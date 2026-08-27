Recenze soundbaru Marshall Heston 120: prostorový zvuk a 11 reproduktorů v rockovém kabátku

- Soundbar Heston 120 má celkem 11 reproduktorů a umí Dolby Atmos i DTS:X
- Díky Wi-Fi a Bluetooth se nezalekne streamování přes Spotify Connect nebo AirPlay 2
- S cenou 24 990 korun se řadí spíše mezi dražší soundbary s osobitým designem
Od značky Marshall jsem již vyzkoušel celou řadu produktů, ať už se jednalo o sluchátka, přenosné reproduktory nebo větší domácí sestavy. Nyní se ke mně dostala i novinka ze série soundbarů, které tento výrobce nabízí. Konkrétně se jedná o nejvyšší model Heston 120 s certifikací Dolby Atmos i velmi bohatou drátovou i bezdrátovou konektivitou. Nemalé jsou ale i rozměry a hmotnost produktu, zároveň všemu již zmíněnému odpovídá i cena 24 990 Kč. Co vše za tento obnos získáte, popíšu níže.
Design a zpracování9.0/10
Kvalita zvuku8.0/10
Funkce a výbava8.4/10
Mobilní aplikace9.0/10
Klady
- originální design
- fyzické ovládací prvky
- široké možnosti konektivity
- RCA výstup pro subwoofer
Zápory
- vyšší cena
- bez dálkového ovladače
- slabší dynamika
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Na úvod ještě zmíním, že jsem testoval větší Heston 120, ale seženete také menší a levnější variantu Heston 60 s cenou 14 990 Kč a oba tyto soundbary můžete doplnit o subwoofer Marshall Heston 200 SUB s cenou 12 490 korun. Mnou testovaný kousek je k dispozici pouze v černé, levnější model i subwoofer ale pořídíte také v krémové barevné variantě.
Design a obsah balení
Co se ukrývá uvnitř dlouhé krabice? Obsah balení je poměrně skromný, kromě soundbaru a papírových manuálů se bavíme pouze o napájecím kabelu a HDMI kabelu pro připojení k televizoru. Ne že by to nestačilo, na druhou stranu by člověk u soundbaru s touto cenovkou možná očekával i dálkové ovládání. Vše je sice možné ovládat z aplikace v telefonu a zároveň díky HDMI-CEC můžete využít i ovladač připojené televize, na druhou stranu konkurence v podobě Samsungu nebo JBL k soundbarům ovladače dodává. Za 1 290 korun si můžete přímo k soundbaru dokoupit kovové držáky pro umístění na stěnu.
Pokud byste u modelu Heston 120 očekávali šířku 120 cm, není tomu tak úplně tak. Reálně se totiž bavíme o rozměrech 110 × 76 × 145 cm a hmotnosti 7 kg. Je to podlouhlý kvádr, jehož horní a přední stěna je pokryta pevnou látkou. Po krajích vidíme plastovou imitaci kůže a boční i zadní strana jsou vybaveny plastovými mřížkami pro prostup zvuku i lepší chlazení. Marshall Heston 120 v sobě samozřejmě nezapře designový jazyk značky, který se dlouhodobě inspiruje u svých legendárních kytarových aparátů.
Napovídá tomu především plastické zlaté logo Marshall na čelní straně a také velmi povedený ovládací panel se zlatými otočnými potenciometry i signalizačními diodami. Zadní strana samozřejmě ukrývá kompletní konektorovou výbavu, té se však budeme věnovat v dalších odstavcích.
Celkově design i provedení velmi korespondují s dlouhodobou filozofií značky. Ačkoliv zde převažují plastové materiály, zpracování je velmi solidní a na první pohled vše působí kvalitně. I na dotek jsou materiály příjemné a nejvíce při rozbalení a prvním zapojení zaujme již zmíněný ovládací panel. Radost z fyzických ovladačů prostě Marshall vzbudit umí, což obzvláště v dnešní době musíme ocenit.
Zvuk
Než se dostaneme k široké konektivitě, musím zmínit zvukovou architekturu, s kterou Heston 120 přichází na trh. Stereo zážitek i dostatečnou dynamiku zajišťují dva středové měniče (3″) a dva výškové měniče (0,8″) vyzařující nahoru. Na obou koncích soundbaru najdeme další měnič (2″) pro ještě větší prostorovost. Trojice měničů vyzařujících dopředu (2″) poslouží především pro čisté dialogy a mluvené slovo. Basy jsou zde řešeny dvojicí subwooferů (2″ × 5″) směřujících dozadu a čtveřicí pasivních zářičů rozmístěných na přední i zadní straně.
Z hlediska zesilovačů se bavíme o celkem jedenácti kusech o výkonech 2 × 50 W a 9 × 30 W. Maximální hladina akustického tlaku dosahuje na 95 dB a celkový maximální špičkový výkon je 150 W. Marshall Heston 120 je postaven na konfiguraci 5.1.2 a nabídne Dolby Atmos i DTS:X. Zároveň je nutno zmínit, že v Marshallu mysleli na udržitelnost a jednotlivé části jsou jednoduše vyměnitelné, ať už se bavíme o elektrických obvodech nebo akustických prvcích.
Nyní ale k reálnému zvukovému zážitku. Ačkoliv se jedná o první soundbar od značky Marshall, zvukový výkon rozhodně není špatný. Při prvním poslechu jsem měl pocit slabších basů, takže jsem vyzkoušel několik úprav v rámci ekvalizéru a zjistil jsem, že basy reproduktoru nechybí. Marshall zde s integrovanými subwoofery odvedl výbornou práci a do malého bytu bych ani neuvažoval o doplnění o externí subwoofer.
