Recenze koloběžky City Boss GV5L: komfortní svezení po městě

Elektromotor má výkon 500 W, dojezd dosahuje až 35 km

Produkt nabízí kvalitní zpracování se širokou základnou pro stání a předními i zadními tlumiči

O spolehlivé brzdění se starají kotoučové brzdy i elektromotor

Doporučená cena činí 22 490 Kč, rychlost je omezena na 25 km/h

Za poslední roky se s elektrickými koloběžkami roztrhl pytel. Na trhu jich najdete celou řadu: od méně výkonných s malým dojezdem až po ty hodně rychlé s dojezdem daleko přes 100 km. Česká značka City Boss není žádným nováčkem a její portfolio skýtá více než čtyři modely. Ty se zaměřují především na bezpečí, komfort, výkon a také úspornost i ekologii.

V redakci jsme měli možnost otestovat jeden z nejvýkonnějších modelů City Boss GV5L v černé barvě. Tato mašina disponuje baterií o kapacitě 15,4 Ah slibující dojezd 35 km. V zadním kole se nachází elektromotor o výkonu 500 W a maximální rychlost je omezena na 25 km/h. Masivní konstrukci z leteckého hliníku doplňuje odpružení předního i zadního kola a kotoučkové brzdy.

City Boss GV5L se na českém trhu prodává za 22 490 Kč. Jaký je skutečný dojezd a není na městský provoz příliš robustní? To a mnohem více se dozvíte v našem testu.

Design a konstrukce: trochu macek

Design se mi osobně líbí a stejné reakce zaznívaly i z mého okolí. Černé provedení koloběžce sluší a dělá jí méně nápadnou. Ovšem i tak si už na první pohled povšimnete, že jde o rozměrově větší kousek, než je u městských typů běžné.

Na výšku může měřit až 125 cm (odvíjí se od výšky řídítek), délka činí 120 cm a světlá výška odpovídá přibližně 13 cm. Koloběžka zabere stejně místa jako menší kolo.

Pro lepší přenášení, převážení či uskladnění ji lze složit. Ve složeném stavu rozměry činí 116 × 42 cm vepředu, respektive 26 cm vzadu. Takto složená se vejde i do kufru (do menšího při složení jedné sedačky).

Jednoduché složení do pár vteřin

Skládací mechanismus působí robustním a bezpečným dojmem, přesto složení zvládnete během chvilky. Nejprve se musí zkrátit řídítka. Poté už stačí zvednou páku, čímž se mechanismus odjistí. Lehkým zatlačením řídítek dopředu se uvolní pojistka.

Jakmile řídítka složíte dolů k zadnímu kolu, pojistka opět zacvakne, čímž se zajistí tyč řídítek k přenášení.

Rozložení se provádí opačným postupem. Celý proces trvá pod deset vteřin. Mechanismus působí opravdu robustně a řídítka se při zajištění vůbec nekývají, jízda je naprosto bezpečná. Za tento skládací mechanismus výrobce velice chválím. Navíc jej lze po opotřebení přenastavit a odstranit tak případnou nežádoucí vůli v řízení.

Robustní konstrukce, avšak vyšší hmotnost

Koloběžka se může pyšnit opravdu masivním provedením, které dovolí i hrubší zacházení. Zpracování hodnotím velmi dobře – nikde nic nevrže a konstrukce působí solidním dojmem. Bohužel s tím souvisí i vyšší hmotnost 22,8 kg. Jejím vlivem není přemísťování úplně snadné. Převážení autem by ještě šlo, ale neumím si představit ji brát do MHD. Také po schodech do bytu ji stěží vynesete. To všechno je daň za komfortní, bezpečné a rychlé svezení se slušným dojezdem.

Platforma pro stání o velikosti 54 × 20 cm je opravdu hodně rozměrná. Umožní vám stát nohama vedle sebe či za sebou. Byla vyrobena z leteckého hliníku, na kterém jsou nalepeny dva protiskluzové pásy. Odhlédneme-li od toho, že by se pásky mohly po nějaké době odlepit, platforma vůbec neklouže a při jízdě s ní neztrácíte kontakt.

