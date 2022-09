První benchmarky iPhonu 14 Pro jsou tu. Výkon narostl pouze minimálně

Vůbec poprvé v historii Apple použil v rámci jedné řady iPhonů různé generace čipsetů. Zatímco základní iPhone 14 a 14 Plus pohání loňský čipset Apple A15 Bionic, pod kapotou iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max najdeme nejnovější Apple A16 Bionic. Jak ale ukazují nejnovější benchmarky, není mezi nimi zase tak velký rozdíl.

Zatímco v minulých letech se Apple na tiskových konferencích chlubil mezigeneračním nárůstem výkonu, letos se tomuto tématu poměrně šikovně vyhnul. Namísto toho nám naservíroval graf, kde porovnává nejnovější Apple A16 Bionic s tři roky starým Apple A13 Bionic, který údajně ještě konkurence nedohnala. Důvod je jednoduchý – nový čip totiž nemá o moc větší výkon než jeho předchůdce.

Podle prvních benchmarků se nárůst výkonu Apple A16 Bionic počítá spíše v jednotkách procent. Například Geekbench udělil iPhonu 14 Pro Max celkem 1 879 bodů za výkon jednoho jádra a 4 664 bodů za výkon všech. Loňský iPhone 13 Pro Max s Apple A15 Bionic přitom ve stejném testu obdržel 1 725, respektive 4 848 bodů. Jednojádrový výkon tedy narostl o 9 procent a vícejádrový dokonce o 4 procenta klesl.

Je však nutné podotknout, že se jedná pouze o první benchmark – další mohou vyjít odlišně. Geekbench navíc bere v potaz pouze výkon procesorových jader, avšak Apple A16 Bionic má silné grafické jádro, neurální jednotku, a navíc mu dokáže ulehčit i zbrusu nový Display Engine starající se separátně o obsluhu funkcí displeje. Apple A16 Bionic také dostal do vínku rychlejší přenos dat mezi CPU a GPU, mimo to také podporuje rychlejší paměti LPDDR5. Kromě toho je celý čipset vyroben modernějším 4nm procesem, což znamená, že při stejném výkonu spotřebuje méně energie, což se promítne na delší výdrži na baterii.

Drobnější nárůst procesorového výkonu je tak pouze jedním dílkem do skládačky, která jako celek může vypadat odlišně. To však budou muset potvrdit další testy, kterých se po pátku 16. září nepochybně vyrojí spousta – v tento den totiž nové iPhony vstoupí do prodeje.