Recenze sluchátek Marshall Minor III: hrají dobře, více ale nečekejte

Sluchátka Marshall Minor III se řadí mezi bezdrátové pecky a cenově se pohybují okolo 3 000 Kč. Jedná se tedy o model patřící do střední třídy, který bude konkurovat například sluchátkům Huawei Freebuds 4 nebo Samsung Galaxy Buds 2.

Výhodou může být typický černý design s bílým logem Marshall nebo až 25 hodin poslechu. Hned na krabičce se dočteme, že nechybí bezdrátové nabíjení, naopak marně bychom ale hledali ANC. Jaké jsou Minor III doopravdy a vyplatí se jejich koupě?

Design a zpracování

O obsahu balení v podstatě není třeba mluvit. Ačkoliv papírová krabička vypadá hezky, uvnitř se skrývají jen sluchátka, papírové manuály a nabíjecí kabel. Krabička samotná je v klasickém černém designu s jakousi imitací vzoru kůže. Zásadním prvkem je pak plastické bílé logo Marshall. Na spodní straně najdeme párovací tlačítko a USB-C konektor pro drátové nabíjení. Na přední straně je pak jen jedna malinká dioda.

Ačkoliv na fotkách vypadá krabička efektně, musím přiznat, že první fyzický kontakt mne trochu zklamal. Tělo je opravdu čistě plastové a z blízka nebudí dojem žádné prémiovosti. Ocenil bych alespoň nějakou pogumovanou úpravu, jakou má jen bílé logo. Takto působí už samotná krabička levným dojmem.

Po otevření vykouknou dvoje pecky taktéž v černém designu doplněné o bílé „M” a zlaté koncovky stopek. Tvarově je design ve stylu starších Apple AirPods. Opět je zde povrchová úprava matného černého plastu. V nabídce je tradičně jen jedno černé barevné provedení. U Marshallu bychom asi nečekali nic jiného. Hmotnost jednoho sluchátka jsou pouhé 4 gramy. Krabička pak váží 40 gramů.

Funkce a parametry

Mezi hlavní devízy modelu Minor III by měly patřit dokonce 12mm měniče, které mají zajistit poctivé basy i kvalitní zvukový projev v ostatních částech zvukového spektra. Sluchátka zvládají dotykové ovládání i telefonní hovory. Nechybí bezdrátové nabíjení nebo rychlé nabíjení. Někteří uživatelé by však mohli postrádat ANC, které je už dnes v této cenové kategorii standardem.

Dobrou zprávou je certikace IPX4, která zajistí základní ochranu proti vodě. Konektivitu pak má na starost dnes standardní Bluetooth 5.2. Mezi podporované kodeky patří SBC a aptX od Qualcommu. Uživatelé iPhonů očekávající kodek AAC ale mají bohužel smůlu.

Vzhledem k tomu, že sluchátka nespolupracují s žádnou aplikací, nedočkáme se žádného ekvalizéru nebo například možnosti nastavení dotykového ovládání. Někomu ale může vyhovovat jednoduchost sluchátek. Stačí spárovat a spustit hudbu.

Dotykové ovládání a chybějící asistenti

Dotykové ovládání funguje, ale nelze čekat zázraky. Úspěšnost není vysoká a nejsem si jistý, jestli jsem se dostal alespoň za 50%. Jedno ale vím jistě. Nejvíc dotykových povelů jsem udělil neúmyslně, když jsem měl v plánu pouze poupravit polohu sluchátka v uchu a „úspěšně“ jsem si tak stopnul hudbu nebo položil telefonní hovor.

Marshal Minor III bohužel nepodporují hlasové asistenty. Pokud je to pro vás zásadní funkce, budete se muset poohlédnout jinde.

Pohodlí poslechu

Sluchátka jsou tvarově velmi podobná AirPods od Applu, takže v uchu mi sedí srovnatelně dobře. Samozřejmě vzhledem k absenci jakékoliv pogumované koncovky je tady větší nebezpečí vypadnutí sluchátka a proto se příliš nehodí pro sportovní použití. Při kancelářské práci mi ale v uchu seděly dobře a neměl jsem problém ani s delším poslechem.

Přehrávání hudby a telefonování

A jak tedy Minor III zní? Celkový zvukový dojem není vůbec špatný. Ve spektru nechybí žádná z ingrediencí a ačkoliv basů by mohlo být o něco více, zvuk je relativně vyrovnaný. Při srovnání s o 2 000 Kč dražšími novými AirPods jsem samozřejmě pocítil nedokonalosti právě v podobě méně výrazných basů a celkově slabší dynamice u Marshallů. Například hit Head Like A Hole od Nine Inch Nails zněl u Minor III trochu „plechově“. Měl jsem také pocit, že zmizely některé drobné zvukové detaily.

Každopádně rozdíly nebyly nijak propastné a řekl bych, že Minor III ve své cenové kategorii hrají velmi slušně. Žádný problém jsem nezaznamenal ani při telefonování. Lze je tedy využít i jako handsfree, protože kvalita mikrofonů je dostačující.

Výdrž na baterii

Sluchátka Marshall Minor III mají nabídnout 5 hodin výdrže bez krabičky a celkem 25 hodin s krabičkou. Realita je spíše mezi čtyřmi a pěti hodinami poslechu, což vzhledem k tomu, že sluchátka nemají ANC, není moc. Na trhu se dnes přece jen vyskytuje poměrně velké množství sluchátek s lepší výdrží.

K nabití je možné použít USB-C kabel nebo bezdrátovou nabíječku. Nechybí funkce rychlého nabíjení, kdy za pouhých 15 minut sluchátka nabijete na 90 minut poslechu.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv Marshal Minor III jsou sluchátka se slušným zvukovým projevem a designově vystupují z řady desítek a stovek velmi podobných produktů na trhu, z jejich hodnocení jsem mírně rozpačitý. Za cenu 3 290 Kč by už člověk čekal různé pokročilé funkce, které velká část konkurence nabízí. Ať už se bavíme o ANC, podpoře hlasových asistentů, spolupráci s aplikací pro pokročilejší ovládání nebo spíše podprůměrné výdrži na baterii, zdá se, že modelu Minor III toho chybí celkem dost.

S produkty značky Marshall mám většinově dobré zkušenosti, u modelu Minor III bych si ale koupi dobře promyslel. I když tato sluchátka fungují dobře, v dané cenové kategorii toho nenabídnou příliš. Poměr ceny a výkonu tady moc dobře nevychází. Konkurence v této oblasti je navíc velmi vysoká (Huawei FreeBuds 4, Redmi Buds 3 Pro, Samsung Galaxy Buds 2).