První záblesk MWC 2023. Xiaomi tam má představit špičkový fotomobil

Xiaomi má brzy dovézt do Evropy své již představené telefony 13 a 13 Pro

Na konci února však představí také vrcholný fotomobil Xiaomi 13S Ultra

Portfolio výrobce Xiaomi pro rok 2023 vypadá extrémně zajímavě. Do Evropy snad brzy dorazí vlajková řada Xiaomi 13, následovaná samozřejmě úspěšnou sérií Redmi Note 12. Jenomže portál 91mobiles informuje také o tom, že Xiaomi plánuje uvést v Evropě ještě prémiový fotomobil 13S Ultra.

Stát by se tak mělo na veletrhu MWC v Barceloně, který se koná od 27. února do 2. března. Hlavní zbraní tohoto smartphonu bude 1″ fotosenzor a optika od společnosti Leica. Kromě toho by však telefon s přídomkem Ultra měl nabízet i standardně vrcholnou výbavu – to znamená velký displej s Quad HD+ rozlišením, rychlé nabíjení a výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 2.

A pokud jde o již zmíněné Xiaomi 13, i to by mělo být v Barceloně plně k vidění. Ačkoliv přesné datum evropské premiéry neznáme, měla by se odehrát ještě v měsíci lednu, tedy dostatek času před vypuknutím veletrhu MWC.