Recenze Motorola Moto Edge 20 Lite: konkurence má zařazený vyšší rychlostní stupeň

Značka Motorola zažila za dobu své existence turbulentní časy, kdy si ji velcí technologičtí giganti přehazovali jako horký brambor. Nakonec Motorola zakotvila pod křídly čínského Lenova, kde se jí podle všeho docela daří. Jedním z produktů spolupráce obou značek je také smartphone s krkolomným názvem Moto Edge 20 Lite.

Motorola umí ve střední třídě udělat větší parádu

displej se povedl, čistý systém taktéž potěší

zamrzí mizerné noční fotky a překvapivě slabá výdrž na baterii

Ten si to zamířil do střední třídy, kde je konkurence v posledních letech poměrně nelítostná. Jednotliví výrobci se předhánějí, který přinese prémiové funkce za co nejnižší cenu, což může méně dravé značky odsunout na okraj zájmu. Jak je na tom Motorola Moto Edge 20 Lite? Dokáže i přes velkou konkurenci zaujmout potenciální zákazníky?

Design a zpracování

Motorola Moto Edge 20 Lite ctí designovou linku, kterou nastavili jeho předchůdci. Kompletně plastové tělo nepůsobí laciným dojmem, čemuž napomáhá tmavě fialová barevná varianta, která při dopadu slunce mírně zesvětlí. Nevýhodou matné úpravy plastových zad je náchylnost k otiskům prstů, které lze naštěstí snadno vyleštit, nicméně s prachovými částicemi budete bojovat o poznání více.

Zadní straně ještě dominuje čtvercový modul fotoaparátu, který mírně vystupuje ze zad. S tím si sice poradí přibalené silikonové pouzdro, nicméně kvůli němu se s telefonu stane poměrně „cvalík“, který se příliš dobře nedrží v jedné ruce. Ergonomie zkrátka není nejsilnější stránkou Motoroly Moto Edge 20 Lite i přes to, že rozměry jsou 165,9 x 76 x 8,3 milimetrů a hmotnost 185 gramů, tedy ryze průměrné hodnoty.

Přední straně dominuje displej s přijatelnými rámečky a kapkovitým výřezem pro selfie fotoaparát. Na bocích najdeme kromě kolébky hlasitosti a vypínacího tlačítka, které ukrývá čtečku otisků prstů, také dedikované tlačítko pro vyvolání Google Assistanta. Ten je sice v našich podmínkách poměrně omezený, nicméně některé pokyny už zvládne i v češtině. Na spodní hraně poté nechybí výdech reproduktoru a USB-C.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně dominuje 6,7″ OLED displej s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 400 pixelů), jemností 393 ppi, obnovovací frekvencí 90 Hz a HDR10+. Displej je na poměry Motoroly dobrým standardem, barevné podání není na OLED panel příliš agresivní, maximální jas by mohl být na přímém slunci lepší a pozorovací úhly jsou poměrně dobré. Zkrátka displeji toho příliš vytknout nelze.

Uvnitř telefonu najdeme osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 720 vyrobený 7nm technologií, který doplňuje grafika Mali-G57, 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSDXC karty. V benchmarku AnTuTu získala Motorola Moto Edge 20 Lite 329 094 bodů, což pro běžné používání bohatě dostačuje, pro náročné hry bych si ale dokázal představit více výkonu.

Z ostatní výbavy nechybí podpora 5G, Bluetooth 5.0 s aptX, všechny relevantní polohové systémy, NFC, USB-C, 3,5mm audio konektor, FM rádio či čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, která je rychlá, nicméně občas otisk nerozpozná na první pokus. Ochrana proti vodě a prachu je přítomna ve formě odolnosti podle certifikace IP52, což je na dnešní dobu již standard.

Hardwarové parametry Motorola Edge 20 Lite Systém: Android 11 Rozměry: 165,9 x 76 x 8,3 mm , Hmotnost: 185 gramů Čipset: MediaTek Dimensity 720 5G, octa-core, 2x 2,0 GHz Cortex-A76, 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,7", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, hlavní, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm Třetí fotoaparát: 2 MP, f/2.4, portrétový , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.3, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 8 990 Kč Kompletní specifikace

Baterie a výdrž

O výdrž Motoroly Moto Edge 20 Lite se stará baterie s kapacitou 5 000 mAh s podporou rychlého 30W nabíjení, přičemž adaptér podporující tuto rychlost najdete v balení. I přes to, že by baterie a výbava měly být zárukou dobré výdrže na baterii, opak je pravdou. Jeden pracovní den Motorola Moto Edge 20 Lite zvládla jen s odřenýma ušima a když jsem jí dal trochu více zabrat, musel jsem sáhnout po nabíječce ještě před koncem pracovní doby. Na hraní her pak raději zapomeňte, pokud nejste v dosahu zásuvky či powerbanky.

Přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny ukouslo z baterie celých 14 procent, což je na dnešní smartphony poměrně vysoké číslo. Rychlé nabíjení taktéž není žádná velká sláva: za půl hodiny nabíjení se dostanete na zhruba 47 procent a pokud budete chtít dobít baterii do plna, počítejte s více než hodinou času. Výdrž na baterii je zkrátka v případě Motoroly Moto Edge 20 Lite překvapivé zklamání.

