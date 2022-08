Recenze koloběžky Lamax E-Scooter S11600: cenově dostupné svezení

Elektromotor má výkon 350 W, dojezd dosahuje až 40 km

Jedná se o koloběžku do města, váží 15 kg a je poměrně skladná a snadno přenosná

Doporučená cena činí 10 990 Kč, rychlost je omezena na 25 km/h

Elektrokoloběžky se za poslední roky staly velice populární. Na trhu jich najdete celou řadu: od méně výkonných s malým dojezdem až po ty hodně rychlé s dojezdem daleko přes 100 km. Nejoblíbenější kategorií jsou tzv. městské koloběžky. Většina výrobců je vyrábí jako přes kopírák. Výjimkou není ani námi testovaný model Lamax E-Scooter S11600, který nabízí obdobnou konstrukci jako jeho konkurenti.

Číslo v názvu nám napoví, že disponuje baterií o kapacitě 11 600 mAh. Ta zaručuje dojezd až 40 km v Eco režimu. Ve sportovním módu na ní můžete uhánět rychlostí až 25 km/h, a to díky motoru o výkonu 350 W. Nechybí ani tempomat, kotoučová zádní brzda, praktický stojánek či osvětlení. Nezapomnělo se ani na možnost propojit koloběžku s mobilní aplikací.

Lamax E-Scooter S11600 se na českém trhu prodává za 10 990 Kč. Jedná se tak o velice dostupný model s výborným poměrem ceny a výkonu. Jaký je skutečný dojezd a jaké má nedostatky vzhledem k příznivé ceně? To a mnohem více se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení je poměrně rozměrné a těžké. Aby také ne, když hmotnost koloběžky činí 15 kilogramů. Rozměry krabice jsou zhruba 118 × 55 × 18 centimetrů a s již zmíněnou váhou se nejedná o nic snadno přenosného a skladného.

V krabici se nachází samotná koloběžka v částečně rozloženém stavu, několik nezbytných dokumentů, uživatelská příručka v českém jazyce, nabíječka, sada pěti šroubků k zajištění řídítek (jeden je náhradní) a inbusové klíče.

Design a konstrukce: klasická městská koloběžka

Vzhled se na první pohled prakticky neliší od ostatních městských elektrických koloběžek. Namátkou mohu zmínit, že podobný design nabízí modely od Xiaomi, GoGEN, Bluetouch, Street Surfing nebo Ninebot.

Koncept, který tak trochu přinesla koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter, funguje už řadu let, proto nebylo nutné vymýšlet nic nového. Mezi nejvýraznější odlišnosti patří tyrkysové prvky. Samozřejmě zde ale najdeme i několik technických rozdílů, které postupně zmíním.

Za mě osobně je konstrukce povedená a jednoduchý i čistý vzhled se mi líbí. Vítám, že přední tyč v sobě z velké části skrývá kabely a baterie se nachází v „podlaze“.

Koloběžka na výšku měří 120 centimetrů a na délku 115 cm. Ve složeném stavu činí výška 51 cm. Hlavním materiálem se stal hliník v matné černé barvě. Celkově mám z koloběžky velmi dobré pocity. Rám působí bytelně a konstrukční zpracování je na vysoké úrovni, takže věřím, že vydrží spoustu let.

Místo pro stání je tak akorát široké a dlouhé (15 × 61 cm). Chválím za gumový povrch s poměrně výraznou perforací. Boty ani při rychlé jízdě neztrácí kontakt s podlahou a nikdy se mi nestalo, že bych byť jen trochu uklouzl. Maximální nosnost činí 120 kg a doporučená výška jezdce se pohybuje od 140 do 190 cm.

Jednoduché složení za pár vteřin

Kloub pro složení se nachází kousek nad předním kolem. Jeho funkci zajišťuje jedna mechanická páka a pojistka. Složení je otázkou několika vteřin a pár pohybů. Hmotnost 15 kilogramů už sice při přenášení pocítíte, ale osobně jsem stroj moc často nepřenášel.

Pokud bydlíte v bytě, rozmyslete si, kde budete koloběžku skladovat. Ani ve složeném stavu není jednoduché ji ukrýt. Do výtahu nebo do kufru auta se vejde celkem v pohodě, ale převážení v MHD z mého pohledu není ideální.

