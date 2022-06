QNED, QLED a OLED. Čím se tyto technologie liší, a která je lepší?

QNED je kombinací tří již existujících a používaných technologií

Hlavní odlišnost proti Neo QLED spočívá v použití vrstvy NanoCell pro lepší barvy

OLED displeje mají stále bezkonkurenční kontrast, QNED ale exceluje oproti běžným LED

Vyznat se v označeních jednotlivých řad televizí může být obtížné, obzvlášť když jsou názvy použitých technologií mnohdy velmi podobné. Příkladem je poměrně nová řada LG QNED. Jediné písmeno odlišuje tyto televize od QLED řady možná největšího konkurenta Samsungu.

Jde jen o marketingové odlišení? Či snad o úplně novou zobrazovací technologii? A jak se liší oproti klasickým LED televizím? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v tomto článku.

Co znamená zkratka QNED?

Televize QNED oznámilo LG na loňském CESu, avšak na trh se v podstatě dostávají až v letošním roce. Zkratka se tak může jevit trochu záhadná a spotřebitelům se plést s QLED. Pojďme si tedy rozebrat, co se za ní vlastně skrývá. Uvedená čtyři písmena odkazují na spojení „quantum nano-emitting diode“, z čehož lze už částečně vyčíst, čím jsou tyto televize odlišné od konkurence. Jde v podstatě o kombinaci několika již existujících technologií, které ale dosud nebyly použity najednou: Quantum Dot, NanoCell a Mini LED (až na jednu výjimku).

Quantum Dot

Quantum Dot je již mnoho let používaný způsob, jak zlepšit věrnost a sytost barev. Jde o nanokrystaly vyvinuté již v 80. letech, které dokáží pohlcovat světlo určité vlnové délky a vyzařovat ho v jiné. Význam jejich použití v televizích s LED podsvícením spočívá v tom, že bílé světlo produkované LED ve skutečnosti není bílé, ale namodralé, takže jednotlivé pixely mají po prosvícení trochu posunutý odstín a barvy nepůsobí tak sytě a kontrastně jako třeba na starých plazmách. Když se ale použije vrstva Quantum Dot, je odstín vyzařovaného světla korigován a výsledný obraz je tak jednoduše řečeno „hezčí“.

Jde tedy o určitou korekci asi hlavní nevýhody LED podsvícení, které jinak umožnilo menší spotřebu i hmotnost a elegantnější design produktů. Nejde však o nic převratného, stejný systém používají QLED televize Samsung.

NanoCell

NanoCell je obchodní název proprietární technologie LG, která má za cíl dosáhnout opět o něco lepších barev, resp. kontrastu mezi nimi. O fungování technologie není úplně moc informací, protože LG nezveřejnilo přesnou dokumentaci. Jde každopádně o další přidanou vrstvu obrazovky, která by měla absorbovat část vyzařovaného světla a zlepšit tak kontrast mezi jednotlivými barvami, čehož mají v LG dosahovat použitím 1nm částic.

Jak již bylo řečeno, jde o vlastní technologii LG. Její přítomnost tak představuje hlavní rozdíl oproti (Neo) QLED televizím a důvod pro rozdíl v jednom z písmen. Lze argumentovat, že to není tak zásadní odlišnost, abychom QNED považovali za samostatný typ. Na druhou stranu ale určitě nejde jen o marketing, nýbrž o hmatatelný rozdíl v konstrukci.

Mini LED

Pravděpodobně největší dopad na kvalitu obrazu bude mít ale použití Mini LED podsvícení. Nejde v zásadě o nic jiného než miniaturizaci klasických světelných diod. To ale znamená, že jich může být pro podsvícení použito řádově více, neboť se jich zkrátka do stejného prostoru vejde větší množství. LG přesně neuvádí, kolika diodami jednotlivé modely disponují. Pro představu ale postačí informace, že vlajková 86″ 8K QNED televize od LG jich má 30 tisíc rozdělených do 2 500 samostatných zón.

V případě podsvícení lze říct, že čím víc diod, tím lépe. Důvod je celkem prostý – větší množství diod, resp. zón, dává větší flexibilitu v jejich nezávislém stmívání, čímž lze dosáhnout lepšího kontrastu mezi jednotlivými částmi obrazu. Všimnete si toho hlavně u kontrastních scén, kde vedle sebe jsou jasné (např. bílé) a tmavé (např. černé) části obrazu. U klasických LED televizí v takovém případě pravděpodobně nebudou černé partie úplně černé a bude do nich prosvítat podsvícení z okolních částí. Ani u Mini LED nebude černá úplně „zhasnutá“, to není z podstaty fungování technologie možné, ale výsledek by měl být výrazně lepší.

QNED vs. QLED vs. OLED

Když jsme si tedy popsali jednotlivé použité technologie, můžeme lépe porovnat řadu QNED s ostatní nabídkou na trhu. Jak již bylo řečeno výše, nejblíže má QNED jednoznačně ke QLED, neboť je z obrazového hlediska odlišuje v podstatě jen použití vrstvy NanoCell. Ta by měla teoreticky poskytovat jistou konkurenční výhodu, ale vliv samozřejmě budou mít i další aspekty, jako je třeba kvalita samotného LCD panelu a podobně. Rozhodně tak nelze plošně říct, že QNED kvalitativně převyšuje QLED či naopak. Vždy bude záležet na konkrétním modelu.

