Recenze Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: mírná evoluce skvělé koloběžky

Čínská společnost Xiaomi není na trhu s elektrokoloběžkami žádným nováčkem, ba co víc, její modely patří mezi ty nejoblíbenější. Na test nám dorazila letošní novinka s názvem Mi Electric Scooter Pro 2. Ta přímo navazuje na loňskou nejvýše postavenou koloběžku v nabídce výrobce, kterou jsme u nás na webu rovněž testovali.

Změn není mnoho – Scooter Pro 2 opět vyniká dojezdem až 45 km, maximální rychlostí 25 km/h a s možností stoupání do kopce s 20% sklonem. V poslední době je velkým trendem brázdit ulice měst na „kolobrndě“, respektive na koloběžce s elektrickým pohonem.

Až 45km dojezd na jedno nabití, maximální rychlost 25 km/h, výkon 600 W

Zvládá až 20% stoupání, nosnost 100 kg, má 3 jízdní režimy, reflexní prvky

8,5″ pneumatiky, odolnost IP54, hmotnost 14,2 kg, jednoduché složení

Jedná se totiž o relativně rychlý způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B, který je navíc pohodlný a poměrně dostupný. Novinka se na českém trhu prodává za 15 990 Kč včetně DPH. Jaké jsou její další vlastnosti a vyplatí se její nákup? To a mnohem více se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení je opravdu hodně velké a těžké, aby tak ne, když hmotnost koloběžky je víc jak 14 kilogramů. Rozměry krabice jsou zhruba 120 × 50 × 20 centimetrů a s již zmíněnou váhou se nejedná o nic snadno přenosného a skladného.

V krabici se nachází samotná koloběžka v částečně rozloženém stavu, několik nezbytných dokumentů, uživatelská příručka v českém jazyce, nabíječka, redukce na huštění pneumatik, jedna náhradní pneumatika s duší, sada pěti šroubků k zajištění řídítek (jeden je náhradní) a imbusový klíč k jejich dotažení.

Design a konstrukce: téměř beze změn

Vzhled se na první pohled prakticky nezměnil a z dálky byste novinku od předchozí generace jen stěží rozeznali. Koncept Mi Electric Scooter (Pro) funguje už řadu let, proto nebylo nutné nic měnit. Za mě osobně je konstrukce a design opravdu povedený a stejné reakce mělo i okolí. Co by mohlo někoho překvapit, jsou rozměry a především hmotnost.

Na výšku měří 118 centimetrů a na délku 113 cm. Ve složeném stavu činí výška 49 cm. Koloběžka je z velké části vyvedena v matné černé barvě, avšak nově ubylo doplňujících červených prvků. Mi Scooter Pro 2 je tak ve svém vzhledu střídmější a já jsem za to rád – působí dospěleji.

Změnily se také reflexní prvky, které jsou velmi důležité a zde výrobce musím hodně pochválit. Nově je přítomná bílá odrazka vepředu a oranžové odrazky na každém kole. Zadní výstražné světlo se zvětšilo, změnilo svůj náklon a je mnohem výraznější.

Brzdové světlo začne automaticky červeně blikat po zmáčknutím brzdy. Přední 2W reflektor se opět nachází uprostřed řídítek a jeho světelný dosah je až 10 metrů. Nově má jiný úhel svícení, aby neoslňoval protijedoucí vozidla nebo chodce. Aktivuje se prostým zmáčknutím tlačítka na hlavním panelu a svítí opravdu hodně. Jeho rozsvícením dojde i k trvalému zapnutí červeného zadního světla.

Na řídítkách se nacházejí všechny ovládací prvky

Lehčím vývojem prošel i design obou blatníků, jinak zůstalo vše při starém. Řídítka jsou příjemná na dotek a s jejich uchopením jsem neměl žádné problémy. Na levé straně sídlí potřebný zvonek, který slouží zároveň jako západka pro přenos koloběžky.

Posledním prvkem levé strany je páka brzdy. Její stisk je jistý (lze samozřejmě libovolně poupravit jako na kole) a brzda je pohotová a velice efektivní.

Ve středu řídítek se nachází částečně barevný displej s jedním tlačítkem. Displej je perfektně čitelný za jakýchkoliv podmínek a zobrazuje vše potřebné, i když bych si osobně uměl představit více informací.

