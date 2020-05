Řada Galaxy S20 se bude odemykat rychleji. Zařídí to nová aktualizace

Jihokorejský výrobce Samsung představil na začátku tohoto roku modely vlajkové řady Galaxy S20. Jedná se o to nejlepší, co v tento moment Samsung nabízí a uživatelský zážitek je na velmi vysoké úrovni. Může za to rychlý, 120Hz displej, výkonný procesor i rychlé úložiště typu UFS 3.0 i nadstavba OneUI 2.0.

K odemčení můžete využít 2D sken obličeje nebo ultrazvukovou čtečku otisku prstů. Ta je sama o sobě poměrně rychlá a spolehlivá, ale animace při odemčení je zbytečně dlouhá a v porovnání s optickými čtečkami působí pomalejším dojmem. To se má nyní díky aktualizaci změnit.

Informace a screenshot z Redditu naznačují, že příchozí aktualizace dá uživatelům vlajkové řady Galaxy S20 možnost zakázat animaci při odemykání čtečkou otisku prstu. Jedná se o drobné vylepšení, které ale potěší a zpříjemní používání už tak velmi dobrého smartphonu. Zatím není jasné, zda se této možnosti dočkají i starší modely jako řada Galaxy S10 nebo Note 10, které používají naprosto stejný ultrazvukový senzor.

Relativně pomalý proces odemykání na telefonech Samsung by měl vyřešit nový senzor od Qualcommu, který si podle dosavadních zpráv odehraje premiéru v řadě Galaxy Note 20 koncem letošního léta. Do té doby bude pro majitele zařízení od Samsungu jediným řešením softwarová aktualizace, která se v zahraničí již dostává k prvním uživatelům.