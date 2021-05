Recenze Xiaomi Mi 11 Lite 5G: stylová střední třída s rychlými daty

Xiaomi se svého titulu krále střední třídy nehodlá vzdát bez boje. Zatímco do bitvy už čínský gigant poslal své armády od dceřiné společnosti Redmi, zástupce pod vlastní značkou si delší dobu šetřil. Odlehčená vlajková loď Mi 11 Lite 5G je ztělesněním toho, co si Xiaomi představuje pod dostupným prémiovým smartphonem. Má ale co nabídnout?

Design a konstrukce

Ihned po vybalení telefonu z krabice jsem se musel posadit. Xiaomi vsadilo na design, který se dnes u chytrých telefonů skoro nenosí. Sklo na obou stranách je samozřejmostí, plastový rám mě trochu zklamal. Z čeho jsem byl ale nadšený, je plochý design se zakřivenými rohy, nikoli však zakřiveným displejem či zády. A k tomu ta opravdu nízká tloušťka 6,8 milimetrů, která dává vzpomenout na doby, kdy se výrobci hnali za co nejtenčím smartphonem.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G je jeden z nejhezčích telefonů ve své třídě. V ruce působí skvělým dojmem, jen to sklo na zádech trochu klouže. Fotoaparát pochopitelně s těla vystupuje, ne však příliš, a situaci lze napravit dodávaným silikonovým pouzdrem, do kterého telefon stejně hned umístíte. Takto si nicméně představuji dobrý první dojem.

Ani z hlediska moderních trendů nemám nic, co bych Xiaomi vytknul. Rámečky jsou dostatečně tenké, výřez miniaturní a na první dobrou nic zásadního nechybí. Hmotnost 157 gramů je velmi příjemná a kapsu vám rozhodně neutrhne. Potěšila mě čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, jenž působí jako standardní vypínač, a na první pohled byste neřekli, že je v něm ukrytá čtečka.

Parametry a funkce

V hlavní roli je 6,55″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ (jemnost 402 ppi), obnovovací frekvencí 90 Hz, maximálním jasem 800 nitů, HDR10, 10bitovými barvami a certifikací TÜV Rheinland. Displeji nemám moc co vytknout – podání barev je skvělé, maximální jas je dostatečný, pozorovací úhly jsou taktéž velmi dobré. Škoda že se Xiaomi neodhodlalo k nasazení 120Hz obnovovací frekvence, jako to pomalu dělají i jiní výrobci.

Pod kapotou najdeme osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 780G vyrobený 5nm technologií, který doplňuje grafika Adreno 642, 6 GB LPDDR4X RAM a 128 GB UFS 2.2 vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD kartu. Z AnTuTu si telefon odnesl příjemných 568 124 bodů, což není v dané kategorii ten nejlepší výsledek, ale ani ten nejhorší. Výkonu má Mi 11 Lite 5G každopádně dostatek a nezalekne se ani náročnějších her.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 11 Lite 5G Systém: Android 11 Rozměry: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm , Hmotnost: 159 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 780G, octa-core, 1x 2,4 GHz Kryo 670, 3x 2,2 GHz Kryo 670, 4x 1,90 GHz Kryo 670 RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,55", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, AF, makro , Přední kamera: 20 Mpx, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4250 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 9 990 Kč Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí moderní 5G a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny dostupné polohové systémy, USB-C, NFC, stereo reproduktory s podporou Hi-Res Audio, infračervený port, čtečka otisků prstů, která je i na svou třídu velmi rychlá a spolehlivá a odolnost proti vodě a prachu standardu IP53. Ten vás zachrání proti slabšímu dešti, na bazén s ním raději nechoďte. Zamrzela mě absence 3,5mm jack konektoru či bezdrátového nabíjení.

Rychlost 5G jsme otestovali v Praze v sítí operátora T-Mobile. Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 103 Mbps, v případě nahrávání to bylo okolo 28 Mbps (testováno službou SpeedTest.net).

Baterie a výdrž

Xiaomi Mi 11 Lite 5G dostalo baterii pouze s kapacitou 4 250 mAh, což je vzhledem k fyzickým rozměrům pochopitelné. Na dnešní poměry je to vcelku překvapivá kapacita, kterou naštěstí doplňuje alespoň rychlé 33W nabíjení. Jak je na tom Mi 11 Lite 5G v praxi?

S výdrží Xiaomi jsem nebyl příliš spokojen, neboť se jedná o typický jednodenní telefon. Nenáročným uživatelům může telefon vydržet do dopoledne druhého dne, nicméně to je možné jen v případě, když značně omezíte způsob, jakým telefon používáte. Běžné použití, které zahrnuje celodenní odpovídání na zprávy, e-maily a hovory, společně s nějakým tím videem na YouTube a hudbou přes Spotify vám vysaje baterii do večera. Když k tomu přidáte ještě nějaké ty hry, tak počítejte, že nabíječku budete vytahovat už v pozdním odpoledni.

Operační systém

Operačním systémem je pochopitelně Android 11 s nadstavbou MIUI 12. Pakliže jste se někdy s telefony od Xiaomi setkali, není potřeba systém dlouze představovat. Jeho předností je příjemný design, časté aktualizace, rychlost a plynulost systému. Nikde na nic nečekáte, nic se vám neseká a na animace je radost pohledět.

