Recenze Amazfit GTR 3 Pro: elegantní chytré hodinky s korunkou

Značka Amazfit se před nějakou dobou odtrhla z područí Xiaomi a začala se naplno věnovat výrobě chytrých hodinek a náramků. Předchozí loňské hodinky Amazfit GTS 2 a GTR 2 se poměrně povedly, ale úplnými chytrými hodinky nebyly. Nové modely GTS 3, GTR 3 a GTR 3 Pro budou chtít zaujmout novým operačním systémem Zepp OS, kterému nechybí podpora chytré asistentky Amazon Alexa.

Nové Amazfit jsou ale především určeny pro sportovně založené uživatele, kteří ocení voděodolné tělo, mnoho sportovních funkcí, vylepšený měřič srdečního tepu a vestavěnou GPS. Spolu s novými produkty prošla značka Amazfit rebrandingem – firma se chlubí nejen novým logem, ale rovnou celou vizuální identitou.

Amazfit GTR 3 Pro nabízejí elegantní design s kruhovým displejem

voděodolnost 5 ATM, 150 módů sportovních aktivit, GPS

výdrž baterie až 12 dní při běžném provozu, Zepp OS s Amazon Alexa

V České republice jsou od 15. října dostupné všechny tři novinky. Modely Amazfit GTR 3 a GTS 3 začínají na částce 3 890 Kč a nejvybavenější model GTR 3 Pro, o kterém je tato recenze, lze pořídit za cenu 4 990 Kč včetně DPH. Jaký je nový systém, jaké vlastnosti nabízí oproti konkurenci a v čem naopak ztrácí? To a mnohem více vám prozradí naše recenze Amazfit GTR 3 Pro.

Obsah balení: jen kabel

Obsah balení vás asi nepřekvapí. Výrobce nové hodinky zabalil do hranaté krabičky, ve které uživatel nalezne jen nezbytné příslušenství. Nacházejí se zde samotné hodinky, které jsou bezpečně uloženy ve středu balení.

Ve zbytku se ukrývá stručná uživatelská příručka a dokovací stanice pro nabíjení s metr dlouhým kabelem a klasickou koncovkou USB. Škoda, že výrobce nepřibalil i náhradní kratší řemínek, protože ten dodávaný nemusí každému vyhovovat.

Elegantní minimalistický design

Amazfit GTR 3 Pro na první pohled zaujmou svým krásným elegantním designem. Ačkoliv jsou určeny především pro sportovně aktivnější uživatele, nemusíte se stydět si je vzít na společenskou akci k formálnějšímu oblečení. Od předchozí generace se ale vzhled příliš nezměnil.

Celé tělo je vyrobeno z leteckého hliníku oceli a je neuvěřitelně lehké. Hmotnost hodinek bez řemínku činí pouhých 32 gramů. Když jsem je poprvé vzal do ruky, myslel jsem, že jsou celé vyrobené z plastu. Při nošení je tak na ruce prakticky neucítíte.

Ovšem je škoda, že letos jsme se nedočkali verze Classic, která u loňského modelu nabízela rám z nerezové oceli. Mimochodem na výběr jsou dvě barevné varianty: námi testovaná verze Brown s šedým tělem a hnědým koženým páskem a vrze Black s černým tělem a černým gumovým řemínkem.

Pásek je údajně kožený, ale dle mého úsudku se jedná spíše o koženku, protože povrch pásku je poněkud umělý, nedá se snadno poškrábat a nemá svou typickou vůni. Výhodou dodávaného pásku je jeho odolnost proti vodě. Nemusíte se tedy bát si jít tímto řemínkem zaplavat, protože povrch do sebe vodu nevtáhne. Díky klasickému 22mm uchycení jde originální řemínek snadno vyměnit za jiný.

Spodní strana je vyrobena z tvrdého plastu. Uprostřed se nachází senzor srdečního tepu s šesticí diod. Avšak senzor je kryt obyčejnějším sklíčkem, které se velice snadno poškrábe. Dále jsou zde viditelné dva kovové piny pro nabíjení.

