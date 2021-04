Recenze Realme 8 Pro: střední třída s důrazem na focení

Pro smartphony značky Realme je charakteristická nejen agresivní cenová politika, ale i velmi slušná hardwarová výbava. Už loňský Realme 7 dokázal poměrně výrazně rozčeřit stojaté vody střední třídy a očekávání od řady Realme 8 byla poměrně vysoká. Při bližším zkoumání hardwarových parametrů ale zjistíte, že tady výrobce vsadil na jednu kartu, kterou je 108Mpx fotoaparát. Ostatní specifikace se oproti loňské řadě nijak výrazně neliší a někomu může vadit chybějící podpora 5G sítí.

Mezi další lákadla patří velmi rychlé 50W nabíjení a povedený Super AMOLED displej. Cena se výrobci povedla stlačit pod hranici osmi tisíc korun, a v rámci předobjednávek, které běží do 20. dubna, lze ušetřit ještě další pětistovku.

Design a obsah balení

Hned na první pohled mne překvapilo pěkně zpracované balení telefonu, které bych čekal spíše u dražších kousků. Žlutá krabička určitě nevypadá low-costově a ani její obsah není úplně strohý. Kromě samotného telefonu v ní najdete silikonový obal, papírové manuály a klasickou jehlu na SIM karty.

Překvapením je pak masivní adaptér nabíječky a USB-A/USB-C kabel. Ačkoliv Realme 8 Pro nenabízí bezdrátové nabíjení, v balení najdete 65W adaptér, takže nabíjení je velmi rychlé (telefon nabíjí maximálně 50 W). Adaptér tak můžete využít třeba pro nabíjení notebooku. Nesmím zapomenout také na fólii displeje, která je aplikovaná už z výroby.

Co se týče samotného designu, v první řadě lze vidět snahu odlišit se od ostatní „šedi“. Ačkoliv jsem testoval poměrně nenápadné barevné provedení Infinite Black, na zádech telefonu se rozprostírá velký lesklý nápis „DARE TO LEAP”. Samozřejmě se jedná o věc vkusu, nicméně osobně nejsem fanouškem takovýchto extravagancí a podobná hesla nebo slogany na elektronice se mi zkrátka nelíbí. Nicméně cílovkou pro tento model jsou především mladí uživatelé, u kterých by slogan naopak mohl mít úspěch.

Když jsem nakousl barevná provedení, musím zmínit ještě další dvě varianty – modrou Infinite Blue a žlutou Illuminating Yellow. Na českém trhu se ale oficiálně prodává pouze modrá a černá barva, přitom žlutá edice je ze všech nejzajímavější. Má totiž speciálně upravená záda s fosforovou úpravou, díky které modul s fotoaparáty a slogan ve tmě svítí.

Realme 8 Pro má plastová záda s příjemně matnou úpravou, díky které jsou eliminovány nechtěné otisky prstů. Panel se čtyřmi čočkami fotoaparátu a bleskem z těla mírně vystupuje, nicméně po nasazení plastového obalu je prakticky v rovině s okolními hranami obalu. Přední straně telefonu pak vévodí 6,4″ Super AMOLED panel s výřezem pro čočku v levém horním rohu.

Na pravé straně musím pochválit příjemně umístěná tlačítka pro odemykání a nastavení hlasitosti, které jsou i přes celkovou velikost telefonu na dosah palce. Na levé straně najdete slot pro dvě SIM karty a microSD kartu, celkem je tedy možnost umístění až tří karet. Spodní hrana telefonu ukrývá USB-C konektor a také 3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek. Dále zde najdeme mikrofon a mono reproduktor. Celková tloušťka 8,1 mm není špatná a ani hmotnost 176 gramů v kontextu velikosti telefonu potěší. Realme 8 Pro má navíc skvěle zvládnuté těžiště a v ruce působí lehčí, než doopravdy je.

Displej a možnosti odemykání

Použitý Super AMOLED panel s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (Full HD+) a úhlopříčkou 6,4 palců (441 ppi) potěší kvalitou obrazu a dobrými pozorovacími úhly. I když někteří ostatní výrobci začínají čím dál častěji používat vyšší obnovovací frekvence, tady jsme stále na 60 Hz.

Displej podporuje Always-on mód pro zobrazování pohotovostních informací a samozřejmě nechybí automatická regulace jasu. Díky tomu je i na jasném slunci poměrně dobře čitelný (až 1000 nitů). K dispozici je zobrazovací standard HDR10, ten ale funguje jen ve spolupráci s některými aplikacemi, jako je například YouTube.

