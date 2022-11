Na světě je první ohebný iPhone. Podívejte se na fascinující projekt čínských kutilů

Zatímco Samsung letos představil již čtvrtou generaci svých ohebných smartphonů, Apple se zatím ohýbání iPhonů brání. Na internetu sice existuje spousta konceptů, jak by mohly skládací smartphony z Cupertina vypadat, avšak byly k vidění pouze na obrázcích. Čínští kutilové ale zašli mnohem dále a jablečný smartphone s pantem skutečně vyrobili. Podívejte se na fascinující příběh o tom, jaké překážky bylo nutné při jeho výrobě překonat.

Celý projekt je působivý už od začátku, a to vlivem rozhodnutí nepoužít ohebný displej třetí strany, ale ten originální z iPhonu X. Ten se skládá z šesti samostatných vrstev, z nichž bylo nejprve nutné vyseparovat krycí sklo a vrstvu pro dnes již zapomenutou funkci 3D Touch. Tento proces je nesmírně obtížný: k oddělení vrstev autoři použili nejprve zlatý drát a poté nahřátý diamantový k odstranění lepidla. Při tomto procesu existuje extrémně vysoké riziko poškození, což kutily stálo mnoho času a peněz – za několik měsíců zničili celkem 36 displejů, v celku se jim podařilo uchovat až panel s pořadovým číslem 37.

Ve druhém kroku bylo zapotřebí umístit ohebný displej do padnoucího těla. Rozborka ohebného mechanismu Galaxy Z Flip ukázala, že tudy cesta nevede – Samsung používá pevnější displeje, které navíc ohýbá v příliš ostrém úhlu. Volba tedy padla na Motorolu Razr, která displej ohýbá kapkovitým způsobem s velkým rádiusem zaoblení, což je pro panel vyextrahovaný z iPhonu příznivější.

Tím však starosti pochopitelně neskončily – následně totiž přišla řada na otázku rozmístění komponent. Na to pochopitelně nejsou útroby iPhonu navržené, takže bylo nutné rozhodnout, které budou umístěné do horní části, které do spodní a které se vynechají úplně. Tato fáze připomínala oblíbenou hru Tetris. Černého Petra nakonec dostalo bezdrátové nabíjení, část sestavy reproduktorů a významný kus akumulátoru – dovnitř se vešla pouze 1000mAh baterie. K propojení komponent v horní a spodní části bylo pochopitelně nutné použít ohebné kabely.

Poslední krok spočíval v osazení všech komponent do těla. Šasi si Číňané vytiskli na 3D tiskárně, tudíž výsledek nebyl tak kvalitní, jako by telefon vyjel z továren Foxconnu, nicméně po téměř roce si mohli tvůrci blahopřát – první funkční iPhone s ohebným displejem byl na světě.

Celé dílo je pochopitelně zatížené spoustou kompromisů. O absenci některých komponent jsme již hovořili, kromě toho je vidět, že displej nedrží na svém místě tak dobře jako v případě Motoroly Razr – zejména při procesu ohýbání se v oblasti kloubu nebezpečně vznáší nad celým tělem. Autoři navíc přiznávají, že počet přehybů je značně omezený. Z tohoto důvodu byl vzniklý produkt pojmenován jako iPhone V verze 0.1, přičemž jeho stvořitelé slíbili, že v projektu budou nadále pokračovat a svůj ohebný iPhone zdokonalovat. Kdo ví, jestli verze 1.0 dorazí dříve, než skládací iPhone ukáže sám Apple.