Realme UI 2.0: vybrali jsme 10 věcí, které vám usnadní používání

Realme je dynamicky rostoucí mobilní značka nejen na českém, ale i globálním trhu. Není se čemu divit – firma pochopila, že přinášet prémiové funkce za dostupnou cenu je tah, který se jí může vyplatit. Zavedení výrobci totiž v posledních letech trochu polevili, alespoň co se týká střední třídy. Realme do tohoto segmentu vtrhlo jako uragán a konkurenty svými modely velmi slušně válcuje.

Ať už se jedná o Realme 7 či dřívější Realme X2 Pro, vždy se Číňané trefili do černého. Drobnou kritiku si od nás vždy odnesla nadstavba, která působí značně nedopečeně. Realme nicméně vypustilo aktualizaci Realme UI 2.0, která přinesla celou řadu nových funkcí. Tady je deset z nich, které nás zaujaly nejvíce.

1. Plovoucí a miniaturní okno

Vyspělejší nadstavby tímto už delší dobu disponují. Aplikaci si můžete zmenšit do menšího nebo plovoucího okna, přizpůsobit si její velikost a nechat si jí zobrazit přes jinou aplikaci. Obzvláště užitečné je to například tehdy, když potřebujete rychlou kalkulačku. Jen škoda, že Realme UI zatím takto umí zobrazit vždy pouze jednu aplikaci, nikoliv více. Do nabídky pro zobrazení plovoucího či mini okna se dostanete přes kontextovou nabídku ve správnci naposledy spuštěných aplikací.

2. Řazení ikon na domovské obrazovce

S instalací dalších a dalších aplikací může na domovské obrazovce vzniknout rychle chaos. Rychlý přesun více aplikací, jejich seskupení či rychlé vyplnění prázdných míst, to je jen malý výčet toho, co Realme UI 2.0 umí v otázce domovské obrazovky.

3. Rychlé sdílení poslední fotky

Občas se stane, že se chcete s něčím rychle pochlubit třeba své drahé polovičce. Vytáhnete telefon, vyfotíte a než najdete ve změti možností sdílení a správnou aplikaci, ztrácíte zbytečně čas. V Realme UI 2.0 můžete přímo z aplikace fotoaparátu sdílet poslední fotku tažením prstu přes její miniaturu. Kromě nabídky pro sdílení se odsud snadno dostanete i do editoru, který je součástí systémové aplikace Galerie.

4. Větší míra přizpůsobení

OnePlus je v tomto koncernovým králem a Realme se u něj pochopitelně inspiroval. Změna ikon, dominantní barvy napříč telefonem, typ písma, velikost ikon, animace odemykání pomocí čtečky otisků prstů či rozložení aplikací. To je jen malý výčet toho, jak je možné přizpůsobit telefon v novém uživatelském prostředí.

5. Úprava tmavého režimu

Tmavý režim zpopularizovaly především telefony s AMOLED displeji, kterým šetří trochu té energie. Z praxe ale víme, že není tmavý režim jako tmavý režim. Někdy je trochu více do šedé barvy, jindy je černý jako uhel. V Realme UI 2.0 si můžete tento odstín přizpůsobit, a nejen to. Také máte možnost ovlivnit kontrast či přizpůsobení aplikací a tapety.

6. Bohatší snímky obrazovky

Někdy je nejrychlejší a nejspolehlivější možností, jak něco sdělit, udělat snímek obrazovky. Jenže co dělat v případě, pokud chcete něco specifického označit či připsat? Bohatší možnosti úprav právě zachyceného snímku obrazovky jsou součástí Realme UI 2.0, čímž se dostala na úroveň vyspělejších nadstaveb.

7. Spánková kapsle

Tato funkce se podobá Digitální pohodě, kterou už v telefonech nějaký ten pátek máme. Cílem funkce Spánková kapsle je v předem daném intervalu co nejvíce omezit přístup k telefonu, abyste se mohli soustředit na důležité věci, jako je třeba spánek. Oproti Digitální pohodě ale vámi nastavená pravidla můžete porušit jen třikrát do měsíce.

8. Duální audio

Perfektní funkce pro případ, kdy s někým chcete například sdílet hudbu. Duální audio umožňuje mít připojena kupříkladu drátová sluchátka společně s těmi bezdrátovými a poslouchat zároveň stejnou skladbu. Využití se jistě najde více, a pokud ne, není nutné tuto funkci využívat. Jak se říká, je lepší ji mít a nepoužívat než ji nemít vůbec.

9. Klonování systému

Tohle je už trochu specifičtější funkce, která se jen tak nevidí. Klonování systému vám umožní na druhém telefonu Realme nastavit, které aplikace a funkce budou přístupné na druhém zařízení. Například když máte osobní a firemní telefony Realme, kdy chcete na firemním mít nasdílený třeba WhatsApp, ale už nic jiného.

10. Přizpůsobitelná pohotovostní obrazovka

Vypnutý displej je plýtvání drahocenným místem, ale ten zapnutý zase spotřebovává baterii. Always-on režim (Realme jej označuje jako „Vždy na displeji“) spojuje to nejlepší z obou světů, nicméně ne vždy vypadá tak, jak bychom si představovali. V rámci Realme UI 2.0 si můžete vybrat styl hodin, vlastní text či si tam nahrát rovnou vlastní obrázek.

Za zmínku také stojí nabídka Realme Lab (laboratoř), v rámci které u každého modelu najdete další experimentální funkce, jako například hladké posouvání obrazu (při skrolování) či snížení problikávání obrazovky při nízké úrovni jasu. A najdete zde i výše zmíněnou Spánkovou kapsli.