Poměr velikosti displeje k tělu telefonu je 83,3 %, takže na rámečcích by ještě určitě šlo zapracovat. V dané cenové kategorii se ale nejedná o špatný výsledek.

Co se týče odemykání telefonu, už tradičně jsou v nabídce tři varianty: otisk prstu, 2D sken obličeje a číselné heslo. V prvních dnech, kdy jsem se telefon snažil odemykat pouze otiskem prstu, jsem dost často narážel na problém. Prst jsem musel přikládat několikrát a nějak jsem nemohl přijít na ten správný úhel.

Po několika dnech jsem si ale začal zvykat a úspěšnost odemykání se rapidně zvětšila. Nyní telefon odemknu v 9 z 10 pokusů a odemčení samotné je velmi rychlé. Bezproblémově pak fungoval i sken obličeje, který sice v aktuální rouškové situaci není nejlepší řešení, ale technicky je zvládnutý dobře.

Hardwarová výbava

V otázce výpočetního výkonu si nový Realme 8 Pro oproti modelu 7 Pro příliš nepolepšil. Ve výbavě najdeme stejný čip Snapdragon 720G doplněný grafikou Adreno 618 a 8GB operační paměti RAM.

Hardwarové parametry Realme 8 Pro Systém: Android 11 Rozměry: 160,9 x 73,9 x 8,1 mm , Hmotnost: 176 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core 2x 2,3 GHz Kryo 465 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 465 Silver RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,4", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.88, 1/1.53", PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.25,širokoúhlý, záběr 119° Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Výkonnostní upgrade by ale telefonu určitě slušel. Pohyb v systému vždy není zcela plynulý a ani v benchmarcích se žádných oslnivých výsledků nedočkáme. Geekbench 5 ukázal výsledné skóre 566 (single-core) a 1676 (multi-core). Výkonnostně se tedy pohybujeme někde na úrovni Galaxy A71 nebo Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Z herních titulů jsem zkoušel především PUBG MOBILE a Nitro Nation a musím uznat, že obě hry běžely bezproblémově. Telefon se ani po delší době hraní nemá tendenci zahřívat, takže pro příležitostné hraní je výkon dostačující.

Z další výbavy mohu zmínit ještě 128 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí microSD karty. Nechybí samozřejmě ani ani NFC, Bluetooth 5.0 (AD2P, LE) nebo navigační systémy GPS, GLONASS a BDS. Samozřejmostí je pak LTE a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Fotoaparát a záznam videa

Jednou z nejsilnějších stránek nového Realme 8 Pro by měla být právě foto a video výbava. Bohatou sestavu objektivů doplňuje i několik zajímavých softwarových režimů.

hlavní objektiv: 108MPx Samsung GM2 senzor, f/1.88, PDAF ostření,

108MPx Samsung GM2 senzor, f/1.88, PDAF ostření, širokoúhlý objektiv: 8 MPx, zorné pole 109°, světelnost f/2.25

8 MPx, zorné pole 109°, světelnost f/2.25 makro objektiv: 2 MPx, světelnost f/2.4, minimální vzdálenost objektu 4 cm

2 MPx, světelnost f/2.4, minimální vzdálenost objektu 4 cm černobílý objektiv: 2 MPx, světelnost f/2.4

2 MPx, světelnost f/2.4 přední objektiv: 16 MPx a opět světelnost f/2.4

Hlavní objektiv umí trojnásobný zoom a díky technologii 9-in-1 Pixel Binning (sdružování pixelů) slibuje lepší výsledky především za horších světelných podmínek. Klasické fotografie snímané hlavním objektivem je možné oživit pomocí AI módu, jinak jsou ale barvy věrné a odpovídají realitě.

Za běžného denního světla jsou výsledky z hlavního objektivu velmi kvalitní a ani v noci nejsou vůbec špatné, a nabízí se i využití Nočního režimu. Režim AI doporučuji vypnout – softwarové vylepšení fotografií je na můj vkus až příliš agresivní zejména co se týče barevné saturace.

Pokud chcete, můžete samozřejmě fotit na plných 108Mpx – pro tyto potřeby je v aplikaci připraven speciální režim. Fotografie v takto vysokém rozlišení (12000 x 9000 px) má velikost v rozmezí od 20 do 60 MB (podle typu scény). Snímky v tomto rozlišení využijete třeba při tvorbě fotografií, které si následně budete chtít pověsit na zeď, nebo při vytváření výřezů.

Tři ukázkové fotografie v plném 108Mpx rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde (jde o první tři snímky v galerii). V normálním režimu focení telefon snímky ukládá v 12Mpx rozlišení (4000 x 3000 px).

