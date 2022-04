Apple Watch 8 vám změří teplotu. Tím seznam novinek nekončí

Za dva měsíce se odehraje vývojářská konference WWDC. Apple na ní ukáže novinky ve svých operačních systémech iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS a možná se dočkáme též první ukázky platformy rOS pro chystanou náhlavní VR/AR soupravu. Mark Gurman ze serveru Bloomberg nedávno naznačil, co nového Apple chystá pro systémy iOS a iPadOS. Stejný zdroj nyní prozrazuje, jakých vylepšení se dočká hodinková platforma watchOS a s ní i chystaná nová generace Apple Watch.

Měření teploty i outdoorová varianta

Poslední generace Apple Watch nepřinesla žádné velké novinky. Oproti spekulovanému designu s plochými boky jsme se dočkali pouze větších a mírně odolnějších displejů ve stávajících tělech – všechno ostatní zůstalo při starém. Od příští verze se tak logicky očekávají větší změny. A jednou z nich by mohl být nový zdravotní senzor.

Podle Marka Gurmana by se jím měl stát senzor tělesné teploty, který by měl být využitelný jednak k informování nositele o zvýšené/snížené teplotě, ale také by měl pomoci s plánováním plodnosti. Tělesná teplota se totiž v období ovulace poměrně výrazně mění. V souvislosti s Apple Watch 8 se také hovoří o představení speciální outdoorové varianty pro náročné sportovce.

Spekulovalo se i o funkci kontinuálního monitoringu krevního tlaku, avšak v tomto Apple údajně narazil na překážky a přidání této funkce odložil na neurčito. Stejně tak se pravděpodobně u nových hodinek nedočkáme měření hladiny cukru v krvi.

Softwarové novinky

Další zmíněné novinky jsou softwarového rázu, tudíž by se jich mohly dočkat i starší modely hodinek. Jednou z nich je vylepšený režim nízké spotřeby, ve kterém by měl být viditelný pouze čas a mělo by být omezené spouštění vybraných aplikací. Apple by měl rovněž do systému doplnit nové sportovní aktivity a metriky měření běhu.

Očekává se také, že Apple také rozšíří aktuální funkci detekce fibrilace síní (AFib) o výpočet zátěže, aby uživatel mohl zjistit, v jakém období a jak často se ocitá ve stavu fibrilace. Dále se hovoří o vylepšení mobilní aplikace zdraví. Ta by měla obsahovat funkci správu léků s možnosti jejich skenování přímo do aplikace a upomínkami na jejich konzumaci.

Nové softwarové funkce, které nejsou navázané na hardware, by měl Apple vypustit společně s aktualizací watchOS 9 letos na podzim.