První skládačka od Applu zřejmě nebude telefon. V Cupertinu experimentují s většími displeji

Apple si pohrává s 20,25″ ohebným displejem

Hybrid mezi iPadem a MacBookem by mohl dorazit za pět let

Zatímco Samsung už má na svém kontě čtyři generace ohebných smartphonů, Apple se do těchto vod zatím nepouští. Tedy alespoň ne navenek – na úrovni experimentálních prototypů s ohebnými displeji nepochybně pracuje. Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg a Rosse Younga z Display Suply Chain Consultants (DSCC) si podřízení Tima Cooka pohrávají s většími úhlopříčkami ohebných displejů, než kterými válcuje trh odvěký jihokorejský konkurent. Inspiraci tak spíše nachází u jiných asijských výrobců.

Podle serveru The Elec začal Apple vyvíjet zařízení disponující 20,25″ (v zavřeném stavu 15,3″) zobrazovačem typu OLED. Pravděpodobně se bude jednat o hybridní zařízení na pomezí mezi iPadem a MacBookem. U těch kalifornská firma zatím používá přinejlepším miniLED zobrazovače, které však nelze ohýbat tak snadno jako OLED panely.

Podle serveru The Elec chystají v Cupertinu konkurenci pro Lenovo ThinkPad X1 Fold a Asus Zenbook 17 Fold na rok 2027, neboť teprve v letech 2025 a 2026 plánují nasadit do MacBooků standardní neohebné OLEDy. Ještě dříve bychom se ale mohli dočkat menšího ohebného iPadu, který by měl nahradit iPad mini – zde jmenovaný zdroj hovoří o roce 2025.

A ohebný iPhone? Zde je zatím překvapivě ticho po pěšině – cupertinský výrobce pravděpodobně čeká na vývoj trendů a na zdokonalení příslušných technologií. Že by mu nevoněla rýha v místě skladu nebo hrozba poškrábání pouhým nehtem? Toužíte-li tedy po ohebném iPhonu a dnešní výrobní limity vás nepálí, musíte si jej vyrobit sami.