Recenze Nokia X30: ikona se splašenou cenou

V portfoliu finské značky jde aktuálně o vlajkovou loď

Má příjemné rozměry, vodotěsné tělo a 33W rychlonabíjení

Dostupná je v jediné konfiguraci 8/256 GB za sebevědomých 12 999 Kč

Finská legenda to zkouší znovu. Evropané neumí její počínání v posledních letech ocenit, mezi nejúspěšnějšími výrobci ji nahradily menší čínské značky. Nokia ani tak neslevila ze svých nároků – telefony dělá stále poctivé a většinou i zajímavé. Úspěch je ale pořád daleko a bez vystoupení z vlastní komfortní zóny to nepůjde, jak bohužel dokazuje také dnes recenzovaná novinka.

Model X30 nabízí české obchody zejména v konfiguraci 8/256 a šedo-modrém barevném provedení. Některé prodávají i variantu 6/128 GB, avšak ta pochází z neoficiální distribuce. Doporučená cena činí 12 999 Kč včetně DPH a ještě bude řeč o tom, zdali si produkt tuto cenovku dokáže obhájit.

Obsah balení

Nokia si dlouhodobě zakládá na ekologii a udržitelnosti. Odpovídá tomu i prodejní balení jejich nové vlajkové lodě. Celé je z recyklovaného hnědého papíru a hlásá, že nová Nokia X30 je „vyrobena z recyklovaných materiálů a něco vydrží“. Snaha o ekologii je patrná i uvnitř krabičky – najdete zde pouze smartphone, náležitou literaturu a metrový USB-C kabel. Tím výčet obsahu končí, výrobce už v základu dokonce nedodává ani stylový kryt z kompostovatelných materiálů, jako tomu bylo vloni u Nokie X20.

Design a zpracování

Nokia X30 vypadá přesně tak, jak byste si představovali, že by telefon ze země drsných chlapů a tvrdé muziky měl vypadat. Pardon že jsem se uchýlil ke stereotypu, ale tomuto přístroji byste čínský původ skutečně nehádali. Má ostře řezané hrany, tělo z hliníku, plochý displej a dokonce i pěkně tvarovaný modul fotoaparátu, samozřejmě také z hliníku. Ten ze zad o nějaký milimetr vystupuje a telefon se tak na stole nepříjemně houpe.

Jediným lacinějším materiálem na těle je z 64,5 % recyklovaný plast na zádech. Je matný, čili nezachytává otisky prstů a další nečistoty, a na omak příjemný. Menší výhrady mám ke kvalitě zhotovení – při pokusu o ohnutí by mobil z hliníkového monolitu podle mě mohl být pevnější. Potěší ale odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP67.

Velmi kladně hodnotím také celkové rozměry (158,9 milimetru na výšku, 73,9 milimetru na šířku), hlavně tenký profil jen 8 milimetrů a hmotnost 185 gramů. Telefon se díky tomu drží v ruce pohodlně a ani při delším telefonátu si s ním nepřipadáte jako profesionální vzpěrač.

Po stranách nečeká na zákazníka žádné překvapení. Horní hranu obsadily dva mikrofony. Vlevo není nic. Dole se nachází standardní USB-C port, reproduktor s nejistým a vcelku dost tichým projevem i slot pro dvě nanoSIM karty – slot na paměťovou kartu se nekoná. Napravo jsou potom v optimální výšce umístěny ovládací prvky: zamykací tlačítko a kolébka pro regulaci hlasitosti. Oba jsou z hliníku a mají jistý stisk.

AMOLED není řešením na všechno

Slova chvály mám i pro displej, a to zejména pro jeho rozměry – úhlopříčka 6,43″ sice nečiní zařízení vyloženě kompaktní, ale rozdíl oproti moderním čínským pádlům poznáte ihned. Obrazovka typu AMOLED má konvenční poměr stran 20:9, rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů a tedy i dostatečnou jemnost 409 pixelů na palec. Potěší také krytí Gorilla Glass Victus nebo Always-On režim.

Během používání vám ale přijde, že na displeji cosi nehraje. Animace jsou pomalejší než u konkurence, a to zejména kvůli tomu, že výrobce vsadil „jen“ na 90Hz obnovovací frekvenci. Plynulost 90 Hz navíc nemůžete vynutit, a tak se musíte spokojit s adaptivním nastavením, které nefunguje vždy uspokojivě. Mnohem horší je však nedostatečná svítivost maximálně 700 nitů, kterou během slunného dne (a že jich je teď ještě docela dost) nepříjemně pocítíte.