Vždy jsem se při jízdě cítil bezpečně. Základna a celá konstrukce jsou opravdu pevné. Povšimnout si můžete i praktického stojánku.

Mimochodem, zadní i přední blatníky odvádí poměrně dobrou práci. Jen škoda, že kvůli plastovému provedení zadního blatníku není možné si o něj opřít nohu. Koloběžku lze volitelně vybavit i skládacím sedlem.

Nosnost až 150 kg

Maximální nosnost činí 150 kilogramů. Tento údaj jsem sice nijak neověřoval, ale když se podívám na dílenské zpracování, nemám důvod tomu nevěřit. Ovšem pro komfortní jízdu a bezproblémový požitek ze zrychlování se doporučuje hmotnost jezdce do 100 kg.

Trochu mě zaráží, že výrobce neuvádí žádný stupeň krytí proti vodě. Když projedete kaluží nebo pojedete za deště, zřejmě se koloběžce nic nestane. Přesto bych se vodě raději vyhýbal, a to zejména brodění nebo mytí wapkou. Nikdy nevíte, jakou škodu by kapalina v útrobách mohla napáchat.

Koloběžka jinak víceméně nevyžaduje žádnou údržbu. Občas dofouknete duši u kol či zkontrolujete brzdy, šrouby u řídítek a odpružení – jinak není potřeba se o nic starat. Ovšem není to ten typ vozítka, které byste jen rozložili, zapnuli a vyrazili. Tato mašina vyžaduje před každou jízdou větší pozornost.

Výškově nastavitelná řídítka a ovládací prvky

Řídítka mě na City Boss GV5L opravdu hodně bavila. Jejich výška se dá snadno nastavit pomocí páčky, a to od 67 do 98 centimetrů. Koloběžka je tak vhodná pro jezdce s postavou 150–200 cm. Za tohle velice chválím, protože se svými 186 cm jsem měl u některých konkurentů problém s nízkými řídítky. Další skvělou vychytávku představuje možnost složit řídítka na třetiny. To lze provést jednoduchým zatáhnutím za dvě červené spojnice. Šířka řídítek činí 61 cm.

Jelikož není kloub příliš tuhý, zatáčí se s koloběžkou velice snadno. Ve městském provozu jsem ocenil výborný rejd – řídítka lze otočit o 90 stupňů. Za jízdy se s ní můžete snadno otočit o 360 stupňů na pár metrech čtverečních. Při zastavení se lze otáčet kolem osy zádního kola. Díky tomu se koloběžka pohybuje velice mrštně a obratně i na úzkých cyklostezkách, v malých uličkách a prudkých zatáčkách.

Rukojeti mají příjemný měkký úchop, guma neklouže a řídítka se opravdu velmi dobře drží. Chválím i kovové páčky brzd, u nichž lze nastavit i tuhost. Levou aktivujete zadní a pravou přední brzdu. Na pravé straně se ještě nachází displej s plastovou páčkou plynu. Ta představuje dost možná jednu z nejdůležitějších částí, protože ovládá hnací ústrojí.

Páčka se snadno používá a za mě představuje lepší volbu než páčka na palec, kterou můžeme vídat jinde. Plyn je tak akorát tuhý a citlivý. Když ho podržíte déle, aktivuje se tempomat, díky kterému už poté nemusíte páčku držet (tato funkce lze případně deaktivovat v nastavení). Všem prvkům na řídítkách lze snadno změnit sklon podle toho, jak vám to vyhovuje – stačí k tomu imbus.

Displej a ovládání

Hlavní ovládací prvek tvoří modul s páčkou plynu, displejem a dvěma tlačítky. Spodním tlačítkem Mode se přepínáte mezi ukazateli ujeté vzdálenosti, celkové vzdálenosti od rozbalení uvedení do provozu, aktuálního napětí baterie a doby jízdy. Poslední možnost představuje časovač, který vypne displej za dvě hodiny. Tato funkce se hodí ve chvíli, kdy chcete pomocí USB portu na zadní straně nabíjet (max. 2 hodiny) smartphone či jiné zařízení.

