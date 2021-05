Recenze ASUS Zenfone 8: nejlepší z nejmenších

Rok, co rok přicházejí na trh větší a větší smartphony a kompaktní telefony už takřka vymizely. Loni se o slovo přihlásil Apple s iPhonem 12 mini. Mezi Androidy příliš na výběr není a poslední opravdu kompaktní vlajkovou lodí byl snad jen Pixel 5. Tchajwanský Asus se vždy snažil své smartphony dělat co nejmenší, proto vymýšlel různé atypické konstrukce a mechanismy – viz. Zenfone 6 a Zenfone 7 Pro. Letos opět vsadil na kompaktnost a před malou chvílí oficiálně představil nový vlajkový smartphone Asus Zenfone 8.

Ten patří k nejmenším (vlajkovým) smartphonům na trhu a nebýt tlustších rámečků, byl by ještě o něco menší. Úhlopříčka 120Hz displeje je 5,92 palců a hmotnost telefonu nepřekročila 170 gramů. Výbava je i přes malé proporce špičková. Najdeme zde Snapdragon 888 s podporou 5G, slot na dvě SIM karty, 3,5mm audio výstup na sluchátka, notifikační diodu, dva zadní fotoaparáty, a dokonce i voděodolnost IP68. O dlouhou výdrž se stará 4000mAh baterie s rychlým 30W nabíjením. Jen bezdrátové nabíjení chybí, což je škoda.

Malé rozměry, voděodolnost IP68, 120Hz AMOLED displej pod 6 palců, stereoreproduktory

Snapdragon 888, 4000mAh baterie s rychlým 30W nabíjením, 3,5mm audio jack

Dva zadní fotoaparáty, nahrávání až v 8K, nebo ve 4K až při 120 fps

Asus Zenfone 8 se na českém trhu prodává od dnešního dne, tj. od 12. května za doporučenou cenu 18 490 Kč za variantu s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Od 12.5. do 31.5. bude možné využít speciální nabídku pro první zájemce, kdy bude novinka dostupná za lákavých 15 990 Kč. Tato nabídka bude probíhat pouze na oficiálním e-shopu a u vybraných prodejců. Jedná se o nejlepší kompaktní smartphone na trhu, jací jsou jeho konkurenti a jaká je „osmička“ v praxi? To a mnohem více se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

Balení obsahuje vše potřebné. Najdete v něm plastový kryt, sponu pro vyjmutí slotu na karty, stručnou uživatelskou příručku a nabíječku.

Napájecí adaptér je trochu rozměrnější a má výkon 30 W. Za jeho přítomnost v balení chválím. K němu se připojuje metrový kabel s USB-C koncovkami.

Design: co je malé, to je milé

Asus se při návrhu nové vlajkové lodi rozhodl vzít design a nekompromisní výbavu ze smartphonů ROG Phone a vše zabalit do kompaktního voděodolného těla. Zhruba tak by se dala novinka shrnout. Plno lidí stále vyžaduje malé smartphony a zároveň chtějí zařízení bez kompromisů. Podle průzkumu až 67 % zájemců o kompaktní smartphone preferuje úhlopříčku menší než 6 palců.

Design je hodně konzervativní, a tak trochu obyčejný. Obzvláště námi testovaná černá varianta je hodně střídmá. Na výběr je ale ještě o něco málo odvážnější stříbrná verze.

Nejvýraznějším prvkem, kterého si každý ihned všimne, jsou zkrátka malé rozměry. Výška činí 148, šířka 68,5 a tloušťka příjemných 8,9 milimetrů. Hmotnost se zastavila na 169 gramech. Ergonomie je bravurní. Dlouho jsem v ruce nedržel smartphone, který by se dal pohodlně ovládat jednou rukou.

Kovové tělo s nízkou hmotností a voděodolností

Telefon se vejde do každé kapsy a díky nízké hmotnosti o něm nebudete ani vědět. Jedná se o velice sympatické zařízení, které jsem si během 14denního testování díky jeho rozměrům velice oblíbil. Záda jsou po delších stranách zaoblena, což dopomáhá k výbornému úchytu.