Nově s otočnou korunkou po vzoru Apple Watch

Na pravém boku si nelze nevšimnout dvou výrazných kovových tlačítek. Horní je tlačítko Home a slouží pro aktivování dotykového displeje, pro vyvolání nabídky aplikací nebo pro návrat na domovskou obrazovku – ciferník. Ovšem toto tlačítko je nově otočné a disponuje haptickou odezvou. Otáčením korunky můžete snadněji procházet systémem. Na delší přidržení tlačítka můžete nastavit spuštění vybrané aplikace nebo funkce.

Spodní tlačítko využijete pro rychlé spuštění vám nastavené funkce nebo aplikace. Ve výchozím stavu se po jeho stisknutí dostanete do nabídky všech sportovních cvičení. Na pravém boku ještě najdeme mikrofon a na tom pravém výdech reproduktoru.

Amazfit GTR 3 Pro jsou velmi precizně zpracovány. Celistvost hodinek mě opravdu mile překvapila a příjemná je také jejich tenkost. Doplním, že jsou certifikovány voděodolností 5 ATM (50 m).

Perfektní kruhový displej

Ovládání hodinek probíhá přes dotykový AMOLED panel s úhlopříčkou 1,45 palce s jemným rozlišením 480 x 480 pixelů (331 ppi). Za takto jemný displej chválím, protože nemáte šanci okem rozpoznat jednotlivé pixely – tenká vteřinová ručička se otáčení vůbec „nekostrbatí“. Obnovovací frekvence je dvakrát vyšší než u předchozí generace – tedy 60 Hz.

Displej je kryt odolným tvrzeným sklem Gorilla Glass 3 a oleofobní vrstvou, díky které se sklíčko neupatlává otisky prstů. Panel nabízí výbornou černou, vysoký kontrast a syté barvy. Jeho poměrem k tělu 70,6 procent. Na displej je dobrá podívaná i za přímého světla, jelikož disponuje vysokým jasem až 1000 nitů.

Jas můžete regulovat ručně v nastavení hodinek, v liště s rychlými přepínači nebo můžete zvolit automatickou regulaci, která funguje naprosto bezchybně. Bohužel se displeje nedá ovládat v rukavicích, což je škoda.

Nechybí funkce Always On

Displej také podporuje funkci Always On. Vzhled v tomto režimu vychází z vámi zvoleného ciferníku, avšak drží se černého pozadí a silnějších plných čar, aby byl energeticky úsporný a čitelný. Na výběr jsou ale samozřejmě i jiné vzhledy AOD nezávislé na zvoleném ciferníku.

Otočením zápěstí se ciferník rozsvítí nebo jej můžete aktivovat horním tlačítkem. Ovšem trochu jsem zápasil s uspáváním displeje. Odvrácením ruky mnohdy nedošlo k jeho zhasnutí – uspal se až po uplynutí nastavené doby rozsvícení displeje.

Výbava a konektivita

O svižný chod systému se stará blíže nespecifikovaný procesor s neznámou kapacitou operační paměti. Zajímavější je údaj o interním úložišti, které nabízí 2,3 GB prostoru. Paměť je zde zejména pro uložení si hudby, podcastů nebo audioknih. Konektivita zahrnuje služby polohy (GPS, Glonass, Galileo, BDS a QZSS), Bluetooth, a dokonce i Wi-Fi, která ale slouží pouze pro přenos aktualizací a dat mezi telefonem a hodinkami. Ovšem chybí NFC a tím pádem i možnost bezkontaktních plateb.

Mezi senzory zde najdeme akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor, barometr a světelný senzor, který reguluje úroveň jasu displeje. Bohužel zamrzí nepodpora ANT+. Amazfit GTR také používají vysoce přesný optický snímač srdeční frekvence. Díky novým algoritmům má být zaručená vyšší přesnost měření a v kombinaci s nízkou spotřebou i větší efektivita.

