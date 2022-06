Recenze Amazfit T-Rex 2: dinosaurus s plastovým krunýřem

Amazfit přichází s druhou generací svých odolných hodinek T-Rex

Ty se chlubí například dvoupásmovou GPS nebo výdrží až 24 dní při „běžném používání“

Cena je přitom vskutku sympatická: 5 990 Kč včetně DPH

Když hledáte opravdu kvalitní chytré hodinky, zřejmě si na nějakém e-shopu filtrujete značky jako Samsung, Apple nebo Huawei. Pakliže je ale váš rozpočet limitován a 10 tisíc korun či více je nad vaše možnosti, s velkou pravděpodobností vám padne do oka značka Amazfit patřící pod společnost Xiaomi. Byla by ale věčná škoda, kdybyste tohoto čínského výrobce „zaškatulkovali“ jako producenta laciných hodinek. Outdoorově zaměřený model Amazfit T-Rex 2 totiž dražší konkurenci v lecčem předhání. A co víc, pro fanoušky odolných časoměřičů půjde o jednoho ze žhavých kandidátů na koupi.

Amazfit T-Rex 2 pokračuje v úspěchu svých dvou předchůdců – T-Rex první generace a jeho vylepšené verze T-Rex Pro. Novinka bude dostupná od 27. června za 5 990 Kč s DPH, a to ve čtyřech barevných verzích: Ember Black, Astro Black & Gold, Wild Green a Desert Khaki. K nám na recenzi doputovalo první jmenované provedení.

Design a konstrukce

Hodinky pro venkovní aktivity se zaměřují na něco trochu jiného než ty běžné, řekněme lifestylové. Počítat většinou musíte s mohutnější konstrukcí, silikonovým řemínkem a obecně odolnějšími materiály. Platí to ale i tady?

Pouzdro je dle výrobce vyvedeno z polymerové slitiny. Těžko říct, co do ní v Číně přimíchali, avšak na omak i zkoušku poklepáním je znát hlavně plast. Ten najdeme po stranách a také kolem kruhového displeje (i když tam se mu jakž takž daří imitovat kov). Plast je obsažen také na dýnku, a to včetně průhledného krytí zeleně zářícího senzoru.

Kov najdeme vlastně pouze na čtyřech vystupujících tlačítkách, po dvou na každé straně, a též na ryze ozdobném poutku s logem „Amazfit“. To přináší trochu toho designu do jinak zcela utilitárně zpracovaných hodinek. Nutno však dát výrobci zapravdu – design a konstrukce skutečně jsou robustní, jen s tou odolností je to na štíru. Plast rozhodně nelze označit za odolný materiál a pokud Amazfity protáhnete pískem, štěrkem nebo i horším povrchem, neblaze se to na nich podepíše. O pádech či občasných nárazech do futer ani nemluvě. Alespoň hmotnost je díky užitým surovinám příjemně nízká – 67 gramů i s řemínkem.

Pro odolnost alespoň hovoří vybavenost po stránce vojenských standardů. Dle certifikace MIL-STD 810G vydrží v teplotě od -40 do +70 °C, dále až 96 hodin v solné mlze a až 240 hodin v extrémně vlhkém prostředí. Zvládnou odolat také otřesům a mrazivému dešti. Kromě toho nechybí ani odolnost proti prachu a vodě až do 100 metrů (10 ATM). Z hlediska testování jsem měl T-Rexy několikrát ve sprše a přes noc jsem je nechal v misce s vodou. Vše bez problému zvládly.

K úplnosti chybí ještě zhodnotit řemínek. Výrobce zřejmě zvolil ten nejlevnější, jaký mohl – silikonový se škvírami na zapínání. Zprvu jsem měl obavy, že se pod ním bude pokožka potit hodně, výsledek ale mile překvapil. Na kůži nepříjemný není. Zamrzí však zapínací přezka, která je z plastu. Mám tak velké obavy o její životnost. Samotný řemínek sice jde vyměnit, ale potřebujete k tomu speciální šroubováček, který výrobce nepřibaluje. Pakliže se vám jej podaří odmontovat, můžete použít vlastní s roztečí 22 mm. Kolem a kolem chápu, že někde se šetřit muselo. Škoda jen, že u takto zamýšleného produktu padlo za oběť právě zpracování.

