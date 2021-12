Recenze Philips Hue Wall Switch: klasický vypínač promění v chytrý

Osvětlení je jedním ze stavebních kamenů každé chytré domácnosti. Způsoby, jak k němu přistoupit, jsou dva – nejpopulárnější možností je zakoupení chytrých žárovek, které se ovládají skrze mobilní aplikaci, méně oblíbená je varianta s výměnou klasických vypínačů za ty chytré. Každá varianta má své výhody a nevýhody.

Mezi nejoblíbenější řešení na poli chytrých žárovek patří Philips Hue od nizozemské firmy Signify. Stejně jako všechny ostatní chytré žárovky, i ty od Philipsu narazí při používání s běžným vypínačem.

Aby vám chytré světlo správně fungovalo, je nutné jej mít neustále pod napětím (ve standby režimu), jinými slovy, klasický vypínač na zdi je potřeba mít v zapnuté poloze. Zvyknout se na to dá, ale i tak se mi čas od času stane, že reflexivně při odchodu z místnosti sáhnu po klasickém vypínači, čímž žárovku Philips Hue kompletně „odstřelím“ od napájení. A ještě vtipnější situace nastanou, když k nám domů přijde návštěva, která automaticky sahá po klasických vypínačích. Řešením, jak na tuto situaci vyzrát je modul pod vypínač Philips Hue Wall Switch.

Instalace modulu Philips Hue Wall Switch

S touto malou krabičkou totiž upravíte funkci klasických vypínačů tak, že nikdy světla nikdy neodstřihnou od napájení. Modul se instaluje za vypínač, takže ze bez základních znalostí o elektroinstalaci neobejdete. Philips naštěstí svůj modul udělal tak „blbuvzdorný“, jak to jenom šlo – stačí jen propojit ty správné kabely k sobě a během pár minut máte hotovo. Moduly vám samozřejmě budou fungovat i v případě, že máte nějaké světlo ovládané vícero vypínači, například na protější straně místnosti.

How to install the Philips Hue wall switch module

Watch this video on YouTube

V případě, že byste si nevěděli rady, Philips má celou řadu videonávodů, které vás instalací provedou. Jestliže ale nemáte dostatečné znalosti, raději instalaci modulů přenechejte kvalifikovanému elektrikáři. Na samotném modulu toho příliš mnoho zajímavého není. Z malé bílé krabičky (43,3 x 38 x 10,2 milimetrů) trčí jen několik drátků a celá se poměrně snadno schová za vypínač.

O její správné fungování se stará knoflíková baterie CR2032, což je patrně největší nevýhoda Philips Hue Wall Switch – pokud máte velkou domácnost, počítejte s tím, že budete muset instalaci modulů za zhruba pět let opakovat znovu, respektive výměnu baterií. Já mám ve své domácnosti 27 vypínačů a pokud bych měl na všech mít Wall Switch, nevyhnul bych se jednou za pět let investici ve výši zhruba 1 350 Kč (pokud budu počítat 50 Kč za jednu baterii). A co se týče času, výměna všech baterií by mi také nějakou tu hodinku zabrala.

Pakliže vás modul Hue Wall Switch zaujal, ale nedisponujete žádným osvětlením z řady chytrých světel Philips Hue, rovnou na něj zapomeňte. Nejenže pro správné fungování potřebujete ještě bránu Hue Bridge, ale s klasickou či jinou chytrou žárovkou vám světla fungovat nebudou – modul je určený výhradně pro produkty Philips Hue.

Párování a funkce

Po úspěšném zapojení vás čeká starý známý proces párování s aplikací Philips Hue (dostupná pro iOS i Android) skrze bránu Hue Bridge (modul komunikuje skrze protokol ZigBee). Následně se vám otevřou takřka neomezené možnosti kombinací, jak bude vypínač reagovat. Můžete mu přisoudit ovládání světel v konkrétní místnosti (či zóně), či jen vybraných světel. Zároveň modul umí rozpoznat nejen pouhé zapnutí/vypnutí, ale zapamatuje si až tři různé funkce podle toho, kolikrát vypínač stisknete.

