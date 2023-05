Recenze Asus Zenbook S 13 OLED: tenký, s hmotností 1 kg a skvělou výbavou

Zenbook je ideálním přenosným modelem a přímou konkurencí MacBooku Air

Jedná se o nejtenčí notebook na světě s 13,3″ displejem

Za konfiguraci s i7, 16 GB RAM a 1TB úložištěm zaplatíte 35 990 Kč s DPH

Asus Zenbook S 13 OLED s modelovým označením UX5304VA-OLED075W už na první pohled zaujme malými rozměry a nízkou hmotností. Dokonce je menší a lehčí než MacBook Air M2. Přitom však nechybí solidní konektorová výbava, povedený OLED displej nebo velmi dobrá výdrž. Minimálně podle parametrů má nakročeno k tomu, aby se stal ideální volbou pro zařízení na cesty i časté přenášení. Dokáže to však potvrdit i v reálném testování? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Sympatické je, že novinka byla navržena s důrazem na udržitelnost a uhlíkovou neutralitu. Šasi jsou částečně vyrobeny z recyklovaných kovů a plastů. Navíc se dodává v obalu s certifikací FSC Mix. Používá bezhalogenovou elektroniku a v případě mnou testované varianty Basalt Gray i zcela nový elegantní, ekologický plazmokeramický hliník, což z něj dělá nejekologičtější Zenbook vůbec.

Oficiální česká premiéra tohoto modelu proběhla tento týden 23. května v prostorách pražského Portu, kde nechyběla ani naše redakce. Notebook jsme ale dostali s podstatně větším předstihem a zde jsou naše dojmy z více než dvoutýdenního testování.

Design a konstrukce

Minimalistický design, se kterým přišel Asus v minulém roce například u Zenbooku 14, zůstává i u letošních modelů. Na víku je vyveden monogram loga společnosti. A to ve stylu, který má připomínat japonskou techniku kincugi. Testovaný notebook je k dispozici ve dvou barevných variantách – modré a šedé. K dispozici jsem měl druhou jmenovanou variantu. Oproti černé variantě je totiž víko pokryto speciálním plazmokeramickým hliníkem, který má přinést zvýšenou odolnost proti opotřebení. Modrá barva pak má klasický hliník bez speciální úpravy.

Zvýšená odolnost proti opotřebení se bohužel v krátkém testu odzkoušet nedá. Můžu však potvrdit, že na dotyk je nový materiál příjemný, a navíc není tak náchylný na šmouhy a otisky prstů. Zbytek těla notebooku už je pak z klasického hliníku.

S rozměry 29,62 × 21,63 × 1,18 cm se řadí mezi vůbec ty nejmenší třináctipalcové ultrabooky na trhu. Nízká hmotnost 1 kilogram to jenom potvrzuje. Při přenášení v batohu jsem častokrát úplně zapomněl, že nějaký notebook mám u sebe. Nízká váha však s sebou přináší jedno menší mínus, otevření víka jednou rukou je poměrně pracné. Stávalo se mi, že notebook „jezdil“ po stole. Podobně jako u jiných Asus Zenbooků, i zde se při otevření využívá víko k nadzvednutí základny. To v první řadě mírně zlepšuje ergonomii. Hlavním důvodem je však poskytnutí lepší cirkulace vzduchu, což se u tak malého zařízení rozhodně hodí.

Potěšila mě také možnost otevření víka až do úhlu 180 stupňů. Obecně jsem u konstrukce nezaznamenal žádný větší problém. Nikde se nic neprohýbalo ani nepůsobilo levným dojmem, i když by to třeba nízká hmotnost mohla naznačovat. V neposlední řadě je dobré zmínit splnění certifikace MIL-STD-810H, což mimo jiné znamená například lepší odolnost proti vibracím či vlhkosti.

Klávesnice a touchpad

Využívá se plnohodnotná klávesnice, samozřejmě bez numerického bloku. Všimnout si můžete toho, že u tohoto modelu chybí integrace numerické části v touchpadu. A to i přes to, že je tento prvek poměrně velký. Jeho používání bylo perfektní, prst lehce klouže po skleněném povrchu a klikání je také bezproblémové.