Předinstalovaných aplikací je minimum a lze je všechny odinstalovat. Namátkou se jedná o Netflix, Facebook, LinkedIn či Amazon Shopping. Systému pochopitelně nechybí tmavý režim, filtr modrého světla pro pohodlnější čtení v noci, Always-on displej s širokými možnostmi nastavení, možnost změny podoby centra ovládání či přizpůsobení pomocí vlastních témat.

Fotoaparát a záznam videa

V mírně vystouplém modulu na zádech najdete rovnou trojici fotoaparátů. Hlavní čip ISOCELL Samsung GW3 o velikosti 1/1.97″ dostal rozlišení 64 Mpx, clonu f/1.79 a rozměr pixelů 0.80 µm, širokáč se zastavil na 8 Mpx, světelnosti f/2.2 a třetí makro snímač se může pochlubit 5Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně se nachází ještě 20Mpx selfie fotoaparát se světelností f/2.2.

Hlavní snímač pořizuje za dobrých světelných podmínek velmi kvalitní snímky, které netrpí na šum, neostrosti či nedostatek světla. HDR velmi příjemně dokáže prosvětlit, aniž by automatika zrušila všechny stíny. Barevné podání je rovněž velmi dobré a k dispozici je také 2x digitální zoom, po kterém můžete za dobrého světla bez obav sáhnout.

Za horších světelných podmínek jsou výsledky spíše průměrné. Na první pohled jsou snímky díky vyšší saturaci líbivé, snaží se tím nicméně maskovat neostrosti a nižší míru detailů. Díky dobré světelnosti nemá snímač problémy ani při nedostatku umělého osvětlení, stejně tak si dobře poradí s protisvětlem. Na zeď si tyhle snímky asi nepověsíte, stydět se za ně ale nemusíte.

Širokáč je ve všech ohledech slabší oproti hlavnímu fotoaparátu. Širší úhel je jeho jediná přednost, jinak na fotkách pořízených za dobrých podmínek jsou viditelné neostrosti při okrajích, snímky jsou trochu tmavší a barevné podání se oproti hlavnímu senzoru liší. V noci je znatelnější slévání detailů a nižší světelnost objektivu, stále nicméně platí to samé, co v případě hlavního fotoaparátu – za rám se fotky nepodívají, ale stydět se za ně nebudete.

Za zmínku stojí také makroobjektiv. Většinou výrobci nasazují tu nejlevnější variantu s 2 Mpx a světelností f/2.4, v tomto případě máte ale k dispozici senzor s vyšším rozlišením, což je na výsledcích poznat. Makro fotografie jsou poměrně povedené a použitelné, pokud je tedy fotíte za dobrého světla. Jsou vcelku ostré, mají dobré barevné podání a dokáží zaujmout příjemným bokeh efektem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Video je pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G trochu oříšek. Z hlavního fotoaparátu lze natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu, nebo při 60 snímcích, ale pouze v rozlišení Full HD. Širokáč je na tom o poznání hůř, neboť zvládá pouze Full HD při 30 snímcích za sekundu. Před natáčením se tak musíte rozmyslet, který fotoaparát více využijete.

Za dobrých podmínek není video vůbec špatné, netrpí na agresivní přeostřování, má dobré podání barev a díky digitální stabilizaci není roztřesené. HDR je v tomto případě bohužel důslednější než u fotografií, což většinou znamená absenci stínů. Jinak si hlavní fotoaparát poradí i s rychlou změnou scény, vcelku rychle přeostřuje a zvukový výstup je čistý a přesný. Širokáč je rovněž velmi dobrý, jen expozice a vyvážení bílé ustřeluje oproti skutečnosti o něco více, než by mi bylo milé.

V noci počítejte se zvýšeným množstvím šumu, obzvláště při přeostřování z bližšího na vzdálenější objekt. Pokud nemáte k dispozici dostatek umělého světla, jsou záběry neostré a na hraně použitelnosti. Správné vyvážení bílé bohužel snímač nezvládá, v rámci této cenové kategorie se nicméně jedná o standard.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi 11 Lite 5G vnáší svěží vítr do stojatých vod střední třídy. Poté, co konkurence v podobě Realme jen přešlapuje na místě a OnePlus se na svůj další příspěvěk teprve chystá, má Xiaomi pořádnou konkurenci pouze od korejského Samsungu. S klidným svědomím mohu prohlásit, že Xiaomi Mi 11 Lite 5G se Samsungu Galaxy A52 5G nejenže vyrovná, ale v mnohých ohledech jej taky předčí. Jen by to chtělo ještě trochu zapracovat na fotoaparátech.

Předností Mi 11 Lite 5G je bezesporu špičkový design, prvotřídní displej, dostatečný výkon i na hraní her, skvělé fotografie a videa za dobrých světelných podmínek, bleskurychlá čtečka otisků prstů, odladěná nadstavba MIUI 12, odolnost proti vodě a prachu IP53 a sympatická cena. A zapomínat nesmím ani na podporu 5G sítí. Nevýhodou je nižší výdrž na baterii, chybějící bezdrátové nabíjení, pouze 90Hz obnovovací frekvence a nepřítomnost 3,5mm jack konektoru.

Za cenu 9 990 korun se jedná o velmi zajímavou koupi, a to ať už v tradiční černé barvě, či odvážnější žluté nebo zelené. V této cenové kategorii nenajde Xiaomi Mi 11 Lite 5G jen tak nějakého konkurenta, neboť jediný vážnější kandidát je Samsung Galaxy A52 5G, případně Realme 8 Pro, které však jde do boje s loňskými specifikacemi.