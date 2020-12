Recenze chytrého vysavače Electrolux Pure i9.2: ideální společník nejen do malého bytu

I když jsme v současné době všichni zavření doma, neznamená to, že si najdeme více času na úklid. Uklízení je jedna z nejméně příjemných činností, které bychom se rádi vyhnuli, či ji alespoň pokud možno co nejvíce automatizovali. K tomu ideálně slouží chytré vysavače, které se role užitečného „otroka“ rády chopí.

Švédská firma Electrolux není mezi vysavači žádným nováčkem, právě naopak. Švédové jako první přišli s vysavačem jako takovým a dokonce českou slovní zásobu obohatili o slovo luxovat. A ani s chytrými vysavači nejsou pozadu – vždyť i první robotický vysavač nesl logo firmy Electrolux. Jak ale jejich model Pure i9.2 obstojí v mé náročné domácnosti?

Design a konstrukce

Musím říct, že ačkoli se Electrolux Pure i9.2 nechlubí žádnými designovými cenami, subjektivně se mi líbí asi nejvíce ze všech robotických vysavačů, které jsem kdy testoval. Zlatá barva plastů sice působí trochu odvážně, na druhou stranu jej zase tak snadno nepřehlédnete. Jeho velkou předností jsou rozměry 31,5 x 31,5 x 8,5 centimetrů a váha 3,3 kilogramů, díky kterým je ideálním společníkem do malého bytu. Miniaturní rozměry má také základna, která je jen o něco málo větší než samotný vysavač a moc místa vám v domácnosti nezabere.

I přes své menší rozměry je Electrolux Pure i9.2 robustním vysavačem, o který nemusíte mít obavy. Čelní straně dominuje laserový modul technologie 3D Vision, který se stará o precizní mapování vašeho bytu a včasného rozpoznání případné kolize. Kdyby vysavač náhodou narazil do překážky, před poškozením ho ochrání nárazníky, které jej včas přinutí změnit směr. Trojúhelníkový tvar je dle mého názoru mnohem lepší řešení než standardní kruhové. Vysavač se tak mnohem lépe dostane do rohů v místnosti.

Na spodní straně najdeme jeden velký kartáč, který sbírá nečistoty do nádržky, a také jednu zametací „metličku“. Prvně jsem si myslel, že jen jedna metla bude málo, praxe ale ukázala, že bohatě stačí. Rovněž nemusíte hned dokupovat další, v krabici totiž najdete jednu náhradní. Kolečka vypadají, že zvládnou i náročnější terén, a samotný vysavač nemá potíže ani s překonáním standardního prahu.

To nejdůležitější, tedy vysypání nečistot z robotického vysavače, je řešeno pomocí zásobníku, ke kterému máte přístup na jedno kliknutí tlačítka na horní straně. Na rozdíl od jiných konkurentů nemusíte robota převracet pokaždé, když chcete vysypat nasbírané nečistoty a prach. A že budete vysypávat poměrně často, neboť zásobník toho zrovna moc nepobere (konkrétně 0,7 litru).

Připravte se, že minimálně jednou týdně bude třeba obsah zásobníku vysypat, ve větší domácnosti i několikrát týdně. Robot v mém bytě o výměře 55 m² vysával každý den, s výjimkou víkendů.

Mobilní aplikace a chytrá domácnost

Po vybalení a umístění robota je potřeba sáhnout po mobilní aplikaci Electrolux Wellbeing, díky které můžete robotický vysavač ovládat, ale především ho spárujete s Wi-Fi. Po jednoduchém úvodním nastavení vás přivítá aplikace, která je na můj vkus trochu moc spartánská. Kromě jednoduchých statistik luxování a plánování vysávání v ní totiž moc dělat nemůžete.

Možnosti jako jsou mapování či možnost zakázat robotu vysávat v některých částech bytu považuji za ryze standardní, stejně jako rychlé ovládání výkonu vysavače.

Plánování úloh je rovněž až příliš jednoduché – kromě místa, kde vysávat, režimu vysávání, času a dnů v týdnu totiž nic jiného nastavit nemůžete. Třeba taková banalita, jako odložení naplánovaného vysávání či přeskočení jednoho dne, není bohužel záležitost jednoho kliknutí.

Tím se dostávám také k chytré domácnosti, která je jednou z Achillových pat Electroluxu Pure i9.2 – žádnou integraci zde nečekejte. Ať už máte domácnost postavenou na Google Home, Amazon Alexa či HomeKitu, nic z toho vám nebude k dispozici pro integraci robota. Tohle mě mrzelo poměrně hodně, nicméně podle informací přímo od společnosti Electrolux by podpora pro Google Home a Alexu měla být přidána do konce roku 2021.

