Řada Xiaomi 13 útočí na nejvyšší příčky! Fotoaparáty Leica, Snapdragon 8 Gen 2 i voděodolné tělo

Xiaomi 13 a 13 Pro jsou vlajkové lodě se vším všudy

Jsou výkonné, odolné a mají výborné fotoaparáty

Xiaomi 13 má příjemně kompaktní rozměry

Dnes (překvapivě v neděli) se uskutečnila odložená premiéra nových vlajkových smartphonů od Xiaomi, která byla původně naplánovaná na 1. prosince. Podle očekávání čínský výrobce odhalil dvě nová zařízení – základní Xiaomi 13 a vybavenější Xiaomi 13 Pro. Paradoxně rozdílů je mezi nimi méně, než bychom očekávali.

Xiaomi 13 Pro: to nejlepší, co umí Xiaomi nabídnout

Nejprve se pojďme podívat na model Xiaomi 13 Pro, který má přeci jen o něco navrch, a to nejen ve výbavě, ale také ve velikosti, hmotnosti a použitých materiálech. Telefon bude dostupný ve dvou provedeních – buď s keramickými nebo koženými zády. Od materiálu se pak odvíjí rozměry a hmotnost, keramická varianta je tenčí a těžší (229 gramů a 8,38 mm), zatímco kožená tlustší a lehčí (210 gramů a 8,7 mm). Ať vyberete jednu nebo druhou, můžete se těšit na zvýšenou odolnost IP68.

Xiaomi vsadilo vcelku konzervativní design – přední stranu vyplňuje mírně zahnutý displej s opravdu tenkými rámečky okolo, lehce zakřivená jsou i záda telefonu. Tyto dvě části se pak potkávají u tenkého kovového proužku, do jehož pravé strany jsou zasazená veškerá ovládací tlačítka. Ze zad pak vystupuje čtvercový modul se zaoblenými rohy, který je domovem pro tři čočky fotoaparátu a LED blesk.

Xiaomi do své nové vlajkové lodě nasadilo následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s 1″ snímačem (Sony IMX989), optickou stabilizací a světelností f/1.9

50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 115° a světelností f/2.2

50Mpx teleobjektiv s 3,2× optickým přiblížením, světelností f/2.0 a schopností makro záznamů už od 10 cm

Xiaomi opět k vývoji fotoaparátu přizvalo společnost Leica, společně s ní pak přišlo s několika zajímavými technologiemi – optiku u hlavního fotoaparátu tvoří 8 samostatných čoček opatřených speciální vrstvou pro snížení odrazivosti a zvýšení optické kvality. Kromě toho hlavní snímač disponuje pokročilou stabilizací HyperOIS.

Teleobjektiv má také zvláštní složení čoček. Při návrhu optické dráhy se výrobce inspiroval u zrcadlovek, kdy čočky rozdělil do dvou skupin – zadní tři mají silné ostřící schopnosti a mohou se v rámci objektivu pohybovat, díky čemuž umí ostřit od vzdálenosti 10 cm do nekonečna. Co se týče videa, pro Xiaomi 13 Pro je maximem 8K při 30 fps.

Fotografie a video si můžete prohlížet na 6,73″ AMOLED displeji od Samsungu. Jedná se o moderní zobrazovač generace E6, který se pyšní Quad HD+ rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1 – 120 Hz (pro dotyk 240 Hz), špičkovým jasem 1 900 nitů a podporou HDR10, 10+ a Dolby Vision. Zobrazovač chrání sklo Gorilla Glass Victus, pravděpodobně ještě první generace. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a malý otvor pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0.

Uvnitř Xiaomi 13 Pro tiká vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který je pro potřeby účinnějšího chlazení opatřen velkou vypařovací komorou o ploše 3 400 mm2. V maximální konfiguraci bude telefon nabízen s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Tato hodnota je konečná, paměťové karty podporovány nejsou, stejně tak na těle nenajdete sluchátkový port.

