Recenze čističky Levoit Vital 100S: chytrá a vhodná i k domácím mazlíčkům

Čistička vzduchu je nepostradatelným pomocníkem v moderní domácnosti

Levoit Vital 100S navazuje na velmi úspěšné modely výrobce

Těšit se můžete na velký HEPA a uhlíkový filtr a celou řadu chytrých funkcí

Chytrou čističku pořídíte za přibližně 4 290 Kč

Čistička vzduchu Levoit Vital 100S představuje jeden z nejnovějších přírůstků do rodiny populárních čističek značky Levoit, která je známá svým důrazem na vysokou účinnost a estetický design. V této recenzi se podrobně podíváme na to, jakým způsobem tento model plní očekávání moderní domácnosti, která klade velký důraz na čistotu a chytré funkce.

Obsah balení

Čistička vám přijde ve větší krabici, kde je bezpečně uložena a prakticky připravena k používání. Stačí jen z obalu vybalit filtr, rozmotat dlouhý kabel (1,8 m) s adaptérem a může začít čistění vzduchu.

Je škoda, že se adaptér nevešel přímo do čističky. Sice není krabička nijak velká, ale i tak by bylo elegantněji připojovat pouze vidlici. Délka kabelu bude asi většině uživatelů vyhovovat.

Design a konstrukce

Firma Levoit je známá pro své elegantní a po většinou bílé čističky vzduchu. Ani zde tomu není jinak. Model 100S má kvádrovitý tvar, nicméně u výrobce zakoupíte i válcovité čističky – například recenzovaný model Core 300S. Novinka sdílí design s větší sestřičkou 200S a zakoupíte ji právě pouze v bílém provedení.

Hezky působí přední průduchy a průhled na nasávací část, která je v černé barvě. Také horní strana je v kontrastní černé, což působí velice hezky. Čistička jistě zapadne do většiny domácností. Díky svým rozměrům (40,6 × 32,1 × 16 cm) nebude ani tolik překážet a vyčnívat.

Jedná se o aktivní čističku, která zepředu nasává vzduch, který prochází přes filtrační systém a čistý vzduch je vyfukován hořejškem. Zde je potřeba si uvědomit, že nasávání u tohoto modelu jde pouze z jedné strany, takže je nutné ho správně umístit do prostoru.

Konstrukčně jde o dobře zpracovaný produkt, všechny plasty jsou tvrdé (bílý povrch je matný) a vše perfektně lícuje. Nejde o lacinou čističku, ale o kvalitní a elegantní zařízení. Hmotnost činí 3,9 kg, takže není problém čističku častěji přenášet mezi místnostmi nebo ji zvedat při uklízení.

Filtr velice snadno vyndáte a nic nemusíte šroubovat ani v případě, že chcete vyčistit prachový senzor na boku. Škoda, že kabel s adaptérem nemůžete případně schovat vespodu do prolisu – adaptér je bohužel větší.

Parametry a funkce

Pojďme si vyjmenovat některé klíčové parametry: příkon činí až 32 W, čistící výkon 243 m³/h, doporučená plocha místnosti 52 m², minimální hlučnost 23 dB a maximální hlučnost 52 dB, Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth je poté samozřejmostí. Nechybí ani připojení do chytré domácnosti, kdy poté můžete čističku ovládat přes hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Na HomeKit od Applu ale bohužel musíte zapomenout. I tak je z výčtu vidět, že jde o malou, ale šikovnou čističku.

V rámci dotykových tlačítek lze nastavit automatický režim, kdy si čistička přizpůsobuje čistící výkon sama, nicméně lze také rychlost filtrace měnit podle vašich preferencí – celkem čtyři rychlosti (3 + turbo). Užitečnou funkcí je časovač, kdy můžete nechat běžet čističku jen po omezenou dobu (2, 4 nebo 8 hodin, respektive libovolný časový úsek nastavíte v aplikaci), přičemž po uplynulé době se sama vypne.

V případě, kdy chcete, aby čistička běžela neustále, přijde vhod noční režim. Ten nejenže upraví rychlost čistění na minimum, ale zároveň vypne podsvícení tlačítek. Jejich podsvícení si můžete vypnout tlačítkem vpravo nebo se tak může stát automaticky, kdy že zešeří. Škoda, že chybí regulace intenzity. Ve dne je bohužel modré podsvícení u rychlosti ventilátoru málo viditelné.

Změří kvalitu ovzduší

Čistička Levoit Vital 100S disponuje technologií, která skenuje kvalitu vzduchu pomocí speciálního infračerveného prachového senzoru. Na základě toho je schopna upravit čistící výkon. Navíc sami víte, jak moc je potřeba vzduch v domácnosti vyčistit.

Z praxe probíhá rozpoznávání znečištění poměrně spolehlivě, nicméně je potřeba mít na paměti umístění senzoru na těle čističky s ohledem na umístění v prostoru, aby se mohly schopnosti čističky maximalizovat. O stavu vzduchu v místnosti se dozvíte pomocí čtyř různých barev, které zjistíte nejen v aplikaci, ale také přímo na čističce.

3vrstvá filtrace

Se základním filtrem probíhá čistění skrze 3 vrstvy – nylonový vnější filtr, který zachytí prach, vlasy či chlupy vašich domácích mazlíčků, HEPA filtr H13 (nejúčinnější varianta), který se postará o odstranění plísně, bakterií, pylu či dokonce kouřových částic, a karbonový filtr, který zachytí i ty nejdrobnější částice, jako je kouř, pachy či výpary.

