Recenze Honor V30 Pro: Číňan, co nedostal vízum

Situace kolem firmy Huawei, respektive její dceřiné společnosti Honor, patrně nikomu neunikla. Číňané mají problém s vládou Spojených států a obchodní spory vyústily v nepříjemnou situaci, kdy se v pasti ocitli především spotřebitelé. Jedním z příkladů je smartphone Honor V30 Pro. Telefon, který by jinak rozčeřil stojaté vody chytrých telefonů, se stal další obětí obchodní války.

Absence služeb Googlu dostala Honor V30 Pro do centra pozornosti, i když asi ne takové, jakou by si výrobce přál. A dvojnásobná škoda je to z toho důvodu, že se jinak jedná o velmi povedený smartphone. Nabízí vysoký výkon, povedené fotoaparáty a celkově se dobře používá… bohužel ale bez služeb Googlu. V recenzi se podívám na to, jak se telefon s tímto „omezením“ používá v reálném provozu.

Obsah balení a design

Kromě telefonu samotného v balení najdete napájecí adaptér, USB-C kabel, silikonový obal, a nechybí ani od výroby nalepená ochranná fólie či redukce z USB-C na 3,5mm audio konektor. Takto by to mělo vypadat.

Design má své světlé a tmavé stránky, ostatně na to jsme si u Honoru už zvykli. Na první pohled Honor V30 Pro nevystupuje z řady dnešních smartphonů – modrá je nová černá. Efekt mléčného skla na zádech je ale příjemným zpestřením s jedním praktickým dopadem. Otisky prstů totiž na něm neulpívají tak snadno jako na lesklých zádech. Tady palec nahoru. Tenké rámečky jsou standard a výřez je otázkou vkusu.

Za výrazné předěly antén a na omak ostrou čtečku ukrytou ve vypínacím tlačítku telefon pochválit nemůžu. Stejně jako za příliš vystupující modul fotoaparátu a celkovou subtilnost zařízení. Hmotnost 206 gramů rozhodně není zanedbatelná. Váhu poznáte nejen při držení v ruce, ale také při nošení v kapse kalhot či saka.

Displej a hardwarové parametry

Na přední stranu je namířena většina naší pozornosti a nejinak tomu je i v případě Honoru V30 Pro. Prostorný IPS displej o velikosti 6,57 palce, rozlišení Full HD+ a jemnosti 400 pixelů na palec zní jako recept na úspěch především u těch, kterým se syté barvy AMOLED displejů zajídají. S jasem a kontrastem nebudete mít potíže ani na přímém sluníčku.

Výkonu má taktéž na rozdávání. Procesor Kirin 990 je doplněn grafickým akcelerátorem Mali-G76 MP16, 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti. Rozšíření o microSD karty nehledejte, nicméně pro náročné uživatele výrobce nabízí i variantu s dvojnásobnou vnitřní pamětí. Telefon v AnTuTu benchmarku dosáhl na 460 778 bodů, což je velmi slušné skóre.

Na budoucnost je Honor V30 Pro více než připraven. Kromě standardních pásem podporuje také sítě 5G a nechybí ani Bluetooth 5.1 (byť bez kodeků vylepšujících poslech s bezdrátovými sluchátky), USB-C s rychlým nabíjením, NFC nebo čtečka otisků prstů ukrytá ve vypínacím tlačítku. Ta je velmi rychlá a spolehlivá, takže na zamykací obrazovku se v drtivé většině případů nedostanete. Zamrzí absence notifikační diody i odolnost vůči vniknutí vody.

Operační systém

Jak už asi tušíte, tady kosa tak trochu narazila na kámen. Absence služeb Googlu mi připomněla situaci, kdy jsem používal telefony s operačním systémem Windows Phone, respektive Mobile. Zatímco u mobilních oken se s absencí služeb Googlu člověk smířil a alternativ bylo dostatek, u Honoru tato situace (aktuálně) až tak růžová není.

Když pominu spoustu předinstalovaných čínských aplikací, které jsou v našich končinách nepoužitelné (opět je to tím, že testovaný vzorek nebyl určený pro náš region, musím zmínit tristní obchod Huawei AppGallery. Takhle vybrakovaný nebyl Windows Store ani ve svých počátcích. Chybí naprosto základní aplikace jako Facebook, Messenger, WhatsApp nebo Instagram, přičemž k dispozici nejsou ani alternativy… ale časem by se to mělo změnit. Překvapivě ale můžete využít Viber, předpověď počasí Windy nebo Office.