Hardwarové parametry Amazfit T-Rex 2 Konstrukce Rozměry: 47,1 × 47,1 × 13,65 mm, hmotnost: 66,5 g, zvýšená odolnost: MIL-STD 810G a 10 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: nezjištěno, RAM: nezjištěno, interní paměť: nezjištěno Displej, konektivita a baterie 1,39", AMOLED, rozlišení: 454 × 454 px

NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne, GPS:

Baterie: 500 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Potěší displej i systém Zepp OS

Obrazovka typu AMOLED s kruhovým půdorysem má úhlopříčku 1,39″ a jemné rozlišení 454 × 454 pixelů (jemnost 326 ppi), což lze s klidem označit za standard roku 2022. Kryta je blíže nespecifikovaným ochranným sklem. Ke cti mu jde to, že během takřka dvoutýdenního testování neutrpělo jediný škrábanec, a to jsem se nedržel zpátky.

Jas displeje dosahující až 1 000 nitů oceníte zejména za slunečného počasí, při venkovních aktivitách se bezproblémově používá. Pochválit musím také intuitivní ovládání displeje v rukavicích, které nasadíte při túrách či vyjížďkách na kole v zimě. Potěšila mne i přítomnost Always-On režimu, kdy hodinky zobrazují na jinak zhasnutém displeji pouze čas.

Displej hodnotím veskrze kladně: venku je dobře čitelný a také dostatečně velký. Je opravdu dobře, že už se zákazníci nemusí u „levnějších hodinek“ bát dřívějšího strašáka v podobě nekvalitních a hrubých zobrazovačů.

Jak název kapitoly napovídá, roli operačního systému zastává Zepp OS. Ten má několik nedostatků, ale zvládá je perfektně přebíjet velmi slušnou optimalizací a praktickým uživatelským prostředím, které si navíc rozumí s češtinou. Hlavní plochu pochopitelně tvoří ciferník, který zobrazuje čas, datum i další data z oblasti fitness a tělesné aktivity. Jednotlivá uspořádání však nelze upravovat, jak to známe u konkurence. To znamená, že jak je zvolený ciferník navržený, tak zůstane, děj se co děj. A ještě něco – jak jsem uváděl, že systém je v češtině, tak o cifernících to z nepochopitelného důvodu neplatí.

Ovládání a běžné funkce

Z domovské plochy se můžete tahem posunout do přehledu notifikací, ovládacího centra s rychlými přepínači, speciálního centra s kartami zastupujícími jednotlivé aplikace, anebo do menu. Pohyb po systému pak lze provádět ještě tlačítky: pro pohyb nahoru a dolů, pak pro návrat (též se jím spouští menu aplikací) a nakonec jedno volně konfigurovatelné.

Z běžně potřebných funkcí či služeb nechybí budík, stopky, minutka a přehled světového času, také hudební přehrávač propojený s telefonem (do hodinek samotných žádné skladby neuložíte), dále třeba kalendář, kalkulačka, úkolovník a vzdálená spoušť fotoaparátu na mobilu. Pár aplikací můžete doinstalovat – kupříkladu výpočet BMI, monitor pitného režimu nebo asistent pro ženy se zájmem otěhotnět. Nic jako Spotify nebo běžecké aplikace nečekejte – jedinou službou třetí strany je ovladač kamery GoPro.

Bohatá výbava dále obsahuje dvoupásmovou GPS s určováním polohy podle pěti satelitů, barometr, gyroskop, výškoměr, senzor zrychlení a okolního osvětlení, biometrický snímač BioTracker 3.0 PPG a Bluetooth 5.0 BLE. NFC chybí, takže platby nejsou možné.

Práce s notifikacemi

U hodinek za necelých 6 tisíc rozhodně potěší, že umí odpovídat na příchozí notifikace. Možnost rovnou zareagovat přednastavenými textovými zprávami jsem zaznamenal u SMS, Facebook Messengeru a WhatsAppu. Zamrzí však možnost provádět telefonáty. Když vám někdo volá, jen se zobrazí jméno volajícího a možnost rovnou zavěsit, a to kvůli absenci reproduktoru (k dispozici je jen jakýsi bzučák oznamující začátek cvičení). Pokud vám tak přijde zpráva, anebo jen chcete vstát podle budíku, musíte se spoléhat na dostatečně silné vibrace.

