Recenze Microsoft Surface Go 2: víc než jen obyčejný tablet

Microsoft v minulém měsíci uvedl na trh inovované počítače Surface Book a Surface Go. Zatímco u prvního jmenovaného stroje došlo pouze k upgradu vnitřních součástí, druhá generace tabletu Surface Go dostala od výrobce větší displej na úkor okolních rámečků. Zvětšoval se i výkon a výdrž a jedno nabití, přitom základní cena zůstala stejná.

Surface Go 2 bude chtít na zákazníka zapůsobit především svojí univerzálností – může být tabletem, notebookem, zápisníkem, s patřičnými periferiemi dokonce i slabším stolním počítačem. Najde však tento široký souhrn použití své opodstatnění nebo je Surface Go 2 pouze ztělesněním rčení „devatero řemesel, desátá bída“?

Obsah balení: tablet, nabíječka a nic víc

Na chudá balení počítačů Surface jsem si v minulých letech často stěžoval, v případě Surface Go to však Microsoftu odpustím; přeci jen se jedná o základní počítač a jakákoliv položka navíc by zbytečně navyšovala prodejní cenu. V bílé krabičce s vyobrazeným zařízením tak najdete pouze tablet a kompaktní nabíječku. My jsme k testování dostali mnohem bohatší balíček čítající klávesnicový kryt Type Cover, stylus Surface Pen, cestovní myš Surface Mobile Mouse a neoprenový obal Surface Go Sleeve, vše v elegantní červené barvě Poppy Red.

Design a konstrukce: do puntíku promyšlený univerzál

Když jsem poprvé uchopil Surface Go 2 do ruky, pomyslel jsem si, že tak nějak by vypadal Surface Pro, kdybych jej omylem hodil do pračky a vypral na 90°C. To v žádném případě neberte jako stížnost, ale spíše jako pochvalu – konstrukčně si totiž počítač bere od svého většího a vybavenějšího sourozence jen to nejlepší. Tělo je vyrobeno z hořčíkové slitiny, která je lehká, a přitom příkladně pevná. Stejný materiál Microsoft používá i u výrazně dražších počítačů (mimo hliníkový Surface Laptop).

Výjimku z hořčíkového pravidla tvoří plastový proužek při horní straně, který ukrývá nejen čočku hlavního fotoaparátu, ale hlavně antény bezdrátových sítí. Tablet je nabízen pouze ve stříbrné barvě v matné úpravě, díky čemuž jsou záda odolná vůči ulpívání otisků. Ty naopak doslova přitahuje čtveřice zrcadel tvořící logo Microsoftu.

Surface Go 2 váží 544 gramů (553 gramů z verze s LTE konektivitou), což je pro běžné používání příjemná hodnota, avšak takový iPad Air se stejně velkým displejem váží téměř o 100 gramů méně. Jedním dechem však musím dodat, že žádný iPad nedisponuje integrovaným výklopným stojánkem. Pokud bych osobně dostal na výběr mezi stojánkem a úsporou 100 gramů, jednoznačně bych volil první možnost.

Jedná se o zásadní prvek, který se hodí v nepřeberném množství situací, třeba k postavení tabletu na kuchyňskou linku za účelem sledování oblíbených seriálů při vaření. Stojánek dokáže pojmout všechny úhly mezi polohami „téměř stojící“ a „téměř ležící“, a v každé z těchto poloh je dokonale stabilní.

Stojánek u těla drží podlouhlý magnet, k jeho odlepení je zapotřebí vyvinout menší úsilí; situaci naštěstí usnadňují dva prolisy na levé i pravé straně. Po obvodu tabletu se dále nachází portová výbava (Surface Connect, USB-C a sluchátkový jack) a mechanická tlačítka pro odemknutí a změnu hlasitosti. Spodní strana pak obsahuje piny pro připojení klávesnicového krytu Type Cover.

Klávesnice: na takové to domácí chatování

Type Cover je prakticky totožný jako u první generace Surface Go, což znamená, že oba kryty jsou vzájemně zaměnitelné. Jedinou konstrukční změnou je umístění magnetu do oblasti pod touchpadem, díky čemuž celý kryt v zavřeném stavu pevně přilne k tabletu. Došlo také k drobnému stěhování funkčních tlačítek – jas displeje se nově mění pod kombinací FN + F6 a F7, jas klávesnice zase pod FN + F1. Sílu podsvícení lze regulovat ve třech krocích, čtvrtý znamená vypnuto. V českých končinách lze sehnat i klávesnici s českými popisky. Přestože je negravíruje přímo Microsoft, ale partnerská firma, vypadají velmi zdařile a světlo jimi proniká stejně jako u ostatních kláves.