Velice podobnou zkušenost mám i z klávesnice. Ono obecně v posledních letech jsem neměl příliš problémy s Asus klávesnicemi. Někomu by mohl vadit poměrně nízký 1mm zdvih kláves, který je podprůměrný v porovnání s jinými přenosnými notebooky. Zpočátku vám tak může psaní připadat „mělké“, avšak dá se na to velmi rychle zvyknout a po pár dnech jsem neměl problém psát rychle a přesně jako u tradiční klávesnice.

Bílé podsvícení kláves se dá nastavit ve třech různých úrovních. Trochu mě překvapila absence čtečky otisků prstů. Lepší zabezpečení a jednodušší odemykání zde však stále je. A to díky podpoře skenování obličeje. K tomu se navíc využívá nejen webová kamera, ale také infračervený senzor.

OLED se základní obnovovací frekvencí

Lesklý OLED displej s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů (poměr stran 16:10) je jednoduše řečeno velmi dobrý. Nepodporuje dotykové ovládání a minimálně při vydání ani neexistuje vybavenější varianta, která by měla dotykový displej. Někoho by mohla zamrzet pouze 60Hz obnovovací frekvence. Z počátku jsem byl z této hodnoty skeptický, avšak ve finále to nebyl téměř žádný problém.

Svou roli v tom hraje v první řadě nízká odezva 0,2ms a také to, že jde o poměrně malý displej. V neposlední řadě určen hlavně pro kancelářskou práci, kde vyšší frekvenci příliš nevyužijete. Ať už šlo o webový prohlížeč, Word či třeba Photoshop, nepociťoval jsem nutnost mít displej s 90 či třeba 120 Hz. Na nějaké hraní není stavěn, obzvlášť to platí pro hraní s vysokými FPS. Většinou budete rádi za to, že dosáhnete na 60 FPS.

Uvítal bych o něco vyšší jas, který v základu dosahuje zhruba na 350 nitů. Při přehrávání HDR obsahu pak může dosáhnout na hodnotu až 550 nitů. Vzhledem k tomu, že jde o přenosný notebook, u kterého se počítá s použitím venku, můžou v letních měsících nastat problémy s horší čitelností. A to třeba kvůli odleskům. Konkurenční MacBook Air M2 nabízí v základu 500 nitů, což je docela velký rozdíl, který na slunci poznáte na první pohled.

Obrazovka pokrývá sto procent barevného prostoru sRGB a DCI-P3. Barevnou škálu můžete dle libosti nastavovat v aplikaci MyAsus. Na stejném místě si můžete zapnout i pomocníky k OLED zobrazovači. A to ať už jde o redukci vypalování pixelů, nebo snížení blikání v nízkém jasu.

Webkamera a reproduktory

K dispozici je Full HD webkamera, kterou doplňuje infračervený senzor. Ten se dá využít pro rychlé a bezpečné odemykání pomocí skenování obličeje a funkce Windows Hello. Odemykání fungovalo velice rychle a přesně. Nebál bych se to přirovnat kvalitativně ke smartphonům. Problém nebyl ani ve zhoršených světelných podmínkách nebo například při nošení brýlí.

Přímo webkamera neurazí, ale ani nenadchne. Na videohovory, avšak poslouží dobře. Rovnou v Asus aplikaci jsou pak k dispozici různé vizuální efekty. Od základních filtrů, přes funkci pro redukování šumu až po možnost rozmazání pozadí.

Stereo reproduktory směřují do stran, což pomáhá tomu, aby nebyly zcela utlumené. Spíš překvapí svou maximální hlasitostí. Po stránce kvality už to bylo přeci jen horší, což se dá chápat vzhledem k jejich velikosti. Na druhou stranu v porovnání se starším tabletem Galaxy Tab S6 prohrál Asus poměrně jasně. Zvuku chybí basy a zněl mi poměrně plechově. K dispozici je také kombinovaný 3.5mm audio konektor, se kterým jsem neměl sebemenší problém.