Samozřejmě také nutno srovnávat aktuální řady obou výrobců –původní QLED Samsungu má ještě klasické LED podsvícení, zatímco Mini LED využívá až řada označovaná jako Neo QLED. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak mezi televizory QNED od LG najdete i jeden model, který také nemá Mini LED, ale klasické podsvícení označované jako Edge LED. Jde o nejnižší model v současné nabídce.

Zajímavější je každopádně srovnání s OLED. Tato technologie má tu zásadní výhodu, že světlo vyzařují už přímo samotné pixely, takže nabízí bezkonkurenční kontrast a dokonalou černou, protože jednotlivé pixely lze úplně „zhasnout“. V tomto ohledu tedy QNED nemohou v žádném případě konkurovat, což ostatně netvrdí ani samotné LG. Pokud uvážíme, že nejlepší QNED televize má 30 tisíc Mini LED rozdělených do 2 500 samostatně stmívatelných zón, tak 8K televize s OLED displejem bude mít těchto zón prakticky 33 milionů. Zjevně se tedy bavíme o úplně jiných řádech.

Kontrast však není všechno, OLED má i své nevýhody. Především produkuje výrazně menší jas než LED (resp. Mini LED) televize, což je vlastně jen druhá strana stejné mince v podobě absence podsvícení. Pokud tedy sledujete televizi často v dobře osvětlené místnosti, možná pro vás OLED není tou nejlepší volbou, byť záležet nejspíš bude hlavně na tom, nakolik prožíváte HDR.

Často zmiňovanou obavou v souvislosti s OLED je též takzvané vypalování. Jde o efekt, kdy se dlouhodobě zobrazované neměnné části obrazu (např. menu, hodiny atd.) postupem času začnou projevovat trvalým propsáním do obrazu. U moderních obrazovek to není úplně zásadní problém, navíc televize zpravidla nezobrazuje dlouhodobě stejný obraz, možná s výjimkou log TV stanic nebo lišt u zpravodajských kanálů. Je nicméně pravda, že organické součásti OLED panelů prostě časem degradují, s čímž si u QNED (resp. LED) nemusíte v zásadě dělat starost.

Peníze až na první místě

V neposlední řadě pak svou roli v porovnávání určitě bude hrát cena. OLED televize jsou stále výrazně dražší a patrné je to zejména u větších úhlopříček s 8K rozlišením.

V souvislosti s cenami těchto modelů pak asi ledaskoho napadne, jestli se o něco lepší kvalita obrazu za tuto cenu vyplatí, nebo bude lepší se poohlédnout např. právě po QNED. A tak ostatně i LG tuto řadu cílí. Jde prostě o technologii nabízející lepší obraz než klasické LED televize. A skutečnost, že nedosahuje kvalit OLED modelů, vyvažuje příznivější cena. To nicméně platí i o Neo QLED a rozdíly mezi těmito řadami jsou již asi na preferencích každého zákazníka.

Jaké QNED TV v ČR pořídíte?

Pokud vás technologie QNED zaujala a uvažujete o pořízení televize s ní, máte v současnosti na českém trhu na výběr mezi třemi modely. Ty se liší nejen úhlopříčkou, ale i několika podstatnými parametry. Hlavní odlišnosti proto ve stručnosti zmíníme.

75″ LG QNED 8K TV (75QNED993BP)

Nejlepší a také nejdražší z této řady je 75″ model s 8K rozlišením. Kromě rozlišení se oproti ostatním modelům v české nabídce liší také výkonnějšími 60W reproduktory, lepším procesorem, čtveřicí konektorů HDMI 2.1 a celkem třemi USB porty. Nechybí samozřejmě podpora HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ a HLG. Obnovovací frekvence stejně jako u nižších modelů dosahuje až 120 Hz, avšak paradoxně na rozdíl od nich zde není podporován FreeSync. Na hry je tedy možná lepší volbou některá z levnějších variant.

Vlajková loď LG QNED je již v prodeji, a to za doporučenou cenu 111 190 Kč s DPH.

65″ LG QNED 4K TV (65QNED86)

Střední cestou je 65″ model s 4K rozlišením. Mimo fyzických odlišností zůstává funkční výbava prakticky stejná jako u vyššího modelu, tedy s tím rozdílem, že nechybí podpora technologie FreeSync a čtyři HDMI konektory jsou po dvojicích rozděleny mezi specifikace HDMI 2.0 a HDMI 2.1. Ubyl také jeden USB port a výkon reproduktorů klesl na 40 W. Jinak oproti vrcholnému modelu nechybí žádná zásadní funkce.

Doporučená cena byla stanovena na 47 990 Kč, televizi je aktuálně možné předobjednat.

55″ LG QNED TV (55QNED81)

Nejnižším modelem v této kategorii je televize s 55″ úhlopříčkou a rozlišením 4K. Jak již bylo řečeno výše, zásadní věcí, kterou u tohoto modelu nutno brát v potaz, je fakt, že nedisponuje Mini LED podsvícením, ale starším Edge LED. Tím pádem zde nejsou přítomny výhody nezávisle ovládatelných Mini LED. Tento model také nepodporuje Dolby Vision IQ a výkon reproduktorů dosahuje jen 20 W. V ostatních parametrech je už ale se středním modelem tato televize srovnatelná a nic podstatného z jeho výbavy nepostrádá.

Nejdostupnější varianta QNED TV od LG se na českém trhu prodává za 29 990 Kč.