Povrch klávesnicového krytu je opět vyroben z umělé tkaniny s obchodním názvem Alcantara. Tento materiál najdeme v interiérech některých (vesměs dražších) automobilů, neboť dobře vypadá, je příjemný na omak, a přitom hodně vydrží. Sám jsem měl z Alcantary zpočátku strach, ovšem téměř tříleté soužití s Type Coverem k Surface Pro všechny mé obavy rozpustilo – esteticky je stále na výtečné úrovni. Pokud vás ani tato slova neuchlácholila, existuje možnost zakoupit kryt s plastovým povrchem, a ještě nějakou korunu ušetřit. Já osobně bych ale Alcantaru za pár ušetřených peněz nevyměnil.

A jak se na Type Coveru píše? Inu, je nutné vzít v potaz, že malý tablet = malá klávesnice. Zatímco do krytu Surface Pro se vešla klaviatura standardní velikosti, u Surface Go 2 jsou všechny klávesy menší a blíže u sebe. Pohodlí při psaní je tak přímo úměrné velikosti vašich dlaní. V mém případě platí, že na krátké texty je klávesnice použitelná, z delšího bušení do kláves už mě začínají bolet prsty. Mechanicky je přitom klávesnice na skvělé úrovni, zdvih jednotlivých kláves je velmi příjemný a stisk jasný a zřetelný.

Pohodlí při psaní také přispívají dva aspekty. Za prvé – klávesnicový kryt je velmi tenký a do dlaní tak neřeže žádná vystouplá hrana. Za druhé – díky magnetickému pásku v horní části je možné celý kryt naklonit. Škoda jen, že spojení tohoto pásku a rámečku pod displejem není natolik pevné, aby vydrželo jakýkoliv náklon; u větších úhlů naklonění dochází k odchlípnutí. Přitom přímé spojení tabletu a klávesnice v oblasti pinů je pevné až moc a roztrhnout obě zařízení vyžaduje trochu síly.

Touchpad nebo myš?

Pod klávesami se nachází touchpad, který osobně považuji za velmi povedený. Ano, jeho velikost není nijak zázračná, v poměru k celkovým rozměrům zařízení je zcela dostatečná. Posouvání kurzoru po obrazovce je přesné, klikání příjemné a gesta (nastavit je lze až na čtyři prsty) jsou velice návyková. Touchpad je dokonce natolik pohodlný, že jsem odolal používat zapůjčenou bezdrátovou myš Surface Mobile Mouse.

Tuto myšku jsem testoval už před rokem s první generací Surface Go a za tu dobu se můj názor na ni nezměnil – pro pohodlné používání je příliš nízká a práce s ní je mnohdy až bolestivá. Pokud toužíte po kompaktní myši, která vám neudělá v tenkém zavazadle bouli, poohlédněte se raději po skládací Surface Arc Mouse.

Dostanete futuristickou hračku, která kromě zajímavějšího vzhledu poskytne i lepší oporu pro dlaň, ušetřené místo v příručním zavazadle a jako bonus možnost scrollovat s pomocí dotykové plochy do stran – kolečko na Surface Mobile Mouse umožňuje pohyb pouze nahoru a dolů.

Větší displej, tenčí rámečky

Surface Go 2 má navlas stejné fyzické rozměry jako první generace, přesto od sebe tyto tablety poznáte na první pohled. „Dvojka“ totiž zredukovala archaicky široké rámečky okolo displeje, díky čemuž mohl zobrazovač narůst do úhlopříčky 10,5“. Ruku v ruce s úhlopříčkou narostlo i rozlišení, které nově činí 1 920 × 1 280 pixelů; jemnost tak nepatrně poskočila na 220 ppi. Poměr stran je tradičně 3:2, což znamená více prostoru pro práci, méně místa pro širokoúhlé filmy.