Výkon obstarávají úsporné procesory Intel Core

Řada notebooků Asus Zenbook S 13 je vybavena úspornými procesory Raptor Lake a také konkurenčními Ryzeny. Konkrétně v testovaném modelu tepe nejvýkonnější Intel Core i7-1355U. Jedná se o deseti jádrový procesor, i když z velké části převažují úsporná jádra. Konkrétně jich je osm, zatímco výkonná jádra jsou pouze dvě. Na druhou stranu velkou výhodou je nízké TDP 15 wattů. Maximálně se procesor může s aktivním turbo boostem vyšplhat na takt 3,7 GHz, při kterém si vezme až 55 wattů. Grafický výkon obstarává integrovaná GPU Intel Xe s taktem až 1,3 GHz.

Potěší velmi rychlé 1TB PCIe 4.0 SSD, u kterého bylo naměřeno v benchmarku CrystalDiskMark 6931 MB/s při čtení a 4 352 MB/s při zápisu dat. Pokud byste potřebovali větší či třeba rychlejší úložiště, můžete si jej bez problémů vyměnit za jiné typu 2280 M.2. RAM už si však nevyměníte, musíte se tak spokojit s tím, co si vyberete při koupi. V testovaném modelu je 16 GB operační paměti LPDDR5.

Výkon je v Single-Core výborný. Dvě Perfomance jádra dokážou dělat divy. U Multi-Core je to přesný opak. Osm úsporných jader poznáte v dobré výdrži baterie, ale také horším výkonu. Pro kancelářskou práci či třeba jednoduché úpravy ve Photoshopu výkon ultrabooku dostačuje. Ale pokud vyžadujete pro svou práci více jader, která jsou výkonná, nejedná se zrovna o dobrou volbu. To samé platí pro hraní her.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 202 bodů Geekbench 6 – Multi Core 8 253 bodů Cinebench R23 – Single Core 1 669 bodů Cinebench R23 – Multi Thread 5 820 bodů PCMark10 Extended 5 120 bodů 3DMark Time Spy 1 576 bodů CPU-Z – Single Core 611 bodů CPU-Z – Multi Thread 4 167 bodů Blender BMW 6:57 Blender Classroom 16:47

V League of Legends jsem naměřil 60 až 107 FPS v nativním rozlišení na nejvyšší detaily. Throttling jsem nezaznamenal, i když základna hlavně pod logem Asus byla dost horká. Přímo klávesnice byla v pořádku a teploty mě neomezovaly v používání. Counter Strike Global Offensive byl také bezproblémově hratelný. Akorát už jsem musel snížit rozlišení na Full HD a použít střední detaily. Při vysokých detailech už se v akčních scénách často padalo k 15 FPS.

Na výběr jsou tři různé režimy, které ovlivňují otáčky ventilátory, profily napájení apod. Jak už jsem si pomalu u Asus notebooků zvykl, tak výkonný režim nechá ventilátory téměř vždy na maximální otáčky. Výsledkem je poměrně velký hluk za mírné navýšení výkonu. Tichý režim výrazně limituje procesor, což pozitivně ovlivní výdrž baterie, ale samozřejmě také použitelnost. Každopádně pro lehkou kancelářskou práci je ideální a tišší ventilátory jsou příjemným bonusem.

Nejvíce jsem nicméně během testování používal standardní režim, který nabízí dostatek výkonu a průměrnou hlasitost ventilátorů. Úplně ideální to však nebylo, dva ventilátory jsou totiž poměrně malé a aby dostatečný uchladily komponenty, otáčí se v poměrně vysokých otáčkách. Občas z ničeho nic jedou na maximum, i když neděláte nic náročného. V takových případech je to dost otravné a dalo by se říct, že jde o největší negativum.