Na panelu dále vidíte aktuální rychlost, rychlostní režim a ukazatel stavu nabití baterie. Spárování s telefonem není možné, takže veškeré ovládání a nastavování probíhá pouze skrze tento displej.

Doplním že transreflexní displej je skvěle čitelný i na přímém slunci. Ovšem za tmy až moc svítí a oslňuje. Nikde v nastavení jsem nenašel možnost regulovat intenzitu podsvícení.

Do nastavení se dostanete po souběžném zmáčknutí obou tlačítek. Vesměs byste v něm neměli nic měnit. Ovšem lze v něm například aktivovat start z nuly, kdy se poté nemusíte odrážet pro to, aby se aktivovaly motory. Dále se zde nastavuje síla akcelerace, rychlostní limit, tempomat nebo účinnost brzdění motoru.

Osvětlení, a dokonce i blinkry

Nad předním kolem se nachází světlomet s integrovaným klaksonem. Popravdě, na chodce a cyklisty bych raději netroubil – klakson vydává hlasitý a obzvláště nepříjemný zvuk.

Kovový reflektor o světelnosti 400 lumenů má pevně nastavenou intenzitu. Svítí hodně výrazně, a to do dálky minimálně 10 metrů. Abyste neoslňovali protijedoucí auta, musíte ho buď vypnout, nebo ručně sklonit, což za jízdy prakticky nejde.

Na koloběžce se ještě nachází efektní LED pásky, které při zapnutí světla mění barvy. Klidně bych je oželel, nebo bych uvítal možnost uživatelsky měnit jejich chování. Na zadním blatníku se nachází menší brzdové světlo zapínající se automaticky po zmáčknutí brzdy. Aby zadní světlo svítilo v noci, musíte mít stále zapnuté přední světlomety.

Tím ovšem výčet světelných prvků nekončí. Na zadním blatníku nejdeme ještě červenou odrazku, která tak trochu překáží brzdovému světlu. Vepředu se nachází ještě jedna menší bílá.

U minulé recenze Kaabo Wolf Warrior 11+ jsem si posteskl, že mi chybí blinkry. Zde směrovky jsou a musím říct, že jsou použitelné pouze za tmy. Ve dne prakticky nejdou vidět, tudíž na ně ostatní účastníci silničního provozu neberou zřetel. Blinkry se aktivují u ovládání světel a klaksonu. O tom, že směrovky blikají, jste decentně zvukově informováni.

Slušný výkon 500 W

Bezúdržbový motor se nachází v zadním kole, což považuji za nejlepší řešení. Jeho výkon činí 500 W, což je na městskou koloběžku velice slušné. Bez omezovače byste s ní mohli uhánět až 45 km/h. Omezovač zaručuje, že nepřekročíte povolenou rychlost 25 km/h (z kopce není problém přesáhnout hranici 35 km/h).

Když vše nastavíte na maximální výkon, velice svižně vystřelíte vpřed. Věřte mi, že se jedná o super zážitek. Největší kopanec výkonu nastává kolem 10 km/h. Zrychlení od odražení po 25 km/h trvá necelých 5 vteřin. Maximální otáčky motoru činí 1 280 za minutu s maximálním kroutícím momentem 25 Nm.

Legislativa

V zákoně o silničním provozu se dočtete, že koloběžka se z hlediska provozu na pozemních komunikacích bere jako jízdní kolo. To znamená, že ten, kdo na ní jede, představuje cyklistu se všemi právy i povinnostmi. Můžete se s ní vydat na silnici, do vyhrazených cyklopruhů i využít cyklostezek. Na chodníku na ní jezdit nesmíte, tam je povolené ji pouze vést.

Jestli chcete mít elektrokoloběžku způsobilou k jízdě na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W, respektive 1 000 W u dodatečně namontovaného motoru.

V opačném případě již koloběžky podléhají registraci a jsou brány jako motocykl. Tudíž musíte mít platné STK, registrační značku, povinné ručení a jakožto řidič vozidla i ochrannou helmu, lékárničku (musí obsahovat hotový obvaz s jedním a dvěma polštářky, latexové rukavice a škrtící obinadlo), reflexní vestu (platná od roku 2022) a řidičský průkaz.

