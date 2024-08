Recenze chytrých vnitřních a venkovních kamer Arlo Essential Gen.2 2K: spolehlivé zabezpečení domova

V balení se nachází dvojice kamerys rozlišením 2K a úhlem záběru 130°

Zákazník může vybírat mezi kamerami pro vnitřní a venkovní použití s detekcí pohybu

Nechybí podpora pro Google Assistant, Alexa, IFTTT, SmartThings

Kamery mají noční režim, mikrofony i reproduktor se sirénou

V dnešní době, kdy je bezpečnost domova a majetku na prvním místě, hraje kvalitní kamerový systém klíčovou roli. Výrobce Arlo se dlouhodobě řadí mezi přední značky v oblasti domácí bezpečnostní techniky a jeho nové modely, Arlo Essential Gen.2 2K Outdoor Security Camera a Arlo Essential Gen.2 2K Indoor Security Camera, slibují další pokrok v tomto segmentu.

V recenzi se podíváme na hlavní funkce, kvalitu obrazu, snadnost instalace a další aspekty obou kamer, které byly navrženy tak, aby poskytovaly komplexní bezpečnostní řešení pro váš domov, ať už uvnitř nebo venku. Přiblížíme si, jak se liší od svých předchůdců, jaké nové technologie přinášejí a zda stojí za investici pro zvýšení bezpečnosti vaší domácnosti.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Arlo nabízí své kamery minimálně v páru nebo si můžete zakoupit balení po třech kusech. Někomu může vadit, že nelze koupit jen jednu kameru, ale troufnu si tvrdit, že většině zákazníků přijde taková sada více vhod. I já bych domu kupoval minimálně dvě.

Pojďme se ale už podívat na samotné balní, které dává tušit, že kamerky budou opravdu malých rozměrů. Uvnitř menší krabice nalezneme 2× kameru Arlo Essential, 1× nabíjecí kabel USB-A/USB-C (pro vnitřní kameru místo toho 2× napájecí adaptér), 2× držáky, 2x instalační sadu na zeď, 1× stručný návod k použití, 1× bezpečnostní nálepku a bezplatnou zkušební verzi Arlo Secure na 1 měsíc pro každou kameru.

Minimalistický design i provedení

Obě kamery se podobají jako vejce vejci. Popravdě ony i vypadají jako větší vajíčka. Nejprve se zaměřme na menší z nich, tedy domácí kameru. Ta je opravdu maličká – rozměry činí 75 × 47 × 36 mm. Se stojánkem vroste výška cca o 2 cm. Samotná kamerka váží 95,4 g, takže je opravdu skladná a lehoučká.

Líbí se mi jednoduchý minimalistický design, kde vetší plocha je tvořena matným bílým plastem, zatímco přední část má lesklou černou úpravu. Obě kamery mají v horní části viditelný objektiv (u domácí najdeme ještě bílou zakrývací lamelu) a mikrofon.

Dole, respektive zhruba uprostřed u venkovního modelu, se nachází barevná stavová dioda. Zepředu je ještě viditelný infračervený senzor pohybu. Venkovní kamera navíc disponuje reflektorem a integrovanou velkou baterií.

Kvůli tomu rozměry činí 93,37 × 53,32 × 59,32 mm a hmotnost se zastavila na 203 gramech. Ve předu se u ní také nachází reproduktor, který je u domácí varianty schován vespodu. Zapínací tlačítko najdeme u obou kamer na horní straně a vzadu poté klasický stativový závit (domácí model ho má ještě zespodu).

Indoor varianta má přívodní neodnímatelný 2m kabel s koncovkou USB-C, zatímco outdoor verze má zespoda zdířku USB-C pro nabíjení. Stojánek pro domácí kameru je akorát široký a vysoký. Zespoda nechybí gumové protiskluzové ohraničení a také možnost připevnit držák ke stěně apod.

Ještě zmíním, že provozní teplota by měly být v rozmezí od 0 (-20 pro outdoor) do 45 stupňů Celsia. Výrobce u venkovní varianty bohužel neuvádí žádný stupeň krytí, ale pouze píše, že je voděodolná a lze používat venku.