Na řídítkách se nacházejí všechny ovládací prvky

Řídítka nemají nastavitelnou výšku a jejich šířka činí 43 cm. Na můj vkus jsou tedy trochu úzká, ale tak akorát vysoká. Jsou příjemná na dotek a s jejich uchopením jsem neměl žádné problémy.

Na levé straně sídlí praktický a dobře slyšitelný zvonek s pohodlným stiskem. Nalevo se ještě nachází páka brzdy s jistý stiskem – tuhost lze samozřejmě libovolně poupravit jako na kole.

Ve středu řídítek zaujímá místo částečně barevný displej s jedním tlačítkem. Displej zobrazuje vše potřebné, i když bych si uměl představit více informací. Také by mohl být jasnější, protože na sluníčku je hůře čitelný. Bohužel intenzita podsvícení se nedá regulovat.

Pod palcem pravé ruky naleznete plastovou páčku sloužící jako plyn. Ta je dost možná jednou z nejpodstatnějších částí koloběžky, protože ovládá celý její výkon. Snadno se používá, ale na to, že má takovou důležitost, působí na můj vkus příliš laciným dojmem.

Světla a bezpečnostní prvky

Uprostřed řídítek v displeji se nachází reflektor s dosahem svícení až 10 metrů. Sice neoslňuje protijedoucí vozidla nebo chodce, ale jeho sklon se nedá nijak nastavit. Aktivuje se prostým zmáčknutím tlačítka na hlavním panelu a svítí tak akorát.

Zapnutím reflektoru se rozsvítí i LED pásky pod platformou. Jejich smysl je jak estetický, tak i bezpečnostní. Po zapnutí displeje svítí neustále zadní červené světlo. Po zmáčknutí brzdy začne automaticky blikat. Intenzitu brzdového světla bych si představoval výraznější.

Překvapilo mě, že se na koloběžce nenachází mnoho odrazek. Jedinými reflexními prvky jsou decentní bílé pásky na předním a zadním kole. Mimochodem, blatníky jsou plastové a částečně jsou vyztužené ocelovým plíškem – na ten zadní bych ale nestoupal a neopíral bych si o něj při jízdě nohu.

Technické parametry: výkon až 600 W

Velká 10“ kola jsou osazena bezdušovými pneumatikami, které jsou tím pádem bezúdržbové a bezdefektové. Brzda na zadním kole je kotoučová a ovládá se klasickým brzdovým kabelem. Hydraulické ovládání by sice bylo lepší, ale ve snaze ušetřit se to dá omluvit. Taktéž chybí technologie ABS.

Kousek od zadního kola se také nachází šikovný stojánek, který je pevný a koloběžku spolehlivě udrží. Motor uložený v předním kole má výkon 350 W a špičkový výkon činí až 600 W. Maximální rychlost, kterou dokáže motor vyvinout, odpovídá 25 km/h, avšak z kopce není problém přesáhnout hranici 30 km/h.

Výrobce udává maximální stoupání 15°, tedy necelých 30 %. U kratších výjezdů by to mohlo platit, ale do táhlejších kopců není koloběžka nejsvižnější. Lamax neuvádí žádnou voděodolnost, a dokonce na koloběžce najdete symboly s přeškrtnutou kapkou. Vodě bych se tedy raději vyhýbal – nikdy nevíte, jakou škodu by kapalina v útrobách mohla napáchat.

Dojezd až 40 kilometrů

V základně se nachází lithiová baterie o kapacitě 11 600 mAh, respektive 417 Wh. Její jmenovité napětí činí 36 V a maximální napětí 42 V. Samotná baterie váží necelé 3 kilogramy.

K dobíjení slouží 84W nabíječka (42 V / 2 A), která baterii nabije z nuly na sto za zhruba 5 až 6 hodin, což je příjemné. Kabel měří necelé dva metry a působí velmi solidním i pevným dojmem.

Maximální dojezd dle výrobce činí 40 km, avšak to závisí na mnoha faktorech. Dojezd ovlivňuje terén, hmotnost jezdce, rychlost, ale i okolní teplota, povětrnostní podmínky a styl jízdy. Maximálního dojezdu lze docílit plynulou jízdou po rovné asfaltové cestě v Eco režimu.

