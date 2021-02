Recenze Xiaomi Amazfit Watch GTS 2: skoro jako Apple Watch

Xiaomi, respektive dceřiná firma Huami, vydává v poslední době chytré hodinky jak na běžícím páse. Povětšinou se jedná o nástupce úspěšných modelů, což je případ i hodinek Watch GTS 2. Ty sází na obdélníkový design a až nápadnou podobnost s jablečnou konkurencí. Jedná se ale o konkurenta, před kterým by se měli v Cupertinu třást? Na to odpoví tato recenze.

Design a konstrukce

Už na první pohled je jasné, kde se chlapci a děvčata z Číny inspirovali. Xiaomi Amazfit Watch GTS 2 z každého záhybu křičí inspiraci Apple Watch, což samo o sobě nemusí být nic špatného. Na pohled vypadá design velmi dobře, rámeček okolo displeje je prakticky neviditelný, odezva na dotek a stisk tlačítka je jistá a hodinky na ruce sedí více než dobře.

Kopie ale zůstane pouhou kopií. Materiály, ač jsou prémiové, příliš luxusně nepůsobí. Plast je především na spodní straně, rám je ze slitiny hliníku. Díky tomu mají hodinky alespoň příjemnou hmotnost (24,7 g), ale to je tak všechno. Korunka je pouhé tlačítko, ciferníky imitují ty od Apple Watch, které se samy inspirují jinde, silikonový pásek je základní, ale pohodlný a rozměry jsou 42,8 x 35,6 x 9,7 mm.

Dýnko je rovněž čistou inspirací a prohlášení „designed by Huami“ u mě vzbudilo úsměv na tváři. Voděodolnost do 5 BAR potěší, stejně jako možnost rychle vyměnit řemínek za jiný s roztečí 20 mm. I přes zjevnou inspiraci se mi ale Xiaomi Amazfit Watch GTS 2 líbí a nijak mě neuráželo je nosit na zápěstí.

Parametry, funkce a operační systém

Dominantním prvkem je 1,65″ AMOLED displej s rozlišením 348 x 442 pixelů (341 ppi), který vypadá opravdu skvěle. Dobré barevné podání, příkladná černá a dobrá čitelnost na přímém slunci zdobí hodinky Xiaomi Amazfit Watch GTS 2. O procesoru se Xiaomi nezmiňuje, ale uvnitř najdeme Bluetooth 5.0, WLAN 2,4 GHz, GPS/GLONASS, senzor měření tlaku vzduchu či BioTracker 2 PPG z dílny Huami, který měří srdeční tep a okysličení krve. Zmínit znovu musím i vodotěsnost 5 BAR a automatickou regulaci jasu.

Funkcionalita je poměrně široká. Kromě měření různých veličin (srdeční tep, okysličení krve, počet kroků, míra stresu či skóre PAI) můžete využít také budíku, hudebního přehrávače (vnitřní paměť 3 GB), přehledu počasí, zobrazení událostí z kalendáře, kompasu, časovače, barometru, odpočítávání či vyhledání mobilního telefonu.

Za zmínku stojí i práce s notifikacemi, která je tak na půl cesty. Zobrazit si můžete kompletní notifikace z každé aplikace z mobilního telefonu, už na ně ale nijak neodpovíte, a to ani předpřipravenými odpověďmi. Alespoň potěší podpora českých znaků. Za mě se jedná o zklamání, neboť práce s notifikacemi je jednou z věcí, která definuje chytré hodinky.

S hovory nicméně lze pracovat na úrovni, neboť Xiaomi Amazfit Watch GTS 2 disponují mikrofonem a mohou přijímat telefonní hovory. Kvalita je spíše podprůměrná a odbavit volající tímto způsobem budete chtít jen v nejnutnějších případech, každopádně ale vítám možnost přijmout hovor na hodinkách v případě nouze.

Operační systém je uzavřený, lokalizovaný do češtiny a plně v dikci Xiaomi. Nové aplikace či rozšíření funkcí se do hodinek dostanou pouze skrze aktualizaci, po vlastní ose do hodinek nic nedostanete. K aktualizacím mám jednu výtku – velmi často se mi stávalo, že hodinky se nechtěly nechat aktualizovat a často vyhazovaly chybovou hlášku. Stejně tak se hodinky čas od času samy restartovaly bez zjevné příčiny. Hodinky lze propojit s Androidem 5 a vyšším či iOS 10 a vyšším.

Nabíjení a výdrž baterie

Xiaomi Amazfit GTS 2 disponují baterií s kapacitou 246 mAh a dobíjí se proprietární magnetickou nabíječkou. Nabití z 0 na 100 % trvá zhruba dvě hodiny, což není žádný zázrak, ale dá se to přežít, neboť hodinky nebudete nabíjet každý den. S výdrží to každopádně žádná sláva není, byť výrobce udává průměrně 7 dní výdrže, 20 při lehkém používání a 3 a půl dne při náročném použití.

Z praxe mohu říci, že opravdu náročné použití vybije hodinky za 2 dny, běžné používání (tedy občasné cvičení, dvě desítky notifikací denně a nějaký ten hovor k tomu) vybijí hodinky za zhruba 5 dní a méně náročné používání s osekáním většiny funkcí mi vyneslo zhruba 10 dní. Na avizovaných 20 dní se můžete dostat snad jen v případě, že pouze několikrát denně zkontrolujete čas a všechny ostatní funkce máte vypnuté. K tomu si ale nemusíte pořizovat chytré hodinky.

