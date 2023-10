Recenze koloběžky City Boss K1600L: parťák do města i přírody

Dva elektromotory mají celkový výkon 1 600 W, dojezd dosahuje až 80 km

Produkt nabízí kvalitní zpracování se širokou základnou pro stání a předními i zadními tlumiči

O spolehlivé brzdění se starají kotoučové brzdy i elektromotor

Doporučená cena modelu s kratším dojezdem činí 32 990 Kč, rychlost je omezena na 25 km/h

Posledních několik let se trh s elektrickými koloběžkami stále zvětšuje a přibývá výrobců i modelů. Vybírat můžete od méně výkonných s kratším dojezdem až po ty hodně rychlé s dojezdem přes 100 km. Česká značka City Boss není v tomto oboru žádným nováčkem a loni jsem si vyzkoušel model GV5L, který na mně zanechal hodně dobrých vzpomínek. Vyznačují se především svou bezpečností, komfortem, výkonem a také úsporností a ekologií.

Tentokrát jsem měl možnost otestovat hned dva zástupce jejich nejprodávanějších modelů. Blíže jsem se podíval na nejvybavenější model K1600L, který vsází na vysoký výkon, robustní zpracování a na masivní dojezd až 80 km. Levnější bráška k1600 disponuje taktéž výkonem 1 600 W, který produkují dva stejně silné elektromotory v každém kolu, ale dojede maximálně 60 km na jedno nabití. K tomu jsem ho porovnal s modelem K600, která má pouze jeden elektromotor v zadním kole o výkonu 600 W a dojede 45 km.

Elektrická koloběžka City Boss K600 se na českém trhu prodává za 23 990 Kč, zatímco nejvyšší model K1600L zakoupíte za cenu 37 990 Kč. Jak velký je rozdíl mezi pohonem na obě kole a s jedním motorem? Jaký je skutečný maximální dojezd a jak se mi na koloběžkách jezdilo? To a mnohem více se dozvíte v našem testu.

Povedený design a masivní konstrukce

Vzhled City Boss K1600L se mi osobně hodně líbí a líbil se i lidem, které jsem potkával. Jde zase o něco malinko jiného. Hlavně zaujme netradičně řešené přední odpružení a celková robustnost. Černé provedení koloběžce sluší a dělá jí méně nápadnou. Nicméně modré doplňky jí hodně sluší a podtrhují zaměření do terénu. Naproti tomu model K600 je s oranžovými barvami ještě agresivnější a výraznější.

Rozměry činí na výšku až 123 cm (odvíjí se od výšky řídítek), na délku měří 107 cm a světlá výška odpovídá přibližně 13 cm. Samotná platforma je tlustá 10 cm. Koloběžka zabere stejně místa jako menší kolo.

Pro lepší přenášení, převážení či uskladnění ji lze složit. Ve složeném stavu se proporce zmenší na 118 × 58 cm. Takto složená se vejde i do kufru auta (do menšího při složení jedné sedačky). Pokud ovšem máte menší výtah nebo sklep, koloběžka by se vám tam nemusela vejít. Nicméně chválím, že je kratší než model GV5L.

Jednoduché složení do pár vteřin

Skládací mechanismus působí pevným a bezpečným dojmem, přesto složení zvládnete během chvilky. Nejprve se musí zkrátit řídítka. Poté už stačí zvednou páku a odjistit mechanismus pákou. U GV5L jsem si pochvaloval lehkost zvednutí páky, nicméně zde jsou do sebe zámky více zakousnuté, takže to vždy chtělo víc síly.

Při skládání pomůže zatlačení řídítek dopředu, tím se skládací mechanismus uvolní a nejde tak ztuha. Jakmile řídítka složíte dolů k zadnímu kolu, pojistka opět zacvakne, čímž se zajistí tyč řídítek k přenášení.

Rozložení provedete v opačném pořadí. Celý proces trvá pod deset vteřin. Zámek je opravdu silný a řídítka se při zajištění vůbec nekývají, jízda je naprosto bezpečná. A po opotřebení lze navíc skládací mechanizmus dotáhnout a seřídit.