Konektivita a systém

Vzhledem k velikosti samotného zařízení, by se dalo říct, že konektorová výbava překvapí. A to v tom pozitivním smyslu. V první řadě se dá na levé straně nalézt HDMI 2.1 a dva USB-C s podporou protokolu Thunderbolt 4. Pak si můžete všimnout menší diody, která informuje o nabíjení a zbývající baterii. Na opačné straně je k dispozici plnohodnotné USB 3.2 Gen 2 typu A a kombinovaný 3,5 audio jack. K úplné dokonalosti už pouze chybí čtečka SD karet a rozdělení USB-C konektorů na obě strany. K dispozici je také Wi-Fi 6E a Bluetooth 5. Během testování jsem nenarazil na žádný problém.

V notebooku je již předinstalován Windows 11 Home, který není příliš zatížen bloatwarem. Potenciálně nejhorší je McAfee antivirus, který se dá ale bez velkých problémů odinstalovat. Zbylé aplikace už jsou přímo od tchajwanské společnosti. A to v čele s MyAsus, ve které si nastavujete různé funkce notebooku. Pak je k dispozici GlideX pro možnost vytvoření sekundární obrazovky z telefonu či tabletu. ScreenXpert naopak nabídne funkce, které se podobají Asus notebookům se dvěma displeji. Také je ale potřeba propojení s dalším zařízením.

Výdrž a nabíjení

Jak už bylo několikrát naznačeno, výdrž je velice dobrá. Zajišťuje ji kombinace akumulátoru s kapacitou 63 Wh a úsporného procesoru. Nabíjení pak probíhá přes 65W adaptér s USB-C. Samotný kabel je odnímatelný a měří zhruba metr. Nabíjení pro prvních cca 90 procent probíhá poměrně rychle. Posledních deset procent ale trvá dlouho. Ve výsledku si na kompletní nabití počkáte necelé dvě hodiny.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 36 minut 61 minut 119 minut

Při kancelářské práci, prohlížení webu, hraním nenáročné hry (Marvel Snap) jsem se pravidelně dostával na pět hodin při maximálním jasu a neustále zapnutém displeji. Na osm hodin se dá dostat poměrně jednoduše aktivováním tichého režimu, který zároveň podtaktuje procesor a nemusíte přitom šetřit tolik s maximálním jasem.

Závěrečné hodnocení

Pokud hledáte přenosné zařízení se systémem Windows, rozhodně s testovaným kouskem chybu neuděláte. Je poměrně úctyhodné, co všechno dokázal Asus vměstnat do malých rozměrů a hmotnosti jednoho kilogramu. Zcela bez chyb však Asus Zenbook s 13 OLED není. Největší minusem jsou hlučné ventilátory. Nejsou příliš velké a aby dokázaly uchladit namačkané komponenty, musí využít poměrně vysoké otáčky.

Velký počet úsporných jader se sice pozitivně projeví ve výdrži, ale negativně ve výkonu. Pokud tak pro svou práci potřebujete více výkonu, doporučuji se porozhlédnout u konkurence nebo třeba po variantě s Ryzen procesorem. Pro kancelářskou práci či jednodušší grafiku však výkon zcela dostačuje. Poslední větší výtka pak míří k poměrně nízkému maximálnímu jasu 350 nitů. To může být obzvlášť v letních měsících určitá komplikace.

Asus Zenbook S 13 OLED se prodává za 34 990 Kč v kombinaci s procesorem Intel i7-1355U, 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Není to určitě málo, ale vzhledem k tomu, že se nešetřilo na komponentech, nedá se přímo napsat, že by byl předražený. Dobrým příkladem může být třeba rychlé PCIe 4.0 SSD nebo rychlejší RAM. Plusem je také skvělá konektorová výbava, povedený OLED displej nebo velice dobrá výdrž.

Klady nízká hmotnost a malé rozměry

výborný OLED displej

skvělá konektorová výbava

výborné zpracování

Thunderbolt 4 Zápory hlučnější ventilátory

nižší Multi-Core výkon

nižší maximální jas

předinstalovaný antivirus McAfee