Jednoduchá instalace

Prvotní umístění a nastavení je velice snadné. Domácí kameru našroubujete na stojánek, postavíte na vhodné místo, zapojíte napájení a prakticky je hotovo. Stojánek má otočný kloub, takže můžete libovolně kameru naklonit dolu nebo nahoru. Proces párování a nastavení skrze aplikaci je poté pro oba modely stejný.

Více jsem bojoval s instalací venkovní kamery, kde již na řadu přijde vrtačka, šroubovák, popřípadě metr atd. Nicméně nad umístěním kotvící patky nemusíte zas tolik přemýšlet, respektive se nemusíte bát, že je připevníte křivě. Pozdější náklon a nasměrování doladíte pomocí otočného kloubu. Ten je mimochodem poměrně tuhý, což je dobře.

Sešroubovaná kamera s držákem se zacvaknete do úchytu a poté vše drží velice pevně. Odebrat už jde ale velice těžko, i když kameru asi nebudete potřebovat sundávat. Mimochodem domácí model lze také připevnit na stěnu a celý proces montáže je stejný.

Mobilní aplikace Arlo Secure

Kamery by pochopitelně nebyly funkční bez doprovodné aplikace Arlo Secure pro Android a iOS. V ní provádíte veškeré úkony, včetně sledování záznamu, nastavování kamer, aktualizace jejich firmwaru atd. Nejprve uvedu, že proces párování je snadný, stačí na kameře podržet podobu 3 vteřin tlačítko, smartphone si ji najde pomocí Bluetooth, po zadání hesla se připojí k Wi-Fi (2,4 GHz) a můžete ji začít používat.

Aplikace umí pouze anglicky, což je ovšem velká škoda. I když je její používání jednoduché, může být pro někoho angličtina omezující. Můžete si ovšem nastavit přihlašování pomocí otisku prstu, zvolit světlý nebo tmavý mód nebo spravovat notifikace.

Prostředí se dělí na 5 hlavních záložek – Dashboard, Feed, Emergency, Devices a Routines. Na přehledové obrazovce se zobrazují rychlé přepínače režimů a widgety. Můžete se snadno přepínat, jestli jste pryč, doma nebo ochranu vypnout. Podle jednotlivých režimu se poté kamery chovají. Widgety si poté můžete nastavit, jestli budete mít velký nebo malý náhled z kamer.

Notifikace a podrobné nastavení

Ve Feedu se vám zobrazují veškeré události – změna režimu zabezpečení, detekované pohyby kamerami atd. Na jednotlivé incidenty se zpětně můžete podívat, můžete záznamy mazat, zálohovat, označovat a nechybí ani praktický kalendář. Velikost a nastavení feedu si můžete také spravovat dle libosti.

Na záložce Emergency spustíte sirénu, popřípadě zavoláte příteli/sousedovi, že něco doma není v pořádku. Ukrývá se zde také nepochopitelně nastavení domácnosti, kde lze nastavit adresu, přístupy pro ostatní členy domácnosti, spravovat zařízení a síť, nastavit až tři blízké/sousedy pro volání, určit kamery pro alarm a v neposlední řadě nastavit rozpoznávání doručených balíčků.

Správa kamer

Na předposlední obrazovce se zobrazují všechna vaše zařízení. Po rozkliknutí daného zařízení vidíte živý náhled z kamery, můžete vypnout/zapnout zvuk, mikrofon, nahrávání nebo pořídit fotografii.

U venkovní kamery můžete ještě aktivovat reflektor a měnit jeho intenzitu. Opět zde také vidíte přehled incidentů vázané k dané kameře, které můžete filtrovat i podle kalendáře.

V nastavení lze kameru zapnout/vypnout a spravovat připojení k internetu. U venkovní kamer máte v horní sekci ještě údaj o nabití baterie a těsně pod ním je možné spravovat výkon kamery pro životnost baterie, za což velice chválím.