Modely s maximální rychlostí do 45 km/h spadají do kategorie motocyklů s řidičským oprávnění skupiny AM a platí pro ně pravidla uvedená výše. V případě provozování těchto silnějších variant mimo pozemní komunikace samozřejmě tato omezení neplatí. Z toho vyplývá, že odpojení omezovače u této koloběžky berete pouze na svou zodpovědnost. Z důvodu bezpečnosti činí doporučený věk pro používání této koloběžky 16 let.

Zvládne stoupání až 17 %

Výrobce udává maximální stoupání 9,5°, což odpovídá zhruba 17 procentům. Znamená to tedy, že na 10 metrech zvládne převýšení zhruba 1,7 m. Všechny kopce, které jsem s koloběžkou absolvoval, tak zvládla vyjet s přehledem.

Do hodně prudkých kopců sice pojedete krokem, ale kopce do 15 procent vyjedete i 20kilometrovou rychlostí. Nikdy se mi nestalo, že bych koloběžku musel do kopce tlačit, a to i tam, kde jiné modely nebo cyklisté ztráceli dech.

3 výkonnostní režimy

Tlačítkem Power lze po krátkém stisku aktivovat volbu rychlostních režimů. Tu provádíte tlačítkem Mode a výběr potvrzujete vypínačem. K dispozici máte tři rychlostní stupně. První nepřesáhne rychlost 5 km/h a jedná se tak o jakýsi režim chůze. Hodí se zejména ve chvílích, kdy vedle vás někdo jde a vy si s ním chcete povídat, nebo když koloběžku tlačíte a chcete, aby vám elektromotor dopomáhal.

Druhý režim omezuje výkon do necelých 15 km/h a třetí nabízí největší zrychlení i maximální rychlost. Osobně jsem využíval právě ten poslední, kdy je reakce na akcelerátor okamžitá a výkon není nijak omezen. Úbytek výkonu pocítíte až ve chvíli, kdy vám zbývají dvě čárky na ukazateli stavu baterie.

Perfektní jízdní vlastnosti

Pojďme se nyní podívat asi na to nejdůležitější z celé recenze – jízdní vlastnosti. Pokud si vybíráte elektrickou koloběžku, jistě vás nezajímají pouze dojezd a vzhled, ale i jiné parametry. Musím říct, že City Boss GV5L opravdu „frčí“ parádně – jízda je pohodlná i bezpečná, ale také hodně zábavná.

S třetím rychlostním režimem vás bude jízda opravdu bavit. Sice se tím nepatrně zkrátí dojezd, ale osobně mi to vůbec nevadilo. Koloběžka opravdu jede rychle a s mými necelými 80 kily jsem se zrychlením neměl žádný problém.

Zapomněl jsem zmínit, že motor zrychluje až po překročení rychlosti 5 km/h, tudíž se musíte nejprve odrazit, aby se hnací ústrojí „aktivovalo“. Velice mě bavilo, že koloběžka udržuje konstantně maximální rychlost. Vy tak jen spokojeně držíte plyn (nebo využíváte tempomat) a předjíždíte ostatní účastníky provozu.

Je znát, že má dostatek výkonu ke zdolání vyšší rychlosti, a proto je i při 25kilometrové rychlosti hodně hbitá. Výkon se hodí nejenom při zdolávání kopců, ale i v terénu. Během testování jsem vyzkoušel snad veškeré terény, které vás ve městě i mimo něj mohou potkat. Kromě asfaltových cest jsem jezdil po kostkách, prašných a kamenitých cestách, a dokonce i po lesních pěšinách a cyklostezkách.

Komfortní a tichá jízda

Velice mě překvapilo, jak jezdí tiše. Pokud jedete po hladkém asfaltu, není vůbec slyšet. Pneumatiky nevydávají žádné zvuky a elektromotor prakticky také ne. Trochu jsem si musel zvykat, že mě cyklisté a další uživatelé cyklostezky neslyší. Kvůli tomu bych zde ocenil klasický zvonek (řada uživatelů si ho jistě domontuje), protože klakson vydává až příliš hlasitý a nepříjemný zvuk.

