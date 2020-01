Recenze TCL Plex: příjemné překvapení

Čínská společnost TCL model Plex poprvé světu představila koncem února minulého roku na MWC v Barceloně ještě pod značkou Alcatel 7. Tento model se ale lišil uspořádáním čoček fotoaparátu na zadní straně. A pokud to náhodou nevíte, čínské TCL vlastní licenci na výrobu telefonů značek Alcatel, Blackberry a Palm.

Nakonec se ale ostrá verze telefonu dostala na pulty obchodů pod názvem Plex a v rámci Evropy se jedná o vůbec první smartphone prodávaný přímo pod brandem TCL. Většina u nás prodávaných telefonů značky Alcatel měla své identické kopie, které již v Číně byly pod značkou TCL prodávány. Nejedná se tak o úplně první telefon s vlastní značkou, spíše jako první uvedení značky do povědomí trhů mimo území Číny.

Nezbývá nám než spekulovat o tom, proč se společnost rozhodla uvést na evropský trh telefon pod svým jménem, ale pokud se podíváme na působení a dosavadní úspěchy společnosti TCL, mnohé nám to napoví. TCL je jedničkou v prodejích televizorů v Číně s tím, že displeje pro tyto televizory si vyvíjí a vyrábí sama. V poslední době se pak snaží oslovit i jiné, než domácí trhy.





Rekordní počty prodaných kusů (15,5 milionů za první pololetí roku 2019) pouze potvrzují tuto expanzi na zahraniční trhy včetně Evropy a České republiky, kde v nedávné době představila chytré televize s operačním systémem Android. Kromě televizorů je výrobcem i ostatní, nejenom chytré, elektroniky.

Sebevědomí, stejně jako tržní sílu společnost TCL evidentně má, což se domnívám jsou dva hlavní důvody pro uvedení modelu pod svoji značkou. Jestli se toto uvedení nového telefonu na trh povedlo se s námi pojďte podívat v naší dnešní recenzi.

Obsah balení

Již po rozbalení telefonu z krabičky na nás čeká příjemné překvapení. Výrobce nejen že telefon vybavil nalepenou fólií na displej, ale také přibalil kryt telefonu z tvrdého plastu. Nečeká nás tak mnohdy otravné nalepování folie, které se navíc ne vždy může vydařit.

Nemusíte mít obavy o to, že by se telefon z jakékoliv strany poškrábali, nebo poškodili. Je ale třeba říci, že ačkoli kryt z pevného plastu působí bytelně a kvalitně, není tomu tak. Po krátkém a šetrném používání telefonu se kryt ošoupal a po pár dnech už rozhodně jako nový nevypadá.

Je škoda, že součástí balení nejsou sluchátka, ale někde se zkrátka šetřit muselo. Je to snad jeden z mála telefonů, ke kterému sluchátka v balení prostě nejsou. Tahle situace ale může být důvodem, proč všechny obchody k telefonu přibalují jako dárek výborná Bluetooth sluchátka TCL MTRO200BT v hodnotě zhruba tisíce korun. Nevíme ale, jak dlouho tato akce potrvá. Ostatní obsah pak už je standardní. Dobíjecí 18W adaptér s odpojitelným USB-C kabelem o dostatečné délce.

Design: mistr chameleon

Už při pohledu na produkční snímky telefonu jsem měl rozporuplné pocity. To, že je trh mobilních telefonů, alespoň po stránce designu, tak moc podobný a pro výrobce je tak velice těžké se od sebe odlišit, je zřejmé. Existují v podstatě jen dvě hlavní oblasti ve kterých je to možné.

Tou první je přední kamera, tou druhou je umístění čoček fotoaparátu. Zatímco u přední selfie kamery se výrobce s designem vypořádal pomocí klasického průstřelu, který je umístěn vkusně a neruší tak dojem z jinak krásné obrazovky, veliký otazník zůstával na zadní straně telefonu. V jedné řadě umístěné 3 čočky fotoaparátů se dvěma přisvětlovacími diodami po stranách, pod nimiž je umístěna čtečka otisků prstů, tvoří výrazný designový prvek, který ve mně nevzbuzoval zrovna dobrý dojem. Čtečka funguje velmi hbitě a přesně.

Přesto na mě ale telefon po vybalení nepůsobil negativně, naopak. Byl jsem příjemně překvapen, že se v tomto případě jedná o ten méně častý případ, kdy skutečnost je oproti fotografiím o poznání lepší. Přístroj se vyrábí v bílé a černé variantě, respektive Opal White a Obsidian Black.