Robustní konstrukce, avšak vyšší hmotnost

Koloběžka se může pyšnit opravdu masivním provedením, které dovolí i hrubší zacházení. Zpracování hodnotím velmi dobře – nikde nic nevrže a konstrukce působí solidním dojmem. Bohužel s tím souvisí i vyšší hmotnost 27 kg (26,4 u verze s menší baterií). Kvůli není přemísťování úplně snadné. Převážení autem by ještě šlo, ale neumím si představit ji brát do MHD. Také po schodech do bytu ji stěží vynesete. To všechno je daň za komfortní, bezpečné a rychlé svezení se slušným dojezdem, avšak manipulace s ní je obtížná.

Platforma pro stání o velikosti 44 × 20 cm je opravdu hodně rozměrná. Prakticky vám umožní stát nohama vedle sebe či za sebou. Byla vyrobena z leteckého hliníku a uprostřed se nachází gumový protiskluzové pás. Díky tomu jsem měl vždycky pocit, že stojím na něčem pořádném a nemám jak uklouznout. Oblíbil jsem si i praktické stupátko na nohu, které lze využít i pro přenášení koloběžky.

Povšimnout si můžete i praktického stojánku. Mimochodem najdeme zde i dva blatníky, které odvádějí docela dobrou práci, i když při velkém mokru můžete být zacákaní.

Nosnost až 120 kg

Maximální nosnost činí 120 kilogramů, zatímco GV5L unese až 150 kg. Tento údaj jsem sice nijak neověřoval, ale když se podívám na dílenské zpracování, nemám důvod tomu nevěřit. Řekl bych, že tato hmotnost sice ovlivní dojezd na baterii, ale na výkonu by to nemělo mít vliv, toho je zde dostatek.

Trochu mě zaráží, že výrobce neuvádí žádný stupeň krytí proti vodě. Když projedete kaluží nebo pojedete za deště, zřejmě se koloběžce nic nestane. Přesto bych se vodě raději vyhýbal, a to zejména brodění. Nikdy nevíte, jakou škodu by kapalina v útrobách mohla napáchat.

Koloběžka jinak víceméně nevyžaduje žádnou údržbu. Občas dofouknete duši u kol či zkontrolujete brzdy, šrouby u řídítek a odpružení – jinak není potřeba se o nic starat. Ovšem není to ten typ vozítka, které byste jen rozložili, zapnuli a vyrazili. Tato mašina vyžaduje před každou jízdou větší pozornost.

Výškově nastavitelná řídítka

Řídítka jsou výškově nastavitelná. Stačí povolit páčku a posunout je do libovolné pozice. Výška řídítek od nášlapu činí 80 až 103 cm a jsou široká 65 cm. Bohužel nejdou oproti modelu GV5L nijak složit. Nicméně jsou ale naprosto stabilní a vůbec se neviklají, což oceníte zejména v terénu.

Jsou ale dostatečně vysoká i pro moji postavu a v pohodě budou dostačovat i pro jezdce od 150 do 200 cm, což u některých koloběžek představuje problém.

Jelikož není kloub příliš tuhý, zatáčí se s koloběžkou velice snadno. Nicméně rejd činí zhruba 80 stupňů, takže občas se vytočit a prokličkovat je trochu oříšek. V ostrých zatáčkách jsem měl občas potíž. Z tohohle pohledu nejdete i mrštnější modely.

Rukojeti mají příjemný měkký úchop, guma neklouže a řídítka se opravdu velmi dobře drží. Chválím i kovové páčky brzd, u nichž lze nastavit i tuhost. Levou aktivujete zadní a pravou přední brzdu. Sklon řídítek lze nastavit pomocí imbusu. Povšimnout si lze i praktického malého zvonku, který je dostatečně hlasitý.

Displej a ovládání

Ovládání koloběžky se nachází na řídítkách. Na levé straně nejdete zapínací tlačítko a dvě tlačítka „+“ a „−“. Přidržením tlačítka Power se zapne koloběžka a rozsvítí se displej, který je hezky umístěn ve středu řídítek. Je velký a perfektně čitelný. Takhle skvělý displej jsem na koloběžce ještě neviděl. Sice zobrazuje jen pár údajů, ale je barevný a velký. Informace o ujeté vzdálenosti se přepínají automaticky – vy můžete měnit pouze jízdní režimy.

