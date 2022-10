Recenze T-Mobile T Phone: 5G telefon levnější než rohlík

Trend mobilních telefonů přímo z dílen operátorů v Česku naposledy oživil Vodafone před čtyřmi lety. A zatímco O2 nedávno přišlo s „vlastními“ sluchátky O2 Pods, T-Mobile se rozhodl přinést na český trh svůj značkový smartphone z USA jménem REEVL 6. S lehce aktualizovanou výbavou jej v tuzemsku prodává jako T Phone a mluví o něm jako o nejlevnějším telefonu s podporou 5G.

S cenou zařízení se to má trochu zvláštně. Standartně vyjde na 4 999 Kč včetně DPH a k mání je pouze v šedo-modré barvě a konfiguraci 4/64 GB. Kouzlo tarifních mobilů však spočívá v kombinaci nabídek. Pokud si tedy k telefonu vezmete nový tarif s minimální cenou 700 Kč, tedy podepíšete novou smlouvu na 24 měsíců (případně prodloužíte tu stávající), dostanete přístroj od T-Mobilu za pouhou 1 Kč. To zní dobře, že? Jaký je T Phone v praxi a jestli se vyplatí, to se dočtete v naší recenzi.

Obsah balení

S prodejním balením si T-Mobile moc práce nedal. Bílý papír kontrastuje s magentovým logem i nápisy „T Phone“ a „Made in China“. Co se vnitřku týče, operátor se zjevně veze na vlně ekologie (nebo šetření, chcete-li): najdeme tu pouze zařízení samotné, papírový návod, sponku na SIM slot a nakonec metrový kabel USB-A/USB-C černé barvy. Tady výčet obsahu končí – krabička neobsahuje ani pouzdro, ani nabíjecí adaptér s maximálním podporovaným výkonem 15 W. Obojí si ale můžete dokoupit na prodejně T-Mobile.

Design a zpracování

V mých očích má T Phone jednu velkou výhodu, a to že nevypadá zase tak tuctově. To byl totiž v minulosti velký problém smartphonů od operátorů. „Téčko“ je celé z matného plastu (takže otisky nepřitahuje skoro vůbec), má ostré hrany a vlastně naplňuje představu o minimalistickém designu. Došlo i na několik stylových detailů, například fotomodul s čočkami uspořádanými do trojúhelníku nebo zamykací tlačítko v kontrastní růžové barvě. Zapuštěný zámek má bohužel velmi nejistý stisk a disponuje integrovanou čtečkou otisků prstů, která sice pracuje spolehlivě, ale dost pomalu (někdy čekáte i 3 sekundy).

Plastová konstrukce má své výhody, při pádu se telefonu prakticky nic nestane. Na druhou stranu by nebyl problém zlomit jej holýma rukama. Dočkali jsme se i zvýšené odolnosti, bohužel jen IP52 (částečná ochrana proti prachu a dešti). S rozměry 166,6 × 76,4 × 8,79 milimetru jde o vcelku velký smartphone, takže na to při zvažování nákupu myslete.

Dolní hranu opanoval USB-C port, reproduktor, mikrofon a také 3,5mm audio jack, vpravo se nachází zmíněné zapínací tlačítko a také kolébka pro úpravu hlasitosti. Nahoře je k nalezení jen mikrofon a vlevo slot pro jednu nanoSIM a jednu paměťovou microSD kartu (až do kapacity 2 TB). Podpora Dual SIM ani virtuální eSIM se nekoná.

Displej ze staré školy

Pohled na 6,52″ obrazovku dává vzpomenout na dobu před třemi, čtyřmi lety. Tlustý displejový rám s „kapkovitým“ výřezem a skoro centimetrovou bradou je však bohužel dodnes běžný v segmentu těch nejlevnějších mobilních telefonů. Vcelku dost se už ovšem vytrácí zde přítomné rozlišení jen HD+ (720 × 1 600 pixelů) a horší LCD panel s typickým chladným nádechem. Displej má navíc jen základní 60Hz frekvenci a maximální svítivost 500 nitů.

