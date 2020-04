Jarní update Windows 10 je hotov. Co přinese nového a jak jej vyzkoušet už dnes?

Microsoft dokončil práce na „velké“ květnové aktualizaci Windows 10. Podzimní update byl vydán pouze jako běžný zaplátovací balíček a na nové funkce byl poměrně chudý. Ten jarní bude distribuován jako zbrusu nová verze, a přestože nepřinese žádnou velkou revoluci, novinek v něm najdeme o poznání více.

Bohatší budou například schopnosti aplikace Poznámkový blok. Ta se naučí vyhledávat označený text, zobrazovat čísla řádků, indikovat neuložené změny a také dostane lepší kompatibilitu s kódováním ASCII.

Lépe by mělo také fungovat systémové vyhledávání, služba Windows Search bude nově pohánět i vyhledávač v Průzkumníkovi souborů a bude zahrnovat i data vyhledaná na úložišti OneDrive. Indexování souborů by také mělo efektivněji nakládat se systémovými prostředky; pokud bude výrazně vytížen disk či procesor, indexace se zastaví. To samé platí při poklesu kapacity baterie pod 50 procent nebo při zapnutém režimu úspory energie.

Novinky dorazí i do Správce úloh, který bude schopný rozpoznat, jaký typ úložiště používáte (SSD/HDD) a také se naučí zobrazovat teploty grafického akcelerátoru.

Pokud používáte virtualizační nástroje, potěší vás podpora konfiguračních souborů v prostředí Windows Sandbox. Uživatelé virtuálních ploch zase mohou najít zalíbení v možnosti jejich přejmenování.

České i slovenské uživatele Microsoft potěší zahrnutím rozšířené podpory češtiny k inteligentním autokorekcím a našeptávání slov při používání systémové dotekové klávesnice. Ta mimochodem bude bohatší i o nové emoji, respektive kaomoji a symboly. Přidány budou i nové jazyky pro hlasové diktování, zde ale již čeština chybí.

Systém Windows bude s jarním updatem obohacen o rychlé párování Bluetooth zařízení; jakmile zařízení ve svém okolí objeví bluetooth příslušenství v párovacím režimu, nabídne spárování jedním klikem skrze notifikaci.

Kromě standardního příslušenství bude nově možné do systému přímo přidat i některé domácí kamery.

Změny v nastavení

I s jarním updatem proběhne přesun dalších položek z Ovládacích panelů do moderního nastavení, například veškeré funkce týkající se jazyka, oblasti, regionálních formátů apod.

V nastavení si nově vyřídíte i instalaci a správu volitelných funkcí (včetně závislostí mezi nimi) nebo rychlost kurzoru myši/touchpadu.

Skrze nastavení půjde zrušit přihlašování skrze heslo Microsoft účtu ve prospěch jiných metod – PIN, otisk prstu, sken obličeje apod. Díky této bezpečnostní funkci bude znalost hesla k Microsoft účtu útočníkovi k ničemu, do zařízení se stejně nedostane.

Snazší bude rovněž obnovení počítače do továrního nastavení; nebude zapotřebí žádná záchranná obnovovací jednotka, ať už na speciálním místě disku nebo na externím úložišti, přeinstalace systému proběhne přímo ze serverů Microsoftu.

Přibude také přepínač volby, zda se mají po odhlášení a opětovném přihlášení do systému restartovat spuštěné aplikace (v uspané formě).

V nastavení sítě dojde ke změně rozmístění některých položek, aby bylo na první pohled patrné, jaké připojení aktuálně využíváte a kolik skrze něj protéká dat (celkem nebo v jednotlivých aplikacích).

Další novinky

Asistentka Cortana dostane nový design, a hlavně nové funkce; místo osobní agendy se bude starat spíše o funkce spojené s produktivitou – kancelářské aplikace, kalendář, email, spojení skrze Microsoft Teams, apod.

Linuxový subsystém poskočí na verzi WSL2 s plným linuxovým jádrem, lepším výkonem (v některých případech až 20×) a podporou ARM64 zařízení.

Do jarního updatu se také dostane spousta nových funkcí Usnadnění přístupu, např. v ovládání očima, v předčítači, ve funkci lupa apod.

Vyzkoušejte již dnes

Distribuce jarní aktualizace Windows 10 bude započata pravděpodobně v druhém týdnu příštího měsíce, už dnes je nicméně update ke stažení prostřednictvím Insider programu v kanále Release Preview.

Do něj Microsoft přibližně s měsíčním předstihem vypouští dokončené aktualizace, byť i přes zdánlivě minimální nebezpečí je možné, že se v této fázi nějaké (snad pouze) drobné chyby najdou.