Předinstalované aplikace ve mně příliš důvěry nevzbudily. Především proto, že každá druhá chce v podstatě kompletní přístup do telefonu. Proč internetový prohlížeč potřebuje přístup k výpisu telefonních hovorů, to je mi záhadou. Obdobná situace je i u ostatních aplikací – každá po vás chce nesmyslné množství oprávnění, které jim dát nechci.

Jak doinstalovat Google služby?

Řešení situace naštěstí existuje. Drtivou většinu aplikací si můžete stáhnout ve formě apk balíčků z internetu a bez potíží je do telefonu nainstalovat, včetně služeb Googlu. Možností, jak dostat Google do telefonu je několik, přičemž jsem zkoušel několik z nich. Tři z nich jsou představeny v tomto článku.

Skrze odkazy stačí do telefonu stáhnou potřebné apk balíčky, které jsou potřebné pro chod Obchodu Play. Po stažení stačí povolit instalaci balíčků z cizích zdrojů a ignorovat varování, které vám systém bude ukazovat. Další možností je využití aplikace GSM Installer, případně Google Installer. Já jsem ještě zkoušel variantu s pomocí APKPure, tedy jakéhosi „alternativního“ Obchodu Play, ve kterém najdete vše potřebné.

Ze začátku to vypadalo nadějně a Obchod Play se mi podařilo zprovoznit. Další den ale služby Googlu přestaly fungovat a znovu už nenaskočily. To je bohužel úděl telefonů bez oficiální podpory Googlu – někdy fungují, jindy zase nikoli. Pokud se ale bez Obchodu Play obejdete, spoustu aplikací lze do telefonu dostat i těmito alternativními metodami.

Tento velký neduh zastínil Android 10 s nadstavbou MagicUI 3.0.1. Android jako takový je v češtině, takže se s čínskými znaky setkáte jen minimálně. Ačkoli osobně považuji nadstavbu od Huawei, resp. Honoru za jednu z těch slabších, nelze ji upřít odladěnost a spolehlivost, která se projevuje například na výdrži.

Automatické přizpůsobení rozlišení, tmavý režim, režim elektronické čtečky, různé režimy úspory baterie nebo různé druhy chytré asistence jsou vychytávky, které by za jiných okolností telefon zdobily. V této situaci ale Honoru V30 Pro zbyly jen oči pro pláč.

Fotoaparát a video

Začněme parametry, které připomínají fotografickou filharmonii – hlavní fotoaparát Sony IMX600 Exmor má 40 Mpx, světelnost f/1.6, ohniskovou vzdálenost 27 mm, velikost čipu 1/1.7″, ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), laserový autofokus a optickou stabilizaci obrazu. Teleobjektiv s 3x zoomem má 8 Mpx (f/2.4, 80 mm, 1/4″, PDAF, laserový autofokus a optická stabilizace) a širokáč se pyšní 12 Mpx (f/2.2, 16 mm, 1,4 µm, PDAF a laserový autofokus). Přední dvojice operuje s 32 Mpx (f/2.0, 26 mm) a 8 Mpx (f/2.2, 17 mm).

S těmito parametry lze alespoň na papíře dosáhnout velkých věcí. Jak je to v praxi? Hlavní fotoaparát je bezesporu jedním s těch nejlepších foťáků, které můžete v této cenové třídě najít. Sony fotoaparáty jednoduše umí a jejich senzor v Honoru V30 Pro ukazuje to nejlepší, co jsou schopni vyrobit.

Kvalita fotografií za dobrého světelného osvětlení je bez debat na špičkové úrovni. Fotografie jsou plné detailů, jsou barevně věrné, ostrost snímků je příkladná, šum takřka žádný a obecně se nedá na konto hlavního senzoru cokoli vytknout. Širokáč je na tom velmi podobně, rozdíly byste hledali marně. Teleobjektiv je na tom taktéž velmi dobře, jen má občas potíže se zaostřením. Použitelný je také 5x zoom, který ale doporučuji využívat jen za dobrého světla.

V interiérech se fotoaparáty Honoru V30 Pro neztratí, ale platí pro něj stejné přednosti a výtky, jako pro fotografie za horšího světla, kterým se budu věnovat níže. Makro režim funguje na všech třech čočkách, osobně mi ze všech tří vyšel nejlépe hlavní fotoaparát. I za dobrého světla lze občas spatřit šum, ale to můžu s klidným svědomím odpustit. Přední fotoaparát neprodukuje špatná selfie, s trochou snahy ale najdete lepší telefon pro autoportréty.

