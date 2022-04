Příští Apple Watch by mohly dostat funkci, kterou nikdo jiný nenabízí

Jaké budou letošní Apple Watch? Loni to byla docela nuda – v podstatě jsme se dočkali pouze větších displejů. Proto očekáváme, že následující generace bude na novinky podstatně bohatší. Prozatím se spekuluje o přidání teploměru a o existenci speciální outdoorové varianty. A právě té by se mohla týkat i následující novinka.

Satelitní komunikace v hodinkách?

Obvykle přesný analytik Mark Gurman ze serveru Bloomberg prozradil ve zpravodaji Power On, že příští Apple Watch by mohly dostat do vínku schopnost satelitní komunikace. O této funkci se spekulovalo již loni v souvislosti s iPhonem 13, nakonec ji však jablečný telefon nedostal. To však neznamená, že na ní v Cupertinu nepracují – možná jen došlo k odložení jejího nasazení.

Mark Gurman věří, že jablečná zařízení dostanou satelitní komunikaci již brzy, přičemž se opírá o jeden z posledních kroků společnosti Globalstar. Ta v únoru oznámila, že nakoupila 17 nových satelitů, které budou sloužit k pohánění nepřetržité satelitní služby pro potenciálního a nejmenovaného zákazníka, který zaplatil stovky milionů dolarů.

Satelitní komunikace má na koncových zařízeních fungovat jako nouzový komunikační kanál v místech, kam nedosahuje běžný mobilní signál. Právě tato vychytávka by mohla být v outdoorových hodinkách zajímavá, neboť by mohla suplovat funkci speciálních komunikátorů, jako jsou například Garmin inReach Explorer nebo SPOT. Apple by ale měl v první řadě zajistit, aby jeho outdoorové hodinky disponovaly víc než jednodenní výdrží, protože jinak bude jejich použitelnost značně omezená.