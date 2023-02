Pustíte si Facebook pod kůži? Zuckerberg to prý s chytrými hodinkami nevzdal

Připravované chytré hodinky od společnosti Meta, pod kterou spadá Facebook, o sobě daly naposledy vědět koncem roku 2021. Vloni proběhla internetem zpráva, že se Zuckerbergovo impérium na výrobu a vývoj hodinek přestalo soustředit, nicméně nyní se známý polský leaker Kuba Wojciechowski pochlubil novými obrázky, na kterých se nachází údajná druhá generace prototypu.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below👇 pic.twitter.com/mlEgEQvWp5

— Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) January 31, 2023