Jak je to v praxi?

Musím se přiznat, že za dva týdny testování jsem ani jednou nemusel řešit dojezd, a to jsem jezdil většinu času na maximální výkon v režimu Sport. Na patnáctikilometrový úsek jsem spotřeboval zhruba 40 % baterie. Takovýto úsek jsem jel prakticky za ideálního počasí, trať byla do kopce i z kopce a má průměrná rychlost činila zhruba 22 km/h.

Během testování jízdy v Eco režimu jsem zdolal necelých 23 km, kdy mi koloběžka ukazovala ještě tři čárky z pěti a odhadovala zbývající dojezd na více jak 20 km. Troufám si tvrdit, že koloběžka by dokázala na plnou baterii urazit v režimu Eco zmiňovaných 40 kilometrů a v režimu Sport něco málo přes 30 km.

S dojezdem nebude u této koloběžky žádný problém – na ježdění po městě se mi jeví úplně ideální. Velkou zásluhu na skvělém dojezdu má asi i rekuperace, i když mi nepřijde tak silná. Jistou roli na dobré výdrži mohou hrát i bezdušové pneumatiky.

Mobilní aplikace Lamax E-Scooters

Koloběžku lze skrze Bluetooth propojit i s vaším smartphonem. K tomu slouží aplikace Lamax E-Scooters, která je dostupná pro Android a iOS. Skrze aplikaci můžete koloběžku zamknout, nastavit a zobrazit si o ní veškeré údaje. Pro tyto činnosti musí být koloběžka zapnutá a vy v její blízkosti, neboť jak již bylo zmíněno, připojení probíhá skrze Bluetooth.

Až na prvotní nastavení a aktualizace mi přijde aplikace tak trochu zbytečná. Zamknutí motoru skrze telefon je sice zajímavá funkce, ale stejně bych raději koloběžku nikde nenechával postávat bez dozoru. Jako nejužitečnější funkce se jeví tempomat, který zde taktéž můžete aktivovat a určit, od jaké překročené rychlosti se může zapnout. Během jízdy se zapne po cca 6 sekundách neustálého držení plynu nad zvolenou rychlostí.

Trochu mi chybí možnost nastavit sílu rekuperace, změny intenzity jasu displeje, ovládání světel nebo ukazatele průměrné rychlosti. Hodit by se mohla i historie jízd. Naopak chválím, že aplikace funguje v češtině a zobrazuje odhad zbývajícího dojezdu.

Jízdní vlastnosti: je to sice dál, zato horší cesta

Jak jsem se před chvílí zmínil, koloběžka nabízí slušný dojezd i výkon, ovšem jízda není nejkomfortnější. Zadní kolo sice má regulovatelné odpružení, ale přední nikoliv. A právě kvůli tvrdým bezdušovým kolům budete častokrát z jízdy vyklepaní.

Pokud budete jezdit po krásných asfaltových cyklostezkách a silnicích bez děr a nerovností, bude jízda hladká i příjemná. Nicméně kostky a hrubší nerovné povrchy jsou pro tuto koloběžku velkou překážkou. Dokonce i z delší jízdy po zámkové dlažbě po chvíli v rukách ucítíte mravenčení, což popravdě platí pro všechny modely koloběžek bez předního odpružení.

Koloběžka do města tedy ano, ale především na asfalt a beton. Nekomfortní jízdě nezabrání ani relativně velká kola. Chápu, že bezdušové pneumatiky se nemusí hustit a že se teoreticky nedají poškodit, ale více bych uvítal pohodlnější svezení, byť za cenu občasného foukání pumpičkou.

Zatáčení ani držení rovnováhy není nic těžkého a během pár jízd si určitě zvyknete. Tím, že jsou baterie pod vámi, je stabilita a ovladatelnost opravdu vynikající. Rejd by mohl být lepší, ale i v menších uličkách a zatáčkách nebudete mít problém zatočit.

Pouze dva jízdní režimy

Jak jsem naznačil, na displeji si můžete zvolit ze dvou jízdních režimů: Eco a Sport. Trochu mi schází funkce pro vedení koloběžky, kdy by vám při chůzi a jejím tlačení dopomáhal elektromotor. V úsporném režimu není zrychlení a výkon takový a rychlost je omezena na 18 km/h.