Jinak je konektivita příkladná, kromě USB-C zde máme širokou podporu bezdrátových standardů – 5G (dual SIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a nechybí dokonce ani infraport. Bezdrátové je i nabíjení, a to výkonem až 50 wattů, popř. 10 wattů reverzním způsobem. Kabelem interní 4 820mAh baterii dobijete ještě rychleji, zde může být výkon až 120 wattů.

Xiaomi 13 Pro se dále pyšní stereoreproduktory a širokopásmovým vibračním motorkem, který má zprostředkovat unikátní haptický zážitek. Operačním systémem je Android 13 zahalený do nadstavby MIUI 14.

Xiaomi 13: kompakt s obřím výkonem a voděodolností

Základní Xioami 13 rovněž není žádné ořezávátko, koneckonců se svým sourozencem sdílí spoustu důležitých vlastností, zejména pak čipset, podporu bezdrátového nabíjení nebo voděodolnost. Nadto potěší kompaktními rozměry 152,8 × 71,5 mm, tloušťka a hmotnost se pak opět odvíjí od toho, jaký zvolíte materiál zad – skleněná verze má 189 gramů a v pase 7,98 mm, u kožené je to 185 gramů a 8,1 mm. Potěšující je, že na odolnosti IP68 výrobce nešetřil ani u levnějšího modelu.

Celkové vzezření Xiaomi 13 se od varianty Pro značně liší – displej je plochý, záda také, takže si výrobce dovolil nasadit i rovné boky. Levý je prázdný, na pravém se nachází ovládací tlačítka. Modul fotoaparátu na zádech má rovněž čtvercový tvar se zaoblenými boky, a i u toho modelu se v něm nachází tři samostatné fotoaparáty:

50Mpx hlavní (Sony IMX800) s optickou stabilizací a clonou f/1.8

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

10Mpx s 3,2× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.0

I v tomto případě telefon dokáže nahrávat 8K video a těžit z vylepšení od společnosti Leica. Selfie kamerka má rozlišení 32 Mpx a světelnost f/2.0.

V útrobách základního Xiaomi 13 tepe čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dokonce se chlubí ještě větší vypařovací komorou o ploše 4 642 mm2. Operační paměť může mít kapacitu maximálně 12 GB, úložiště pak půjde zakoupit v kapacitě až 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření. Konektivita je stejná jako u modelu Pro, a to včetně infraportu.

Akumulátor má kapacitu 4 500 mAh, dobíjet lze buď kabelem s maximálním výkonem 67 wattů nebo bezdrátově – zde je výkon až 50 wattů, případně 10 wattů pro potřeby reverzního dobíjení. Operačním systémem je Android 13 zahalený do nadstavby MIUI 14.

Cena a dostupnost

Xiaomi 13 Pro půjde do prodeje ve čtyřech barevných variantách – keramické modely budou k dispozici v černé, bílé a zelené, kožený pak v modré barvě. Ceny jsou následující:

8/128 GB… 4 999 CNY (asi 20 tisíc korun s DPH)

8/256 GB… 5 399 CNY (asi 21 600 korun)

12/256 GB… 5 799 CNY (asi 23 300 korun)

12/512 GB… 6 299 CNY (asi 25 300 korun)

Základní Xiaomi 13 půjde do prodeje v bílé, černé, zelené a modré, k dispozici bude navíc ještě limitovaná křiklavějších odstínů šedé, zelené, žluté, modré a červené.

Ceny jsou následující:

8/128 GB… 3 999 CNY (asi 16 tisíc korun s DPH)

8/256 GB… 4 299 CNY (asi 17 300 korun)

12/256 GB… 4 599 CNY (asi 18 500 korun)

12/512 GB… 4 999 CNY (asi 20 tisíc korun)

Představené novinky půjdou do prodeje nejprve v Číně, a to už 14. prosince. Dostupnost na globálním trhu bude nejspíše oznámena na samostatné premiéře pro „zbytek světa“ někdy počátkem příštího roku.