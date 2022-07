Problémy a předražené konzultace? Jony Ive podruhé končí v Applu

Šikovný designér Jonathan „Jony“ Ive byl hvězdou Applu za časů Steva Jobse. Přímo z jeho hlavy pochází vzhled všech ikonických produktů americké společnosti: iMac, iPod, iPhone či iPad. Spolupracoval samozřejmě i na dalších výrobcích, v čase po skonu Jobse kupříkladu na Apple Watch. V roce 2019 však s Applem definitivně ukončil pracovní poměr a jal se věnovat svému vlastnímu projektu, designérské firmě LoveFrom.

Vtip je ale v tom, že Jony Ive stále poskytoval Applu profesionální konzultace, za což dostával tučně zaplaceno. V té době tak pro Apple pracoval jako jakýsi externí poradce. Podle všech informací je ale nyní konec i s tím. Deník The New York Times přinesl informace o tom, že konzultantská smlouva mezi Ivem a Applem skončila a po vzájemné shodě nebyla prodloužena. Znamená to jediné – ikonický designér tak již s výrobcem nijak nespolupracuje a na jeho nových zařízeních se již nepodílí ani minimálně.

Konec této hvězdné spolupráce má však i jakýsi hořký nádech. The New York Times totiž uvádí, že někteří vedoucí pracovníci Applu byli frustrováni tím, kolik společnost Ivovi za konzultace platila. Uniklo, že za několikaletý kontrakt dostal designér částku 100 milionů dolarů (skoro 2,5 miliardy korun). Ve stejném čase ovšem Ive najímal některé talenty Applu pro svou vlastní firmu. Situaci každopádně v tuto chvíli odmítly obě strany jakkoliv komentovat.