Zobrazovací schopnosti displeje jsou v dané cenové kategorii naprosto skvělé, panel dokáže pokrýt 100 procent sRGB gamutu a 78 % DCI-P3, což jsou hodnoty srovnatelné se Surface Pro. Displej nabízí příjemné zobrazení barev, široké pozorovací úhly a slušný maximální jas pohybující se okolo 400 nitů. Problémy budete mít pouze na opravdu velmi ostrém slunci, kdy v tabletu uvidíte spíše svůj odraz než prostředí systému Windows.

Jas lze regulovat posuvníkem v Centru akcí. Odsud je také možné aktivovat režim Noční osvětlení, který potlačí modrou barevnou složku, což má ulevit zraku nočních pracantů. Bohužel změna jasu i aktivace nočního osvětlení si občas vyberou svoji slabší chvilku; někdy dojde ke změně se zpožděním, někdy vůbec a je zapotřebí tablet restartovat. Nutno podotknout, že tento neduh není v rodině Surface zdaleka ojedinělý, což je u výrobce hardwaru i softwaru poněkud zarážející.

Dotyková vrstva displeje umí najednou vyhodnotit dotyk až 10 prstů, reakce jsou okamžité. Musíte si však pohlídat, zda tablet opravdu držíte za rámeček, s úchopem za displej Surface Go 2 na rozdíl od Surface Pro X nepočítá.

Surface Pen jako skvělý pomocník

Tablet lze ovládat nejen prsty, ale také stylusem Surface Pen. Jedná se o stejný model jako k Surface Pro, podobný pocit je i z jeho používání. Tah pogumovaným hrotem tužky po displeji klade příjemný odpor, odezva pera je příkladná; Microsoft ve specifikacích udává 21 milisekund. Pero rozpoznává 4 tisíce úrovní přítlaku a tisícovku úrovní náklonu, takže i náročnější kreslíři by si měli přijít na své.

Na stylusu se nacházejí dvě tlačítka. Horní z nich (které mimo jiné slouží v obrácené poloze stylusu jako guma) je uživatelsky programovatelné, takže si na kliknutí můžete nastavit otevření své oblíbené poznámkové aplikace. Já sám jsem si velmi oblíbil poznámkovník OneNote, do kterého lze pohotově doplňovat různé náčrtky a grafy, což se může hodit jak na pracovních poradách, tak na vysokoškolských přednáškách. S touto kombinací si na klasickou tužku a papír ani nevzpomenete.

K „zaparkování“ stylusu je určena levá strana tabletu, na bezdrátové nabíjení bohužel musíme zapomenout; sem tam je nutné pero nakrmit novou baterií méně obvyklého typu AAAA. V případě poškození lze vyměnit i hrot stylusu, Microsoft je prodává v sadě po třech, z nichž každý má jinou tloušťku a citlivost.

Dotyková vrstva Surface Go 2 podporuje i ovládací kolečko Surface Dial, které jsem testoval loni se Surface Bookem 2, ovšem už tehdy jsem pro tento kus hardwaru nenašel využití. Třeba se ke mně znovu dostane společně s novým Surface Bookem 3, ale nemyslím, že se jeho schopnosti za poslední rok výrazně rozšířily.

Zvuk: cože jste to říkal?

I přes tenčí rámečky se po stranách tabletu nachází dvojice reproduktorů namířených přímo na uživatele. Na desetipalcový tablet je vyluzovaný zvuk velmi příjemný, vokály jsou čisté, středy bohaté, dokonce zaznamenáte i náznak basů. Reproduktory bez potíží utáhnou na maximální hlasitost i metalovou skladbu, aniž by zněla „zahuhlaně“; užijete si jak řízné kytary, tak zvonivé činely. Bohužel maximální hlasitost je v tomto případě značně omezená; pokud si chcete pustit své oblíbené videorecenze na SMARTmania.cz a přehlušit tím děti řvoucí ve vedlejším pokoji, nemáte šanci.

Výkon: někde se šetřit muselo

Při návrhu Surface Go 2 (a vlastně i první generace) stál Microsoft před zásadním problémem – jaký zvolit procesor, aby bylo možné zachovat co možná nejpříznivější cenu? U základní verze Microsoft sáhl po procesoru Intel Gold 4425Y, který je prakticky pouze lehce přetaktovaným Goldem 4415Y z první generace. Tento procesor obsahuje pouze dvě jádra s maximálním taktem 1,7 GHz bez podpory technologie Turbo Boost, což znamená, že si na některé zcela běžné operace (například přepínání aplikací v multitaskingu nebo vykreslení aplikace po změně orientace tabletu) počkáte déle, než jste zvyklí.

