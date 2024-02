Recenze Asus Zenbook 14 OLED: malými krůčky k vrcholu

Asus Zenbook 14 OLED s produktovým číslem UX3405MA-OLED231W je zástupce oblíbených notebooků určených nejen pro práci. Uvnitř tenkého hliníkového těla naleznete novou řadu procesorů Intel Core i7 v čele s grafickou kartou Arc. Samozřejmostí je OLED panel, nově se 120Hz obnovovací frekvencí a od výdrže baterie se rovněž dají očekávat velké věci. Obstojí však i v reálném testování? Nejen na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Designem se nejnovější Zenbook 14 OLED odkazuje na japonskou uměleckou techniku známou jako kincugi. Poprvé se tento design objevil u Asus notebooků před dvěma roky a od té doby se většinou jen mění barevné provedení. U letošního modelu je k dispozici stříbrná a tmavě modrá barevná varianta.

Nechybí hliníkové tělo, avšak na speciální plazmokeramickou úpravu se již nedostalo. Ta mimo jiné například u Zenbooku S 13 OLED pomáhala redukovat šmouhy a otisky prstů. Model pro rok 2024 je bohužel přesným opakem. Nepěkné šmouhy a otisky se velice rychle objeví na těle a co hůř, nejdou vůbec lehce dolů. Ideálně je potřeba navlhčený ubrousek. Stříbrná varianta bude mít v tomto ohledu výhodu, protože šmouhy na ní nejdou tak moc vidět.

Mezigeneračně jsme se dočkali nepatrného zmenšení rozměrů (31,24 × 22,01 × 1,49 cm). Hmotnost 1,28 kilogramu je rovněž na 14palcový notebook perfektní. Na druhou stranu to má svá negativa – otevření víka jednou rukou není úplně ideální a občas se mi stávalo, že jsem pohnul celou základnou. Někomu by rovněž mohl chybět dá se říct tradiční mechanismus pantu, který spodní část zařízení při otevření víka mírně nadzvedl.

Obecně je ale konstrukce notebooku velmi povedená. Nikde se nic neprohýbá, vše velmi dobře lícuje a potěší možnost otevření víka až do úhlu 180 stupňů.

Klávesnice patří u Asus notebooků k těm povedenějším a nejnovější model to jen potvrzuje. Využívá se standardní rozložení i klávesy. Jedinou novinkou je dedikovaná klávesa pro emoji a GIF, která je normálně ve Windows ukryta pod zkratkou „WIN + .“. Oproti minulým modelům už zde nenajdete čtečku otisků prstů. Biometrické zabezpečení nově zajišťuje infračervená kamera, která funguje výborně.

Klávesnice je vybavena českými popisky, samotné klávesy mají zdvih 1,4 mm podobně jako u mnoha jiných Asus notebooků. Bílé podsvícení je k dispozici ve třech různých úrovních. Touchpad je poměrně velký a příjemný na dotek. S jeho fungováním jsem neměl sebemenší problém, ať už šlo o citlivost či třeba jednotlivá kliknutí. V pravém horním rohu rovněž nechybí možnost aktivace virtuální numerické klávesnice. Na občasné použití poslouží velice dobře, avšak pokud s čísly pracujete často, pravděpodobně se budete chtít porozhlédnout po samostatné numerické klávesnici.

Využiti OLED panelu u Asusu příliš nepřekvapí, navýšení obnovovací frekvence na 120 Hz už však ano. Samozřejmě u zařízení určeného pro práci to není tak důležité, avšak mít možnost výběru se vždy hodí. Buď využijete plynulejší obraz, anebo si necháte základní 60Hz obnovovací frekvenci a lepší výdrž baterie.

Ve zbytku parametrů jde o poměrně tradiční lesklý OLED s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů a tedy poměrem stran 16:10 a bohužel stále jen s maximálním jasem o hodnotě 400 nitů. Při přehrávání HDR pak jas může dosáhnout až na 500 nitů. Nyní na začátku roku jsem nepociťoval problém s čitelností venku, avšak v letních měsících to bude horší. Samotná obrazovka pokrývá sto procent barevného prostoru sRGB a DCI-P3.

Zároveň je u testovaného modelu k dispozici dotykové ovládání s podporou stylusu. Specifická je tato varianta také v odlišné ochraně displeje. Využívá se tvrzené sklo Corning Gorilla Glass, které můžete znát hlavně z mobilních telefonů. To je mimo jiné také jeden z důvodů, proč je dotyková verze Zenbooku o něco těžší.

Vedle tradiční Full HD webkamery si můžete všimnout několika dalších senzorů. Jak již bylo zmíněno, biometrické odemykání nově zajišťuje IR kamera namísto čtečky otisků prstů. Odemykání notebooku přes Windows Hello funguje perfektně i v úplné tmě. Mezi plusy se dá zařadit integrovaná krytka, která zakryje nejen webkameru ale i IR senzor. Kvalita kamery je velmi dobrá a poslouží skvěle na klasické domácí použití.

Zvuk mají na starost stereo reproduktory, které směřují do stran. Jsou dostatečně hlasité a oproti minulým generacím je slyšet evidentní zlepšení. Basy jsou poměrně výrazné a obecně zvuk již není tak plochý.