Po úpravě poměrů byly překvapivě přítomné, nicméně stále mi ve zvuku něco chybělo. Zdá se, že je to celková dynamika, která především u filmů mírně pokulhává a mám pocit, že například u konkurenčního Sonosu Arc Ultra byla o něco lepší. U hudby jsem toto příliš neregistroval, nakonec by nebylo velkým překvapením, kdyby právě Marshall zvládal hudební přednes o něco lépe než ten filmový.
Zvuk je každopádně velmi detailní, jednotlivé prvky jsou velmi dobře odlišitelné a po změně režimu poslechu je velmi dobře srozumitelné i mluvené slovo. Ačkoliv z hlediska filmového zvuku možná Heston 120 není nejlepší na trhu, je relativně všestranný, protože dobře zvládá hudbu i již zmíněné podcasty. Taktéž prostorovost není vůbec špatná a i celková hlasitost je zcela dostačující.
Konektivita a ovládání
Co se týče konektivity, mezi zásadní prvky patří dvojice HDMI v podobě eARC a passthrough, přičemž nechybí podpora 4K/120 Hz a Dolby Vision. Dále je zde analogový RCA vstup i subwooferový mono RCA výstup. Nezmínil jsem ještě USB-C a Ethernet, poté již zbývá jen napájecí kabel. Tímto jsme shrnuli kabelové propojení, nabízí se ale také několik bezdrátových variant.
Díky Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6 je možné využít streaming přes Airplay 2, Google Cast, Spotify Connect nebo TIDAL Connect, vybere si tedy snad každý. Taktéž výčet podporovaných kodeků je poměrně široký: SBC, LC3, AAC, Mpeg4, ALAC, FLAC, LPCM, Ogg, Vorbis, WMA, WMA9. Nesmím zapomenout zmínit ani Auracast.
Jak jsem již zmínil v úvodu, ovládací panel je velmi sympatický prvek testovaného soundbaru. Pokud vezmeme jednotlivé ovládací prvky zleva, nejprve vidíme trojici jednoduchých tlačítek pro presety, které umožňují nastavení vlastní oblíbené rádiové stanice nebo třeba playlist ze Spotify.
Dalším ovládacím prvkem je jednoduchý otočný potenciometr pro ovládání hlasitosti. Hned vedle něj totožný prvek s možností stisku ovládá poměr basů a výšek. Stiskem volíte, který parametr ovlivňujete. Zároveň u každého z nich vidíme malinkou indikační diodu. Třetím velkým potenciometrem probíhá především změna zdroje zvuku, otočením přepínáte mezi Wi-Fi, Bluetoot, RCA nebo dvojicí HDMI. Stiskem pak spustíte nebo zastavíte přehrávání. Poslední tlačítko umožňuje jednoduché přepínání jednotlivých zvukových profilů (music, movie, night, voice). V tomto ohledu je vše velmi intuitivně a chytře řešeno, funguje to skvěle.
Doprovodná aplikace
Hned na startu testování jsem se trochu vypekl. Aplikaci Marshall totiž v telefonu mám již delší dobu, ale soundbar jsem nemohl spárovat. Po chvilce pátrání jsem zjistil, že v App Store jsou k dispozici dvě aplikace s podobným logem značky Marshall. Jedna nese název Marshall Bluetooth a druhá pouze Marshall. Pro soundbary je potřeba stáhnout tu s názvem Marshall a zlatou ikonou. Hned na začátku je vám nabídnuto párování přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Poté již můžete objevovat jednotlivé funkce.
Na úvodní obrazovce vidíme název zařízení a také zdroj aktuálně přehrávané hudby. Nabízí se také posuvník pro úpravu hlasitosti a přepínač jednotlivých poslechových režimů. Níže už vidíme ekvalizér, který nabídne pětipásmovou korekci. Níže můžete přepínat zdroj zvuku a nebo spustit některý z presetů např. v podobě rádia.
V sekci s názvem „Setup and calibration“ najdete celou řadu podrobnějších nastavení, ať už se bavíme o vyvážení sterea, automatickou korekci poslechové místnosti, nastavení subwooferu, nastavení komprese nebo zpoždění zvuku či možnost připojení streamovacích služeb Google Cast, Spotify Connect nebo TIDAL Connect. A to je vlastně vše. Samozřejmě v aplikaci najdete i podrobné manuály ke všem zařízením značky Marshall a další drobnosti, ale těch funkcí není tolik, takže vše zůstává velmi přehledné. Bohužel k dispozici je pouze angličtina.
Závěrečné hodnocení
Marshall Heston 120 přichází jako zajímavá alternativa k soundbarům již zaběhnutých značek v tomto segmentu. Velmi sympatická je jeho designová konzistence s ostatními produkty značky a také až překvapivě široká vybavenost z hlediska funkcí i konektivity. Designově se mi líbí více než například Sonos Arc Ultra, na druhou stranu tento konkurent zajistí o něco lepší imerzi především díky vyšší dynamice projevu. Marshall nabídne HDMI passthrough, DTS:X i propracovanější ekvalizér. Nabízí se mi také srovnání s prémiovým soundbarem KEF XIO, který dmá álkový ovladač a v balení jsou i konzole pro přichycení na stěnu. Odlišuje se také kovovou konstrukcí, cenově ale vyjde na dvojnásobek.
Heston sice také není z nejlevnějších, zároveň ale přináší velmi širokou konektivitu i podporu různých streamovacích služeb či pokročilejších kodeků. Velmi se mi líbí také ovládací panel s originálními prvky a podsvícením. Dobrou zprávou je také možnost výměny jednotlivých dílů a celkově dobrá opravitelnost. Marshall tímto přináší svěží vítr do segmentu soundbarů a nutno uznat, že na první pokus to vůbec není špatné. Už teď se těším, s čím dorazí příště.