Pod palcem pravé ruky naleznete páčku s efektním červeným provedením, které slouží jako akcelerátor. Ta je dost možná jednou z nejdůležitějších částí koloběžky, protože ovládá celý její výkon, který je velmi působivý, ale o něm až za chvíli. Páčka se snadno používá, ale na to, že jde o tak podstatnou část, působí na můj vkus příliš laciným dojmem.

Jednoduché složení a perfektní zpracování

Kloub pro složení se nachází kousek nad předním kolem a jeho funkci zajišťuje jedna mechanická páka a pojistka. Složení je otázkou několika vteřin a pár pohybů. Hmotnost 14,2 kilogramů už je sice při přenášení hodně znát, ale já osobně ji moc část nepřenášel.

Pokud bydlíte v bytě, rozmyslete si, kde budete koloběžku skladovat. Ani ve složeném stavu není jednoduché ji ukrýt a zabírá dost cenného místa. Líbí se mi, že celá přední tyč v sobě skrývá podstatné kabely řízení a brzd. Je to užitečné, a navíc to vypadá dobře.

Přední i zadní kola jsou osazena 8,5palcovými pneumatikami. Nově jsou pneumatiky odolnější proti propíchnutí a také jejich výdrž je až trojnásobně vyšší. Přední kolo je vybaveno protiblokovacím brzdným systémem E-ABS.

Místo pro stání je opravdu široká a dostatečně dlouhá platforma, která má gumový povrch s poměrně výraznou perforací. Boty ani při rychlé jízdě neztrácí kontakt s podlahou a ani jednou se mi nestalo, že bych byť jen trochu uklouzl.

Brzda na zadním kole je kotoučová a ovládá se klasickým brzdovým kabelem. Hydraulické ovládání by jí jistě slušelo víc, ale ve snaze ušetřit je to pochopitelné. Kousek od zadního kola se také nachází šikovný stojánek, který je pevný a koloběžku spolehlivě udrží.

Celkově mám z koloběžky velmi dobré pocity. Rám je vyrobený z letecké slitiny hliníku a působí velmi bytelně. Konstrukční zpracování je na vysoké úrovni, takže věřím, že vydrží spoustu let.

Technické parametry: bez kompromisů

Bezkartáčový stejnosměrný motor, který je uložen v předním kole, má maximální výkon 600 W. Maximální rychlost, kterou dokáže motor vyvinout, je 25 km/h, avšak z kopce není problém přesáhnout hranici 30 km/h.

Výrobce udává maximální stoupání 20 % a maximální nosnost 100 kilogramů. Přítomná je také voděodolnost a prachuvzdornost s certifikací IP54, takže projet menší kaluží by neměl být žádný problém, ale raději doporučuji se vodě vyhnout. Nikdy nevíte, jakou škodu by kapalina v útrobách mohla napáchat.

Velkolepý dojezd, avšak pomalé nabíjení

Pod nášlapnou plochou se nachází lithium-iontová baterie o kapacitě 12 800 mAh, respektive 474 Wh. Její jmenovité napětí je 37 V a maximální napětí 42 V. Samotná baterie váží 3 kilogramy. Výrovce udává životnost baterie 500 nabíjecích cyklů pro udržení výkonu nad 70 %, což je více než dostatečné.

K dobíjení slouží 71W nabíječka s evropskou koncovkou na jedné straně a kulatým výstupem energie na druhé. Nabíječka se zapojuje do standardní 230V sítě a koloběžku s ní z nuly na sto nabijete za zhruba 8 až 9 hodin. Kabel je se svými zhruba dvěma metry dostatečně dlouhý a působí velmi solidním a pevným dojmem.

Maximální dojezd dle výrobce činí 45 km, avšak to závisí na mnoha faktorech. Xiaomi dojezd testovalo při plném nabití, 75kg zatížení, teplotě 25 °C a bezvětří, na rovné cestě, ve standardním režimu a při konstantní rychlosti 15 km/h.

Jak je to v praxi?

Musím se přiznat, že za dva týdny testování jsem ani jednou nemusel řešit dojezd, a to jsem jezdil většinu času na maximální výkon v režimu sport. Neumím přesně stanovit, kolik jsem najezdil kilometrů, ale řekl bych, že okolo 50. To bylo převážně dáno tím, že čtvrtinu dní nebylo vhodné počasí na jízdu koloběžkou.

Patnáctikilometrový úsek jsem dokázal ujet za jednu jízdu na 40 % baterie. Takovýto úsek jsem jel prakticky za ideálního počasí, trať byla do kopce i z kopce a má průměrná rychlost činila zhruba 22 km/h. Troufám si tvrdit, že koloběžka by dokázala na plnou baterii urazit v režimu sport zhruba 38 kilometrů.