Rychlosti volíte plusem a minusem. Pokud přidržíte plus, změní se režim pohonu na dvě kola a opačně. Přidržením minusu se zapne režim chůze. Jedním stiskem Power tlačítka se rozsvítí světla. Spárování s telefonem není možné, takže veškeré ovládání a nastavování probíhá pouze skrze tento displej.

Na pravé straně se nachází páčka plynu, která je akorát dostupná pro palec. Setkal jsem se i s páčkami na ukazovák, ale tohle řešení mi přijde lepší. Prsty směřující dopředu se mohou soustředit pouze na páku brzdy. Akcelerátor se mačká snadno, je akorát citlivý a dobře zpracovaný. Nemám z něj pocit, že by se za chvíli urval.

Osvětlení, abyste viděli a byli viděni

Vepředu nad kolem se nachází světlomet s odrazkou. Světlo má pevně nastavenou intenzitu a jeho směr si můžete naklonit. Svítí hodně výrazně, a to do dálky minimálně 10 metrů. Vytváří příjemný kužel bílého světla, takže dobře vidíte na cestu.

Na zadním blatníku se nachází menší brzdové světlo, které automaticky začne blikat po zmáčknutí brzdy. Blikání dá zřetelně najevo, že brzdíte, za to chválím. Aby zadní světlo svítilo pořád, musíte mít stále zapnuté přední světlomety. Tím se rozsvítí i čtveřice světel na bocích.

Tato světla jsou modrá, zatímco u modelu K600 jsou oranžová a fungují zároveň jako blinkry. Tato funkce zde bohužel chybí, což mi přijde škoda, protože směrovky se občas hodí. Tím výčet reflexních prvků končí.

Ohromný výkon až 1 600 W

Koloběžka je vybavena dvojicí elektromotorů. V každém kolem tkví výkon 800 W, tudíž dohromady se můžete těšit až na 1 600 W. To na jízdu po městě stačí až až. Kvůli omezení na 25 Km/h (lze odblokovat) celý výkon prostě nevyužijete. Z kopce samozřejmě můžete jet víc, ale na rovince mi displej vždy ukazoval maximálně 26 km/h.

Je cítit, že by koloběžka chtěl jet rychleji – ten potenciál v ní rozhodně je. Když vše nastavíte na maximální výkon (D-drive a 3. režim), vystřelíte vpřed. Věřte mi, že se jedná o super zážitek. Ze začátku jsem měl až strach, jak moc prudce se to žene. Kola se zakousnou do asfaltu a neskutečně trhnou. Největší kopanec výkonu nastává kolem 10 km/h. Zrychlení od odražení po 25 km/h trvá tak 3 vteřiny.

Zvládne stoupání až 17 %

Výrobce udává maximální stoupání 9,5°, což odpovídá zhruba 17 procentům. Znamená to tedy, že na 10 metrech zvládne převýšení zhruba 1,7 m. Všechny kopce, které jsem s koloběžkou absolvoval, tak zvládla vyjet naprosto bez problémů. Právě na to je tak vysoký výkon dobrý.

Dokážete v kopci zastavit a zase se rozjet nebo prostě zmáčknout plyn a předjet osoby nebo i cyklisty. Do žádného kopce se mi nestalo, že bych jel míň jak 25 km/h.

Kde s koloběžkou jezdit?

Pojďme se v krátkosti podívat na legislativu a připomenout si, kde s koloběžkou můžeme jezdit. Ze zákona o silničním provozu je jasné, že se jedná o jízdní kolo. To znamená, že ten, kdo na ní jede, představuje cyklistu se všemi právy i povinnostmi. Můžete se s ní vydat na silnici, do vyhrazených cyklopruhů i využít cyklostezek. Na chodníku na ní jezdit nesmíte, tam je povolené ji pouze vést.