Trojnásobný bezztrátový zoom funguje tak, že objektiv sejme osm 12MPx snímků, z kterých následně složí výsledný obraz a aplikuje na něj určitý algoritmus pro úpravu jasu. Tato metoda v případě Realme 8 Pro nahrazuje teleobjektiv a musím uznat, že funguje výborně.

2Mpx makro kamerka je na telefonu naprosto k ničemu a jde spíše o marketingové lákadlo. Fotografie s rozlišením 1600 x 1200 px nemůže slibovat žádné zázraky a realita to jen potvrzuje. Makro snímky, které lze pořizovat ze vzdálenosti okolo 4 cm, mají vybledlé barvy a minimální ostrost. Ve výsledku tak snímky vypadají zhruba tak, jako byste je fotili telefonem v roce 2013. Výbavu uzavírá 2Mpx černobílý senzor, který slouží pro vylepšování fotografií při focení v portrétovém režimu.

Ten celkem spolehlivě rozeznává hranice pozadí a popředí a i při použití u předního fotoaparátu jsou portréty velmi pěkné. Už při focení lze vybírat z řady filtrů, kterými lze portéty i jiné snímky ozvláštnit.

Záběry ze světa miniatur

Jednou ze zajímavých novinek je tzv. Tilt-shift režim, který vytváří dojem miniatur. U focení i nahrávání videa lze vytvořit rozmazané přechody, přičemž sledované objekty ve středu záběru lépe vyniknou a vzniká záběr, který u běžných fotoaparátů vytvoříte pouze pomocí speciálních objektivů. Realme 8 Pro podobný efekt simuluje softwarově.

Realme 8 Pro: Tilt-Shift video (Full HD, 30 fps)

Výsledek nemusí být špatný, je však potřeba danému záběru věnovat nějaký čas, najít si vhodné místo ve větší vzdálenosti od snímaného objektu a vhodně nastavit přechody. Poté může vzniknout velice povedené video nebo fotografie.

Naopak při zabírání objektů v blízkosti tento režim příliš dobře nefunguje. Ukázky různých scén najdete v přiloženém videu, ze kterého je patrné, že tenhle režim má opravdu smysl používat spíše na vzdálenější objekty.

Noční režim a Hvězdná obloha

Realme 8 Pro fotí velice slušně i v noci. V porovnání s některými ostatními smartphony tady nedochází k až tak silnému umělému přesvětlení nočních fotek a snímky tak neztrácejí na realističnosti.

Navíc lze aktivovat speciální režim Noční scéna, kdy se během několika vteřin pořídí několik snímků s rozdílnou expozicí, které software následně složí do výsledné fotografie. Na pohybující objekty to samozřejmě vhodné není, na statický záběr noční ulice ale rozhodně ano.

Kromě kvalitního nočního režimu umí telefon i zajímavý režim Hvězdy. V tomto módu máte možnost fotit noční oblohu a nebo natáčet časosběrná videa. Tady je opět potřeba trochu trpělivosti s nastavením správného úhlu snímače a také je nutné počítat s tím, že snímání time-lapse videa nějakou dobu trvá.

Starry Time-Lapse Video - realme 8 Pro

I když jsme režim zkoušeli po několik večerů (bohužel v husté městské zástavbě), příroda nám nepřála a záběry vždy kazila poměrně výrazná oblačnost. Ideální je tento režim používat například v přírodě bez světelného znečištění a samozřejmě za jasného počasí. Jak takový záběr v ideálních podmínkách může vypadat, ukazuje alespoň oficiální video od Realme.

Další režimy

Pokročilejší uživatele potěší možnost nastavovat různé další parametry pomocí módu Pro Expert, nebo vytvářet video kombinující záběr z přední i zadní kamery zároveň. K dispozici je také režim „smíšený portrét“, který prolíná např. video pozadí s portrétním videem osoby. Taková funkce je dle mého názoru už celkem zbytečná a výsledek bude ve většině případů spíše vtipný než nějak zásadně esteticky zajímavý.

Video

Video je možné snímat v kvalitě HD, Full HD i 4K. V režimu 4K/30 fps už ale není možné využívat širokoúhlý objektiv. To nelze ani u nižších rozlišení s vyšší frekvencí 60 snímků za vteřinu. U nastavení kvality videa bych ocenil nějaká jednoduchá tlačítka přímo mezi hlavními ovládacími prvky. Nyní je při změně kvality videa potřeba vstupovat do nastavení a proces je to zbytečně zdlouhavý.