Měření a fitness

Když ale dojde na sčítání toho hlavního, tak vždy skončíme u fitness funkcí. Právě ty jsou jedním z hlavních důvodů, proč si chytré hodinky vůbec pořídit. Nejzásadnější je patrně měření kroků – to je velmi přesné, jak jsme u produktů značky Xiaomi zvyklí. Mírnou odchylku zde sice najdeme, ale jedná se o cca 100 kroků denně do minusu.

Měření srdečního tepu a okysličení krve je taktéž vcelku spolehlivé a vypovídající. Hodinky nemají tendenci vynechávat a naměřené hodnoty nijak zvlášť „neustřelují“ oproti jiným chytrým hodinkám a náramkům. Okysličení krve je pak spíše orientační, oproti pulznímu oxymetru dostanete méně přesné výsledky, ale kdyby s vámi bylo něco v nepořádku, s Xiaomi Amazfit Watch GTS 2 to poznáte.

Opomenout nesmím ani měření spánku. Musím hodinkám vytknout, že začátek spánku je v průměru cca o půlhodinu posunutý, stejně tak probuzení nejsou vždy zaznamenána. Na druhou stranu v experimentálním režimu sledují také kvalitu dýchání ve spánku, což může pomoci při zjišťování spánkové apnoe.

Metrika stresu je spíše orientační a nicneříkající. Měření často vynechává a poté odnikud vykouzlí zvýšenou hodnotu, přičemž měření zcela postrádá kontext. Vysokou míru stresu tak můžete dostat před pracovním pohovorem i pokud jen dobíháte na autobus. Z pohledu těla je sice situace obdobná, v praxi vám ale Watch GTS 2 naměří vyšší hodnoty i bez zjevné příčiny.

Poslední měřenou metrikou je takzvaný PAI index. V tomto skóre se kumuluje měření srdečního tepu, intenzita denní aktivity a celková fyzická aktivita, která je na základě algoritmu převedena na čísla. Zde poté platí, že pokud udržíte své PAI skóre na více než 100 bodech, snížíte tím riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Oceňuji, že hodinky (potažmo Xiaomi) přichází z vlastní metrikou, která dává naměřené hodnoty do kontextu a vyvozuje nějaký závěr. Na druhou stranu je komplexnost výpočtu schována za vědecké práce a záleží čistě na vás, zda této metrice budete důvěřovat, či nikoli.

Pokud jde o cvičení, máte na výběr desítky různých aktivit, přičemž pro ty venkovní můžete využít také zaznamenávání trasy pomocí GPS. To není tak přesné jako v telefonech a občas vám trasu nenaměří zcela správně, i tak se ale jedná o vcelku přesné měření, které uspokojí příležitostné atlety i ty, kteří se chystají na půlmaraton. Jen ti náročnější by raději měli sáhnout po Garminech či podobné alternativě.

Doprovodná aplikace

Doprovodné aplikace byly vždy Achillovou patou Xiaomi. Dlouhou dobu měla totiž dvě, jednu pro příslušenství a náramky a druhou pro chytré hodinky. V nové aplikaci Zepp chce Xiaomi sjednotit vše pod jednu aplikaci, takže k ní připojíte jak Xiaomi Band 5, tak Amazfit Watch GTS 2. Snaha se cení, aplikace je ale značně nedopečená.

Pominu-li fakt, že aplikace velmi často padá, nereaguje a má potíže se propojit s hodinkami, tak je mou největší výtkou lokalizace. Ta je doslova poloviční a není výjimkou, kdy narazíte na část textu česky, vzápětí ale plynule navazuje angličtina. Jazykový galimatyáš rozhodně není dobrou vizitkou jedné z největších společností na světě, pokud jde o chytré příslušenství.

Obecně je aplikace značně chaotická a nepřehledná, často některé funkce duplikuje jen proto, aby to vypadalo, že je jich k dispozici více. Pod záložkou s názvem „užijte si to“ se nachází přehled funkcí, které můžete s propojeným zařízením využít. Část z této nabídky ale najdete i v poslední záložce Profil či v rychlé nabídce, kterou lze vytáhnout na domovské obrazovce.

Vyhodnocování metrik bohužel není na takové úrovni, na jaké je nabízejí někteří konkurenti. Xiaomi vám každou naměřenou veličinu vysvětlí a doporučí univerzální postup, jak ji zlepšit, ale na nic individuálního se bohužel spolehnout nemůžete.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Amazfit GTS 2 jsou další z řady hodinek od známého čínského výrobce. Na první dobrou se snaží zaujmout svým vzhledem, který má připomínat dražší konkurenty, v softwarové výbavě ale znatelně pokulhává. Místo snahy vytvořit hodinky ve všech možných podobách by se Xiaomi mohlo zaměřit na kvalitu svých produktů a funkčnost. Trocha originality by taktéž neškodila.

Předností je povedený vzhled, velmi kvalitní displej, pohodlné nošení, přesné měření a celkově dobrý pocit z nošení a používání hodinek. Nevýhodou je slabší výdrž na baterii, občasné restarty a problémy s aktualizacemi, horší práce s notifikacemi, nedostatek originálních nápadů či nedodělaná doprovodná aplikace.

Za zapůjčení hodinek na test děkujeme Amazfit.cz

Věřím, že časem Xiaomi po softwarové stránce dotáhne Amazfit Watch GTS 2 do lepšího stavu, než ve kterém se nachází nyní. Za cenu 4 399 korun se jedná o zajímavý produkt, nicméně konkurence může v některých případech nabídnout více. Za zmínku stojí například Huawei Watch Fit, Samsung Galaxy Watch Active či Fitbit Versa 2 s NFC.