Výdrž baterie: až týden při aktivním používání

V útrobách hodinek zabírá své místo baterie o vysoké kapacitě 450 mAh, což samo o sobě prorokuje dobrou výdrž. Díky nabíjení přes dvoupinový konektor se nabijí z nuly na 100 % za jeden až dvě hodiny. Výrobce udává výdrž hodinek při běžném užívání 12 dnů, respektive 6 dní při intenzivnějším užívání.

Při stále zapnuté GPS vydrží baterie zhruba 14 hodin na jedno nabití. V režimu Standby, kdy hodinky nepřijímají notifikace a jsou vypnuté všechny sportovní a měřící funkce, vydrží až 30 dní.

A jaké je to v praxi? Za dva týdny náročného testování jsem hodinky nabíjel pouze dvakrát. V průměru tak hodinky vydrží týden na jedno nabití, což je skvělé. Na zápěstí jsem je nosil takřka nepřetržitě, cvičil se zapnutou GPS i bez, neustále měl aktivní měření srdečního tepu, funkci Always On, automatický jas, přijímal notifikace a sledoval svůj spánek.

Sportovní aktivitu jsem spočítal na 80 minut s aktivní GPS za týden a přibližně hodinu jsem strávil při sálovém cvičení. Při sundání a odložení hodinek bohužel nedochází k přerušení příjmu notifikací a hodinky nemají zhasnutý ani Always On displej. Pokud je tedy máte položené na stole, stále na ně chodí notifikace, což může být občas rušivé.

Sportovci si s Amazfit GTR 3 Pro přijdou na své

Nové Amazfit nabízejí až 150 módů sportovních aktivit. To je nepřeberné množství, ze kterého si určitě každý vybere. Kategorie jsou následovné: běh a chůze, cyklistika, plavání, venkovní cvičení, sálová cvičení, tanec, bojová umění, míčové sporty, vodní sporty, zimní sporty, volnočasové aktivity, stolní sporty (deskové a karetní hry) a ostatní. V těchto kategoriích naleznete opravdu hodně aktivit.

Mě osobně hodně zaujala aktivita: řízení, stolní hry a esports. Takže už i sezení je bráno jako sportovní aktivita a je potřeba ji měřit. A takovýchto aktivit se měří srdeční tep, stres a spálené kalorie. Kvalita měření je vcelku dobrá, jen běh na páse jsem musel poprvé ručně zkalibrovat. Automaticky dokážou rozpoznat 8 režimů, takže pro ně nemusíte spouštět sledování ručně.

Například u nejpoužívanější aktivit i běhu se zaznamenává, tempo, počet kroků a trasa. Můžete si nastavit vzhled zobrazovaných informací a asistenta, který vás bude upozorňovat na vámi zvolené informace nebo se může stát virtuálním běžcem, se kterým můžete závodit. Nastavit si můžete i automatickou pauzu, vzdálenost jednoho kola a statistiku v reálném čase u srdečního tepu, rychlosti apod.

Spousta sportovních aktivit a naměřených údajů

Ke spuštění sportovních aktivit se dostanete z nabídky všech aplikací nebo ve výchozím stavu skrze spodní tlačítko. Při zapnuté sportovní aktivitě se můžete vertikálně prstem nebo korunkou posouvat mezi kartami s údaji. Vždy máte přehled o aktuálním čase a baterii. Vpravo je dostupný panel pro ovládání hudby a vlevo pak sekce pro uzamknutí displeje, pauznutí nebo ukončení.

Stiskem horního tlačítka měření aktivity pozastavíte a spodním manuálně ukončíte jedno kolo. Po skončení aktivity vám hodinky zobrazí jen stručný záznam ze cvičení, pro podrobnější si budete muset přejít do aplikace se souhrnem aktivit v hodinkách nebo do vašeho telefonu. Záznam obsahuje mapu (pokud jde o venkovní aktivitu), obsáhlý seznam všech naměřených údajů a velmi pěkné grafy a statistiky.

Zvládnou plavání a změří váš spánek

Hodinky vás také upozorní, pokud dlouho sedíte, abyste se alespoň zvedli a protáhli. Nechybí ani motivace pro splnění denního sportovního limitu (aktivní čas, kroky apod.) a pokud nějakou dobu sportujete, pochválí vás za váš výkon. Amazfit také měří srdeční tep, okysličení krve, stres, dýchání a hodnotu PAI (Personal Activity Intelligence).

