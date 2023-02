Recenze Infinix Note 12 (2023): nový rok, stejný telefon?

Infinix přivádí v roce 2023 na český trh revitalizovaný model Note 12

Ve skutečnosti jde o Note 12 Pro z loňska s jednou zásadní úpravou

Novinka stojí 5 390 Kč v jediné prodávané konfiguraci 8/128 GB

Čínský Infinix v lednu vtrhl na tuzemský trh se třemi novými telefony. Jeden z nich – Hot 20 5G – jsme testovali nedávno. Nejvýše postavenou novinku představuje model Note 12 (2023), který se snaží připomenout zákazníkům loňský model Note 12, však ve skutečnosti vychází ze zařízení Note 12 Pro. Oba telefony vlastně dělí jen jeden velký a jeden malý rozdíl – a také 900 korun.

V dnešní recenzi se podíváme primárně na to, jestli má smysl brát verzi 2023, anebo je lepší si připlatit. Note 12 (2023) se totiž v českých e-shopech prodává za 5 390 Kč v šedo-modré variantě Volcanic Grey s pamětmi 8/128 GB. Loňskou střední třídu Note 12 Pro koupíte za 6 290 Kč a s větším základním úložištěm 256 GB. Ceny počítáme včetně DPH.

Obsah balení

Už pohled na prodejní balení naznačuje, že Infinix Note 12 (2023) a Note 12 Pro jsou vlastně jednovaječná dvojčata. Bílý boxík má vytlačený šedý nápis a láká na 6nm čipset Helio, AMOLED či NFC.

Uvnitř se navíc nachází metrový kabel USB-A/USB-C bílé barvy, 33W nabíjecí adaptér stejného odstínu, průhledný silikonový kryt a sponka na vyjmutí SIM slotu. Ten se sice zasunuje dost nejistě, nicméně pojme dvě nanoSIM a k tomu ještě microSD kartu. Sluchátka v balení nejsou, ale to nepovažuji za chybu.

Design a zpracování

Hodnocení designu za mě do značné míry odvedl kolega Petr Uhlíř, který v říjnu loňského roku testoval Note 12 Pro – oba přístroje jsou navenek na chloupek stejné. Zůstal pokus o hranatý design, rozměry 164,4 × 76,5 × 7,8 milimetru, poměrně pevná plastová konstrukce i záda s kombinací matného a lesklého plastu. Hmotnost se trošičku zvedla, činí 195 gramů.

Dominantou zad je do značné míry stále neokoukaný kruhový fotomodul se zapuštěnými čočkami. Ten naštěstí kryje sklo, i když není jasné, jak moc je odolné. Pod fotoaparáty se ještě nachází řádek čtyř LED pro dostatečné přisvícení noční scény. Modul vyčuhuje nad povrch zad o zhruba 3 milimetry, takže se telefon na stole dost kolíbá.

Smartphone dle oficiálních materiálu nesplňuje žádné certifikace odolnosti proti vodě či prachu. Vzhledem k nechtěnému drop-testu během testování Hot 20 5G s de facto stejným plastovým šasi navíc nemám příliš velkou důvěru ani k celkové odolnosti. Přibalené pouzdro určitě přijde k duhu, i když zvětšuje objem už tak dost velkého zařízení.

Mé velké ruce neměly s ergonomií tohoto macka žádný problém, ačkoliv přiznávám, že ovládat ho jednou rukou není snadné. Na pravém boku jsou ideálně rozmístěné ovládací prvky: kolébka pro úpravu hlasitosti a pod ní zamykací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků. Ta pracuje perfektně i rychle a troufám si říct, že zároveň spolehlivě a bezpečně.

Levá strana má pouze zmíněný slot na karty, nahoře není vůbec nic. Dolní nabízí 3,5mm audio jack, mikrofon, USB-C port a hlasitý reproduktor. Ten v kombinaci s telefonním repráčkem nad displejem zvládá stereo a hraje i dost intenzivně. Kvalitativně však bohužel stačí pouze na mluvené slovo, popřípadě film. Hudba takřka jakéhokoliv žánru z něj zní nezřetelně a unyle.

Displej s jednou vadou

Přední straně vévodí obrazovka s úhlopříčkou 6,7″. Narušuje ji výřez ve tvaru písmena U a asi půlcentimetrová brada. Žádná hrůza to není, ale v roce 2023 (ještě když se tím letopočtem telefon dušuje v názvu) už by podobným bradám mohlo odzvonit i u těch nejlevnějších mobilů.

Co do obrazové kvality panel potěší: jedná se AMOLED s maximální svítivostí 700 nitů. Barvy nejsou nijak přestřelené a i na přímém slunečním svitu je vše čitelné. Občas jsem ale bojoval s automatickou regulací jasu, která pracuje uživatelsky nepřívětivě a dělá si, co chce.