Co se týče elektronické stabilizace obrazu (ta optická bohužel chybí), je možné volit mezi Ultra a Max. Ačkoliv zásadní rozdíl mezi oběma módy nevidím, stabilizace jako taková funguje u videa dobře a i za chůze lze docílit hezkých záběrů.

Celkově lze fotoaparát i kvalitu videa hodnotit pozitivně především při přihlédnutí k cenové hladině, v které se nový Realme 8 Pro pohybuje. Ačkoliv některé vlajkové lodě určitě budou fotit lépe, v dané cenové kategorii patrně o moc lepší fotografickou výbavu neseženete.

Baterie a výdrž

Baterie samotná ma kapacitu 4500 mAh a výrobce uvádí, že telefon zvládne celý den běžného provozu a večer ještě klidně pár náročnějších her. Kombinace velké baterie a úsporného čipu by měla zaručit 33 hodin telefonních hovorů, 82 hodin přehrávání hudby přes Spotify nebo 20 hodin videa z YouTube.

Při mém testu výdrže jsem měl zapnutý chytrý režim a adaptivní jas. Ráno kolem půl osmé jsem telefon odpojil od nabíječky a kolem sedmé hodiny večerní jsem stále byl na hodnotě okolo 80 % baterie. Je nutno uznat, že mé využití nebylo příliš náročné, sestávalo se z několika telefonátů a SMSek, celý den jsem byl připojen na Wi-Fi, asi půlhodinu jsem strávil na sociálních sítích a další půlhodinu přehráváním videa na YouTube.

Po příchodu domů jsem vyzkoušel, co slibuje výrobce a zapnul jsem PUBG MOBILE. Po hodině hraní s jasem na asi 70 % úroveň baterie klesla jen o 10 %. Ještě druhý den ráno po kontrole zpravodajství a sociálních sítí telefon stále ukazoval více než polovinu kapacity baterie k dispozici. To je výborný výsledek a lze soudit, že i při náročnějším použití telefon zvládne dva dny provozu bez nabití.

Ačkoliv Realme 8 Pro umí nabíjení maximálním výkonem 50 W, adaptér je až na 65 W. Můžete jej tedy použít i pro další zařízení, která rychlé nabíjení podporují. 50% energie baterie by mělo být doplněno během pouhých 17 minut. Nabití z nuly na plno by mělo proběhnout během 47 minut, což potvrzují i naše testy.

Realme v tomto případě ušetřilo na bezdrátovém nabíjení, které bychom hledali marně, ale telefon raději vybavilo SuperDart adaptérem se slušným výkonem. Nabíjecí rychlosti jsou tak poměrně vysoké.

Android 11 a uživatelské rozhraní

Realme 8 Pro je vybaven uživatelským rozhraním Realme UI 2.0 založeném na Androidu 11. Tato nová verze přináší značné možnosti přizpůsobení a personalizace.

V rámci úprav vzhledu rozhraní je možné kromě tapet nebo velikosti písma měnit i styly animací pro otisk prstů, různé typy ikon nebo celkové rozvržení aplikací na obrazovkách. Software si tedy můžete upravit podle vašich představ.

Kromě klasického módu zobrazování lze nastavit i tmavý mód. Dále pak můžete volit mezi třemi variantami zobrazení tmavého režimu. Praktický je také postranní Smart Sidebar, jehož obsah taktéž můžete upravit dle vašich potřeb.

Jediným zásadnějším škraloupem na kráse nového rozhraní Realme UI 2.0 je tedy občasné trhání a ne úplně dokonalá plynulost systému, to se ale samozřejmě může zlepšit s nadcházejícími updaty.

Závěrečné hodnocení

Realme 8 Pro můžete zakoupit za 7 999 Kč (respektive 7 499 Kč v rámci předobjednávek). To za takto vybavený telefon rozhodně není příliš a pokud je vaši prioritou velmi dobrý fotoaparát a skvělá výdrž na baterku s opravdu rychlým dobíjením, vaše požadavky bude splňovat. Jako bonus navíc potěší široké možnosti nastavení systému nebo klasický audio konektor.

Kompromisní je pak chybějící bezdrátové nabíjení nebo některé hardwarové parametry, které se nedočkaly zásadního vylepšení oproti Realme 7 Pro (displej, procesor). Také poměrně extravagantní nápis na zádech telefonu může některé konzervativnější uživatele odradit.

Rozhodně se ale jedná o smartphone, který vám mohu s klidným svědomím doporučit. Pokud by dostal novější procesor, 90Hz displej a alespoň základní voděodolnost, konkurenty z dané cenové kategorie by určitě potrápil mnohem více. Tak třeba příští rok…