Úklid zvládá na jedničku

Co Elextroluxu Pure i9.2 chybí na chytrých funkcích, to vám vynahradí na těch úklidových. Má domácnost rozhodně není robotickým vysavačům přívětivá – malé a velké prahy, koberce a malé koberečky, gauč, dvě křesla a optický kabel na podlaze je jen drobný výčet toho, s čím si robotický vysavač musí poradit, aby v mé domácnosti obstál.

Musím říct, že mě Electrolux velmi příjemně překvapil. O volný kabel nezavadil ani jednou, koberce mu nedělaly žádný problém a o křesla se nijak nezasekával. Malé koberečky mu potíže dělaly, ale to mu úplně nemůžu vyčítat. Fajn je, že si Electrolux Pure i9.2 poradil i s vyššími 2,5cm prahy. Občas to sice po dvou neúspěšných pokusech vzdal, ale i tak si vedl nad očekávání dobře.

Electrolux PURE i9.2

Watch this video on YouTube

Větší problém zaznamenal jen jednou, a to když se vydal na úklid do koupelny. V jednom koberečku s vyšším vlasem zvládl zamotat svou metličku, což si následně vynutilo mou pozornost na dobrých deset minut. Až na tento drobný incident ale Electrolux vysával prakticky ukázkově a já neměl problém nechat jej vysávat i v případech, kdy jsem nebyl doma a tudíž jej neměl pod kontrolou.

Pokud bych měl Electroluxu něco vypíchnout, je to preciznost, s jakou provádí úklid. Do problematických míst i do rohů si klidně najede několikrát a jeho laserové mapování prostoru je takřka bezchybné. Po žádném chytrém vysavači, který jsem měl možnost testovat, jsem doma neměl tak uklizeno.

Čištění je taktéž otázka chvilky, aspoň pokud jde o dobře přístupný zásobník na nečistoty. Pokud máte v domácnosti zvíře, či máte pevné vlasy, nevyhnete se častějšímu čistění sběrného kartáče a vymotávání vlasů a chlupů z metličky. Ačkoli je to činnost nepříjemná, nezabere vám tolik času, neboť jsou všechny mechanické části dobře přístupné pro údržbu.

Co se týče hluku, při výkonném režimu si televizi pravděpodobně nepustíte (hlasitost je až 75 dB), ale na režim smart (ten zvýší výkon na kobercích) už to velká překážka není. Standardně Elextrolux uklízel zhruba hodinu, přičemž jeho baterie mu bohatě vystačí až na 70 minut úklidu. Do plna se poté nabije za 2,5 hodiny. Mých 29 metrů čtverečních úklidové plochy ale na druhou stranu není zrovna výzva pro baterie jakéhokoli robotického vysavače.

Závěrečné hodnocení

Electrolux Pure i9.2 mě velmi příjemně překvapil. Co se týče úklidu, je jednoznačně jedním z těch nejlepších, který jsem měl možnost testovat. Precizní úklid takřka bez záseků a přešlapů je něco, co od robotického vysavače očekávám. Stejně jako notnou míra samostatnosti a jisté zodpovědnosti vůči prostoru, kde uklízí. Mít možnost nechat vysavač bez obav uklízet domácnost je bohužel luxus, který každý vysavač nenabízí.

Snadná údržba a malé rozměry jsou rovněž velkou předností. Laserové měření prostoru je funkce, bez které bych si robotický vysavač určitě nekoupil. Ani přes superlativa, která sypu z rukávu směrem k úklidu, to ale neznamená, že by Electrolux Pure i9.2 byl bez chyb. Chytré funkce a propojenost s chytrou domácností je něco, co by u robotických vysavačů měla být samozřejmost. Zde se to ovšem omezilo jen na nezbytný základ, který sice neurazí, ale rozhodně mě nepotěšil. Někomu by mohl vadit i menší zásobník na odpadl, ale vzhledem k rozměrům vysavače to za zápor nepovažuji.

Cenově se Electrolux Pure i9.2 nachází ve vyšší střední třídě – 15 999 Kč je za robotický vysavač poměrně hodně, na vyšší třídu v podobě Roomby se nicméně částkou nedotahuje. Pokud hledáte levnější robotický vysavač s lepšími chytrými funkcemi, máte na výběr jak například Symbo Laserbot 750, tak dražší Roomba i7. V chytrých funkcích se jim Electrolux nemůže rovnat, ale předčí je v tom nejdůležitějším, tedy kvalitě úklidu. A to se počítá.