Jestli chcete mít elektrokoloběžku způsobilou k jízdě na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W, respektive až 1 000 W u namontovaného motoru. Legislativa v tomhle ohledu není úplně jednoznačná.

Tato koloběžka je z výroby klasifikována jako Vozidlo určené primárně do terénu, takže se na ní nevztahuje nutnost registrace jako motocyklu.

3×2 výkonnostní režimy

Rychlostní režimy lze volit pomocí ovládacího panelu. Základní 0 nemá žádnou funkci, ale na koloběžce je kvůli bezpečnosti. Po zapnutí koloběžky se nemůže stát, že by někdo nepovolaný a nezkušený nestiskl plyn a nezranil sebe či okolí. Na jedničku lze jet asi 5 km/h, na dvojku 15 km/h a na trojku 25 km/h. Na výběr ale máte ještě jestli chcete jet s jedním elektromotorem (S-Drive) nebo s oběma (D-Drive).

První stupeň využijete především ve chvílích, kdy vedle vás někdo jde a vy si s ním chcete povídat. Navíc je zde speciální režim chůze, který aktivujete přidržením minusu. Poté koloběžka jede sama 5 km/h bez nutnosti držet páčku plynu. Osobně jsem nejvíce jezdil na 3. stupeň s pohonem na obě kola. Bylo to nejpříjemnější a zároveň nejživější svezení. Úbytek výkonu pocítíte až ve chvíli, kdy vám dochází baterie.

Perfektní jízdní vlastnosti

Pojďme se nyní podívat asi na to nejdůležitější z celé recenze – jízdní vlastnosti. Při výběru elektrické koloběžky vás jistě nezajímají pouze dojezd a vzhled, ale i jiné parametry. Musím říct, že City Boss K1600L jezdí parádně – jízda je pohodlná i bezpečná, ale také hodně zábavná.

S třetím rychlostním režimem vás bude jízda opravdu bavit. Ještě víc, pokud zapnete náhon na obě kola. Sice se tím nepatrně zkrátí dojezd, ale osobně mi to vůbec nevadilo. Koloběžka opravdu jede rychle v jakémkoliv terénu a s mými necelými 80 kily jsem se zrychlením neměl žádný problém.

Zapomněl jsem zmínit, že motor zrychluje až po překročení rychlosti 5 km/h, tudíž se musíte nejprve odrazit, aby se hnací ústrojí „aktivovalo“. Velice mě bavilo, že koloběžka udržuje konstantně maximální rychlost. Vy tak jen spokojeně držíte plyn a předjíždíte ostatní účastníky provozu.

Jak jsem již zmiňoval, koloběžka má dostatek výkonu ke zdolání vyšší rychlosti, a proto je i při 25kilometrové rychlosti hodně hbitá. Výkon se hodí nejenom při zdolávání kopců, ale i v terénu. Během testování jsem vyzkoušel snad veškeré terény, které vás ve městě i mimo něj mohou potkat. Kromě asfaltových cest jsem jezdil po kostkách, prašných a kamenitých cestách, a dokonce i po lesních pěšinách a cyklostezkách.

Komfortní a tichá jízda

Velice mě překvapilo, jak jezdí tiše. Pokud jedete po hladkém asfaltu, není vůbec slyšet. Dokonce pneumatiky u modelu K600 nevydávají žádné zvuky a elektromotor prakticky také ne. Trochu jsem si musel zvykat, že mě cyklisté a další uživatelé cyklostezky neslyší. Pro tyto účely se zde nachází klasický zvonek.

Na jiných površích je jízda hlučnější, za což může odpor pneumatik. Nicméně tyto jsou jak dělané do terénu a prašné cesty. Kromě dušových pneumatik obstarává komfortní jízdu přední a zadní odpružení. To je speciálně navrženo, aby bylo bezúdržbové a zajistilo příjemnou jízdu. Musím říct, že mě nikdy nebolely ruce z držení řídítek a nikdy se mi nestalo, že by koloběžka nepříjemně drncala nebo jí vadila nějaká nerovnost.

