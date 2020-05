Prodeje iPhonů a iPadů klesají, Apple ale těší zájem o hodinky, sluchátka a služby

Apple v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za první kvartál letošního roku. Firma z Cupertina mezi lednem a březnem utržila 58,3 miliard dolarů (asi 1,45 bilionů korun), což je meziročně nárůst o jedno procento. I tak tyto výsledky překvapily analytiky, kteří očekávali tržby na úrovni 53,8 miliard dolarů. Z těchto čísel Apple dokázal vytěžit čistý zisk 11,25 miliard dolarů (asi 279 miliard korun), což je meziročně mírný pokles. Vzhledem ke koronavirové krizi se ale rozhodně jedná o působivá čísla.

Menší zájem o iPhony, větší o nositelnou elektroniku a služby

Téměř 50 procent z veškerých příjmů zabezpečily prodeje iPhonů. Na nich Apple utržil necelých 29 miliard dolarů, což je meziročně o 6,7 procent méně. O 10,3 procent spadly prodeje iPadů, ovšem do prodejů ještě příliš nezasáhly nové iPady Pro, které se v březnu prodávaly pouze krátce. Menší byl zájem i o počítače Mac, u nich je ale pokles v tržbách pouze 3 procenta.

Jestli Applu může něco dělat radost, tak jsou to prodeje nositelné elektroniky a ostatního příslušenství. Toto odvětví přineslo do jablečných trezorů 6,3 miliard dolarů, což je meziročně o 22,5 procent více. Dařilo se i službám, které narostly o 16,5 procent na 13,3 miliard dolarů. Vzhledem k množství služeb, které Apple v loňském roce představil, a ke koronavirové krizi, která lidstvo přestěhovala do online světa, bychom si představovali vyšší číslo.

Jsme zvědaví na čísla z příštího kvartálu, v němž se patrně více projeví dopad pandemie COVID-19, zejména uzavření Apple Storů v některých zemích a omezená výroba jablečných zařízení v Číně.