Upřímně, trochu rušivě působí i reflexní kroužek umístěný v kruhovém výřezu pro čelní kamerku. Jestli výrobce chtěl, abyste na „průstřel“ mysleli při každém pohledu na displej, podařilo se to. Dole obrazovku ujídá asi 4milimetrová černá brada – není to sice nic strašného, ale i tento prvek jsme si odvykli vídat, tím spíš u telefonů vyšší střední třídy. Zhruba centimetr a půl zespod je do displeje umístěna optická čtečka otisků prstů, která funguje dle očekávání výborně.

Výkon a výbava

Co do výkonu a hardwarové vybavenosti servíruje Nokia X30 zatím nejhorší pokrm na menu, a to zejména při pomyšlení na to, kolik jste za tuhle severskou hostinu zaplatili. Hlavní slovo v tomto směru má 6nm čipová sada Qualcomm Snapdragon 695 5G. SoC s podporou grafiky Adreno 619 má sice moderní konektivitu, ale z hlediska praktického výkonu je pomalý.

Hardwarové parametry Nokia X30 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core, 2× 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 660 Silver, GPU: Adreno 619, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 158,9 × 73,9 × 8 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,43", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 123˚, 1/3.06", selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, 1/3.06", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Průchod systémem bývá trhaný, spouštění náročnějších aplikací trvá i několik sekund a ze všeho nejvíc jsou výkonnostní limity patrné při hraní. Nutno uvést, že konkurence v tomto cenovém ranku vsází většinou na výkonnější Snapdragon 778G+. Smysl by koneckonců dával třeba i MediaTek Dimensity 900 – výsledek by byl znatelně lepší. Sami můžete získat představu o výkonu na základě výsledků v oblíbených benchmarcích: AnTuTu vykázal skóre 403 607 bodů, Geekbench 665 bodů Single-Core a 1 896 bodů Multi-Core a 3DMark Wild Life Extreme 363 bodů.

Smartphone se na našem trhu oficiálně distribuuje ve velkorysé paměťové konfiguraci 8/256 GB, v praxi zůstane pro data uživatele volných zhruba 243 GB. Dále tu nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC pro bezkontaktní platby či VoWiFi i VoLTE. Telefon však nedisponuje 3,5mm audio jackem.

Čistokrevný Android 12

Nokia X30 přichází s maximálně čistokrevným systémem Android ve verzi 12. Pro někoho to může být příjemná zpráva, pro někoho naopak, nicméně fakt, že je tady systém prakticky bez balastu a kudrlinek, umožňuje výrobci zaručit dlouhou softwarovou podporu. Přímo na papírové kartičce v balení výrobce slibuje 3 roky podpory včetně tří velkých aktualizací Androidu. Postupně sem tak dorazí Android 13, Android 14 a Android 15. V době testování byla přítomna bezpečnostní záplata ze září 2022.

Zásah finského výrobce do systému od Googlu je takřka neviditelný. Nachází se zde několik speciálních funkcí v aplikaci Fotoaparát a pak také dvojice předinstalovaných aplikací: ExpressVPN a GoPro Quik. To si mohla Nokia odpustit, většina uživatelů se jich ihned zbaví. Google pak standardně předinstaloval své aplikace plus LinkedIn, Netflix a Spotify. I ty samozřejmě můžete snadno odinstalovat.

Jinak nabízí Android 12 tradiční porci nových či již dříve představených funkcí: ovládání gesty (nebo trojicí původních navigačních tlačítek), přepracovanou horní stahovací lištu s rychlými přepínači, tmavý motiv, rozdělenou obrazovku pro dvě souběžně otevřené aplikace nebo třeba přehledný panel ochrany soukromí.

Výdrž a nabíjení

Výše chválené rozměry a útlé boky však úzce souvisí s tím, jak velkou baterii může výrobce dovnitř vměstnat. Nokia X30 disponuje 4200mAh Li-Po akumulátorem. Jeho výdrž je obstojná – vlastně dokazuje, že i malé akumulátory mohou nabízet standardní výdrž jeden až dva dny, pochopitelně v závislosti na způsobu používání.

Velmi kladně hodnotím taktéž spořící superúsporný režim. Ten sice omezí funkce na pozadí a umožní chod pouze 6 libovolných aplikací, ale na druhou stranu dokáže uchránit potřebná procenta baterie v případě, že jste daleko od nabíječky. Tento režim lze také naplánovat podle času, pokud by to bylo třeba.

Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 33 minut 57 minut 95 minut 121 minut

Z hlediska rychlosti nabíjení nejde o žádného premianta a v cenovém patře kolem 13 tisíc korun vskutku vídáme i vyšší hodnoty. Smartphone podporuje nabíjení maximálním výkonem 33 W, přičemž nabíjecí adaptér musíte mít vlastní. Dobití z 1 % doplna trvá asi 2 hodiny. Pochvalu si zaslouží Power Delivery 3.0, naneštěstí však chybí bezdrátové nabíjení Qi, které už mezi konkurencí také není ojedinělé.

Fotoaparát a video

Inženýři ve Finsku rozhodli, že jejich nové želízko v ohni bude muset uspět jen s malým batůžkem. Proto ve fotomodulu na zádech najdeme pouze LED přisvícení a dva fotoaparáty: 50Mpx s fázovým ostřením, až 8× digitálním přiblížením a optickou stabilizací obrazu a 13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 123°. Z čela pak z „průstřelu“ vykukuje ještě 16Mpx selfie kamerka. Na první pohled to není moc, ale ani málo.

Ve výchozím stavu pořizuje hlavní fotoaparát snímky v rozlišení 12,5 Mpx, jak bývá zvykem. Jednoduše však přepnete i na plné rozlišení 50 Mpx. Ve dne jsou fotky povedené, mají dostatečnou hloubku i barevné rozpětí. Ničím neohromí, ale ani nezklamou – jde o příjemný průměr. To stejné de facto platí i o selfie kamerce

Rapidně se situace zhorší při slabším osvětlení nebo přímo v noci. Neobjevuje se sice šum, zato dochází k pokulhávání ostření a také optická stabilizace by v noci mohla pracovat lépe. Snímky byly často rozmazané, i když jsem se snažil o maximálně stabilní úchop. Vyfotit pohybující se objekty v noci takřka není v lidských možnostech.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý fotoaparát naštěstí není signifikantně horší, ale ani lepší. Ve dne fotí skvěle, v noci zaostává hlavně stabilizace. Snímky klasicky deformuje na okrajích, ale s tím mají problém i dražší přístroje. Dále duální fotosestava zvládá portrétní snímky s rozmazaným pozadím, panorama a profesionální režim s podporou formátu RAW. Zaujme oblíbená funkce pohyblivých fotek (telefon zachytí s vyfocením i pohyb před a po stisku spouště) nebo integrace Google Lens přímo do fotoaplikace.

Video

Z hlediska natáčení videí Nokia X30 potěší i zklame zároveň. Nabízí totiž vcelku dost zajímavých módů: třeba Kino režim s poměrem 21:9 a 24 fps, zpomalený pohyb, časosběr či souběžné natáčení přední i zadní kamerou. Na druhou stranu však umí natáčet maximálně ve Full HD při 60 fps. Obraz je pěkně plynulý, relativně obstojně stabilizovaný a podporuje potlačení hluku větru. Ale opravdu smartphone za 13 tisíc nepodporuje záznam videa ve 4K?!

Nokia X30: camera test (Full HD, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Nokia má velkou výhodu – jde o tradičního výrobce, značku, na kterou lidé rádi vzpomínají. Přesto nutno podotknout, že aktuální konání firmy rozhodně nelze označit za chvályhodné. Nejistý přístup bohužel indikuje i nejnovější vlajkový model Nokia X30.

V žádném případě nechci kritizovat to, že Nokia už drahnou dobu neohrozila opravdu vrcholné modely konkurence. Její cílová skupina je prostě jiná, chápu. Těžko si ale dovedu představit cílovou skupinu pro tento kousek. Ano, novinka na první pohled zaujme svým designem, s přimhouřenýma očima pochválím i hlavní fotoaparát. Důraz na udržitelnost a s ním spojená 3letá softwarová podpora stojí také za pozornost.

Těžko ale doufat v úspěch při ceně 12 999 Kč. Ta novinku staví do řady s Honorem 70 či Nothing Phonem (1), za 13 tisíc pořídíte už i Galaxy S21 FE. Obávám se, že v očích zákazníků Nokia proti zmíněným konkurentům jen ztrácí a nezachrání ji ani příslib tři velkých aktualizací.

Nokia X30 7.1 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 6.0/10

















Hardwarová výbava 6.0/10

















Kvalita fotografií a videa 6.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady stylový design a recyklované materiály

zvýšená odolnost IP67

čistý Android a příslib tří velkých aktualizací

obstojná výdrž

fotky pořízené ve dne Zápory displej s nízkou svítivostí

nedostatečně výkonný hardware

průměrná rychlost nabíjení

chybí bezdrátové dobíjení

video a noční focení

přemrštěná cena Koupit Nokii X30