Nejsem si jist zda bílé provedení je naživo stejně tak příjemné, díky vysokému kontrastu oproti tmavému fotomodulu, ale černá barva, která pod různými úhly přechází v tmavě modrou, působí na zádech telefonu opravdu příjemně až prémiově. Povrch byl totiž vytvořen pomocí nanášení několika nanovrstev.

Výsledkem je vysoký lesk a proměnlivá barva pod různými úhly. Ba co víc, postupem času, kdy jsem telefon běžně používal, se mi design víc a víc dostával pod kůži. Ačkoli je jisté, že vzhled smartphonu je věcí silně subjektivní, já jej nakonec hodnotím jako povedený.





Celý fotomodul je navíc zapuštěny do těla přístroje, což eliminuje nepříjemné houpání položeného na stole displejem nahoru. Dále je nutné pochválit konstrukční zpracování, které je příkladné. Všechny díly lícují zcela přesně a i přes větší rozměry 162,2 x 76,6 x 8 mm telefon působí bytelným, ale přesto kompaktním dojmem.

Po obvodu 6,53palcového displeje jsou 3mm rámečky, na spodní hraně potom další 3 mm tvoří černý okraj displeje. V dolní části tedy má tedy telefon cca 6mm bradu. Ani tento prvek však není rušivý. Není ale snadné zbavit se dojmu, že přední strana telefonu silně připomíná takové značky, jako je LG nebo Huawei. Například Huawei nova 5T je k nerozeznání. Stejný průstřel, stejná brada, velmi podobné rozměry. Pokud telefony položíte vedle sebe a měli byste říct který je který, nevím, kolika z nás by se to podařilo.

Po stranách nechybí již klasické ovládací prvky. Chytrému tlačítku na levé straně mohou být přiřazeny vybrané funkce v závislosti na způsobu jeho stisku (jedno stisknutí, dvojité a dlouhé). Na horní hraně telefonu je 3,5mm jack pro připojení klasických sluchátek. Ačkoli žijeme v době bezdrátové, jsem vždy u telefonů za klasický audio výstup rád, už jen proto, že poslech muziky na bezdrátových sluchátkách se prostě těm drátovým prozatím rovnat nemůže, i když nám mnoho výrobců tvrdí pravý opak.

Na té spodní je pak vedle konektoru USB-C umístěn dvojice reproduktorů. Příjemně jsem byl překvapen vysokou kvalitou zvuku, a to jak do sluchátek, tak právě prostřednictvím reproduktorů. Kvalitu si navíc reproduktory zachovávají i při vyšší úrovni hlasitosti. Telefon se i přes vyšší rozměry v ruce příjemně drží, všechna tlačítka, stejně jako čtečka otisků prstů, jsou dobře dostupná.

Co zamrzí, je absence notifikační diody, pro kterou se bohužel již na přední straně místo nenašlo. Je to škoda. Jakmile si člověk na světelné notifikace navykne, je používání telefonu, který touto funkcí nedisponuje, neúplné.

Displej a zobrazení: tady se nešetřilo

Jak jsem zmínil v úvodu tohoto článku, společnost TCL nejen vyvíjí, ale i vyrábí svoje vlastní zobrazovací panely, a to pro mobily i pro televizní obrazovky. To že do vývoje investuje nemalé částky dokládá i skutečnost, že TCL se řadí mezi jedny z prvních výrobců, kteří představili zařízení s ohebným displejem. Jedná se sice o prozatím pouze o prototyp, nicméně vše nasvědčuje tomu, že se na letošním veletrhu MWC dočkáme reálného zařízení, které následně zamíří na pulty obchodů.

Jsem přesvědčený, že do displeje modelu Plex nasadil výrobce to nejlepší, čím momentálně disponuje. Obavy o to, že přichází neznámá čínská značka, která z důvodu úspory nasadí do přístroje displej nižší kategorie se rozplynou ve stejný moment, kdy displej poprvé zapnete.





6,53palcový IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2430 pixelů a poměrem stran 19.5:9 zabírá celkem 90% přední plochy. Zobrazovač vás nezradí na přímém slunci, ani s pozorovacími úhly není žádný problém. Podání barev, ostrost a odezva displeje – to vše Plex zvládá bez zaváhání.

