Recenze Tesla Smart Camera 360 Baby: chytrá dětská chůvička za hubičku

Rodičovství, ač s sebou přináší řadu starostí, je často považováno za jednu z nejkrásnějších životních etap. Zejména v prvních letech života každý rodič řeší, jak mít své dítě pod dohledem, například když přes den spí, nebo si hraje ve vzdálenějším pokoji. Ideálním společníkem se v tomto případě staly dětské chůvičky, které v posledních letech získaly přídomek chytré.

Dětských chůviček na trhu existuje nepřeberné množství a nedávno jejich řady rozšířila novinka z modelové řady Tesla Smart, která zaujme svými funkcemi i cenou. Prodává se totiž za necelých 1 500 Kč, což z ní dělá jednu z nejlevnějších chytrých chůviček na trhu, ale rozhodně to neznamená, že by byla nekvalitní. Naopak, svými funkcemi nás příjemně překvapila.

Pokud se na portfolio výrobce podíváte podrobněji, zjistíte, že se jedná o vylepšenou verzi domácí bezpečnostní kamery Tesla Smart Camera 360, která je navíc vybavena sledováním objektu, monitoringem teploty a vlhkosti, tlačítkem pro komunikaci, a také má mírně upravený design, kde hrají prim silikonové uši a barevný podstavec, díky čemuž připomíná zajíce.

Jen škoda, že popisované prvky jsou dostupné jen v růžové barvě – modrá verze (pro kluky) by rozhodně nebyla na škodu. V balení kromě chůvičky najdete 2metrový USB – microUSB kabel, adaptér do sítě, hmoždinky a plastový terčík pro případ, že byste chůvičku potřebovali přichytit na zeď či jiný povrch.

Samotné zprovoznění je velice jednoduché a zabere vám přibližně dvě minuty. Stačí si jen stáhnout mobilní aplikaci Tesla Smart (Android / iOS), skrze kterou se k chůvičce připojíte a zároveň skrze ni chůvičku připojíte na domácí Wi-Fi. Mobilní aplikace je v češtině a působí přehledným dojmem, nicméně začínající uživatele občas může překvapit nějaký dialog v angličtině či názvy ukolébavek v čínštině. To jsou naštěstí věci softwarového charakteru, které lze snadno opravit.

Kvalita obrazu

Chůvička je vybavena 2Mpx širokoúhlou kamerou (1920 x 1080 px, Full HD, 1/2,9″ CMOS senzor, světelnost objektivu f/2.0). Pro potřeby monitorování jsou tyto parametry zcela dostačující, stejně jako výsledná kvalita obrazu. Ta je ucházející i v noci, kdy s prosvícením scény pomáhají infračervené diody. Chůvičku jsme během testování měli umístěnou na okraji dětské postýlky, ale infračervené diody scénu spolehlivě prosvítí až do vzdálenosti pěti metrů. Kvalitu záznamu za denního světla a v noci můžete posoudit z přiložených fotografií a videa.

Kamera je umístěna v otočné „hlavě“, díky čemuž získáte možnost rozhlížet se o 355 stupňů ve vertikálním směru a o 85 stupňů v tom horizontálním. Pohybu kamerky docílíte tahem prstu po displeji, nebo skrze čtyřsměrový virtuální ovladač v celoobrazovkovém režimu mobilní aplikace. Během „otáčení hlavy“ naštěstí není motorek prakticky vůbec slyšet, takže s ní bez problémů můžete otáčet i když vám miminko zrovna spí.

Dětská chůvička Tesla Smart Camera 360 Baby: ukázka kvality záznamu videa (den/noc)

Užitečná je i funkce aktivního sledování, kdy se kamerka bude automaticky otáčet za pohybujícím se objektem v hledáčku. Spolehlivě to funguje jak na dospělou osobu, tak i na plazící se miminko.

Do těla chůvičky je rovněž integrovaný mikrofon a reproduktor. Mikrofon slouží pro přenos zvuku z chůvičky do aplikace, reproduktor pak pro komunikaci s dítětem (skrze aplikaci na něj lze mluvit), případně pro přehrávání jedné z pětice ukolébavek. Díky senzorům rovněž vidíte, jaká je v místnosti teplota a vlhkost.

Poslouží i jako bezpečnostní kamera

Software dále umí upozornit na pohyb v místnosti, nebo další rušivé elementy (pláč dítěte, otevření dveří, bouchnutí okna…). V takovém případě vám na telefon pošle notifikaci, že se něco děje; upozornění jsou naštěstí plně přizpůsobitelná. Chůvičku navíc nemusíte využívat jen na kontrolu vašeho miminka, ale dobře poslouží i jako domácí bezpečnostní kamera. Pokud se například chystáte na dovolenou, můžete ji využít přesně pro tyto účely.