Podle vašich preferencí můžete nastavit lepší kvalitu videa nebo naopak horší pro prodloužení výdrže. Já ponechal výchozí režim Optimized. U videa lze zvýšit nebo snížit expozici – světlost záběru a nechybí ani automatická redukce blikání světelných zdrojů nebo lze klasicky vybrat mezi 50 a 60Hz frekvencí.

Dále lze v nastavení spravovat noční režim (výběr mezi černobílým a barevným), světlo (u venkovní kamery nastavíte intenzitu nebo lze zapnout i blikání), audio (hlasitost reproduktoru) a zóny.

Pod Default Mode Settings se ukrývá nastavení detekce pohybu (citlivost od nízké po vysokou), u domácí kamery také detekce zvuku, dále pak u obou délka záznamu (po dobu aktivity nebo po zvolenou fixní dobu) a sirény. Líbí se mi, že si můžete ještě projít stručného průvodce o kameře.

Podpora asistentů a začlenění do chytré domácnosti

Na poslední záložce Routines lze spravovat 3 zmíněné režimy a akce pro jednotlivá zařízení. Můžete kamerám říct, co mají v daném režimu sledovat, jestli mají například detekovat pouze pohyb nebo i zvuk. Dále jim určíte, jak se mají po vyvolané akci zachovat. Zda mají začít nahrávat, poslat notifikaci, fotografii, spustit hned sirénu, světlo apod.

Obě kamery je možné přidat do chytré domácnosti Samsung SmartThings. Umějí také komunikovat přes rozhraní IFTTT, které propojuje aplikace, služby a zařízení pomocí výroků „if this, then that“- „jestli se stane tohle, pak udělej tamto“. Vnitřní kameru můžete ovládat i hlasem díky podpoře Google Assistant a Amazon Alexa. Venkovní si bohužel poradí jen s druhou hlasovou službou.

Přes všechny tyto platformy lze vytvářet i scénáře pro chytrou domácnost a zapojit do ovládání i další chytré přístroje. Může si například nastavit, aby se všechna venkovní i vnitřní světla rozsvítila červeně v případě, že je na pozemku rozpoznán neočekávaný pohyb apod. Tohle podrobné nastavení rutin a automatizací se mi u Arlo hodně líbí.

Video přenos v reálném čase až ve 2K rozlišení

Středobodem venkovní i vnitřní kamery Arlo je pochopitelně natáčení videa. Obě nahrávají v rozlišení 2K (2560 × 1440 px) se zorným úhlem 130°. Jedná se tedy širokoúhlý záběr podobný dnešním smartphonům, jejichž „širokáče“ mívají úhel záběru 120 nebo 130 stupňů. Prakticky tedy vidíte do všech stran. Rozdíl oproti běžnému Full HD rozlišení je markantní. Vidíte více detailu, takže si můžete objekty a osoby lépe přiblížit a rozklíčovat.

Digitální přiblížení je až 12×. Rozlišení čipu činí 4 Mpx a je pochopitelně možné streamovat video i v 1080p a 720p. Avšak u venkovní kamery výběr z rozlišení není a vy si tak musíte vystačit s 2K. Ovšem můžete se těšit na vyšší bitrate než u domácího modelu, který ho má podstatně nižší. Rozdíl je i ve snímkování, kde naopak domácí záznam bude ve 24 snímcích, zatímco ten venkovní ve 12-14.

Kvalita záznamu je taková, jakou byste určitě čekali. Je to IP kamera, takže bitrate není příliš vysoký, což se projevuje v „kostičkování“ obrazu a ztrácení detailů. Vysoké rozlišení je určitě fajn, takže uvidíte i drobnější věci, ale příliš velkou kvalitu neočekávejte.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

U fotografií je to víceméně podobné. Nějaký ten snímek (s docela i dobrým HDR) z kamery sice „vyleze“, ale je to spíše „nouzovka“. Záběry si můžete z cloudu stahovat přímo do telefonu.

