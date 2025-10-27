Recenze reproduktoru JBL Grip: skvělý zvuk doma i na cestách

- Kompaktní reproduktor JBL Grip nabízí skvělý zvuk a dlouhou výdrž
- Nechybí ani praktická mobilní aplikace s řadou nastavení
- Za cenu 2 490 korun se jedná o skvělou koupi
Značku JBL patrně není potřeba dopodrobna představovat. Americký výrobce audio příslušenství z Los Angeles proslul svým širokým portfoliem produktů, od sluchátek až po velké párty reproduktory. Nám se tentokrát do redakce dostal kompaktní a přenosný reproduktor ze zcela nové modelové řady JBL Grip, který láká nejen na zajímavý design, ale také na špičkový zvuk, jenž si můžete vychutnat nejen v pohodlí domova, ale také různě na cestách. Velikostí i cenou se řadí mezi řady JBL Clip a JBL Flip.
Design je funkční a neurazí
Z hlediska designu vás nejspíše repráček od JBL nijak zvlášť nepřekvapí, na druhou stranu to určitě není na škodu. Značka zná moc dobře veškeré své přednosti a i tentokrát zvládla vytvořit pohledný produkt, který na sebe nepoutá zbytečnou pozornost. To alespoň platí o námi testované černé variantě, přičemž můžete sáhnout po modré, růžové, červené, bílé, fialové nebo dokonce armádní kamufláži. Váleček o rozměrech 64 × 152,5 × 65,2 milimetrů a hmotnosti 385 gramů je tak akorát v cestovní velikosti, aby vám zbytečně nepřekážel.
Horní a spodní strana je pogumovaná, což přispívá nejen k odolnosti, ale také k lepší stabilitě na různých površích. Většinu plochy pokrývá látka s hrubým vzorem – mřížka reproduktoru je vyrobena z recyklovaného plastu a textilií. Díky čemuž se reproduktor dobře drží v ruce, na druhou stranu v záhybech mají tendenci ulpívat drobné nečistoty. Nechybí ani certifikace odolnosti proti prachu a vodě podle standardu IP68 a podle výrobce reproduktor přežije i tvrdý pád na beton z jednoho metru. Balení je z papíru s certifikátem FSC a potiskem sójovým inkoustem.
Přední straně vévodí velké černé JBL logo s decentním oranžovým akcentem, hned nad ním se poté nachází trojice tlačítek pro spuštění/zastavení hudby a snížení/zvýšení hlasitosti. Další tlačítka nalezneme na horní straně, konkrétně zapínací/vypínací tlačítko, možnost Bluetooth párování, LED indikace nabíjení/párování a tlačítko pro rychlé spojení s více JBL reproduktory. Na zadní straně se ještě nachází praktické poutko, USB-C port pro nabíjení a užitečné LED světlo s ovládacím tlačítkem, které nabízí několik různých barevných režimů, jež si lze upravit v aplikaci.
Na kompaktní reproduktor solidní parametry
Teď k pár technickým parametrům – JBL Grip diposnuje 43 × 80mm širokopásmovými měniči, výstupním výkonem 16 W RMS, frekvenční odezvou 70 Hz – 20 kHz (-6 dB), odstupem signálu od šumu > 80 dB (při zátěži), Bluetooth 5.4 s profily A2DP 1.4 a AVRCP 1.6. Pokud jde o baterii, ta má 10 Wh (ekvivalent 2600 mAh) a v provozu vydrží až 14 hodin na jedno nabití s funkcí Playtime Boost. Do plného stavu poté nabijete reproduktor za přibližně 3 hodiny.
A jak je na tom samotný zvuk? JBL opatřilo svůj reproduktor označením Pro Sound, což mu má zajistit výrazné a hutné basy, a zároveň čisté výšky. Kvalitu a plný basový zvuk mohu potvrdit i z praxe, což ocení především milovníci taneční hudby, případně hollywoodských blockbusterů, pokud jde o sledování filmů. Výšky jsou také relativně čisté a bez výrazného zkreslení, alespoň pokud jde o takto kompaktní reproduktor.