Microsoft proto připravil ještě druhou variantu Surface Go 2, kterou pohání o poznání výkonnější Intel Core m3 osmé generace. Podle benchmarků (i díky podpoře TurboBoost s taktem až 3,4 GHz) má téměř o třetinu až polovinu vyšší výkon, což poznáte jak v prostředí systému, tak v jeho aplikacích.

Na celkový výkon má velký vliv i úložiště, které může mít kapacitu 64 nebo 128 GB. Menší kapacitu Microsoft nabízí pouze ve formě pomalejší eMMC paměti, nákup 128GB varianty automaticky znamená přítomnost rychlejšího SSD. Úložiště je možné rozšířit paměťovou kartou formátu microSD, slot na ni je ukrytý pod vyklápěcím stojánkem.

My jsme na test dostali obě procesorové varianty se 128GB úložištěm, takže jsme je mohli porovnat tváří v tvář na jednom kolbišti. Rozdíl ve výkonu byl patrný už při běžném používání – na spuštění prohlížeče Microsoft Edge si u slabší verze bezprostředně po studeném startu počkáte zhruba pět vteřin, u silnější 3 vteřiny. Při zahlcování internetového prohlížeče otvíráním dalších a dalších záložek dojde u levnějšího modelu k dřívějšímu zadýchání.

Větší síla procesoru Intel Core m3 je vidět i při otvírání a používání dalších aplikací, například v kanceláři Office. Poměr výkonu se ještě znásobí, pokud k tabletu připojíte monitor s vyšším rozlišením; v obou případech může mít až 4K rozlišení při obnovovací frekvenci 60 Hz.

U déle trvajících náročnějších úkonů může dojít k paradoxu, kdy vyjde jako vítěz levnější model. Jakmile totiž systém přistoupí k throttlingu, může dojít ke zpomalení procesoru až na jeho základní frekvenci. Ta je v případě Intel Core m3 pouze 1,1 GHz, zatímco Intel Intel Gold 4425Y si udržuje stabilně svých 1,7 GHz. To se ale bavíme o úkonech trvajících desítky minut, kdy už dojde (i díky pouze pasivnímu chlazení) k zahřívání zad tabletu, které bylo výraznější u varianty s Core m3.

Osobně si myslím, že této kategorii zařízení by slušel nějaký ARMový čipset. Ten Microsoft zatím použil pouze u dražšího Surface Pro X, čímž se snaží evokovat jeho prémiovost. Skutečnost je však taková, že procesory v Surface Go spustí prakticky každou existující aplikaci (byť mnohdy se znatelným výkonnostním omezením), zatímco u Surface Pro X je spouštění aplikací sázkou do loterie. U levnějších zařízení by se nad omezením ARMových čipsetů dalo snáze mávnout rukou než u prémiových strojů, potíž je v tom, že i Qualcomm si nechá za své čipsety řádně zaplatit. Microsoft musel při návrhu Surface Go 2 vzít zavděk cenově dostupnějšími procesory, s čímž je nutné při nákupu počítat.

O tom, kterou verzi zvolit, rozhodne účel použití. Potřebujete si na cestách pouze přečíst pár emailů, pročíst web a pouštět videa? Postačí vám verze s Intel Gold 4425Y. Plánujete sem tam vyvinout nějakou náročnější činnost, používat Surface Pen v grafických programech a občas pustit nějakou starší hru? Raději si připlaťte za výkonnější Intel Core m3.

Výdrž na baterii: vhodný spíše na kurzarbeit

Veškerá energie Surface Go je uchována v akumulátoru o neznámé kapacitě, u kterého Microsoft slibuje výdrž až 10 hodin při běžných činnostech. V tomto případě však počítá se sníženým jasem na 150 nitů, což je pohodlné pouze při noční práci; přes den je výhodnější vytáhnout jas displeje na maximum. Tím pádem ale začne míra nabití klesat o poznání rychleji, počítač se s vámi rozloučí po nějakých 5 – 6 hodinách práce. Při sníženém jasu se lze dostat i za hranici slibovaných 10 hodin. Subjektivně větší výdrž nabízí varianta s výkonnějším procesorem Intel Core m3, která v mých scénářích použití poskytla o několik desítek minut energie navíc.