Práci s hodinkami usnadňuje také doprovodná aplikace v telefonu zvaná Zepp. Ta je dostupná jak pro iOS, tak pro Android. Můžete v ní procházet podrobná nastavení, provádět aktualizace systému Zepp OS i sledovat své sportovní aktivity. Potěší též propojení s Apple Zdraví nebo Google Fit.

Fitness funkce

Nabídka sportovních režimů je vskutku velkorysá. Je jich více než 150, namátkou evergreeny jako běh, chůze, cyklistika, různé typy plavání i perly jako 16 druhů tance, stolní a karetní hry nebo lezení po schodech. V rámci těchto fitness aktivit hodinky měří hlavně srdeční frekvenci, saturaci krve kyslíkem a spálené kalorie, stejně jako ušlou vzdálenost, nachozené kroky a vystoupaná patra. Je tu také funkce detekce sportování, ale musím přiznat, že nefungovala podle mých představ – konkurenční produkty v tomto ohledu pracují znatelně lépe.

Pokud by vám to bylo málo, mohou vám T-Rex 2 změřit kvalitu spánku (ve dne i v noci), správné dýchání, úroveň stresu či měsíční periodu u žen. Pakliže se v těchto zdravotních záznamech rádi probíráte do hloubky, potěší vás i měření skóre PAI (Personal Activity Intelligence). Co by určitě mělo zaznít, zařízení vás upozorní v případě, že máte moc vysokou úroveň stresu, moc nízkou hladinu kyslíku v krvi, případně abnormální tepovou frekvenci.

Opravdu dinosauří výdrž

Díky masivním rozměrům a outdoorovému stylu si výrobce mohl dovolit (a prakticky i musel) využít velký akumulátor, který udrží hodinky dlouho v chodu. Uvnitř najdeme zabudovanou 500mAh baterii. Ta podle promo materiálů zvládá až 24 dní při běžném provozu, nebo až 10 dní při náročném provozu.

Udávaných 24 dní jsem zařízení ani netestoval, každopádně ze 100 % jsem se na 20 % dostal za 11 dní. Nechci působit za každou cenu jako škarohlíd, nicméně mé používání bych jako energeticky náročné neoznačil. Přesto je tato výdrž na výborné úrovni. Velkou roli hraje to, jak pracujete s GPS. Pokud vyrazíte na několikahodinovou procházku s aktivní GPS, výdrž klesne razantně. Jak sám výrobce udává, s neustále zapnutou přesnou GPS výdrž klesá na 26 hodin, v úsporném režimu GPS potom 58 hodin.

A nyní několik zajímavostí o výdrži: T-Rex 2 prý vydrží v úsporném režimu až 45 dní, v ultra nízkých teplotách 9 dní, případně se zapnutou GPS rovných 10 hodin. Nic z toho jsem ale neměl možnost vyzkoušet, a tak nezbývá než Amazfitu věřit. Nabíjení probíhá přes 2pinový magnetický dok, který dostanete v balení. Dobití z 0 na 100 % zabere cirka 2 hodiny. Unifikovaný bezdrátový standard Qi bohužel neumí.

Závěrečné hodnocení

Amazfit T-Rex 2 si dávají za cíl oslovit fanoušky extrémních sportů i venkovních aktivit a také nadšence do dlouhé výdrže. A věřím, že se jim to bude dařit. Mě osobně oslovil hlavně jemný a jasný displej, přesná GPS, svižný a logicky navržený systém i výdrž, která vám umožní vydat se s hodinkami na túru či k vodě, takže vám nabíječka nebude zbytečně zabírat místo v batohu.

Největší bolestí je ale zpracování. To vypadá na první pohled bezchybně, ale plastovému šasi nevěstím dlouhou životnost – hodinky se postupně začnou odírat a ničit. Konkurovat jednou tak drahým etalonům, jako jsou Garmin či Polar, zkrátka model T-Rex 2 nemůže.

I tak věřím, že se s cenou 5 990 Kč včetně daně vyplatí.

Amazfit T-Rex 2 7.8 Design a zpracování 5.5/10

















Funkce a výbava 8.0/10

















Pohodlnost nošení 7.5/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Doprovodná aplikace 8.5/10

















Klady voděodolnost do 100 m, armádní standardy

AMOLED displej s Always-On

výborná výdrž

množství sportovních režimů

velice přesná GPS

povedený operační systém

cena Zápory plastová konstrukce

špatná automatická detekce sportu

nelze s nimi volat

neumí NFC platby

nejdou nabíjet bezdrátově pomocí Qi