Noční vidění

O bezpečnost svou nebo svého domova se nemusíte bát ani v noci. IP kamera Arlo Essential Outdoor má barevné noční vidění, díky kterému uvidíte až na vzdálenost 7 metrů. To umožňuje zabudovaný dual 850nm LED reflektor.

Dohlednost je dostatečná a určitě lepší jak v případě infračerveného světla, které zde také nechybí. Barevný obraz a osvětlení scény vám nabídne také více informací než v černobílém režimu.

Funkce Spotlight se zapne automaticky, když kamera spatří pohyb nebo lze světlo zapnout ručně v aplikaci. Obojí funguje spolehlivě.

Funkce pro zabezpečení vašeho domova

Doma nebo venku kolem vašeho pozemku mohou být oblasti, které nechcete natáčet, proto nechybí funkce nastavení tzv. soukromých zón. Díky této funkci si v aplikaci snadno vyznačíte a zablokujte v zorném poli kamery oblasti, které nechcete zaznamenávat – od předzahrádek sousedů po veřejné cesty apod.

V těchto až třech 3 částech neuvidíte obraz při živém vysílání ani u záznamů. Oproti tomu můžete nastavit až 5 zón, ve kterých bude kamera sledovat pohyby. Pokud žádnou zónu nenastavíte, bude se ve výchozím stavu brát celé zorné pole. Nastavení je jednoduché a používání bezproblémové.

Skvělá detekce pohybu a osob

Detekce pohybu osob, zvířat, ale i aut je prvotřídní. Stačí sebemenší pohyb před kamerou nebo v dálce a přijde vám notifikace. V té hezky uvidíte, co se stalo, aniž byste museli otevírat aplikaci. Incident si poté můžete přehrát a uložit.

Jednou z dalších funkcí je konverzace v reálném čase, která je dostupná pro obě kamery. Díky zabudovanému reproduktoru a mikrofonům s redukcí ruchů a echa, jste schopni nejenom slyšet, co se děje před kamerou, ale můžete i snadno komunikovat s osobami v domácnosti nebo například s pošťákem před domem.

U domácí kamery se nemusíte bát o vaše soukromí, protože nechybí clona objektivu. Bílá lamela snadno zakryje čočku, abyste si byli jisti, že vás kamera opravdu nesleduje. Díky bílému kontrastnímu provedení vidíte i na dálku, že kamera nenatáčí. Tohle řešení mi přijde opravdu šikovné.

80dB siréna odradí nezvané hosty

Hlavní devízou obou kamer je také hlasitá siréna, kterou mají integrovanou přímo v sobě. Sirénu lze spustit přímo v aplikaci, lze jí nastavit dobu, po kterou bude vydávat nepříjemný zvuk, od minuty po 5 minut, a také intenzitu od nízké po vysokou. Za tohle nastavení velice chválím, i když je v aplikaci trochu ukryté.

Maximální výkon sirény činí 80dB, což je poměrně hodně a navíc vydává docela nepříjemný zvuk – takový ten klasický jako „zabezpečovačka“ na domě.

Vysoká frekvence a zvukový projev sirény zcela jistě dokáže vystrašit potencionálního zloděje a informovat sousedy, že se něco děje. Silný zvuk se šíří do vzdálenosti minimálně 30 metrů.

Předplatné Arlo Secure

Někde standard, jinde za to musíte zaplatit. Abyste mohli využívat funkce a služby jako je cloudové úložiště (až 60 dnů), obdržení nového zařízení při krádeži, živé streamování obsahu až ve 4K rozlišení, kompletní interaktivní oznámení, detekce lidí, dopravních prostředků, balíčku a zvířat, aktivní zóny a zavolání příteli, musíte si zaplatit předplatné.

Všechny zmíněné funkce jsou tím, čím se kamera částečně odlišuje nebo na čem dostává plusové body za skvělé provedení. Bohužel za ně budete muset každý měsíc zaplatit určitou částku. Ke každé kameře dostanete zdarma měsíční předplatné a při registraci předplatného na rok dostanete 2 měsíce grátis.