K čerpaní energie je připravena nabíječka s výkonem 24 Wattů, která zvládne tablet dobít za dvě hodiny (za hodinu doplní přibližně 60 procent). Adaptér je o poznání menší než v případě vyšších modelů Surface, připomíná spíše mobilní nabíječky s napevno připojeným kabelem. Ten je v tomto případě zakončen proprietárním magnetickým konektorem Surface Connect, který osobně považuji za nejlepší existující způsob dobíjení počítačů na světě.

Ano, USB-C je rozhodně univerzálnější, avšak ten pocit, když omylem zavadíte o kabel a nestrhnete přitom nabíjení ze stolu, je k nezaplacení. Pokud se přeci jen zapomenete originální nabíječku přibalit na cesty s sebou, nemusíte zoufat, na těle Surface Go 2 je i ono USB-C (specifikace USB 3.1) s podporou standardu Power Delivery.

Konektivita: na obyčejnou flešku potřebujete redukci

Porty Surface Connect a USB-C na těle tabletu doprovází ještě 3,5mm sluchátkový jack, tím však výčet fyzických portů končí. Pokud chcete k Surface Go 2 připojit obyčejný flash disk, bez redukce se neobejdete.

Microsoft nabízí několik „donglů“ jak do Surface Connect, tak do USB-C, z obou portů lze totiž vyvést vše, co potřebujete – od USB-A, přes HDMI/Display Port, až po LAN konektor. Osobně bych doporučil investici spíše do USB-C hubu – jsou levnější, máte svobodnější výběr a můžete je použít i mimo rodinu Surface. Pokud vám doma náhodou zbyl Mini Display Dock od Lumie 950/950 XL pro využívání funkce Continuity, můžete použít klidně ten.

Bezdrátové spojení s okolním světem zajištují moderní sítě Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1, přičemž v obou případech nemám výhrady ani k dosahu, ani ke stabilitě připojení. Vykreslování složitých webových stránek bude spíše brzdit výkon procesoru než bezdrátový příjem dat. Signály bezdrátových sítí prostupují skrze horní část tabletu, která je plastová a vyvedena v jiné barvě než zbytek zařízení.

Surface Go 2 seženete i ve verzi se slotem na SIM kartu, který obhospodařuje LTE modem Qualcomm Snapdragon X16. Za příplatek tak získáte instantní přístup k internetu, kdekoliv se nacházíte a nemusíte sdílet data z telefonu nebo hledat dostupnou Wi-Fi. Pro tento účel je lepší mít sdílený datový balíček, abyste nemuseli platit za data dvakrát.

Slot na SIM kartu se nachází na levé straně zařízení, jedná se o klasický šuplík, který vyžaduje tenkou sponu nebo špendlík k vytažení. Divím se, že Microsoft při návrhu nepostupoval stejně jako v případě microSD karty, a kvůli designové čistotě levé strany raději neschoval slot na SIM pod výklopný stojánek.

Operační systém: odoláte pokušení vypnout S Mode?

Na Surface Go 2 běží operační systém Windows 10 Home se zapnutým S Mode. V tomto režimu vám systém nedovolí instalaci aplikací z jiných zdrojů než z Microsoft Store, což se má pozitivně projevit na vyšší bezpečnosti, stabilitě i výdrži na jedno nabití.

Sám jsem si v prvních 14 dnech vyzkoušel, zda se dá s tímto omezením přežít a musím konstatovat, že se mi to dařilo vcelku bez zádrhelů. Většina mého běžného bytí a nebytí se odehrává v aplikacích, které jsou buď přímou součástí Windows (Pošta, kalendář, OneDrive) nebo jsou ke stažení v Microsoft Store (Office, Messenger, WhatsApp, NextGen Reader, Affinity Photo…). Pouze v případě internetového prohlížeče jsem musel vzít zavděk předinstalovaným Microsoft Edge, naštěstí již v nové verzi založené na vykreslovacím jádru Chromium.

Nový prohlížeč od Microsoftu považuji za velmi použitelný, prakticky v ničem nezaostává za největší konkurencí tvořenou zejména prohlížečem Google Chrome. Díky stejným základům vykresluje Edge webové stránky úplně stejně, chová se podobně, a dokonce jej můžete dovybavit stejnými doplňky. I když jsem po dvou týdnech testování S Mode vypnul (abych mohl nainstalovat např. benchmarky, které v Microsoft Store nejsou), do instalace Google Chrome už jsem se nepustil.