Za zhoršených světelných podmínek a v noci už dominance fotoaparátu není tak výrazná, pořád se ale nejedná v žádném případě o ostudu. Noční režim scénu dobře prosvětlí a i na černé obloze zvládne vykouzlit nějakou tu kresbu. Teplotu světla se senzoru občas nepovede vychytat, ale to už bych byl hnidopich.

V detailech to v nočním režimu není žádná sláva. Detaily se slévají a ostrost snímků trpí. Širokoúhlý fotoaparát si s detaily při okrajích fotografie rovněž hlavu neláme a slévá je dohromady hlava nehlava. Teleobjektiv podává naproti tomu nevyvážené výkony – někdy jsou snímky koukatelné a vzhledem k parametrům obstojné, jindy taková fotka putuje rovnou do koše.

Video můžete natáčet až ve 4K při 30 fps a velmi chválím, že optické stabilizaci vypomáhá PDAF ostření. U plynule se pohybujících objektů je to skvělá kombinace. V dobrém světle se neztratí žádná z trojice čoček a také 5x zoom neudělá ostudu. Zběsilé přeostřování se nekoná a není problém ani s rychlou změnou scény. Výtku mám nicméně k možnosti kontinuálního zoomu, který je trhaný a zbytečně kazí dojem. Doporučuji si vybrat objektiv a na ten natočit celý záznam.

S úbytkem světla přichází i šum a slévání detailů. Hlavní fotoaparát noční scény ještě zvládá, širokoúhlý objektiv podává kolísavé výkony. Teleobjektiv produkuje jen šmouhy a pro noční natáčení se vůbec nehodí. Nahrávání zvuku je u Honoru V30 Pro slabší stránkou. Vítr nijak kompenzovat neumí a ani za klidného počasí to žádná sláva není.

Výdrž na baterii

Na první pohled baterie s kapacitou 4 100 mAh není nijak zázračná. Na ten druhý ale musím uctivě smeknout klobouk. Jeden den je pro Honor V30 Pro jednohubka, dva dny zvládne s loktem v okně. Když jsem se trochu omezil v používání, nebylo dva a půl dne až takový problém. Tohle si zkrátka respekt zaslouží.

Stejně tak rychlé nabíjení pomocí 40W nabíječky. Z 0 na 100 to Honor stihne pod jednu hodinu, za půl hodiny telefon nabijete na téměř 80 procent. Nechybí ani 27W bezdrátové nabíjení, které sice podobných časů dosahovat nemůže, ale rovněž nejde o žádného slimáka. Třešničkou na dortu je reverzní bezdrátové nabíjení, které výrobci prozatím dávají jen do svých prémiových modelů.

Pokud jde o rychlost vybíjení, tak při přehrávání Full HD videa po dobu jedné hodiny z YouTube na maximální jas klesla baterie o 12 procent. To není zrovna málo, ale je to v rámci snesitelnosti.

Závěrečné hodnocení

Nerad bych finální verdikt příliš protahoval. Honor V30 Pro je skvělý smartphone, který měl tak trochu smůlu. Výkonu má na rozdávání, displej snese i ta nejpřísnější kritéria, baterie vás po jednom pracovním dni nenechá na holičkách a kvality fotoaparátu jsou bez debat na jedné z nejvyšších úrovni.

Nicméně je tady ono příslovečné ale… absence služeb Googlu pro „vynalézavé“ uživatele není zásadní problém, pro drtivou většinu spotřebitelů to je ale velká stopka. Bez oficiální podpory to sice jde, ale docela výrazně to dře. Nad chybějící odolností proti vodě a prachu jen kroutím hlavou a nepřítomná notifikační dioda je spíše malá nepříjemnost.

Větší překážkou, než jsou chybějící služby Googlu, je ale fakt, že do Evropy se Honor V30 Pro oficiální cestou pravděpodobně nedostane. Nenaleznete jej v nabídce žádného obchodu, a proto jste při jeho pořízení odkázáni na zahraničí. Tam se ceny pohybují okolo 12 500 korun bez daně, pokud jako výchozí zemi pořízení budeme brát Indii.

Konkurence v těchto vodách je jen malá. V tomto cenovém rozpětí lze za konkurenty považovat Nokii 9 PureView, OnePlus 7 nebo LG G8s ThinQ. V těchto případech se mnohdy nedá hovořit o přímé konkurenci – ta totiž začíná o několik tisíc výše.