O filtru se dozvíte veškeré informace v aplikaci, přičemž měnit se jej doporučuje přibližně jednou za půl až tři čtvrtě roku, byť zde záleží na tom, v jak moc znečištěném prostředí žijete. Systém je schopen zachytit až 99,97 % 0,3 mikrometrových částic.

Údržba je snadná. Z prvního filtru setřete nebo vysajete velké nečistoty a to samé můžete udělat pro HEPA filtr. Ten se zpravidla nedoporučuje mýt, aby neztratil svou účinnost. Velice chválím přístupnost k celému filtračnímu systému. Nicméně dejte si pozor, aby vám něco nespadlo dovnitř k lopatkám.

Aplikace VeSync

Čističku Levoit Vital 100s můžete používat prakticky ihned po vybalení z krabice, avšak s mobilní aplikací posunete čištění na vyšší úroveň. Aplikace sice ještě není v češtině, ale od českého zastoupení máme příslib, že se na překladu pracuje. Nicméně není zde mnoho textu a všechno vám jistě bude zřejmé i v angličtině.

V aplikaci VeSync pro Android a iOS můžete spravovat celou chytrou domácnost – připojíte sem opravdu hodně zařízení. Párování Vital 100S je snadné. Jakmile je čistička zapnutá, spáruje se se smartphonem přes Bluetooth. Následně zadáte heslo k vaší Wi-Fi a poté ji ovládáte přes domácí síť.

Čističku můžete vypínat a zapínat, vidíte kvalitu ovzduší, lze měnit rychlost ventilátoru, přepínat režimy a ve spodní části vidíte i životnost filtru a graf vývoje kvality ovzduší v domácnosti. Můžete zde spravovat rozvrhy nebo zapínat časovač. Nechybí ani aktualizace firmwaru a další podrobnější nastavení. Aplikace je za mě jednoduchá a nabízí vše potřebné.

Používání čističky

Po většinu času jsem využíval automatický režim, který většinou běžel na nejpomalejší a nejtišší otáčky. Když jsem zapnul otáčky na první úroveň, byl ventilátor slyšet zhruba ze dvou metrů, jinak je ventilátor prakticky neslyšný. Otáčky na druhém stupni už uslyšíte i z 10 metrů a na turbo je čistička už opravdu hlučná. Nicméně na tenhle výkon dokáže za 15 minut krásně pročistit a osvěžit celý vzduch v místnosti.

Během testování jsem čističku umístil jak do obývacího pokoje, který má výměru přibližně 30 metrů čtverečních, tak i do ložnice (15 m²). V obýváku trávila většinu testovaného času a neměla žádný problém jej vyčistit. Nicméně s většími a členitějšími prostory už by mohla mít problémy. V menší místnosti se efektivita nicméně projevila naplno a vyčistit vzduch v místnosti zvládla čistička na automatický výkon v řádech desítek minut.

Prachové a pylové částice zvládne čistička filtrovat bez větších problémů a ani kvetoucí stromy za oknem výrazně nezhoršily kvalitu ovzduší v bytě, což ocenili především alergici v domácnosti. Velmi užitečná je čistička také v případě, kdy nemáte kuchyň oddělenou od prostoru – stačí půlhodinka na plný výkon a veškeré pachy z vaření jsou pryč, což hodnotím velmi pozitivně.

Závěrečné hodnocení

Levoit Vital 100S se stal mým skvělým parťákem v domácnosti. Ať už jde o příjemný design, jednoduché ovládání či rychlé a efektivní čištění vzduchu, novinka spolehlivě splní nároky i náročnějších uživatelů, kteří ovšem nechtějí utrácet za čističku vzduchu velké částky. Ovládací panel i aplikace nabízejí všechno potřebné a nastavení je příjemné. VeSync vám dokonce umožní připojení do chytré domácnosti a možnost ovládání přes Google Assistanta nebo Amazon Alexu. Velkou výhodou je senzor pro měření kvality vzduchu, díky kterému stačí zapnout automatický režim a o nic se nemusíte starat.

Mezi mínusy patří prozatímní absence české lokalizace (očekává se do konce roku 2024) či nemožnost zapojení do chytrého ekosystému od Applu. Čističku Levoit Vital 100S lze pořídit za cenu 4 289 Kč, což je vzhledem k jejím schopnostem přijatelná částka. Vzít v potaz musíte také cenu náhradních filtrů, které začínají na 699 korunách. Celkově ale mohu kompaktní čističku Levoit Vital 100S s klidným svědomím doporučit.

Levoit Vital 100S 9 Design a zpracování 9.4/10

















Ovládání a údržba 9.2/10

















Chytré funkce 8.5/10

















Čištění vzduchu 9.0/10

















Klady povedený design, zpracování

jednoduché ovládání i bez aplikace

rychlé a spolehlivé čistění vzduchu

snadná výměna filtrů, umyvatelný přední filtr

integrace do chytré domácnosti

hlasoví asistenti

vhodná i k domácím mazlíčkům

senzor kvality vzduchu, automatický režim Zápory aplikace zatím není v češtině

chybí propojení s HomeKit

pro někoho jenom jeden směr nasávání

pro někoho vyšší cena

adaptér, nepřipojuje se pouze kabelem