Rozlišení Full HD+ při poměru 20:9 (1 080 × 2 400 pixelů, jemnost 393 ppi) je velmi pěkný standard. Při běžném používání a s přihlédnutím ke spíše nenáročné cílovce s viditelným rastrem problém nebude. Vytknu tak snad pouze jeden nedostatek, ale o to zásadnější – pouhou 60Hz obnovovací frekvenci.

Výkon a výbava

Z hlediska hardwarové výbavy se Note 12 (2023) pohybuje na pomezí nižší střední a klasické střední třídy. Určuje to především čipová sada MediaTek Helio G99 s osmijádrovým procesorem a maximálním taktem 2,2 GHz. Výkonu pomáhá i 8 GB RAM (+ 5 GB virtuální RAM).

Hardwarové parametry Infinix Note 12 (2023) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Helio G99, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,4 × 76,5 × 7,8 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: ano, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, PDAF, druhý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, třetí: QVGA, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video Cena: 5 399 Kč Kompletní specifikace

Co to znamená v praxi? Telefon má dostatek výkonu na běžnou agendu, díky solidní RAM není problém ani víc otevřených aplikací, nebo rovnou práce s rozdělenou obrazovkou. Pro pohodlný zážitek z 3D stříleček typu Apex Legends nebo PUBG Mobile však musíte sáhnout po výkonnějším „železu“.

Výše vyřčené dokládají výsledky známých benchmarků: AnTuTu vykázalo 374 740 bodů, 3DMark Wild Life Extreme 352 bodů a Geekbench 546 bodů v Single-Core a 1 790 bodů v Multi-Core testu. Během náročnějších chvil se smartphone zahříval jen trošku, o přehřívání nemůže být řeč.

Základní integrované úložiště má „na papíře“ 128 GB, po prvním zapnutí zbyde reálně spíše 109 GB. I to je celkem slušné. Ve výbavě dále nechybí Bluetooth 5.0, GPS, NFC pro bezkontaktní platby nebo Wi-Fi 5. Spolehnout se budete muset na pouhé 4G LTE, protože 5G se nekoná.

Android a hitparáda zbytečností

Infinix Note 12 (2023) přichází s Androidem 12 s lednovou verzí Google Play, avšak jen s listopadovou bezpečnostní záplatou. To indikuje, že podpora nebude nijak veselá. Výrobce slíbil pouze jeden velký update Androidu (tedy na již dnes dostupný Android 13) a k tomu 2 roky bezpečnostních aktualizací.

Nad Androidem ční v testovaném kousku nadstavba XOS 10.6, která patří ke klasickým čínským, graficky velmi bohatým nadstavbám. Upravuje nastavení i fotoaplikaci, ale také horní stahovací lištu nebo obrazovku otevřených aplikací.

V recenzi Hot 20 5G jsem kritizoval zejména přehršel zbytečných předinstalovaných aplikací. A teď nemyslím nativní počasí, kalendář či prohlížeč, které často nefungují ideálně a sekají se, ale zejména předinstalované aplikace třetích stran, jako jsou Palm Store, XShare Mini, XArena, WPS Office a další.

Za nejhorší prvek systému považuji chybné překlady a nelogicky fungující domovskou obrazovku. XOS pracuje s velkými složkami, ale když je chcete rozpustit a aplikace z nich uzavřít do vysunovacího menu, rozsypou se vám po ploše. Bohužel nemůžete všechny označit a z plochy je odstranit – musíte to dělat jednu po druhé. Nehledě faktu, že třeba aplikace Uspání (která umožňuje aplikace převést do stavu hibernace), nejde z plochy odstranit vůbec.

Abych ale jen nehanil: líbí se mi třeba boční panel, do kterého si můžete vložit oblíbené aplikace a nástroje jako snímek obrazovky. Dále smartphone dobře pracuje s okny na ploše, nabízí speciální „zlepšovač sociálních sítí“, kterým můžete například vylepšit mikrofon pro telefonování přes WhatsApp apod., a také tu najdete dedikovaný herní režim, který si dává za cíl vytěžit z čipsetu úplné maximum.

Výdrž a nabíjení

5000mAh akumulátor typu Li-Po potěší velmi příjemnou výdrží na jedno nabití. Při náročnějším používání nebyl problém celý pracovní den včetně přehrávání hudby do sluchátek i občasného Wi-Fi hotspotu. Oproti tomu na home office se s Note 12 (2023) dají vydržet i dva dny bez větších omezení.