Hodinky také dokážou monitorovat váš spánek, včetně dýchání, a zjistit jeho kvalitu. Také zaznamenávají menstruační cyklus a dokážou upozornit na blížící se menstruaci. Data, která zaznamenávají, lze synchronizovat s Apple Health (pokud jste uživatel iPhone), Google Fit (pro uživatele Android) a také s aplikacemi třetích stran, jako jsou Strava, Relive a RunKeeper.

Hodinky jsou voděodolné s certifikací 5 ATM, z čehož vyplývá, že hodinkám nevadí déšť, omytí vodou a také jsou vhodné k povrchovému plavání, nikoliv však k potápění do větší hloubky. Při cvičení lze délku krytého bazénu nastavit na 10 až 200 metrů.

Je zajímavé, že snímač BioTracker 3.0 může fungovat i ve vodě, takže hodinky mohou měřit váš srdeční tep i v bazénu. Hodinky umějí rozpoznat plavecký styl, a dokonce i určí skóre SWOLF.

Operační systém a propojení s telefonem

Hodinky Amazfit pohání uzavřený operační systém Zepp OS. Ten sází především na plynulost a nízkou spotřebu v porovnání s předchozí verzí systému. Vzhledově jde o mix Wear OS od Google a Tizenu od Samsungu. Hned v úvodu je třeba zmínit, že hodinky lze spojit se všemi telefony s operačním systémem Android 7.0 a vyšším nebo s iPhony s iOS 12.0 a novějším. Spojení probíhá přes Bluetooth.

Párování a správa hodinek je možná přes aplikaci Zepp OS, která je určena pro chytré hodinky Huami, Xiaomi a Amazfit. Skrze ni je možné hodinky aktualizovat, vybírat mezi ciferníky, nastavovat funkce nebo sledovat sportovní záznamy.

Nový systém je ale prozatím jen v pár vybraných jazycích. nicméně Amazfit plánuje češtinu přidat v rámci aktualizace před Vánocemi. Aplikace Zepp pro telefon je kompletně v českém jazyce.

Prostředí je jednoduché

Výchozí pozicí prostředí je ciferník, který si po jeho přidržení můžete libovolně měnit. Na výběr máte z osmi předinstalovaných nebo ze 150 online dostupných ciferníků. Ciferníky jsou různě animované a myslím si, že každý si vybere.

Pokud na ciferníku potáhnete prstem dolů, sjede vám lišta s rychlými přepínači. Můžete si zde zapnout režim nerušit, noc, regulovat jas displeje (nebo zapnout automatickou regulaci), zapnout úsporný režim, spustit svítilnu (bílou obrazovku na maximální jas) nebo přejít do nastavení.

V nastavení hodinek lze měnit ciferníky, nastavovat displej, připojení Bluetooth sluchátek, systémové funkce, zvuky a cvičení.

Widgety a aplikace

Vpravo, respektive vlevo, od ciferníku se nacházejí widgety (interaktivní plochy). Jejich uspořádání lze měnit a je možné jich plno přidat. Vlevo se pak nachází jedna karta, která obsahuje widget počasí, sportovních aktivit, spánku a zmeškaných hovorů. Na této kartě se lze pohybovat vertikálně, a to i otočnou korunkou.

Všechny nástroje se nachází v samostatném menu, které vyvoláte horním tlačítkem. Mezi aplikacemi najdete převážně sportovní nástroje, ale i kalendář nebo telefon (skrze hodinky lze telefonovat). Je možné si doinstalovat i pár dalších aplikací jako jsou kalkulačka, čištění zubů nebo nástroj pro ovládání chytré domácnosti.

Úplnou novinkou je hlasová asistentka Amazon Alexa. Její spuštění vyvoláte zatřepání zápěstí, což ne vždy funguje spolehlivě. Asistentka rozumí pouze angličtině a jen pár příkazům. Lze například spustit cvičení, zapnout svítilnu apod. Celé ovládání je možné provádět offline, ale žádné velké věci neočekávejte. Mě osobně přišlo jednodušší ovládat hodinky pouze dotykem.