Zadní strana a boky jsou z hliníku. Matná úprava je velice příjemná, i když jsou záda trochu kluzčí. Fotomodul na zádech vystupuje jen nepatrně, za což chválím. Na horní straně našel své místo 3,5mm výstup na sluchátka, za což chválím. Nezapomnělo se ani na notifikační diodu, kterou naopak najdeme netradičně na spodní straně.

Vespodu se nachází i slot na dvě nanoSIM karty – jen si dejte pozor na to, že dírka pro vložení spony pro vyjmutí slotu vypadá úplně stejně jako mikrofon, který je umístěn také hned vedle. Dále je zde zdířka USB-C a hlasitý reproduktory, kterému dělá stereo doplněk telefonní sluchátko. Dohromady hrají reproduktory velice dobře a zvukovému projevu nechybí ani basy, díky kterým příjemně vibruje zadní strana. Velice chválím, že je smartphone voděodolný a prachuvzdorný s certifikací IP68.

120Hz AMOLED displej pod 6 palců

Asus Zenfone 8 disponuje 5,92palcovým AMOLED displejem s rozlišením Full HD+ (2400 x 1080 pixelů) a jemností 445 pixelů na palec. Jeho poměr stran je 20:9, disponuje 112% pokrytím barevného gamutu DCI-P3 a podporuje HDR10+. Díky maximální svítivosti 800 nitů (krátkodobě až 1100 nitů) je skvěle čitelný na přímém slunci.

Zobrazovací schopnosti displeje jsou výborné a nemám k němu žádné výhrady. Nechybí mu ani funkce Always-on, možnost ztlumení blikání obrazovky při nízkém jasu nebo upravení teploty a barev displeje.

Potěší, že disponuje vysokou 120Hz obnovovací frekvencí pro plynulé animace. Chválím, že uživatel má na výběr mezi 120, 90 a 60Hz frekvencí. Asi nejlepší volbou je ale automatický režim, který sám vybírá vhodnou frekvenci dle stylu používání. Nejčastěji volí 90 Hz, což plně dostačuje a rozdíl oproti 120 Hz je minimální. Když ale například spustíte aplikaci YouTube, hodnota frekvence poklesne na 60 Hz. Díky tomuto řešení telefon ušetří hodně energie. Jen je škoda, že při Always-on displeji se používá 90Hz frekvence.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít čtečky otisků prstů. Ta je integrována v displeji a jedná se o optickou technologii. Odemykání je velice rychlé a čtečka patří k nejrychlejším na trhu. Také je vhodně umístěna a přiloženým prstem na ní nemusíte příliš tlačit.

Pro odemykání můžete zvolit i 2D sken obličeje. Ten sice nezajišťuje takové bezpečí, ale také se jedná o rychlou, a hlavně pohodlnou formu zabezpečení. Funguje při jakémkoliv natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek.

Hardwarová výbava: vlajková loď se vším všudy

Zenfone 8 je poháněn vlajkovým procesorem Snapdragon 888 (1x 2,84GHz Kryo 680, 3x 2,42GHz Kryo 680 a 4x 1,80GHz Kryo 680) doplněným o grafický akcelerátor Adreno 660. Použitý procesor zajišťuje vysoký výkon i efektivitu. Při hraní i těch nejnáročnějších her vám nic chybět nebude a nikde nepocítíte žádný záškub či zpomalení.

Hardwarové parametry Asus Zenfone 8 Systém: Android 11 Rozměry: 148 x 68,5 x 9 mm , Hmotnost: 170 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 5,92", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, makro Třetí fotoaparát: , Přední kamera: bude upřesněno Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

K ruce mu je 8 až 16 GB RAM a uživateli je poskytnuto 128, respektive až 256 GB úložného prostoru. To je hodnota konečná, protože telefon nedisponuje slotem na paměťové karty. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS a NFC. Nechybí ani podpora VoLTE a VoWiFi.

Výdrž baterie a rychlé 30W nabíjení

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s kapacitou 4000 mAh. To je vzhledem k rozměrům slušná hodnota. Připočtěte si k tomu malý displej, úsporný čipset a skvělou optimalizaci softwaru a rázem dostanete 1,5denní výdrž na jedno nabití při běžném používání.