Dá se předpokládat, že režim S Mode bude mít u běžných uživatelů stejný osud jako u mě – pár dní/týdnů se bude člověk ujišťovat tím, že mu to takhle vlastně stačí, a pak stejně narazí na potřebnou aplikaci, která ve Store není. Jelikož je vypnutí S Mode otázkou jednoho kliknutí (a poté již není cesty zpět), patrně pokušení o jeho vypnutí neodolá 99 procent uživatelů. Smysl tohoto módu tak vidím pouze v organizacích / školách s centrálně řízenou instalací aplikací.

Oproti ostatním počítačům Surface jsem Surface Go 2 využíval častěji jako tablet než jako notebook, což je dáno především jeho menšími rozměry a hmotností. Díky univerzálnosti stroje jsem velmi ocenil funkci Tabletový režim, která přepne prostředí Windows do zjednodušeného módu pro pohodlnější ovládání prsty, zejména při práci s otevřenými aplikacemi. Přepínání mezi základním a tabletovým režimem může probíhat buď manuálně, nebo automaticky při připnutí/odepnutí klávesnice.

Pokud se však chystáte zakoupit Surface Go 2 výhradně jako tablet bez všech kudrlinek okolo, připravte se na to, že oproti konkurenci s Androidem nebo iPadOS nenajdete v obchodě Microsoftu tolik „matlacích“ aplikací, např. pro výuku nebo zabavení dětí. Lego má kupříkladu docela povedenou aplikaci Building Instructions s interaktivními návody ke svým stavebnicím, v Microsoft Store ji ale nenajdete. Pokud chcete tabletem ovládat některé prvky vaší chytré domácnosti, máte povětšinou smůlu. I když se situace oproti počátkům výrazně zlepšila, redmondský softwarový obchod stále v počtu aplikací kulhá za konkurencí. V oblasti „obyčejných“ tabletů bych doporučil podívat se spíše u konkurence.

Jinak systém samotný běží na Surface Go 2 poměrně bez zádrhelů, postěžovat si můžu snad jen nedokonale fungující změnu jasu a nočního režimu a občasné zádrhele spojené s nízkým výkonem procesoru (zejména Intel Gold). Nad rámec standardní výbavy v systému naleznete aplikaci Surface, ve které lze ověřit délku záruky, kontaktovat podporu nebo kalibrovat stylus Surface Pen.

Během testování na Surface Go 2 přistála aktualizace, která povýšila systém Windows 10 na verzi 2004 (výčet novinek si můžete přečíst v našem podrobném článku).

Fotoaparát: na videohovory ideální

Na těle Surface Go 2 najdete dvojici – ten vzadu se pyšní rozlišením 8 megapixelů, autofokusem a záznamem Full HD videa, přední „webkamera“ umístěná nad displejem má fixní fokus a rozlišení 5 megapixelů. K ovládání obou fotoaparátů slouží aplikace jednoduše nazvaná Kamera, která designem a rozložením ovládacích prvků vychází z oblíbené fotoaplikace z telefonů Nokia/Microsoft Lumia.

Pořizovat si tablet k fotografování považuji za naprosté bláznovství, jednak kvůli nepohodlí při manipulaci, jednak kvůli obvykle horším snímkům než z průměrného smartphonu. U Surface Pro 7 jsem si stěžoval na velmi agresivní postprocesing, u tohoto zařízení mi jeho zásahy nepřijdou tolik viditelné. Vyfocené snímky vypadají na menším displeji poměrně obstojně, avšak na větším monitoru odhalíte nedostatky prakticky okamžitě – fotografie postrádají detaily (s výjimkou „makro“ snímků), večerní snímky jsou zrnité a noční prakticky nepoužitelné.

K pořízení hezky vypadajícího snímku Surface Go 2 vyžaduje dostatek světla, a to ještě ve správném úhlu, aby přes obraz nepřecházela světelná mlha. Použít tablet jako skener k ofocení textu na A4 jde, písmena jsou bez potíží čitelná. Fotoaparát vám dovolí spoustu věcí nastavit manuálně, ovšem tato výpomoc je poměrně diskutabilní; viditelné je snad jen použití HDR v kontrastních scénách. K nočním snímkům s rozmazanými světly projíždějících aut zase přijde vhod výklopný stojánek a možnost nastavit delší čas závěrky.