Příjem notifikací by chtěl vylepšit

Kamenem úrazu jsou opět notifikace, respektive oznamovací centrum. Notifikace si zobrazíte potažením prstu nahoru na ciferníku. V této liště najdete veškerá oznámení, která na hodinky dorazila. Můžete si vybrat, od kterých aplikací si necháte z telefonu zasílat notifikace.

Všemi oznámeními můžete snadno procházet, číst je a mazat je. Ovšem nejde na ně odpovídat a pokud oznámení smažete, neodstraní se z telefonu a naopak. Systém není v češtině, ale se zobrazováním diakritiky si poradí, občas mu ale vadí některé emotikony. Pokud kdekoli v systému potáhnete prstem z levého okraje doprava, dostanete se tak o krok zpět.

Amazfit GTR 3 vs. GTR 3 Pro

Základní varianta nabízí menší 1,39“ AMOLED displej s jemností 326 ppi a poměrem k tělu 66 procent. Designem, rozměry, hmotností a použitými materiály jsou si hodinky velmi podobné.

Baterie obou modelů dostala shodnou kapacitu, ovšem u základní varianty výrobce slibuje výdrž až 21 dní při běžném provozu. Amazfit GTR 3 nemají k dispozici reproduktor, mikrofon, Wi-Fi ani vnitřní paměť – tuto výbavu najdete až u Amazfit GTR 3 Pro.

Hardwarové parametry Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro Systém: vlastní systém Rozměry: 46 x 46 x 10,7 mm , Hmotnost: 32 gramů Čipset: nezjištěno RAM: 512 MB , Interní paměť: 2,3 GB , Displej: AMOLED, 1,45", 480 × 480 px Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: ano , NFC: , GPS: Baterie: 450 mAh Li-Pol , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Závěrečné hodnocení

Amazfit GTR 3 Pro jsou povedené chytré hodinky. Zaujmou především svým elegantním designem a dlouhou výdrží na baterii. Oceníte i poměrně kvalitní zpracování, ovšem na můj vkus nepůsobí hodinky příliš prémiově, a to hlavně kvůli nízké hmotnosti a lacinějšímu řemínku. Hodinky se ale velmi pohodlně nosí a uvítáte i klasické 22mm uchycení řemínků.

Užívat si budete i pohledu na kvalitní AMOLED displej s výbornou jemností a vysokým maximálním jasem. Akorát zamrzí neschopnost ovládat jej v rukavicích. Operační systém je pěkně zpracovaný, avšak zamrzí prozatímní absence češtiny. Určitě by chtělo vylepšit centrum notifikací, které by mohlo nabízet odpovídání na zprávy a lepší synchronizaci s telefonem. Jinak je ale uživatelské prostředí svižné a vcelku snadno ovladatelné.

Co musím na hodinkách vyzdvihnout, jsou sportovní funkce, měření tepu, stresu a spánkové činnosti. Sportovci ocení zabudovanou GPS, díky níž je možné zaznamenávat trasu bez nutnosti mít spárovaný smartphone. Hodinky nabízejí nepřeberné množství sportovních režimů, u kterých se mi líbilo to množství naměřených dat, včetně přehledných grafů. S hodinkami můžete i plavat, díky voděodolnému tělu s certifikací 5 ATM.

Amazfit GTR 3 Pro bych doporučil nejen sportovně založeným uživatelům, kteří si potrpí na záznamu jejich cvičení, tepové frekvence či spánku, ale především těm, kteří pokukují po pěkných chytrých hodinkách. Všechny zájemce potěší sympatická cena 4 990 Kč, díky níž se jedná o atraktivní koupi. Pokud se smíříte s pár kompromisy, můžete si pořídit o více než tisíc korun levnější základní model. Mezi největší konkurenty patří především Samsung Galaxy Watch Active 2 a Huawei Watch GT 2, respektive GT 2 Pro.