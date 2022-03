Řada Galaxy S22 omezuje výkon 10 tisíc aplikací. Samsung slíbil nápravu

Moderní chytré telefony mají výkonu doslova na rozdávání. To ovšem neznamená, že by ho tato zařízení využívala vždy a za každých okolností. Kuriózní problém řeší Samsung, který podle zahraničních webů omezuje výkon svých prémiových modelů u deseti tisíc aplikací a her. Snížení výkonu se týká jak verze s Exynosem 2200, která se u nás prodává, tak modelů se Snapdragonem 8 Gen 1.

Na vině má být služba Game Optimizing Service (GOS), která disponuje interním seznamem, podle kterého omezuje výkon telefonu u celé řady aplikací a her. Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná především o omezení u herních titulů, na seznamu se nachází také populární aplikace Microsoft Office, Netflix, Instagram, Google Keep či TikTok. Omezení se nevyhnulo ani některým aplikacím přímo od Samsungu. Na seznamu ale chybějí například benchmarky 3DMark, AnTuTu, PCMark, GFXBench či GeekBench 5.

Samsung z omezování výkonu usvědčil i youtuber Square Dream, který přejmenoval aplikační balíček 3DMarku na Genshin Impact, což způsobilo opravdu radikální snížení výkonu.

Chyba se netýká pouze nejnovějších modelů řady Galaxy S22, ale také starších zařízení, na kterých je nainstalována služba GOS (Game Optimizing Service). Ta je primárně určena pro zvyšování výkonu, nicméně z nějakého důvodu dělá přesný opak. Na jednu stranu je pochopitelné, že se výrobci snaží optimalizovat zařízení tak, aby dosáhli kompromisu mezi výkonem a výdrží na baterii, na druhou stranu se mohou někteří zákazníci cítit podvedeni, neboť nedostali výkon, který výrobce sliboval.

Korejci se k celé situaci vyjádřili ve svém oficiálním stanovisku: „Snažíme se neustále obohacovat uživatelské možnosti a poskytovat optimalizovaný výkon podle požadavků našich zákazníků. GOS je v řadě Galaxy S22 předinstalována, aby optimalizovala výkon procesoru i grafiky a zabránila nadměrnému zahřívání při dlouhodobém hraní. Aby byly splněny požadavky uživatelů, plánujeme aktualizaci funkce Game Booster, která bude ve výchozím stavu upřednostňovat maximální výkon.“

Výkon u některých aplikací omezoval také OnePlus

Z jakého důvodu Samsung omezuje výkon aplikací není zřejmé, nicméně je velmi pravděpodobné, že se jedná spíše o chybu než záměr. Podobný problém řešil v loňském roce OnePlus, který měl obdobný seznam aplikací, kterým nepovolil využít maximální výkon telefonu.