Realme GT 2 Pro odhalil podobu, na parametry si ale ještě počkáme

Představení nové vlajkové lodi Realme GT 2 Pro jsme čekali už na nedávné tiskové konferenci, nicméně čínská značka se pouze pochlubila několika technologiemi, které jejich prémiový model dostane. Na odhalení vzhledu jsme si museli počkat až do dnešního dne.

O podobu se opět postaral japonský designér Naoto Fukasawa, který se značkou už dříve spolupracoval na smartphonech Realme GT Master Edition a Explorer Edition. Design Realme GT 2 Pro byl inspirován papírem, jehož texturu se Fukasawa pokusil přenést i na záda chystané vlajkové lodi. Z fotografií bohužel nemůžeme posoudit, jak se mu to podařilo – na to si budeme muset počkat až na případnou recenzi.

I've got some exciting news. GT 2 Pro, our first-ever premium flagship phone, will be unveiled in Mainland China on Jan 4. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/rRNieJBIE9

— Sky Li (@skyli_realme) December 22, 2021