Samotnými hardwarovými kvalitami ovšem výhody displeje nekončí. Výrobce do systému přidal několik softwarových vylepšení, které využívá při výrobě televizních obrazovek a kterými je možné displej dále přizpůsobit k obrazu svému. Mezi ty patří zejména technologie NXTVISION, pomocí které lze v reálném čase nastavit převod multimédií z SDR na HDR obraz. To má za následek vyšší kontrast, zvýrazněné barvy, jasnější světlé plochy nebo naopak tmavší ty temné.

Pomocí funkce Čtecí režim je možné obrazovku zabarvit do odstínů černé a bílé, aby imitovala klasické knížky. Tento režim snižuje namáhání očí tím, že filtruje 66% modrého světla, které je displejem vyzařováno. Toto nastavení pak lze navíc zapnout zvlášť pro jednotlivé aplikace. Co se mi dále líbilo, je nastavení adaptivního tónu, který automaticky upravuje teploty barev s ohledem na okolní světlo. Díky tomu vás v noci nebo brzy ráno telefon nebude nepříjemně oslňovat.

Hardwarová výbava

Srdcem smartphonu se stal osmijádrový čip Qualcomm Snapdragon 675. I přes to, že tento procesor byl oficiálně představen už v říjnu 2018, jednolo se o hlavní triumf společnosti Qualcomm pro střední třídu roku loňského, a ani nyní s ním nijak nestrádáte. Nemusíte se tedy bát, že by TCL Plex trpěl nedostatkem výkonu. A praxe to jen potvrzuje. Za celou dobu co jsem telefon držel v ruce jsem nepozoroval byť jen náznak záseku.

Procesor dokáže obsluhovat až 3 čočky fotoaparátu, což TCL využívá na maximum a v aplikaci pro focení si v reálném čase můžete nechat zobrazit scénu ze všech tří objektivů. Kromě toho, že je to efektní, tuto vlastnost využijete v momentě, kdy se nemůžete rozhodnout, jakou čočku pro danou scénu vybrat.

Grafickou akceleraci zajišťuje čip Adreno 612. Tato architektura podporuje standardy jako Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 a DirectX 11 a bez problémů si na telefonu zahrajete náročnější hry jako například Call of Duty: Mobile.

Hardwarové parametry TCL Plex Systém: Android 9.0 Rozměry: 162,2 x 76,6 x 8 mm , Hmotnost: 192 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 675, octa-core 2x 2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x 1,7 GHz Kryo 460 Silver RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,53", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, PDAF Druhý fotoaparát: 16 Mpx, f/2.4, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/1.8 , Přední kamera: 24 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3820 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Procesoru sekunduje 6 GB RAM a 128GB interní paměť, ze které je pro uživatele vyčleněno celkem 109 GB. Celá architektura je potom zamýšlena jako herní pro telefony vyšší střední třídy. Proto si na TCL Plex zahrajete bez zaváhání a zadrhnutí i ty graficky nejnáročnější tituly.

Co se konektivity a bezdrátové komunikace týče, nechybí telefonu žádná z důležitých technologií. Za zmínku rozhodně stojí přítomnost FM rádia, což mnohé potěší. Za pozornost také stojí vylepšení v podobě funkce Super Bluetooth. Ta zajišťuje připojení až čtyřech zvukových zařízení naráz.

Baterie a výdrž: pan dvoudenní

Když jsem se dozvěděl o tom, že budu testovat právě tento telefon, moje srdce zajásalo. A to zejména z toho důvodu, že mojí oblíbenou značkou jsou telefony ze stejné stáje – Blackberry. Jako hlavní telefon používám vlastně od svého uvedení Blackberry Key 2. Papírově má baterie slušnou kapacitu 3820 mAh. Jenže tu máme Full HD+ displej a celou řadu komunikačních modulů, takže jsem byl zvědaví, jakou výdrž TCL Plex nakonec nabídne.

Po první dnu používání jsem při kontrole stavu baterie nechtěl moc věřit vlastním očím. Telefon jsem vytahoval z nabíječky v cca 7:30. Ve 22:00 hod baterie stále ukazovala přes 30 % kapacity. A to jsem měl telefon první den, a tedy bez přestávky zapnutý skoro pořád. Po té, co se v průběhu dalších dnů práce s telefonem ustálila do normálního režimu, jsem na konci dne vždy měl ještě zhruba 40 procent kapacity baterie.

Telefon tak celkem bez problém zvládne celé dva dny v plném nasazení. S přihlédnutím k tomu, že telefon používám celý den, a to jak pro hovory, různé messengery, internet i poslech hudby, považuji výdrž za nadprůměrnou. Takto vydařenou správu spotřeby energie jsem opravdu nečekal.

