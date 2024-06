Problém jménem únik informací: mohou za ně zaměstnanci Googlu?

Úniky informací jsou v dnešní technologické době prakticky na denním pořádku a je velmi těžké jim zabránit. Například krátce po naplánování vysílání akce PlayStation State of Play se na YouTube objevila nálož her, které Sony na své akci hodlalo představit. To přispělo k obavám ohledně toho, jaký přístup mají zaměstnanci společnosti Google k videím před jejich spuštěním, což je problém, na který upozornily nedávné zprávy Toma Hendersona z Insider Gaming a 404 Media.

K jednomu incidentu, jak uvádí Henderson, došlo v roce 2022, kdy se společnost KSI pokusila rozdat dárkové karty Amazon v hodnotě přes 10 tisíc dolarů (cca čtvrt milionu korun). Společnost KSI si však později uvědomila, že všechny kódy dárkových karet byly uplatněny ještě před zveřejněním videa, což mělo za následek interní vyšetřování ve společnosti YouTube. Společnost údajně zahájila podobné vyšetřování poté, co unikl trailer na GTA VI, ale není jasné, zda to spolu souvisí.

From what I can gather, YouTube has investigated employees breaching their contractual agreements on two different occasions in the past 18 months due to employees accessing content on the backend.

Following today (and presumably SGF), we'll see a third investigation fairly…

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 30, 2024