Pokud bych měl platit předplatné pro 4 kamery, které jsem obdržel na testování, vyšlo by mě zhruba na 300 Kč měsíčně, respektive 3 000 Kč za rok. Pokud byste si pomysleli, že byste chtěli zaznamenávat celé dění 24 hodin, 7 dní v týdnu, pro každou kameru počítejte navíc 325 Kč každý měsíc.

Upřímně si myslím, že tohle je hodně špatná strategie. Chápu, že cloudové úložiště něco stojí, to bych ještě pochopil, ale cena je i tak dost nepřiměřená, protože těch dat není zas tolik, aby to stálo tolik. Bez předplatného se musíte spokojit s živým přenosem maximálně v HD rozlišení a na základní notifikace o detekovaném pohybu.

Nabíjení a napájení kamer

S indoor kamerou je napájení jasné – má vlastní přívodní dvoumetrový kabel, takže v tomto rádiusu musí být dostupná zásuvka. Venkovní model má integrovaný akumulátor, proto jej nemusíte zhruba 4 až 6 měsíců nabíjet. Úroveň nabití hezky vidíte v aplikaci. Po zhruba měsíčním používání mohu potvrdit, že mi za tu dobu poklesl stav o 20 %, takže výdrž okolo 5 měsíců až půl roku je reálná.

Nabíjení probíhá skrze USB-C konektor, který se nachází vespodu kamery a je zaslepený proti vodě. Samotné nabití trvá cca 4 hodiny, což není zrovna málo, ale zas se pak o to nemusíte další minimálně 4 měsíce starat. Nejlepší je nabíjet přes powerbanku nebo delší napájecí kabel, abyste kvůli tomu nemuseli kameru sundávat. Nebo si k ní můžete pořídit malý solární panel.

Na trhu se nachází většina kamer s přímým napájením bez baterie, takže toto je něco, čím se chce Arlo od konkurence odlišit. Záleží tedy čistě na vás, jestli vás tento koncept oslovil. Mně přijde hodně praktické, že pro kameru nemusíte mít přivedenou elektřinu a můžete ji naistalovat opravdu kamkoliv, tedy v dosahu Wi-Fi pochopitelně.

Závěrečné hodnocení

Kamerky Arlo Essential Gen.2 2K jsou malé, ale hodně šikovné. Designově se mi opravu líbí a chválím za kvalitní a praktické provedení. U venkovního modelu jsem si oblíbil řešení bez kabelů s baterií, která vydrží skoro půl roku bez nabíjení. Zápory se hledají těžce, protože umí vše, co bych očekával.

Umí se skvěle začlenit do chytré domácnosti a poslouchají na slovo. Skvělá detekce pohybů, ale i zvuku u domácí kamery. Obě dokáží nezvané hosty pěkně vylekal alarmem a nezaleknou se ani tmy – venkovní má dokonce svítilnu a barevné noční vidění. Třešničkou na dortu je záznam ve 2K rozlišení a zorné pole 130°. Za zmínku stojí i nastavení zón nebo funkce pro mluvení s osobou na druhé straně.

Ekosystém Arlo je příjemný a aplikace se snadno používá. Navíc těch funkcí je zde více než dost. Bohužel jsou zde velké ale. První mínus je absence češtiny. Druhým obrovským zklamáním je, že za plno těch skvělých funkcí budete muset platit každý měsíc jakýsi poplatek, který není vůbec malý. Cena sady dvou domácí kamer vychází na 3 900 Kč a balení dvou venkovních kamer vás vyjde na 4 900 Kč. Pořizovací cena teda není až tak vysoká

Klady moderní design, kvalitní zpracování

detekce lidí, zvířat, aut a balíčků

povedený záznam 2K videa

noční režim a výkonný reflektor

hlasitá siréna, reproduktor, mikrofony

kryt objektivu u domácí kamery

jednoduché a intuitivní ovládání

snadná instalace, Wi-Fi připojení Zápory drahé předplatné, bez něj omezené funkce

aplikace není v češtině

nepodporuje Apple HomeKit