RadioGPT je umělá inteligence, která je lepší než většina komerčních rádií

ChatGPT se začíná prosazovat také v rádiích

Umělá inteligence RadioGPT nemá nahradit živého člověka, ale ušetřit mu čas

Do konce roku by tvůrci z Futuri rádi viděli svůj produkt na stovkách rádiových stanic

Umělá inteligence ChatGPT nepřestává udivovat jak laiky, tak odborníky. Ačkoli konverzace skrze webový prohlížeč přináší přinejmenším zajímavé výsledky, společnost Futuri se rozhodla jej povznést na trochu jinou úroveň. S pomocí jazykových modelů a technologie TopicPulse vytvořili RadioGPT – radiostanici, kterou kompletně obsluhuje umělá inteligence.

Stanice pokrývá vše zásadní, co pokrývají dnešní komerční rádia, od přehrávání hudby, přes reklamy, až po výběr a čtení místních zpráv. RadioGPT je omezena na oblast města Cleveland v americkém státě Ohio. To však není jediné, co by mohla radiostanice do budoucna vytvářet. V plánu je také tvorba webových příspěvků na bázi blogu, sdílení příspěvků na sociálních sítích, vytváření krátkých videí a transformace odvysílaného obsahu do podoby podcastu.

Podle generálního ředitele Futuri Daniela Anstandiga nemá být RadioGPT konkurencí pro rádio, ale jeho záchranou. „Nás průzkum ukazuje, že už nyní je sedm z deseti vstupů automatizovaných a není k němu potřeba živého člověka. RadioGPT má být argumentem pro radiostanice, aby se mohly více věnovat živým vstupům a lokálnímu obsahu,“ pronesl Anstandig. V souvislosti s využitím umělé inteligence v rádiu se objevují také otázky, zda nedojde k úbytku pracovních míst. „Pozemní vysílání stojí na unikátních osobnostech DJů, toto nikdy nebudeme schopni nahradit,“ myslí si John Gorman, dlouholetý řídící pracovník celé řady clevelandských rádií.

Technologie stojící za RadioGPT není pouze teorií, ale v plánu je její široké nasazení do celé řady rádiových stanic. Už v polovině dubna na ni má vsadit společnost Alpha Media, která vlastní přes 200 stanic ve Spojených státech a také Rogers Sports & Media, která obsluhuje 55 rádií v Kanadě. Do konce roku by Futuri svou technologii rádo vidělo na několika stovkách radiostanic.