Operační systém

Operační systém je samozřejmě Android 11 s decentní nadstavbou od Motoroly, která je prakticky totožná s čistým Androidem. Motorola si do systému přidává jen několik vychytávek, což ocení především puristi, kteří nejsou příznivci těžkotonážních nadstaveb typu One UI či MIUI.

Systém je příkladně plynulý a odladěný, jen musíte počítat s tím, že nad rámec funkcí z čistého Androidu v podstatě nic moc nedostanete. V základní výbavě samozřejmě nechybí celosystémový tmavý režim či filtr modrého světla, za většími vychytávkami musíte zamířit do specializované aplikace od Motoroly.

Tam najdete možnosti přizpůsobení jako například změnu stylu ikon, nastavení gest či přizpůsobení Always-on režimu. Nutno podotknout, že možností přizpůsobení zrovna mnoho není a například u Always-on displeje si můžete vybrat pouze ze 3 stylů hodin. Motorola zkrátka vybízí uživatelé, aby si systém vyladili po vlastní ose, což někomu může vyhovovat.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní straně dominuje trojice fotoaparátů v čele s hlavním snímačem se senzorem Samsung S5KHM2 o velikosti 1/1.52″, rozlišením 108 Mpx, clonou f/1.9 a velikostí pixelů 0,70 µm, který doplňuje 8Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a senzor pro zachycení bokeh efektu s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně najdeme ještě 32Mpx selfie kameru se světelností f/2.3.

Za dobrých světelných podmínek podává Motorola Moto Edge 20 Lite vcelku standardní výkony. Dynamický rozsah je dobrý, snímky nejsou příliš saturované, jsou poměrně ostré a plné detailů. V případě širokoúhlého objektivu je to o něco horší, především v oblasti ostrosti a barevného podání, které je mírně vybledlé. V praxi jsou ale výsledky obou fotoaparátů velmi podobné.

Motorole Moto Edge 20 Lite chybí dedikovaný makro objektiv, což se pozitivně podepsalo na kvalitě makro snímků. K nim smartphone využívá hlavní fotoaparát, který má sice občas problémy zaostřit, nicméně výsledné fotografie jsou o několik řádů lepší, než v případě standardizovaného 2Mpx snímače se světelností f/2.4, který hojně nasazuje konkurence. Portréty se taktéž Motorole povedly, bokeh efekt je přesný a příjemně rozmazává pozadí.

Za horších světelných podmínek je Motorola Moto Egde 20 Lite doslova tragická. Snímky jsou plné šumu, neostré, chybí jim detaily, mají špatně vyváženou bílou barvu a citelně bojují s chromatickou aberací. Povedený snímek je spíše dílem náhody než fotografického umu a s výsledky nočního focení Motoroly se rozhodně nebudete chtít chlubit. Širokáč raději ani nezmiňuji, ten k problémům hlavního fotoaparátu přidává ještě chybějící světlo.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Video umí Motorola Moto Edge 20 Lite natáčet v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu, přičemž pokud chcete využít 60 snímků za sekundu, musíte sáhnout po rozlišení Full HD. Ačkoli by videím slušela stabilizace, pořídíte s Motorolou za dobrého světla vcelku povedené záběry bez agresivního přeostřování, časté změny expozice a podobných neduhů. Zamrzí jen horší kvalita zvuku, která je i na danou cenovou kategorii podprůměrná.

Motorola Moto Edge 20 Lite camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Noční záběry víceméně kopírují výsledky nočních snímků. Záznamy jsou bez stabilizace značně roztřesené a prakticky nekoukatelné, vyvážení bílé hapruje v případě vícero světelných zdrojů, nastupuje viditelný šum a občasné problémy se zaostřením. V noci zkrátka Motorolu Moto Edge 20 Lite vytáhněte jen v nejnutnějších případech.

Závěrečné hodnocení

Motorola Moto Edge 20 Lite měla ambici zatopit známým značkám ve střední třídě. Známá značka se totiž velmi často umí trefit do černého se svou kombinací povedeného hardwaru, odladěného softwaru a příjemné ceny. V případě Moto Edge 20 Lite ale Motorola šlápla vedle.

Předností Motoroly Moto Edge 20 Lite je povedený displej a podporou Always-on, dostatek výkonu i pro méně náročné hry, čistý operační systém či povedené fotografie za dobrých světelných podmínek. Nevýhodou jsou špatné výsledky fotoaparátu v noci, horší výdrž na baterii i přes 5 000mAh akumulátor, podpora pouze pro 30W nabíjení, obnovovací frekvence jen 90 Hz, nepříliš povedená ergonomie či vysoká cena vzhledem ke konkurenci.

Na Motorolu Moto Edge 20 Lite bude chtít výrobce pravděpodobně co nejrychleji zapomenout. Motorola umí vyrobit mnohem lepší telefony, než co nám předvedla u Moto Edge 20 Lite, které se se svou cenou 8 990 Kč nemůže zdatně konkurovat Xiaomi Mi 11 Lite 5G, OnePlus Nord 2 či Realme GT Master Edition.