To bohužel znamená, že budete velmi často nastavovat maximální jas, přestože automatická regulace jasu jinak funguje přesvědčivě a pohotově. Pokud máte oko hnidopicha, určitě vám bude drásat nervy i viditelný rastr, který odpovídá nízké jemnosti 269 pixelů na palec.

Kromě toho chybí oblíbené vychytávky, které můžete znát z pokročilejších AMOLEDů – není tu Always-On ani možnost zakrýt výřez černým pruhem. Pro cílovou skupinu asi žádný problém, avšak konkurence s doporučenou cenou 5 tisíc korun nabízí řádově lepší zobrazovače.

Výkon a výbava

T-Mobile opatřil svůj nový smartphone pro český trh čipovou sadou Dimensity 700, kterou MediaTek představil už v březnu loňského roku. Zrovna novinka to tedy není a odpovídá tomu bohužel i výkon v praxi. Zařízení se nachází na spodní hranici použitelnosti, průchod systémem je často trhaný, na spuštění aplikací se čeká i několik sekund.

Hardwarové parametry T-Mobile T Phone Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek Dimensity 700, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 4 GB, interní paměť: 64 GB, pam. karta:

Rozměry: 166,61 × 76,42 × 8,76 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: IP52 Displej, konektivita a baterie 6,52", IPS LCD, rozlišení: HD+, 720 × 1600 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, AF, druhý: 2 Mpx, portrétový, třetí: 2 Mpx, makro, selfie kamera: 5 Mpx, Full HD video Kompletní specifikace

Zprávu si na T Phonu přečtete, vyřídíte také e-mail i hovor, obsloužíte sociální sítě nebo si přehrajete video na YouTube. Všechno ale zbytečně dlouho trvá a pokud jste zvyklí na jen o trochu vyšší výkon, slabý hardware zaregistrujete okamžitě. Pro úplnost ještě výsledky benchmarků: AnTuTu vykázal 279 602 bodů, Geekbench 522 bodů v Single-Core a 1 547 bodů v Multi-Core a 3DMark Wild Life Extreme 322 bodů.

Zbytek výbavy není žádným překvapením. Nechybí tu Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 a samozřejmě ani GPS nebo třeba 5G, kolem kterého se točí podstatná část kampaně. Potěší VoWiFi a VoLTE, zklamání však představuje absence NFC pro bezkontaktní placení. Co do paměti se musíte spokojit se 4 GB RAM a 64GB úložištěm, ze kterého vám zbude 55 GB čistě pro vaše data.

Android s dvouletou podporou

Z hlediska operačního systému si ale T Phone od T-Mobilu zaslouží slova chvály. Operátor se nijak nerozpakoval a vsadil na osvědčenou klasiku – Android 12 bez jakékoliv úpravy. V době testování byla nainstalována také srpnová bezpečnostní záplata. Pochvalu si zaslouží rovněž příslib dvou velkých aktualizací – na T Phone tak během příštích let dorazí Android 13 a také Android 14.

Uvnitř systému byste nejspíš ani nepoznali, že se jedná o smartphone od operátora. Najdete zde standardní nálož nativních Google aplikací, nadchne minimum předinstalovaného balastu a na spojení s magentovým operátorem odkazují pouze příslušně zabarvené tapety. Divil jsem se však, že není předinstalována ani samoobsluha Můj T-Mobile, kterou klienti operátora často a rádi používají.

Android 12 nabízí ovládání gesty (nebo trojicí původních navigačních tlačítek), přepracovanou horní stahovací lištu s rychlými přepínači, tmavý motiv, rozdělenou obrazovku pro dvě souběžně otevřené aplikace nebo třeba přehledný panel ochrany soukromí.

Výdrž a nabíjení

U podobných levnějších smartphonů nebývá překvapením, že mají obstojnou výdrž. Může za to odlehčená výbava a úsporný čipset, který tolik nedrancuje baterii. Výrobce zvolil u T Phonu průměrný 4500mAh akumulátor typu Li-Ion. Vyjmout z těla bohužel nejde, byť by to cílovou skupinu nejspíš potěšilo.