Mírný problém je se středy, které mají tendenci se utápět ve výraznějších basech a výškách, nicméně na poslech podcastů či audioknih si nejspíše tento reproduktor pořizovat nebudete, takže to až tak velká překážka není. Co reproduktoru pomáhá, je technologie AI Sound Boost, která analyzuje hudbu v reálném čase a pomocí algoritmu optimalizuje výstup pro silnější zvuk s menším zkreslením.
Synchronizovaný zvuk a doprovodná aplikace
JBL myslelo také na situaci, kdy potřebujete dostat zvuk do několika reproduktorů – aby jeden hrál například v obývacím pokoji a druhý venku na zahradě. K tomu JBL využívá technologii Auracast, která poměrně snadno a rychle umožní spárovat více reproduktorů k jednomu zdroji. Není přitom potřeba nic složitě nastavovat, ale stačí jen zmáčknout tlačítko nahoře na reproduktoru a nechat bezdrátovou magii dělat své.
Pokud chcete mít nad reproduktorem o něco větší kontrolu, nevyhnete se stažení aplikace JBL Portable, která je k dispozici pro Android i iOS. Ta je bohužel jen v angličtině, na druhou stranu v ní toho zase nemáte možnost nastavit tolik, aby to i pro osobu, která neovládá cizí jazyky, byl zásadní problém.
Po spárování vidíte v aplikaci především aktuální stav nabití, nicméně můžete také přizpůsobit barvu a styl svícení zadního LED světla. To umí svítit bíle, fialově, modře nebo červeně, přičemž na výběr máte z pěti efektů – statického svícení, poskakování z jedné strany na druhou, rozsvěcení a zhasínání z hran, pulzování či dvoubarevného gradientu. V tomto ohledu považuju za nepříjemný minus to, že si nemůžete nastavit libovolnou barvu LED, jak uznáte za vhodné. Zapnout či vypnout můžete LED také z aplikace, kde si lze upravit i intenzitu svícení.
Dále máte možnost nastavit si ekvalizér podle vašich představ, a to buď v rámci tří přednastavených profilů, nebo si pomocí posuvníků můžete zvuk upravit přesně na míru. Dále máte možnost zapnout Playtime Boost pro až o dvě hodiny delší poslech, přizpůsobit si stereo párování či si zobrazit informace o produktu, uvést reproduktor do továrního nastavení nebo stáhnout a nainstalovat softwarovou aktualizaci. Poslední vychytávkou je možnost nastavit si reproduktory v rámci funkce PartyTogether, aby všechny hrály hudbu najednou z jednoho zdroje.
Závěrečné hodnocení
JBL Grip je šikovný kompaktní reproduktor pro běžný poslech i nějakou tu menší párty. Potěší svými rozměry a hmotností, příkladnou odolností, kvalitním zvukem s důrazem na basovou složku, doprovodnou aplikací, dlouhou výdrží na jedno nabití či možností synchronizace více reproduktorů.
Zápory se hledají poměrně těžko, vesměs jde pouze o drobnosti, jako je absence české lokalizace v mobilní aplikaci, nemožnost si více přizpůsobit efektní LED světlo, případně o něco slabší středy. Za cenu 2 490 korun se ale jedná o spolehlivého parťáka s velmi dobrým zvukem a pevným tělem, který vás v případě potřeby nenechá ve štychu.
JBL Grip
Design a zpracování9.2/10
Kvalita zvuku9.1/10
Funkce a výbava9.4/10
Výdrž baterie9.5/10
Mobilní aplikace8.8/10
Klady
- sympatické rozměry a hmotnost
- odolnost podle standardu IP68 i proti pádu na beton
- kvalitní zvuk s důrazem na basovou složku
- doprovodná aplikace
- až 14 hodin výdrže na jedno nabití
- synchronizace s více reproduktory JBL
Zápory
- aplikace není v češtině
- nabíjení by mohlo být rychlejší
- omezené přizpůsobení LED světla na reproduktoru
- slabší středy