Na testování přistála základní varianta s novým procesorem Intel Core Ultra 7 155H. Jde o úsporný šestnáctijádrový procesor z řady Meteor Lake. Přídomek Ultra značí, že je vybaven integrovanou grafickou kartu řady Arc. Na trhu můžete objevit rovněž levnější variantu, která využívá starší Iris grafiku. I když novinka přináší poměrně výrazné vylepšení grafického výkonu, stále nejde o dedikovanou GPU, ale integrovanou, takže například nějaké skvělé hraní nových neočekávejte. V neposlední řadě je čipset vybaven dvěma koprocesory, které pomáhají u AI a strojovém učení.

V základu je k dispozici 16 GB DDR5 paměti a 1TB SSD, který jako jedinou komponentu můžete vyměnit. U operační paměti se musíte spokojit s konfigurací, kterou zakoupíte. V benchmarku CrystalDiskMark jsem při čtení rychlosti disku naměřil 4 996 MB/s a při zápisu 3 450 MB/s. To jsou velmi dobré hodnoty, i když z minulého roku víme, že Asus dokázal do podobně naceněných zařízení vložit i rychlejší disky.

Výkon procesoru Intel Core Ultra 7 155H je velmi dobrý, pokud se bere v potaz, že jde o úspornou variantu, která má „pouze“ 6 výkonných jader a zbytek úsporných. Pro srovnání s minulou generací je vidět největší nárůst v Multi Core aplikacích. Výborný nárust výkonu lze také pozorovat u integrované grafiky Arc. Výše uvedené výsledky benchmarků jsou ze standardního režimu, který mi již dlouhodobě přijde u Asus notebooků jako nejlepší řešení. Tichý režim výrazně omezuje výkon za trochu menší hluk, a naopak u výkonného režimu se utrhne z řetězů a ventilátory jsou hodně hlučné a otravné. Výsledný nárust výkonu však není zrovna velký.

Konektorová výbava je bohužel téměř totožná jako u předchozích Zenbooků. Píšu to hlavně z důvodu dvou USB-C konektorů na právě straně. Podporují protokol Thunderbolt 4, takže kromě možnosti přenosu obrazu, se používají pro nabíjení. A právě kvůli němu bych uvítal jeden z těchto konektorů na levé straně. Místo něj se tam ale nachází klasický USB-A port.

Pravá strana kromě USB-C nabídne ještě HDMI 2.1 konektor, 3,5mm kombinovaný audio jack a informační diody. U bezdrátových technologií nechybí Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. V obou případech jsem obě funkce používal bez problémů.

Na notebooku je již předinstalovaný operační systém Windows 11 Home, ke kterému společnost doplňuje několik svých aplikací jako je MyAsus pro nastavení a správu zařízení či GlideX pro možnost vytvoření sekundární obrazovky z tabletu či telefonu. Obecně potěší minimum bloatwaru. V podstatě jde jen o antivirus McAfee, který jde ale naštěstí na pár kliknutí odinstalovat.

Jeden z největších plusů a důvodů pro koupi například proti předchozí generaci je určitě výdrž baterie. Nejen že samotná kapacita akumulátoru narostla na 75 Wh, ale nový procesor je opravdu úsporný. Při klasické kancelářské práci, psaní ve Wordu, brouzdání po internetu, přehrávání hudby ve Spotify a občasném videu na YouTube jsem se dostával na 7 až 8 hodin na jedno nabití. A to při maximálním možném jasu a aktivní 120Hz obnovovací frekvenci. U minulých modelů jsem se na podobné hodnoty dostával s poloviční obnovovací frekvencí a výrazně nižším jasem.

Nabíjení pak probíhá pomocí 65W adaptéru, který je zakončen USB-C konektorem. Kompletní nabití trvá dvě hodiny, každopádně prvních 80 procent se nabije zhruba za hodinu. Poté se rychlost nabíjení výrazně zpomalí.

Asus Zenbook 14 OLED se mezigeneračně příliš nezměnil. Na první pohled vypadá identicky, parametrově je na tom velice podobně, každopádně Asus se stále postupuje malými krůčky kupředu k tomu, aby vytvořil téměř dokonalé zařízení. V testované konfiguraci za něj zaplatíte 32 490 Kč. Výkonnější verze s Intel Core Ultra 9 185H je o 2 500 Kč dražší.

Během testování jsem nenarazil na žádný problém, kvůli kterému by se notebook nedal doporučit. Největší negativa míří k nižšímu jasu displeje, u kterého by hlavně v letních měsících mohl být problém s čitelností na slunci. Dále bych uvítal USB-C konektor na obou stranách základny pro jednodušší nabíjení. V neposlední řadě příliš nepotěší, že jde o magnet na otisky a šmouhy a víko málokdy zůstane čisté.

Naopak pozitivně překvapí výbornou výdrží baterie. OLED displej se 120Hz frekvencí vypadá perfektně, navíc potěší podporou dotyků. Nově je navíc u základního modelu k dispozici IR kamera pro skenování obličeje a úpravou prošly také stereo reproduktory. Pro někoho může jít o menší novinky, každopádně Asus šel spíše konzervativnější cestou na jistotu. Ostatně i předchozí Zenbooky 14 byly velmi povedené, takže nějaké radikální změny nejsou třeba.

Autor článku

David Trlica

Nadšenec do mobilních technologií a systému se zeleným robotem. Již několik let informuje čtenáře o novinkách a zajímavostech z různých koutů IT sféry.