TCL Plex díky použitému čipsetu podporuje rychlé dobíjení Quick Charge 3.0. Díky tomu akumulátor dobijete na 50 % kapacity za přibližně 30 minut. Plné dobití trvá okolo 1 hodiny a 20 minut.

Systém: dobře optimalizovaná devítka

Telefon běží na operačním systému Android 9 Pie s nástavbou TCL UI. To první, co na mě po spuštění čekalo, byla aktualizace systému. Nevím, jestli se z toho dá vyvodit závěr, že výrobce se o aktualizaci systému bude svědomitě starat po celou dobu životnosti přístroje, každopádně je to dobrý začátek. Příslibem do budoucna je pak i oficiální prohlášení, že na telefonu bude dostupný nejnovější Android 10.

Nástavba TCL UI je v podstatě jen velmi mírně upravený čistý Android. Rozdíly najdete ve vzhledu některých ikon (jsou zakulacené a některé z nich dokonce i animované). Animace ikony se přehraje až po ukončení aplikace. Neruší to a je to příjemné zpestření. Jiné je potom i rozmístění aplikací, které je možné seřadit dle názvu, štítku, používání, instalace, kategorie a dokonce i podle barvy ikony.

Přejetím prstu směrem doprava na základní obrazovce se můžete dostat na chytrý panel. Ten poskytuje nejen informace o naposledy použitých aplikacích, ale také zde lze jedním kliknutím optimalizovat telefon, nechat zobrazit oblíbené kontakty, případně počasí.

Celý Android je příkladně optimalizován. Nekonají se žádné záseky ani žádná nepříjemná překvapení ve formě pádů systému, či jednotlivých aplikací.

Fotoaparát a záznam videa

TCL Plex je vybavený trojlístkem fotoaparátů. Hlavní je zde 48Mpx snímač od Sony se slušnou světelností f/1.8, uprostřed se nachází 2Mpx fotoaparát (f/1.8) pro zachycení zpomalených videí (v HD rozlišení při 960 fps), a poslední je 16Mpx širokoúhlý objektiv (f/2.4), který dokáže zabrat scénu s úhlem 123 stupňů. Fotoaparát je zároveň vybaven vylepšením pro detekci typu scény, podle které následně nastaví optimální barvy.

Hlavní fotoaparát za dobrého světla produkuje velmi kvalitní snímky. Barvy jsou podány věrně, snímky jsou živé, s dobře vykreslenými detaily. Při zhoršených světelných podmínkách se pak kvalita snímků výrazněji zhoršuje, viditelný šum přechází až ve slévání jednotlivých pixelů.

Ve scénách, které fotíte při snížené světelnosti ale přichází ke slovu noční režim, který vás přepne na prostřední fotoaparát se slušnou světelností f/1.8. Je škoda, že tento má rozlišení pouze 2 megapixely, přesto ale dokáže ve zhoršených podmínkách snímkům prosvětlit a dodat snímků ostrost bez výrazného rozmazání.

TCL Plex dokáže video nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps, a kromě klasického záznamu lze využít i širokoúhlého objektivu či třetího, který je dedikovaný pro již zmíněné zpomalené záběry při 960 snímcích za vteřinu. Zapomenou nesmím ani na přední 24Mpx selfie kamerku, která za dobrého světla produkuje obstojné snímky.

Závěrečné hodnocení

První „vlastní“ telefon prodávaný přímo pod křídly TCL si rozhodně neudělal ostudu, ba naopak – nedostatky se na něm hledají poměrně těžko. Pokud bych měl vybrat největší překvapení telefonu, je to jednoznačně displej. Nejvíce mi naopak vadila absence notifikační diody. Někomu může vadit i chybějící odolnost vůči vniknutí vody, ale vzhledem k ceně to myslím výrobci můžeme prominout.

Cena modelu Plex byla stanovena na 6 990 Kč, což je částka zcela odpovídající. TCL se tak na trhu povedlo uvést telefon, který ve své třídě za odpovídající cenu v některých ohledech předhání konkurenci a už teď se těším, jaké novinky nám tento výrobce v letošním roce naservíruje. Pokud bude kvalita dalších telefonů minimálně stejná jako u TCL Plex, může nám zde vyrůst další velmi silná a uživatelsky oblíbená značka. To ale ukáže až čas.