Příjemný pocit z výdrže doplňuje i rychlé nabíjení. Výrobce garantuje výkon až 33 W, dodává k tomu i odpovídající nabíječku. Zvláště prvních 50 % se nabíjí hodně rychle, prakticky do 30 minut. Úplné dobití pak zabere 61 minut. Energii lze pochopitelně dodávat pouze kabelem – bezdrátové nabíjení v této cenové relaci by byl skutečný unikát.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Úroveň 30% 50% 80% 100% Čas 16 minut 28 minut 47 minut 61 minut

Fotoaparát a video

Fotoaparát prakticky jako jediný významně odlišuje Note 12 (2023) od Note 12 Pro. Zatímco dražší kousek přichází se 108Mpx hlavním fotoaparátem, letošní iterace nabízí hlavní foťák s rozlišením 50 Mpx. Sekundární 2Mpx hloubkový i třetí QVGA doplňkový zůstává stejný. Bohužel, ani tentokrát není k dispozici „širokáč“.

Zajímat nás tedy bude pouze hlavní fotoaparát, který se stará o focení za všech podmínek. Ve výchozím nastavení pořizuje snímky v rozlišení 12,4 Mpx (lze fotit i v plném rozlišení 8 160 × 6 120 pixelů) a jsou překvapivě detailní i barevně věrné. Při ideálních světelných podmínkách nedochází ani k šumu, ten se objevuje spíše při focení ve slabě osvětleném interiéru.

Vzhledem k absenci jakékoliv optické stabilizace však dochází ke slévání textur prakticky kdykoliv, když neudržíte ruku při focení v klidu. Tento neduh bohužel provází i focení v noci, kdy se musíte potýkat s delší uzávěrkou. Snímky jsou často rozmazané celé, anebo telefon dost násilně odděluje pozadí od popředí, přičemž z nočního pozadí se stává de facto umělecká mazanice.

Portrétní režim rozhodně podává uspokojivé výsledky, navíc umožňuje změnit míru bokeh efektu i po vyfocení. Rozporuplné pocity však vyvolává selfie fotoaparát integrovaný do kapkovitého výřezu, který pracuje s plným rozlišením 16 Mpx. Zde naopak šum hodně převládá, a to prakticky za jakýchkoliv okolností. Pochválím ale přední diodku skrytou v rámečku pro přisvícení večerních autoportrétů.

Kromě klasického focení pomocí AI (vypnout bohužel nejde), kdy fotoaparát rozpoznává scénu, je k dispozici i panorama, profesionální režim, mód pro noční fotky a také obligátní „Na výšku“, což je pouze pitomý překlad pro mód portrétu. Setkáváme se s ním už poněkolikáté.

Natáčení nabízí elektronickou stabilizaci obrazu, avšak pouze při Full HD či HD s 30 snímky za sekundu. 4K rozlišení dostupné není, alespoň můžete mít poloviční 2K při 30 fps, ovšem bez potřebné stabilizace. Bohužel, snímkovací frekvence je velmi nestabilní a během testování (i na přiloženém videu) klesala i pod 20 fps. Za vyzkoušení stojí i filmový režim s různými filtry a přednastavenými scénáři pro natáčení filmečků.

Závěrečné hodnocení

Infinix Note 12 (2023) působí, jako kdyby nevěděl, kam patří. Co do ceny leží mezi modely Note 12 z loňska, Hot 20 5G a také svým designovým i výbavovým předobrazem Note 12 Pro, od kterého jej dělí pouze lepší fotočip. Pokud vám jde primárně o focení, připlaťte si.

Sám o sobě Note 12 (2023) nabízí dostatečný výkon, dost paměti, v rámci mezí kvalitní zpracování a velmi dobrou výdrž s rychlým nabíjením. Asi nejvíce úsměvně působí letopočet v názvu – pro rok 2023 není Note 12 zrovna příkladně připraven. Chybí mu 5G, zobrazovač má pouze základní 60Hz obnovovací frekvenci, nemá širokoúhlý fotoaparát a softwarová podpora 1–2 roky se už dnes rovněž moc nenosí.

Největším nepřítelem pro něj bude čas. Rok 2023 totiž teprve začíná a konkurenci pro něj již brzy představí Xiaomi, Realme a pravděpodobně také Vivo i Samsung. Pokud tedy nepotřebujete 5G ani nadměrně plynulý displej a Infinix se vám jako značka líbí, určitě jej můžeme doporučit. Vyplatí se ale pár měsíců počkat, ať máte s čím srovnávat. Loňským telefonům zmíněných výrobců totiž Infinix konkuruje jen s přimhouřenýma očima.

Infinix Note 12 (2023) 7.5 Design a zpracování 7.5/10

















Výkon a optimalizace 7.1/10

















Hardwarová výbava 7.4/10

















Kvalita fotografií a videa 6.1/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Klady AMOLED displej

výdrž a rychlé nabíjení

dostatečný výkon i paměť

nechybí NFC ani audio jack

pevná plastová konstrukce

LED přisvícení pro selfíčka Zápory systém XOS má hodně chyb

chybí 5G

fotoaparát

pouze základní 60Hz frekvence

hlasitý reproduktor