K chůvičce se připojíte nejen v rámci vaší domácí Wi-Fi sítě, ale také odkudkoliv „z venčí“ (pokud vám toto spojení neblokuje váš router), díky čemuž se nabízí právě zmíněné využití jako bezpečnostní kamera. V případě, že se obraz přenáší přes mobilní data, aplikace vás na to upozorní, a případně se nabízí možnost přepnout kvalitu obrazu na nižší). V rámci domácí sítě se k obrazu z kamery může připojit libovolný počet (vámi schválených) uživatelů. Mimo domácí síť lze přenos sledovat pouze na jednom zařízení.

Mobilní aplikace

Aplikace Tesla Smart kromě základního přenosu obrazu nabízí i řadu pokročilých funkcí a sympatické je, že podporuje tmavý režim. Aktivovat v ní lze již zmíněné sledování či detekci pohybu, nebo detekci zvuku. Stejně tak skrze ni můžete ukládat snímky nebo video, a to buď do telefonu, nebo na paměťovou kartu microSD přímo v chůvičce.

Fotografie a videa se ukládají do oddělené galerie přímo v aplikaci. Z té lze obsah exportovat do vnitřní paměti, nebo skrze nabídku sdílení i do dalších aplikací. Uložení přímo do galerie v telefonu mi ale fungovalo jen na iPhone, aplikace pro Android v nabídce uložení do systémové galerie vůbec nenabízí, což by rozhodně chtělo opravit.

Třetí možností je ukládání do placeného cloudového úložiště v ceně 4,5 dolaru/měsíc (zhruba 100 Kč), kdy se vám automaticky ukládají data za posledních 14 dnů. Měsíční historie záznamů vyjde na 10 dolarů (215 Kč). Celý průvodce aktivací cloudového úložiště je bohužel v angličtině, což může zejména začínající uživatele odradit.

Ve výchozím stavu na těle chůvičky svítí stavová kontrolka, která zejména v noci ruší – naštěstí je možné ji v nastavení aplikace vypnout, stejně jako časový vodoznak ve videu. Aktivace infračerveného světla (pro noční vidění) je ve výchozím stavu nastavena na automatiku, ale pokud by vám to vadilo, lze jej zapínat manuálně pouze v případě potřeby.

Manželka používá iPhone a připojení k chůvičce bylo vždy bezproblémové. Já pro změnu testoval aplikaci pro Android a na mém Samsungu Galaxy Z Fold 2 se mi vždy stane, že se mi napoprvé obraz nenačte (vidím jen točící se kolečko signalizující načítání). Stačí se ale vrátit o krok zpět, poté akci opakovat a rázem už se připojím. Netuším, zda je o chybu mého telefonu, nebo aplikace pro Android.

Kde je tlačítko pro vypnutí?

Pod logem výrobce se nachází tlačítko pro aktivaci mikrofonu. Toho může (starší) dítě využít v případě, že s vámi chce komunikovat třeba ze vzdáleného dětského pokoje. Nemyslím si ale, že by to byla nějak hojně využívaná funkce. Co mi naopak na chůvičce chybí, je tlačítko po úplně vypnutí. Chůvička je totiž jinak neustále připojena do sítě (elektrické i internetu), což každému nemusí vyhovovat. Kdyby autoři do aplikace přidali možnost předělat funkci tohoto tlačítka na klávesu „Power“, určitě bych nebyl jediný, kdo by z toho měl radost.

Režim pro přehrávání ukolébavek se jeví jako fajn nápad, ale berte jej spíše jako bonusovou funkci. Ve srovnání s klasickou „hloupou“ chůvičkou od Aventu má vestavěný reproduktor o něco horší zvuk. Na druhou stranu, chůvička od Aventu s výrazně kvalitnějším reproduktorem zase stojí jednou tolik.

Závěrečné hodnocení

Chytrá dětská chůvička Tesla Smart Camera 360 Baby na mě udělala dojem, i když největší radost z ní měla moje manželka. Za málo peněz nabízí opravdu hodně muziky. Kvalita obrazu je pro potřeby monitorovací chůvičky zcela dostačující nejen ve dne, ale i v noci, a chválím i za spolehlivou detekci pohybu a zvuků, či intuitivní ovládání skrze mobilní aplikaci.

Chyby se mi v tomto případě hledaly opravdu těžko. Vadila mi jen absence jakéhokoliv tlačítka pro úplné vypnutí chůvičky. S cenou okolo 1 450 Kč se jednoznačně jedná o nejlepší chytrou chůvičku, jakou si aktuálně můžete pořídit.