Poradí si jak s kočičími hlavami ve městě, tak s kamenitou cestou. Oba tlumiče jsou překvapivě tiché a nijak nevržou. Je to dáno jejich konstrukcí, která je bez pružin, ale přesto fantasticky funguje.

10″ kola a skvělé kotoučové brzdy

Kola o průměru 10 palců (25,4 cm) jsou široká 8 cm. Díky dvojitým ráfkům lze píchlou duši či opotřebovaný plášť vyměnit i v domácích podmínkách. Pneu s terénním dezénem jsou vhodné i na silnici, ale nejvíce je oceníte právě v lese nebo na prašných cestách.

Brzdy jsou kotoučové (140 mm) a spínají se pomocí lanek. Ano, hydraulické by byly vhodnější, ale i tak jsou pohotové a přesné. Částečně brzdění dopomáhá i rekuperace motoru v kole.

Hlavní práci ale odvádějí kotoučové brzdy, díky kterým není problém z velké rychlosti zabrzdit na pár metrech. Pokud chcete rychle zastavit, musíte důrazně zmáčknout i přední brzdu a rozložit sílu brzdění mezi obě kola.

Baterie a nabíjení

Pod nášlapnou plochou se nachází lithium-iontový akumulátor o velké kapacitě 26 Ah. Levnější model nabízí 18Ah baterii. Provozní napětí činí 48 V.

Výrobce uvádí, že vydrží minimálně 600 nabíjecích cyklů, než nastanou nějaké problémy. Při denním používání i nabíjení by dosažení této hranice trvalo v průměru 2–3 roky. Výměnu baterie může provést autorizovaný servis.

K dobíjení slouží 110W nabíječka (54,6 V × 2 A) s evropskou koncovkou na jedné straně a kulatým konektorem s třemi piny na druhé. Zapojuje se do standardní 230V sítě a baterii s ní z nuly na sto nabijete za zhruba 14 hodin, což je poměrně dost (9 hod. u nižší kapacity). Zdířka pro nabíjení se nachází nahoře na platformě, což je vhodné umístění. Neohýbáte tolik záda a zástrčku nabíječky pohodlně a přesně zasunete. Navíc je tak zdířka lépe chráněna proti vlhkosti. Kabely i s nabíječkou měří cca 2 metry.

Reálný dojezd více než 60 km

Maximální dojezd dle výrobce dosahuje až 80 km u modelu K1600L a až 60 km u K1600. S koloběžkami jsem jezdil zhruba měsíc, což je pro otestování dojezdu a jízdních vlastností dostatečně dlouhá doba. Celková vzdálenost závisí na hmotnosti jezdce, členitosti terénu, stylu jízdy, venkovní teplotě apod. Nicméně pokud vám dojde šťáva, nouzové odpichování nohou úplně nepůjde, protože elektromotory mají dost sílu a nepustí vás na úplný volnoběh. Nicméně z kopce lze jet s vypnutou koloběžkou, aniž by se poškodila.

Musím se přiznat, že po dobu testování jsem ani jednou nemusel řešit dojezd, respektive obavy že nedojedu. A to jsem jezdil většinu času na maximální výkon, protože jsem spíš jezdil delší vzdálenosti. Za dobu testování jsem s oběma najezdil zhruba 100 km. Najel bych i víc, ale některé dny nebylo moc hezky nebo byla ráno zima a úplně se mi nechtělo v takovém počasí jet.

Nejdelší úsek v kuse měřil asi 11 km a ubyla mi jedna čárka. Takovou vzdálenost jsem jel prakticky za ideálního počasí, trať byla do kopce i z kopce a vedla po asfaltu i prašné cestě a má průměrná rychlost činila zhruba 24 km/h. Troufám si tvrdit, že koloběžka by dokázala na plnou baterii urazit v nejvýkonnějším režimu přes 60 kilometrů.

S dojezdem nebude v tomto případě žádný problém – na ježdění po městě stačí taková výdrž až až. Dokonce bych řekl, že levnější model bude vhodnější, protože je o něco málo lehčí, nabije se za kratší čas a jeho reálný dojezd bude přes 45 km. Pokud se spokojíte s nižší rychlostí (2. režimem), neměl by být žádný problém dostat se k hranici 75 kilometrů, možná i přes ní.