Na jiných površích je jízda hlučnější, za což může odpor pneumatik. Ty se hodí zejména na asfalt a hladší povrchy, ovšem zvládnou i prašnou cestu či ostřejší povrchy s kameny. Kromě dušových pneumatik obstarává komfortní jízdu přední a zadní odpružení.

Pružiny vepředu sice nejsou nijak velké, ale poradí si s většinou překážek, které na vás ve městě čekají, a to částečně i s „kočičími hlavami“. Ano, drncání sice pocítíte, ale i tak lze říct, že City Boss GV5L patří k nejkomfortnějším modelům do města.

Zadní tlumiče působí tužším dojmem, ale také odvádí slušnou práci – většinu nerovností budete přejíždět s lehkostí. Při větších nerovnostech se vyplatí nárazy odpružit v kolenou – správný postoj je důležitý. Akumulátor nacházející se pod vámi znamená vynikající stabilitu i ovladatelnost.

Jízda po cyklostezkách a ve městě

Když přihlédneme k platné legislativě a tomu, že nebudete vypínat omezovač, je koloběžka vhodná pouze pro krátké popojíždění po městě. Na delší meziměstské vyjížďky to vzhledem k maximální povolené 25kilometrové rychlosti příliš není – po chvíli se delší jízda stává nudná.

Město představuje to pravé místo pro ježdění. Někomu se může tento stroj zdát do města až příliš velký, ale na silnici a v ulicích jsem se na něm vždy cítil bezpečně, a ne jako s jinými menšími. Skvěle se hodí na jízdu po větších městech a díky dobrému dojezdu jej s největší pravděpodobností nebudete nabíjet každý den.

10″ kola a skvělé kotoučové brzdy

Kola o průměru 10 palců (25,4 cm) jsou široká 6,4 cm. Díky dvojitým ráfkům lze píchlou duši či opotřebovaný plášť vyměnit i v domácích podmínkách.

Brzdy jsou kotoučové (140 mm) a spínají se pomocí lanek. Ano, hydraulické by byly vhodnější, ale i tak jsou pohotové a přesné. Částečně brzdění dopomáhá i rekuperace motoru v kole.

Hlavní práci ale odvádějí kotoučové brzdy, díky kterým není problém z velké rychlosti zabrzdit na pár metrech. Pokud chcete rychle zastavit, musíte důrazně zmáčknout i přední brzdu a rozložit sílu brzdění mezi obě kola.

Baterie a nabíjení

Pod nášlapnou plochou se nachází lithium-iontový akumulátor o kapacitě 15,4 Ah. Jeho provozní napětí činí 48 V. Výrobce uvádí, že vydrží minimálně 600 nabíjecích cyklů, než nastanou nějaké problémy. Při denním používání i nabíjení by dosažení této hranice trvalo v průměru 2–3 roky. Výměnu baterie může provést autorizovaný servis.

K dobíjení slouží 110W nabíječka (54,6 V × 2 A) s evropskou koncovkou na jedné straně a kulatým konektorem s třemi piny na druhé. Působí trochu lacině a také má větráček, kvůli čemuž je poměrně hlučná.

Zapojuje se do standardní 230V sítě a baterii s ní z nuly na sto nabijete za zhruba 6–7 hodin. Kabely i s nabíječkou měří pouze metr a půl, což mi přijde značně málo.

Reálný dojezd více než 30 km

Maximální dojezd dle výrobce dosahuje až 35 km. S koloběžkou jsem jezdil zhruba dva týdny, což je pro otestování dojezdu a jízdních vlastností dostatečně dlouhá doba. Celková vzdálenost závisí na hmotnosti jezdce, členitosti terénu, stylu jízdy, venkovní teplotě apod. Mile mě překvapilo, jak pohodlně lze nouzově jet pouhým odstrkováním se při vypnutém motoru.