Naměřená rychlost nabíjení 15W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 35 minut 55 minut 91 minut 140 minut

V praxi stačí taková baterie na to, aby zajistila celý náročný pracovní den, respektive i dva dny na home office. K dispozici je tu také spořič baterie, který aktivuje tmavý motiv a omezí – nebo rovnou deaktivuje – operace na pozadí. Nabíjet lze pouze kabelem, a to při maximálním výkonu 15 W, adaptér však musíte mít vlastní. Nádrž zcela naplníte za plus minus 2 hodiny čistého času.

Fotoaparát a video

Jedním z hlavních taháků T Phonu má být fotoaparát. Výrobce použil trojitou sestavu s 50Mpx hlavním fotoaparátem a dvěma 2Mpx pro bokeh efekt a makro. Tento tandem se následně chlubí ještě autofokusem, digitálním přiblížením a LED přisvícením. Duo 2Mpx fotoaparátů dle očekávání nefotí vůbec dobře – makro je vesměs rozmazané, portrétní snímky zase odřezávají pozadí moc na sílu a výsledek nevypadá pěkně. Jak ale fotí hlavní 50Mpx foťák?

Zcela upřímně jsem měl jistá očekávání, protože tento fotočip není nový a již jsme jej mohli několikrát spatřit. Ve výchozím stavu pořizuje 12,5Mpx snímky. Mírně řečeno, i tento fotoaparát je zklamáním. Má velký problém s šumem (i za dobrého světla), extrémně slévá textury do sebe a barvy jsou tak mdlé, že nevypadají pěkně ani na displeji telefonu, natožpak na kvalitním 4K monitoru. T Phone umí pořídit kvalitní fotku prakticky jen při jasném počasí a s extrémně klidnou rukou – jinak vám snímek rozmázne vlivem absence stabilizace.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Noční režim bohužel kopíruje nedostatky za dne. Textury jsou tak vyhlazené, až připomínají animovaný film. Jakýkoliv pohyb v noci okamžitě vede k rozmazání výsledku, navíc jsem si při focení v noci všiml i nedobré práce automatického ostření. To se pak plně projevuje při natáčení videí (ať už ve dne, nebo v noci), které T Phone zvládne ve Full HD rozlišení při 30/60 fps, případně ve 2K rozlišení při 30 fps. Stabilizace a ostření jsou otřesné, záběry připomínají hororový found footage film.

T-Mobile T Phone: camera test (Full HD, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Velký dojem na mne neudělala ani selfie kamerka ukrytá ve výřezu. Ta má rozlišení 5 Mpx a umí natáčet video ve Full HD při 30 fps. Častokrát mi přišlo, že i ona má problém s ostřením – buď ostřila na můj krk a hrudník, případně na pozadí za mnou. Portrétní selfie s bokeh režimem přitom telefon vůbec neumí.

Závěrečné hodnocení

I když to tak nemusí vypadat, celý test jsem bojoval s tím, jak se na T Phone dívat. V případě zakoupení za 1 korunu je jakákoliv kritika zbytečná. Vždyť za tolik si dnes nekoupíte ani rohlík. Pakliže však jde o konkurenci pro Xiaomi a Realme v cenovém ranku kolem 5 tisíc korun, musí být mé hodnocení značně negativní. T Phone oproti své konkurenci nemá v rukávu moc trumfů.

Displej má spíše podprůměrný, výkon stěží dostatečný a fotoaparát je opravdové zklamání. Pochvalu zaslouží maximálně tak výdrž, dvouletá podpora operačního systému a stylový design. Za plnou cenu 4 999 Kč jej nicméně doporučit nelze, do země ho zadupe Moto G60, Samsung Galaxy A13 i Redmi 10 (2022). Oproti nim má prakticky jen jeden silný argument: 5G.

Jak bylo řečeno, odlišná situace nastává ve chvíli, kdy T Phone pořizujete s tarifní dotací za zmíněnou 1 korunu, třeba pro potomka nebo jako telefon pro nenáročného důchodce. Tady si ale T-Mobile pod sebou trochu řeže větev. S podobnými podmínkami totiž můžete získat s tarifní dotací za 1 korunu i Redmi 10C, smartphone s vyšším výkonem, fotoaparátem disponujícím fázovým ostřením a také větší baterií, která zvládá 18W nabíjení.