note 11 camera test (Full HD, 30 fps)

Ve zhoršených světelných podmínkách jsou na tom videa podobně špatně jako fotografie. Telefon má potíže s ostřením, vyvážení bílé je nepřesné, záznamy jsou roztřesené, detaily splývají a šum je všudypřítomný, o chromatické aberaci ani nemluvě. Natáčení v noci se hodí spíše pro nouzové použití a rozhodně se s těmito záznamy nebudete nikde chlubit.

Závěrečné hodnocení

Redmi Note 11 by byl skvělým smartphonem z nižší střední třídy, kdyby navázal tam, kde skončil jeho předchůdce, a jen vylepšil jeho nedostatky. Novinka se sice snažila v některých klíčových oblastech přidat a smazat nedostatky loňské generace, jinde ale ubrala natolik, že si nejsem jistý, zda se tentokrát Redmi podařilo namíchat onen proslulý koktejl zajímavých parametrů a nízké ceny. Nemyslím to špatně – telefon je jako celek povedený, ale věřím, že kdyby výrobce věnoval více času vyladění některých neduhů, byl by z něj kandidát na bestseller.

Předností telefonu jsou bezesporu prvotřídní displej, dostatek výkonu i pro hraní her, příjemná výdrž na baterii s podporou rychlého nabíjení, výsledky fotoaparátu za dobrého světla, sympatický design či špičkově odladěná nadstavba. Co mě nepotěšilo, je natáčení videa pouze ve Full HD při 30 snímcích za sekundu, podprůměrné fotky za horšího světla, absence sítí 5. generace či pomalejší čtečka otisků prstů.

Za cenu 5 299 Kč, respektive 5 799 Kč v případě 128GB paměťové verze, se jedná o zajímavý telefon, obzvláště pokud si jej pořídíte v období od 17. února 2022 do 16. března 2022, kdy získáte nárok na jednorázovou bezplatnou opravu nebo výměnu poničeného displeje zdarma. V těchto cenových vodách loví zákazníky také Realme, které může nabídnou svůj model 8i či Vivo a jeho model Y21s.

Klady prvotřídní AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí

dostatek výkonu i pro hraní her

příjemná výdrž na baterii s podporou 33W nabíjení

povedené fotografie za dobrého světla

sympatický design

odladěná nadstavba Zápory Záznam maximálně ve Full HD video při 30 fps

podprůměrné výsledky fotoaparátu za zhoršených podmínek

absence 5G