Musím se přiznat, že po dobu testování jsem ani jednou nemusel řešit dojezd, respektive obavy že nedojedu. A to jsem jezdil většinu času na maximální výkon. Za dobu testování jsem najezdil necelých 50 km. To bylo převážně dáno tím, že čtvrtinu dní nebylo vhodné počasí.

Dvacetikilometrový úsek jsem dokázal ujet na jeden zátah a zůstaly mi 3 čárky baterie z pěti. Takovou vzdálenost jsem jel prakticky za ideálního počasí, trať byla do kopce i z kopce a vedla po asfaltu i prašné cestě a má průměrná rychlost činila zhruba 20 km/h. Troufám si tvrdit, že koloběžka by dokázala na plnou baterii urazit v nejvýkonnějším režimu přes 30 kilometrů.

S dojezdem nebude v tomto případě žádný problém – na ježdění po městě jde o úplně ideální volbu. Pokud se spokojíte s nižší rychlostí (2. režimem), neměl by být žádný problém dostat se k hranici 35 kilometrů, možná i přes ní.

Závěrečné hodnocení

Mezi hlavní přednosti City Boss GV5L patří robustní provedení, jízdní komfort a bezpečnost. Těmito vlastnostmi převyšuje konkurenci, která mnohdy vsází na obyčejnější provedení a jednodušší použití. Na časté přenášení není určená – hodí se k ježdění. I přesto jí složíte během pár vteřin. Prostorná platforma si mě získala. Stojí se na ní pohodlně a bezpečně. Komfort zajišťují i výškově nastavitelná řídítka s příjemným gripem. Chválím i přední a zadní odpružení, které sice není perfektní, ale většinu nerovnostní přejedete úplně bez problému a jedná se o další zbraň proti podobným modelům.

Kladné body dávám i za účinné kotoučové brzdy, ovšem kdyby byly hydraulické, vůbec bych se nezlobil. Kvalitní zapracování a konstrukce z leteckého hliníku zaručují, že koloběžka ledacos vydrží. Bezpečnost zajišťují i reflexní odrazky a světla. Bohužel, směrovky jsou vidět převážně za tmy a LED pásky se nedají nijak modifikovat nebo vypnout. Řada majitelů si jistě namontuje i držák na pití nebo zmíněný zvonek.

Koloběžka může oslnit i výkonem, který oceníte zejména v kopcích a náročnějších terénech. S tím souvisí i to, že po odblokování omezovače s ní lze uhánět až rychlostí 45 km/h. Nafukovací pneumatiky jsou na asfaltu tiché a dostatečně velké. Blatníky odvádějí svou práci výtečně a nikdy jsem nebyl zacákaný. Displej je dobře čitelný i na slunci, ovšem jeho zpracování není nejlepší, což platí i pro páčku plynu. V 21. století bych uvítal mnohem sofistikovanější řešení.

Dojezd 35 km není nereálný. Osobně jsem se při běžné jízdě po městě s průměrnou rychlostí 20 km/h dostal na asi 30 km. City Boss GV5L doporučuji všem zájemcům o městkou koloběžku, kteří očekávají pohodlné, rychlé a bezpečné svezení, a zároveň těm, kterým nevadí pravidelnější údržba, vyšší hmotnost pro občasné přenášení a větší rozměry. Cena 22 490 Kč se vzhledem k výbavě a celkovému provedení jeví jako adekvátní.

City Boss GV5L 7.7 Design a zpracování 9.5/10

















Výdrž baterie, dojezd 8.5/10

















Chytré funkce 3.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Výkon a rychlost 8.7/10

















Klady prostorná platforma pro stání

snadné složení, nastavitelná řídítka

reálný dojezd 30 km

komfortní jízda, pohodlné zatáčení, odpružení

slušný výkon 500 W

nafukovací 10” kola, kotoučové brzdy

kvalitní zpracování

výkonná světla, směrovky Zápory na přenášení vyšší hmotnost

nutno počítat s většími rozměry

není garantována žádná voděodolnost

hlučná nabíječka

LED pásky nelze vypnout, ani nastavit

tužší tlumiče

nepříliš dobře zpracovaný displej

téměř žádné chytré funkce Koupit City Boss GV5L