Srovnání modelů K600, K1600 a K1600L

Na test jsem obdržel dvě koloběžky – K600 a K1600L, kterou jsem měl jako hlavní produkt na otestování. Největšími rozdíly jsou použití jediného motoru v zdaním kole o výkonu 600 W a baterii o kapacitě 13 Ah, která by měla zaručit dojezd až 45 km, ale reálný dojezd činí 30 km. V konstrukci se prakticky neliší a jezdí se na ní stejně pohodlně. Přece jenom se ale levnější model v pár detailech liší.

Hlavně jsem pocítil, že je lehčí o značných 5 kg a váží tedy 22,1 kg. Zejména předek je lehčí, protože v předním kole se nenachází motor a kapacita baterie je přesně poloviční. Rozdíl ještě představuje řídící panel levé straně kde se, kromě plusu a minus, nacházejí šipky pro ovládání blinkrů a velké tlačítko pro klakson, který se zde také nachází. Zrovna toto ovládání se mi líbilo a představoval bych si ho i u nejvybavenějšího modelu. Navíc zde najdeme i USB pro dobíjení telefonu například.

Z reálných zkušeností musím říct, že jediný motor dostačuje. Byť je 600W, dokázal jsem s ním také vyjet každý kopec a jízda byla příjemně svižná. U modelu K1600L jsem stejně prvních několik dní jezdil jen na jeden motor, byť 800W, ale vůbec mi náhon pouze na zadní kolo nevadil. Kde bych ovšem trochu polemizoval je výdrž baterie. Sice reálný dojezd 30 km do města stále bohatě stačí, ale pokud chcete jezdit častěji a další trasy, určitě se vyplatí mít nějakou rezervu a navíc nenabíjet tak často.

Závěrečné hodnocení

Ať se rozhodnete pro kteroukoliv koloběžku City Bos řady „K“, neuděláte chybu. Nicméně tato recenze je převážně o modelu K1600L. Mezi její hlavní přednosti patří robustní provedení, jízdní komfort, výborný výkon a velký dojezd. Těmito vlastnostmi převyšuje konkurenci, která mnohdy vsází na obyčejnější provedení a jednodušší použití. Není sice na větší přenášení – hlavně je určena na ježdění. I přesto ji složíte během pár vteřin. Chválím za prostornou platformu pro stání a výškově nastavitelná řídítka s příjemným gripem. Oblíbil jsem si i výtečné odpružení, které obstálo ve všech terénech.

Kladné body dávám i za účinné kotoučové brzdy a kvalitní zpracování. Koloběžka může oslnit i výkonem, který oceníte zejména v kopcích a náročnějších terénech. S tím souvisí i to, že po odblokování omezovače s ní lze uhánět až rychlostí 45 km/h.

Jistě oceníte i kvalitní displej a jednoduché ovládání. Byť mi chyběly směrovky, které má levnější model. Bohužel zde nejsou žádné chytré funkce a koloběžka nelze spárovat se smartphonem. Dojezd přes 60 km je hodně slušný a bude stačit většině uživatelů.

City Boss K1600L doporučuji všem zájemcům o městkou koloběžku, kteří ale chtějí občas vyrazit i mimo zpevněné stezky. Těšit se mohou na pohodlné, rychlé a bezpečné svezení. Nicméně vám nesmí vadit pravidelnější údržba, vyšší hmotnost pro občasné přenášení a větší rozměry. Jinak koloběžka nemá výraznější zápory. Cenu 37 990 Kč beru vzhledem k výbavě a celkovému provedení jako adekvátní.

Klady výkon 1 600 W a náhon na obě kola

prostorná platforma pro stání

reálný dojezd přes 60 km

nafukovací 10” kola, kotoučové brzdy

komfortní jízda díky výbornému odpružení

výkonná světla

kvalitní zpracování

snadné složení Zápory vyšší hmotnost (pro přenášení)

nutno počítat s většími rozměry

bez garance voděodolnosti

téměř žádné chytré funkce

řídítka se nedají více složit Koupit City Boss K1600L