Správa napájení nabízí hned několik výkonnostních režimů. Vybrat můžete vysoký výkon, dynamický, odolný, ultra trvanlivý nebo rozšířený.

Výdrž baterie se hodně odvíjí od stylu používaní. Zatímco já osobně jsem měl večer před spaním v průměru ještě 35 %, pokud telefon opravdu zatížíte a budete hojně využívat 120Hz panel a další funkce, které vybíjí baterii, může být výdrž pouze jednodenní.

Telefon také podporuje rychlé 30W nabíjení, díky čemuž jej za 25 minut dobijete na 60 % kapacity, za 38 minut na 80 % a plné nabití trvá hodinu a 20 minut. Ano, posledních 20 procent už jde dost ztuha. I tak je rychlost nabíjení velice dobrá. Bohužel se opět nedostalo, jak je u Asusu zvykem, na bezdrátové nabíjení.

Android 11 a prostředí ZenUI 8

O software se pochopitelně stará Android ve verzi 11, na který Asus narouboval svou nadstavbu ZenUI 8. Příliš se zde zdržovat asi nemá cenu – ZenUI se příliš od čisté verze Androidu neliší, vše je krásně přehledné a příkladně odladěné. Od výrobce nenajdete žádné tuny předinstalovaného balastu, jen pár aplikací.

V systému najdete jen pár vychytávek navíc. Tam, kde jiní výrobci posouvají Android kupředu, tam se Asus veze na chvostu a čeká, co Google implementuje příště. Taková nadstavba ZenUI 5 byla o něco líbivější. Proti čistému Androidu nic nemám, ale od vlajkové lodi očekávám plný servis nejen po stránce hardwaru, ale také po stránce softwaru.

Ale abych jen nekritizoval. Vypínací tlačítko je o něco „chytřejší“. Dvojitým stisknutím můžete spustit Google Assistanta, zapnout/vypnout Wi-Fi, svítilnu, Bluetooth, hotspot, pořídit screenshot nebo změnit zvukový profil. Využívat můžete i různá gesta, např. ty na zamykací obrazovce pro spuštění konkrétních aplikací a funkcí. A nechybí ani herní džin (režim) nebo AudioWizard – pokročilejší nastavení audia.

Fotoaparát: na nejlepší ztrácí, a to i do počtu čoček

Asus Zenfone 8 je vybaven dvěma zadními fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 64 MPx, světelnost f/1.8, fázové ostření, je opticky stabilizován a velikost senzoru je 1/1,7“. Fotografie jsou ukládány v 16MPx rozlišení pro maximální kvalitu, což oceníte nejen za nízkých světelných podmínek.

Druhým snímačem se stal 12MPx širokáč s Dual PDAF, světelností f/2.2, úhlem záběru 113° a s možností zachycovat makro snímky ze vzdálenosti 4 centimetrů. Přední selfie kamerka s rozlišením 12 MPx , světelností f/2.45 a duálním ostřením pořizuje snímky se záběrem 76,5°.

Mezi funkce fotoaparátu patří HDR, detekce scény, noční režim, profesionální mód (i pro video), sken dokumentů a několik dalších standardních režimů. Aplikace fotoaparátu nabízí široké možnosti nastavení a její používání je intuitivní a pohodlné.

Fotografie za dobrého světla

Začnu nejprve s hodnocením hlavního fotoaparátu. Za dobrých světelných podmínek o něm nemůžu říct moc špatného – fotky mají dobrý dynamický rozsah, jsou plné detailů, barvy jsou přirozené a problémem není ani krásný bokeh efekt. Jen HDR fotografie občas působí trochu nepřirozeně – zejména obloha bývá hodně temná. HDR snímky mají blízko k těm, co produkují iPhony.

Makro snímky jsou taktéž povedené. Nechybí jim ostrost, detaily ani masivní bokeh. Jen ostření je u hlavního fotoaparátu na trochu větší vzdálenost (zhruba 10 cm). Širokoúhlá kamerka zvládá ostřit už od 4 centimetrů a snímky jsou v jejím podání nadprůměrné.

Ve výčtu funkcí nechybí ani portrétní režim. Ten osobu/objekt dvojnásobně přiblíží a za pomocí softwaru rozmaže pozadí. Vše funguje výborně.