Režim Sport je ale teprve něco. Rychlost dosahuje až 25 km/h a koloběžka okamžitě reaguje na požadavek plynu zrychlit. Docela mě překvapilo, jak je koloběžka živá. V tomto režimu jsem jezdil prakticky pořád, i když se tím nepatrně zkrátil dojezd. Nicméně ten zážitek z jízdy je úplně jiný a není problém vyjet i nějaké ty kopce.

Koloběžka opravdu jede rychle a s mými necelými 80 kily jsem se zrychlením neměl žádný problém. Zapomněl jsem zmínit, že motor zrychluje až po překročení rychlosti 5 km/h, tudíž je nutné se nejprve odrazit, aby se koloběžka „aktivovala“. Start z nuly není z bezpečnostních důvodů možný.

Největší kopanec výkonu jsem vždy cítil po překročení 10 km/h. Zrychlení od odražení po 25 km/h trvá v režimu Sport 6 až 7 vteřin. Velice mě bavilo, že koloběžka díky tempomatu udržuje konstantně maximální rychlost a vy tak jen spokojeně předjíždíte ostatní účastníky provozu.

Čím více klesají procenta baterie, tím menší výkon máte pod nohami. Menší rozdíl pocítíte už pod 50 %, ale úbytek výkonu je nejvýraznější pod 30 %. Poté koloběžka nevyjede prudší kopec, reakce jsou pomalejší a rychlost už není co bývala.

Závěrečné hodnocení

Nejprve začnu s kladným hodnocením. Na koloběžce Lamax E-Scooter S11600 se mi líbí její menší rozměry, rychlé i jednoduché složení a jednoduchý design. Oceňuji dlouhou výdrž na baterii zaručující reálný dojezd mezi 30 až 40 km. Na jízdu po městě je motor v předním kole akorát výkonný a spolehlivě s ním vyjedete většinu kopců. Pochválit musím i praktický tempomat a účinnou kotoučovou brzdu.

Mírně rozpačitý jsem z velkých 10“ kol. Bezdušové pneumatiky za mě nejsou zcela ideální a svezení je po nerovných cestách méně nepohodlné. Koloběžka je vybavena zadním regulovatelným odpružením, díky čemuž lze dosáhnout většího jízdního komfortu. Po asfaltu se jezdí pohodlně i tiše a uhánět můžete až maximální povolenou rychlostí 25 km/h. Mobilní aplikace má hezký design a nabízí pár užitečných nastavení i informací, ale i tak to není žádný zázrak a jistě by mohla být propracovanější.

Mezi vlastnosti, které mi vyloženě vadí, patří absence voděodolnosti, nemožnost nastavit sklon i intenzitu světla a pevně nastavená výška řídítek, která jsou navíc dost úzká. Mezi negativa koloběžky bych zmínil absenci předního odpružení, což je ale v této cenové relaci normální. Displej toho tak příliš mnoho nenabízí a jeho jas by mohl být na slunci vyšší. Z mého hodnocení vyplývá, že pokud nehodláte často jezdit po kostkách a nerovném povrchu, mohu vám Lamax E-Scooter S11600 vřele doporučit, protože za 10 990 Kč dostanete kvalitní a výkonnou koloběžku s dlouhým dojezdem.

Lamax E-Scooter S11600 8.1 Design a zpracování 8.9/10

















Výdrž baterie, dojezd 8.3/10

















Mobilní aplikace 7.5/10

















Jízdní vlastnosti 7.8/10

















Výkon a rychlost 8.2/10

















Klady poměr cena/výkon

elegantní design a kvalitní zpracování

reálný dojezd 30 až 40 km

dostatečný výkon, zdolá i kopec, rychlost až 25 km/h

zaručuje zábavnou jízdu

snadné a rychlé složení

kotoučová brzda, tempomat

jízdní vlastnosti, stabilita při jízdě Zápory není garantována žádná voděodolnost

sklon světla se nedá upravit

chybí přední odpružení

tvrdé bezdušové pneumatiky

řídítka mají pevně danou výšku a jsou úzká