To všechno se samozřejmě odvíjí na zvoleném režimu, vlastnostech jízdy, na hmotnosti pasažéra apod. I tak si myslím, že s dojezdem nebude u této koloběžky žádný problém – na ježdění po městě úplně ideální. Velkou zásluhu na skvělém dojezdu má rekuperace, tedy přeměna kinetické energie na elektrickou, která funguje při každém brždění a uvolnění páčky plynu.

Mobilní aplikace Mi Home

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 je možné skrze Bluetooth propojit i s vaším smartphonem. K tomu slouží aplikaci Mi Home, která je dostupná pro Android a iOS. Ta je primárně určena pro správu chytré domácnosti Xiaomi, ke které neodmyslitelně patří i elektrická koloběžka. Je fajn mít jednu aplikaci na vše a nemuset stahovat další, která by zbytečně zaplňovala místo v telefonu.

V aplikaci se koloběžka nachází vedle dalších zařízení chytré domácnosti od Xiaomi a můžete ji skrze ni zamknout, provést různá nastavení a zkontrolovat úroveň baterie. Pro tyto činnosti musíte být v blízkosti koloběžky, protože, jak již bylo zmíněno, připojení probíhá skrze Bluetooth.

Očekával jsem, že se v aplikaci od minulých generací něco změní k lepšímu, avšak až na prvotní nastavení a aktualizace je stále tak trochu zbytečná. V aplikaci sice zjistíte rychlost, ale nedoporučuji se dívat na telefon při jízdě. Navíc rychlost je viditelná přímo na displeji koloběžky. To stejné platí o úrovni baterie. Zamknutí motoru skrze telefon je docela zajímavá funkce, ale stejně bych raději koloběžku nikde nenechával postávat bez dozoru.

Nastavení přímo v mobilní aplikaci

V nastavení je jen pár funkcí, které mi přišly zajímavé. V pravém horním rohu se vám po rozbalení menu v angličtině rozbalí možnosti nastavit Cruise Control (tempomat) a Taylight always on (vždy zapnuté zadní světlo). Tempomat jsem vyzkoušel a funguje spolehlivě, ale nedokážu si představit situaci, kdy bych ho využil. Přece jenom je určena především do města a tam jen výjimečně pojedete stálou rychlostí.

Rekuperaci energie doporučuji nastavit na nejsilnější stupeň, který při jízdě z kopce brzdí a zároveň dobíjí baterii. Ve výchozím stavu je nastavena nejslabší rekuperace, při které koloběžka skoro nezpomaluje a brzdy tak opotřebíte rychleji.

Očekával bych od aplikace, že bude v češtině a nabídne mnohem více funkcí. Například by se mohla hodit historie jízd, automatické stahování dat do telefonu (protože pokud před jízdou nebo po jízdě nepřipojíte telefon ke koloběžce, nedozvíte se ujetou vzdálenost a průměrnou rychlost) a automatická aktualizace firmwaru.

Mi Electric Scooter Pro 2: s větrem ve vlasech

Pojďme se nyní podívat na to nejdůležitější z celé recenze – jízdní vlastnosti. Pokud si vybíráte elektrickou koloběžku, tak vás kromě dojezdu určitě zajímá i samotná jízda. Musím říct, že „kolobrnda“ od Xiaomi opravdu „frčí“ a jízda je vesměs pohodlná a hlavně zábavná.

Na displeji si můžete opět zvolit ze tří jízdních režimů – Pěší, Standard a Sport. Pěší režim je novinkou (nahradil Eco mód) a je možné s ním dosáhnout maximální rychlosti 5 km/h, což mě osobně přijde jako hodně zbytečné a neumím si představit situaci, kdybych jej využil. Mnohem příjemnější vlastností je, že pokud koloběžku vedete, tak vám elektromotor slabě pomáhá, takže to chvílemi vypadá, že jede zcela samostatně.

Standardní režim se už dá používat vcelku běžně a také jsem jej asi dva dny používal, abych se s koloběžkou lépe naučil. Rychlost je omezena na 20 km/h a reakce na plyn je vcelku dobrá. No ale režim Sport, to je teprve něco. Rychlost je maximálních 25 km/h, reakce na požadavek zrychlit je okamžitá a chtělo by se s chutí dodat, že vás „zarazí do sedačky“.