Tady mám k Philips Hue Wall Switch další výtku. Pakliže máte v domácnosti naprosto standardní vypínače, pro aktivaci funkce po trojitém spuštění musíte vypínač 3x zapnout a vypnout.

Trochu zklamán jsem byl z toho, že Philips Hue Wall Switch nelze nastavit pro automatické vypnutí světla po určité době. Pokud například chodíte do některé místnosti jen „na skok“, přijde vám vhod kombinace s pohybovým čidlem. Jen je trochu škoda, že se tato jednoduchá funkce váže na nutnost dalšího utrácení.

Jinak si ale na nastavení nemohu stěžovat. Na klasický jeden stisk mám například nastaveno tradiční vypnutí/zapnutí světel, na dvě stisknutí přepínám mezi nočním a denním režimem a na tři stisknutí mám nastavené barevné osvětlení s nižší intenzitou, při kterém sleduju filmy a seriály. Jak si nastavíte svá světla, záleží čistě na vaší fantazii. Možnosti přizpůsobení nabízí mobilní aplikace opravdu široké.

Pokud jde o kompatibilitu, je na tom Philips Hue Wall Switch stejně jako chytrá světla nizozemské společnosti – rozumějí si s ním Apple HomeKit, Amazon Alexa a Google Home. Pakliže máte specifičtější potřeby a provozujete ve své chytré domácnosti například Home Assistant či IFTTT, můžete do svých pokročilých automatizací zapojit také moduly od Philipsu.

Pro koho je Philips Hue Wall Switch určený?

Philips Hue Wall Switch elegantně řeší situaci, se kterou se nejednou setkal každý majitel chytrých žárovek – ať už vlastní vinou z nepozornosti, či špatně instruované návštěvě se určitě stalo, že sáhla instinktivně po vypínači a místo rozsvícení akorát narušila křehký ekosystém chytré domácnosti.

Právě prodlevu řeší Philips Hue Wall Switch poměrně dobře. Občas se sice stane, že je reakce nepatrně pomalejší (jednou jsem zaznamenal cca sekundu, ale to mohlo být způsobeno špatným umístěním Hue Bridge). Výhodou je plynulé rozsvícení žárovky a nikoli skokový „záblesk“. Více mě zamrzelo občasné přehození polohy vypínače, kdy zničehonic začal konkrétní modul chápat vypnutou polohu jako zapnutou. Nejedná se o častý jev a kromě povytaženého obočí vás tato skutečnost nebude příliš omezovat.

V neposlední řadě musím zmínit také cenu. Jeden modul Philips Hue Wall Switch stojí 1 099 Kč, což není zrovna „lidovka“, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že v průměrné domácnosti se nachází odhadem i 20 vypínačů. Výrazně výhodněji vychází balení po dvou s cenou 1 559 Kč. Pakliže jste ale do osvětlení Philips Hue už něco málo investovali, je velmi pravděpodobné, že vám pár tisícovek navíc nezruinuje rozpočet.

Závěrečné hodnocení

Otázka nicméně zní – stojí to za to? Pokud máte světla v domácnosti postavená na Philips Hue a vadí vám, že při nastavení do vypnuté polohy světlo přestane být „chytré“, pak nemáte příliš moc co řešit. Instalace je poměrně jednoduchá, párování už dobře znáte a funkce navíc se jistě hodí. Rovněž zvažte Hue Wall Switch modul i v případě, že se chystáte s žárovkami od Philipsu začít – ušetříte si spoustu nervů.

Pro ostatní nemá příliš smysl do Philips Hue Wall Switch investovat. Samotný modul je vám bez nizozemských světel k ničemu, a pokud chcete chytré vypínače, najdete na trhu levnější a multifunkčnější řešení, například od Sonoff či Fibaro.