Širokoúhlý fotoaparát

Širokoúhlý objektiv nefotí špatně, ale k nejlepším nepatří. Oproti hlavnímu snímači jsou fotky více saturované, mají méně detailů a zejména v okrajích jsou snímky rozmazané. Částečně chválím za dobrou korekci snímků, takže fotografie nejsou při okrajích deformované.

Širokáč tak neurazí, ale ani nenadchne. Co ovšem nepotěší více je absence teleobjektivu, který najdeme u modelu Asus Zenfone 8 Flip, jehož recenzi budeme publikovat zítra ráno.

Focení v noci a noční režim

Za horších světelných podmínek se nicméně nejedná o žádnou slávu. I přes přítomnost optické stabilizace a funkce seskupování čtyř pixelů do jednoho, se u fotografií vyskytuje neostrost a šum. U některých scén to není špatné, ale jiné vlajkové modely jsou na tom lépe.

Pochválit ale musím noční režim. S ním dosáhnete mnohem ostřejších snímků. Většinou scénu i více prosvětlí, utlumí světelné zdroje a vytáhne kontrast. Širokoúhlý fotoaparát nepodává za tmy vůbec dobré výsledky a je nutné použít noční režim.

Záznam videa až v 8K rozlišní nebo ve 4K při 120 fps

Asus Zenfone 8 zvládá natáčet až v 8K rozlišení při 24 snímcích za vteřinu. Tento záznam je dostupný jen pro hlavní fotoaparát, je stabilizovaný a výsledky nejsou vůbec špatné.

ASUS Zenfone 8: camera test (8K, 24 fps)

Watch this video on YouTube

Já osobně ale nejčastěji natáčím ve 4K rozlišení při 60 fps. I v tomto formátu lze využít optické a elektronické stabilizace obrazu. Výsledné video je velmi dobré a je dostupné i pro širokáč.

ASUS Zenfone 8: camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Bohužel mezi oběma fotoaparáty lze plynule přepínat pouze během natáčení Full HD videa. Ve 4K při 30 fps dochází k výraznému oříznutí obraz (k většímu než při 60 fps, ale k menšímu než u 8K), ale díky tomu je mnohem účinnější stabilizace.

ASUS Zenfone 8: camera test (4K, 120 fps, slow motion)

Watch this video on YouTube

Hodně jsem si oblíbil i zpomalené záběry ve 4K při 120 fps. Zpomalení můžete upravit rovnou v telefonu. U Full HD lze zvolit až 240 fps a u 720p videa 480 snímků.

Závěrečné hodnocení

Asus Zenfone 8 je zdařilou vlajkovou lodí. Tchajwanskému výrobci se podařilo vměstnat bohatou výbavu do malého těla. A právě zájemcům o malé telefony bych jej vřele doporučil. Ergonomie zařízení je špičková a takřka nic mu neschází. Výkonu má na rozdávání a systém je skvěle odladěný. Vyzdvihnout musím i kvalitní 120Hz AMOLED displej, který lze přepnout i na 90Hz frekvenci. Za zmínku stojí i rychlá čtečka otisků prstů a výborně hrající stereo reproduktory.

Výrobce nezapomněl ani na 3,5mm audio jack, notifikační diodu a chválím za voděodolnost IP68. Do malého těla se podařilo vměstnat i baterii o slušné kapacitě, která zaručuje slouhou výdrž a potěší i rychlé 30W nabíjení. Jen design je trochu střídmý a zejména široké rámečky okolo displeje nepůsobí moc dobře. Asi nejvíc mě osobně mrzí absence bezdrátového nabíjení a někoho nepotěší ani chybějící slot na microSD karty.

Hlavní fotoaparát pořizuje pěkné snímky za jakýchkoliv podmínek a natáčí i kvalitní videa. Širkokáč podává průměrné výsledky a nepotěší chybějící teleobjektiv. Cena je vzhledem k výbavě sympatická. Konkurentů příliš mnoho není. Asi největšími jsou Google Pixel 5, iPhone 12 Mini, respektive o něco větší iPhone 12, nebo Samsung Galaxy S21.