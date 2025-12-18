Původně za 50, teď za 24 tisíc! 65″ 4K televize TCL neskutečně zlevnila

- Vybrali jsme pro vás zajímavou 4K televizi, která je teď ve skvělé akci
- Jde o QD-Mini LED model značky TCL, který pořídíte za necelých 24 tisíc korun
- V době uvedení na trh (květen 2025) byla její prodejní cena 49 990 Kč
- Má 65″ úhlopříčku, frekvenci až 144 Hz a jako systém využívá univerzální Google TV
Technologické dárky patří v posledních mnoha letech k těm nejoblíbenějším. Přiznejte si to, z nového trička nebo ponožek sice máte radost, ale nic se nevyrovná rozbalení nějakého toho telefonu nebo televize. Pokud chcete sobě, svým blízkým nebo třeba do rodiny pořídit k Vánocům novou televizi, jeden velice zajímavý tip bychom pro vás měli.
TCL televize se skvělou výbavou
Řeč je o modelu 65C8K od čínské společnosti TCL. Tato televize zaujme 65″ QD-Mini LED zobrazovačem s lokálním stmíváním v až zhruba 1 680 zónách, takže umí nabídnout velmi vysoký statický kontrast (výrobce udává kolem 7 000:1) i jemnou kontrolu nad jasem v HDR scénách. Panel má rozlišení 3 840 × 2 160 pixelů, tedy 4K, špičkový jas až okolo 4 500 nitů a podporu všech hlavních HDR formátů včetně Dolby Vision IQ a HDR10+, což je u vánočních filmů a moderních streamovacích služeb nutnost.
Obnovovací frekvence je nativně 144 Hz, s technologií Game Accelerator až 288 Hz při snížení rozlišení, takže rychlé sportovní přenosy i FPS hry vypadají plynule a bez výrazného rozmazání, přičemž nechybí ani antireflexní úprava a režimy pro ochranu zraku při večerním sledování.
Co znamená QD-Mini LED?
Jde vlastně o variantu QLED. Přesněji řečeno, jde o pokročilou LCD technologii s kvantovými tečkami (Quantum Dots, odtud QD/QLED) pro lepší barvy a Mini LED podsvícením s tisíci malých diod pro přesné lokální stmívání, což zlepšuje kontrast a hloubku černé oproti standardnímu QLED.
Není to QNED (to je LG značka s NanoCell vrstvou místo QD) ani OLED (který má samožhnoucí pixely bez podsvícení). V případě TCL 65C8K tak dostáváš jasný, barevný obraz s vysokým kontrastem za cenu nižší než u OLED.
Na straně výbavy jde o plnohodnotnou Google TV s přístupem k většině streamovacích platforem, integrovaným Chromecastem a hlasovým ovládáním přes Google Assistant, takže TV funguje i jako chytré centrum domácí zábavy. Pro hráče jsou klíčové čtyři HDMI 2.1 vstupy s podporou 4K/120, 144Hz VRR, ALLM a eARC, takže bez problému připojí současně next-gen konzoli, PC i AVR a využijí proměnlivou obnovovací frekvenci.
Zvukově se televize opírá o integrovaný systém (vyladěný s podporou značky Bang & Olufsen) s výkonem okolo 70–90 W s podporou Dolby Atmos, který hraje na poměry TV nadprůměrně, ale stále má smysl ho podpořit soundbarem.
Původně za 50 tisíc, teď za 23 672 Kč
Tuzemský e-shop Datart nabízí televizi TCL 65C8K za zcela bezkonkurenční cenu. Zatímco jinde ji pořídíte kolem 30 tisíc korun, 65″ varianta tady stojí 23 672 korun včetně DPH. Jedinou podmínkou je, že musíte být majitelem tzv. VIP účtu. Ten získáte už po prvním nákupu, případně jako benefit v zaměstnání, nebo jej v rámci zákaznických programů rozdává drtivá většina bankovních společností, například Česká spořitelna.
Bez VIP slevy je cena 29 691 korun včetně DPH. V této skupině na Facebooku se navíc dají sehnat speciální slevové kódy (nejen na Datartu, ale třeba i Alze a dalších e-shopech), díky kterým můžete výslednou VIP cenu snížit o dalších 5 %, takže se dostanete až na 22 488 Kč! Musíte však myslet na to, že doručení na vaši adresu je vzhledem k nízkému počtu skladových zásob až 31. prosince, do Vánoc už tedy televizi pod stromeček nedostanete.
Pokud se vám do konce roku čekat nechce, poslední kusy těchto televizí jsou ještě dostupné v některých prodejnách Datartu po celé České republice. Stačí jen kliknout na modré tlačítko Rezervovat na prodejně, pod kterým najdete obchody, kde je tento model ještě fyzicky skladem.