Rychlá a zábavná jízda v režimu Sport

Ve sportovním režimu vás bude jízda opravdu bavit. Poté, co jsem jej poprvé vyzkoušel, už jsem ho nechal zapnutý napořád. Jak už bylo popsáno výše, tak dojezd se tím nepatrně zkrátí, ale mě osobně to vůbec nevadí. Koloběžka opravdu jede rychle a s mými necelými 80 kily jsem se zrychlením neměl žádný problém.

Zapomněl jsem zmínit, že motor zrychluje až po překročení rychlosti 5 km/h, tudíž je nutné se nejprve odrazit, aby se koloběžka „aktivovala“. Největší kopanec výkonu jsem vždy cítil po překročení 10 km/h. Zrychlení od odražení po 25 km/h trvá v režimu Sport okolo 7 vteřin. Velice mě bavilo, že koloběžka udržuje konstantně maximální rychlost a vy tak jen spokojeně držíte plyn a předjíždíte ostatní účastníky provozu.

Jízdní vlastnosti na jedničku

Vy, co jste z větších městech, jistě víte, že většina koloběžek jezdí po chodníku. Podle zákona a Policie ČR je jízda na chodníku s koloběžkou zakázána. Je to bráno jako dopravní prostředek, jako kolo, a proto byste měli jezdit po silnici a dodržovat pravidla silničního provozu. Dodám však, že situace je zatím trochu nejistá a jízda po chodníku se nejen v našem hlavním městě toleruje.

Koloběžka sice postrádá odpružení, díky čemuž občas může být jízda trochu nekomfortní. Zásluhou relativně velkých pneumatik je, že na většině površích je jízda pohodlná. Cyklostezky, silnice s hladkým asfaltem a hladkým beton jsou naprosto ideální a tady se novinka cítí jako ryba ve vodě. Pokud je asfalt nebo beton hrubší a občas se objeví spára, výmol nebo díra, pak už je to malinko horší a nárazem se otřesou i vaše ruce.

Při větších nerovnostech je dobré nárazy odpružit v kolenou, pak je jízda i v horším terénu bezproblémová a mě osobně jízdní vlastnosti této koloběžky velmi mile překvapily. Zatáčení ani držení rovnováhy není nic těžkého a během pár jízd si na ní určitě zvyknete. Tím, že jsou baterie pod vámi, je stabilita a ovladatelnost opravdu vynikající.

Ostatní koloběžky mají často baterie ukryty v přední tyči pod řídítky. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 má těžiště mnohem níže než konkurenti, a to se příjemně podepisuje na celkovém ovládání koloběžky. Jednu nepříjemnost přeci jen musím zmínit. Čím více klesají procenta baterie, tím menší výkon máte pod nohami. Menší rozdíl pocítíte už pod 50 %, ale úbytek výkon je nejvýraznější pod 30 %. Poté koloběžka nevyjede prudší kopec, reakce jsou pomalejší a rychlost už není, co bývala.

Závěrečné hodnocení

Za poslední roky se s elektrickými koloběžkami roztrhl pytel. Na trhu jich najdete celou řadu – od méně výkonných s malým dojezdem až po ty hodně rychlé s dojezdem až 70 km. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 je někde uprostřed. Tato „kolobrnda“ se mi líbí nejen po designové stránce, ale velice příjemně mě překvapily i její jízdní vlastnosti. Reálný dojezd 40 km je zcela dostatečný do městského provozu, kam právem patří.

Rychlost je vzhledem k ceně adekvátní a v režimu Sport se jedná o rychlou a zábavnou formu dopravy. Potěší i bytelná konstrukce a částečná odolnost proti vodě a prachu. Velice chválím i za plno reflexních prvků, včetně výkonného reflektoru a zadního světla. Plusové body dávám i za účinnou rekuperaci, která se částečně stará o skvělý dojezd a slouží i k brždění. Nicméně zadní kotoučová brzda je také velmi efektivní.

Složení koloběžky je rychlé a snadné, akorát vyšší hmotnost je při přenášení hodně znát. Nejvíce zklamaný jsem byl z aplikace, která nenabízí mnoho funkcí, a hlavně se nedokáže s koloběžkou napevno spárovat pro automatické aktualizace a stahování dat.

Oproti předchozí generaci nenabízí mnoho změn, proto pro majitele předchozí verze je upgrade naprosto zbytečný. Pokud ale máte starší, či méně výkonnou koloběžku nebo už delší dobu přemýšlíte o její koupi, mohu vám Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 s radostí doporučit. Za cenu 15 990 Kč se jedná o poměrně dostupný model, který má co nabídnout.