Lépe musím hodnotit čelní kameru, která je ve srovnání s veškerou počítačovou konkurencí výrazně nadprůměrná. Jako by v Redmondu tušili, že se blíží doba koronavirová a videohovory zažijí renesanci. Velmi příjemně jsem byl překvapen ze záznamu zvuku, který zajišťuje dvojice „studiových“ mikrofonů. Jedná se o příjemné mezigenerační zlepšení, které druhá strana na Teams, Skype, Zoom a podobných službách ocení.

S čelní kamerou se také pojí funkce Windows Hello pro přihlašování uživatele podle skenu jeho obličeje. Nejedná se přitom o pouhé porovnání fotografií, ale o sofistikovaný systém využívající infračervenou kameru. Díky ní je přihlašování bezpečné, rychlé a funguje i v úplné tmě. Vše přitom běží naprosto přirozeně – stačí se k tabletu přiblížit a už vás vítá vaše plocha. Pokud máte v tabletu více uživatelských účtů, může si každý uživatel nastavit vlastní obličej, dva obličeje k jednomu účtu ale naskenovat nelze.

Závěr: univerzální stroj, který pořádně oceníte až v plné výbavě

Microsoft Surface Go 2 lze vnímat jako „levnou“ vstupenku do světa počítačů Surface. Proč je slovo levná v uvozovkách si vysvětlíme později, nyní si pojďme shrnout dojmy nasbírané za zhruba čtyřtýdenní soužití.

Microsoft musím pochválit za to, že i svůj nejlevnější počítač vybavil všemi prvky, na které jsou zvyklí majitelé výrazně dražších modelů – je konstrukčně perfektně zpracovaný, disponuje velmi praktickým stojánkem, má velmi hezký displej s podporou stylusu, dobře navrženou přídavnou klávesnici, návykové nabíjení magnetickou nabíječkou a skvělou webkameru s funkcí přihlašování obličejem.

Na opačné misce vah stojí velmi slabý výkon základní varianty, malá hlasitost reproduktorů, průměrná výdrž na baterii, a hlavně cena za vyšší (a použitelnější) konfigurace. Ano, částka „od 399 USD“ (u nás asi 13 490 korun) může znít velmi lákavě, ovšem za ni dostanete pouze tablet se slabým procesorem a pomalým 64GB eMMC úložištěm. Chcete větší paměť? 128GB varianta přijde na 16 990 korun. Chcete rychlejší procesor? Varianta s Intel Core m3 a LTE konektivitou stojí 22 990 korun. A už jsme vám řekli, že v ceně není klávesnicový kryt (dalších 3 690 korun) a pero Surface Pen (asi 2 490 korun)? Pokud byste chtěli Surface Go 2 v plné výbavě (pokud tedy vynecháme myš a neoprenové pouzdro), připravte si bez pár stokorun 30 tisíc.

V téhle cenové kategorii už je možná vhodnější poohlédnout se po nějakém zajímavém „bundle“ Surface Pro 7; základní variantu s Core i3 nebo i5 lze poměrně často u českých prodejců zakoupit za cenu pod 30 tisíc i s přibalenou klávesnicí. Počítač sice bude o něco těžší, ale zase získáte větší displej, vyšší výkon, plnohodnotnou klávesnici a jako bonus USB-A pro připojení klasických periferií bez nutnosti dokupovat redukci.

A co když si chcete koupit Surface Go 2 jen jako základní tablet? V tom případě si raději několikrát ověřte, že vám nebude chybět žádná stěžejní aplikace. Pokud si vystačíte s internetovým prohlížečem, kalendářem nebo mailovým klientem, budete spokojeni. Jakmile však uvidíte u kolegy s iPadem nějakou aplikaci, se kterou dokážete spasit svět, je vysoká pravděpodobnost, že ji v Microsoft Store nenajdete.

Surface Go 2 zkrátka není obyčejný tablet. Je to zároveň lehký cestovní notebook, šikovný zápisník, malá multimediální stanice apod. Pokud vám taková kombinace vyhovuje a nevadí vám těch pár drobných kompromisů, může být Surface Go 2 příjemný pomocník. Musíte si však za tuto univerzálnost připlatit nemalé peníze.